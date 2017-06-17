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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждовать с Турцией"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
В 2014 году указом Президента России утверждены Основы государственной культурной политики, чего до этого не было. Либералы-западники, державшие в своих руках практически все государственные и частные СМИ на протяжении 1990-х да и 2000-х г.г Евразийство Пахмутовой
Нежность нового евразийства"
Сегодня, 27 января 2017 года, в возрасте 62 лет ушел от нас великий мыслитель, русский философ, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер Владимир Игоревич Карпец. Выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Игоревича. Владимир Карпец: Защитник идеи Русской Монархии, Русского Царства, Третьего Рима
Умер Владимир Карпец"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство Неоевразийство как ценностная система
И снова об идеях..."
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Американских сторонников Трампа, разочаровавшихся в нем после ударов по Сирии и военных выпадов против Северной Кореи, на неделе порадовала новость о поддержке отечественного производителя. «Покупай американское, нанимай американцев», - так коротко назвал Трамп против "болота"
Доктрина Монро как шанс для мира"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
В феврале прошёл столетний юбилей Февральской революции. Через несколько месяцев мы отметим столетие эпохального события не только российского, но и мирового уровня – Октября 1917 года. В последнее время тема революционного столетия регулярно поднимается «Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь 1917-го
«Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
Россия – это сложно!"
Активист Русской Весны в Донбассе, помощник начальника штаба 4-го разведывательно-штурмового батальона (РШБ) ВС ДНР, старший лейтенант ВС ДНР Александр Матюшин (позывной «Варяг») в эксклюзивном интервью корреспонденту порталу «Евразия» рассказал о своем б «Варяг»: Любая провокация может привести к полномасштабной войне
Варяг: Донбасс и провокации"
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Спасти "маму" Русской весны!"
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Ремень от РПК привычно натирает плечо, мы возвращаемся на обед со своих позиций в место постоянной дислокации, находящейся недалеко от наших позиций в дачном поселке. До войны это был прекрасный поселок, окруженный живописным степным пейзажем со множество Очерки окопной войны
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Попалась на глаза одна сопливая история на днях. Украинофильный портал bbcccnn.com.ua написал историю про боевика "АТО", онкобольного, молодого, отвергнутого семьей и друзьями, в общем, самого разнесчастного кровопийцу Владимира Бабия. Родом это туловище Отработанные "патроны" Порошенко или куда деваются "киборги"
Судьба "киборга""
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Здоровый консервативный евразийский взгляд на 100-летие Русской революции. Точка зрения профактивиста
В феврале прошёл столетний юбилей Февральской революции. Через несколько месяцев мы отметим столетие эпохального события не только российского, но и мирового уровня – Октября 1917 года. В последнее время тема революционного столетия регулярно поднимается в государственных СМИ, в интернете, и отрадно то, что сегодня уже нет ежедневного махрового антисоветизма образца 90-х, а, наоборот, предпринимаются попытки объективного взгляда на события вековой давности. Подтверждением этому является работа созданного по распоряжению Президента России В.В. Путина организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию Революции 1917 года в России. Такая работа проводится также на региональном и муниципальном уровнях.
Февраль 1917-го и Август 1991-го – это близнецы-братья

Профсоюзное, рабочее движение России было активным участником тех революционных событий. Профсоюзы России – свидетели и непосредственные участники государственного строительства Советской эпохи. Поэтому в данной статье я обосную свой взгляд с государственнической, социально-консервативной точки зрения, взгляд профсоюзного активиста и педагога-практика на то, чем были для России обе революции в далёком 1917 году.

Именно Февральская революция уничтожила Российскую Империю! Именно она явно обнажила те противоречия, существовавшие в стране, которые создали революционную ситуацию и довели её до самой критической точки, когда, по В.И. Ленину, «низы» не хотят жить по-старому, а «верхи» не могут управлять по-старому... Но... Не нужно всю вину возлагать на самодержавный консервативный курс... Ведь сегодня мы прекрасно понимаем, что тогда в революционном движении участвовали три главных направления: «Россия – для революции», «Революция – для России» и «Революция – против России». К сожалению, и после Февраля, и после Октября немало представителей первого и третьего направлений было у власти. И только И.В. Сталину удалось их от этой власти «отодвинуть». То есть, до революции представители этих двух направлений умышленно разрушали Российское государство, снаружи и изнутри. Есть ещё и другая сторона. Падение белой романовской Российской Империи совершилось ещё и потому, что после воцарения династии Романовых страна отошла от своих традиций. Западничество, либерализм стали проникать в страну при посредничестве дома Романовых. А ведь либерализм никоим образом несовместим с Россией! Либерализм просто опасен для России!

И вот, сформировалось как бы две России: Россия дворянско-купеческая, многие представители которой уже тогда смотрели на Запад, увлекались либеральными, буржуазно-капиталистическими идеями, и Россия крестьянская, лучшие сыны которой искренне поднимались «За Веру, Царя и Отечество!», но при этом заслуживали лучшей доли, чем та, что они имели. И это было большое упущение российской императорской фамилии, ставшее впоследствии одной из причин величайшей трагедии – крушения самой Российской Империи! Тем более, сегодня открываются новые исторические источники, которые говорят о том, что последнему Всероссийскому императору Николаю II предлагалась идея соединения монархии и социализма, к тому же о возможности социалистической монархии говорил в конце XIX века и знаменитый русский писатель, философ К.Н. Леонтьев! А уже в наше время появилась близкая к ней теория социал-монархизма, которую разработал отечественный философ В.И. Карпец, к сожалению недавно ушедший из жизни. Социал-монархизм сочетает православные ценности, традиции дореволюционной России с социализмом (православный социализм).

А теперь – самое главное. Февраль 1917 года – это либеральная революция, это яркий пример «оранжевой» революции, «цветной» революции того периода. И свергнувшие тогда царя «февралисты», среди которых были как убеждённые либералы-западники, так и заражённые «либеральной заразой» дворяне из ближнего окружения императора, руководствовались тогда далеко не интересами простого народа. Они свергли монархию потому, что российское самодержавие мешало им внедрять в России губительный для неё капитализм. Февраль 1917-го – это большая беда, свалившаяся на Россию. А «февралисты», реализовавшие тогда впервые в России «цветной государственный переворот» – это никакие не герои, а разрушители Российской Империи!

Теперь о другой революции – Октябрьской. Как бы кто не относился к Октябрю 1917-го, нельзя не понимать, что именно Великая Октябрьская социалистическая революция, именно Красный Октябрь, причём во многом вопреки марксизму, за его официальным фасадом, впоследствии остановил распад России, сохранил Российское государство в новой форме – России Советской, Советского Союза, который при И.В. Сталине стал Красной Русской Империей! И, вполне закономерно, что определённые силы из государственнической, консервативной части белой эмиграции, не принявшие в 1917 году власть большевиков, через несколько лет признали то, что именно большевики спасли страну от территориального распада, расчленения, и что благодаря им Россия восстановила своё державное могущество, но уже в новых условиях, в другой социально-экономической ситуации и в другой политической системе. Так считали евразийцы. Аналогичной точки зрения придерживались и сменовеховцы. Наглядным является и другой исторический пример: «белый» генерал времён гражданской войны А.И. Деникин, каким бы убеждённым антикоммунистом и противником Советской власти он не был, искренне переживал за Россию в годы Великой Отечественной войны: «Мы испытывали боль в дни поражений армии, хотя она и называется Красной, а не Российской, и радость – в дни её побед», – говорил Деникин. Находясь тогда в эмиграции, он собрал медикаменты для Красной Армии и сумел организовать их переправу в СССР. Вот оно – реальное единение патриотов-государственников разных политических взглядов во имя интересов России и русского народа! Очень нелёгким и тернистым был путь Советской России: ценой больших людских потерь, братоубийственной гражданской войны, отхода от многих русских традиций, богоборческой политики воинствующего атеизма, особенно в ранний период Советской власти... Но преемственность русской истории не была нарушена: как в своё время на смену Московской Руси пришла Российская Империя, так и на смену белой Российской Империи пришла Красная Русская Империя – СССР! И Советская эпоха была одновременно как Великой, так и трагической! Россия стала Великой мировой сверхдержавой, но ценой революций и двух страшных мировых войн, унесших десятки миллионов человеческих жизней!

И сегодня, спустя 100 лет, нам нужно сделать главные исторические выводы: 1) Нельзя ни под какими привлекательными лозунгами разрушать Россию, своё родное государство до самого основания! 2) Сильное Российское государство никак не противоречит идее и практике социальной справедливости, защите прав и интересов Человека Труда, к чему всегда стремился и будет стремиться русский народ! 3) Нельзя в угоду красивых лозунгов забывать о геополитических интересах России! 4) Реформы должны только улучшать государство, его устои, систему, дополнять, но не разрушать её, ввергая страну и народ в новые потрясения и приводя к новым потерям! 5) Либерализм, западничество, какие бы лозунги он не выдвигал, в какие бы красивые одежды не рядился – несёт России огромную опасность, он чужд нашей стране, менталитету русского народа!
Именно Февральская революция уничтожила Российскую Империю!

Понимание всего этого это позволит избежать в дальнейшем новых революций, переворотов в нашей стране и позволит России и нашему народу уверенно развиваться и быть лидерами! И ещё. Февраль 1917-го и Август 1991-го – это близнецы-братья. Только Октябрь не дал тогда Февралю добиться того, что стало с нашей страной после трагических событий августа 1991 года и октября 1993 года, и из чего мы мучительно больно, но уверенно выходим под руководством В.В. Путина! Нужно объединять историю страны, обеспечивая преемственность исторических эпох России! Нужно отойти от идеологических клише, как советского периода, так и постсоветского, и реализовывать на практике вполне приемлемую, выстраданную всей историей XX века формулу государственного устройства «правая, консервативная, державная политика – левая, социально-ориентированная экономика»! Нужна полноценная, здоровая «консервативная революция» в умах, в сознании людей, в действиях власти и общественных институтов, которая позволит объединить всё лучшее в российской истории и не допускать в дальнейшем ошибок, ставящих страну на путь разрушения!


Максим Чаблин, г. Белгород  
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