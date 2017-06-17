Здоровый консервативный евразийский взгляд на 100-летие Русской революции. Точка зрения профактивиста

Февраль 1917-го и Август 1991-го – это близнецы-братья

В феврале прошёл столетний юбилей Февральской революции. Через несколько месяцев мы отметим столетие эпохального события не только российского, но и мирового уровня – Октября 1917 года. В последнее время тема революционного столетия регулярно поднимается в государственных СМИ, в интернете, и отрадно то, что сегодня уже нет ежедневного махрового антисоветизма образца 90-х, а, наоборот, предпринимаются попытки объективного взгляда на события вековой давности. Подтверждением этому является работа созданного по распоряжению Президента Россииорганизационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию Революции 1917 года в России. Такая работа проводится также на региональном и муниципальном уровнях.

Профсоюзное, рабочее движение России было активным участником тех революционных событий. Профсоюзы России – свидетели и непосредственные участники государственного строительства Советской эпохи. Поэтому в данной статье я обосную свой взгляд с государственнической, социально-консервативной точки зрения, взгляд профсоюзного активиста и педагога-практика на то, чем были для России обе революции в далёком 1917 году.

Именно Февральская революция уничтожила Российскую Империю! Именно она явно обнажила те противоречия, существовавшие в стране, которые создали революционную ситуацию и довели её до самой критической точки, когда, по, «низы» не хотят жить по-старому, а «верхи» не могут управлять по-старому... Но... Не нужно всю вину возлагать на самодержавный консервативный курс... Ведь сегодня мы прекрасно понимаем, что тогда в революционном движении участвовали три главных направления: «Россия – для революции», «Революция – для России» и «Революция – против России». К сожалению, и после Февраля, и после Октября немало представителей первого и третьего направлений было у власти. И толькоудалось их от этой власти «отодвинуть». То есть, до революции представители этих двух направлений умышленно разрушали Российское государство, снаружи и изнутри. Есть ещё и другая сторона. Падение белой романовской Российской Империи совершилось ещё и потому, что после воцарения династиистрана отошла от своих традиций. Западничество, либерализм стали проникать в страну при посредничестве дома Романовых. А ведь либерализм никоим образом несовместим с Россией! Либерализм просто опасен для России!

И вот, сформировалось как бы две России: Россия дворянско-купеческая, многие представители которой уже тогда смотрели на Запад, увлекались либеральными, буржуазно-капиталистическими идеями, и Россия крестьянская, лучшие сыны которой искренне поднимались «За Веру, Царя и Отечество!», но при этом заслуживали лучшей доли, чем та, что они имели. И это было большое упущение российской императорской фамилии, ставшее впоследствии одной из причин величайшей трагедии – крушения самой Российской Империи! Тем более, сегодня открываются новые исторические источники, которые говорят о том, что последнему Всероссийскому императору Николаю II предлагалась идея соединения монархии и социализма, к тому же о возможности социалистической монархии говорил в конце XIX века и знаменитый русский писатель, философ! А уже в наше время появилась близкая к ней теория социал-монархизма, которую разработал отечественный философ, к сожалению недавно ушедший из жизни. Социал-монархизм сочетает православные ценности, традиции дореволюционной России с социализмом (православный социализм).

А теперь – самое главное. Февраль 1917 года – это либеральная революция, это яркий пример «оранжевой» революции, «цветной» революции того периода. И свергнувшие тогда царя «февралисты», среди которых были как убеждённые либералы-западники, так и заражённые «либеральной заразой» дворяне из ближнего окружения императора, руководствовались тогда далеко не интересами простого народа. Они свергли монархию потому, что российское самодержавие мешало им внедрять в России губительный для неё капитализм. Февраль 1917-го – это большая беда, свалившаяся на Россию. А «февралисты», реализовавшие тогда впервые в России «цветной государственный переворот» – это никакие не герои, а разрушители Российской Империи!

Теперь о другой революции – Октябрьской. Как бы кто не относился к Октябрю 1917-го, нельзя не понимать, что именно Великая Октябрьская социалистическая революция, именно Красный Октябрь, причём во многом вопреки марксизму, за его официальным фасадом, впоследствии остановил распад России, сохранил Российское государство в новой форме – России Советской, Советского Союза, который при И.В. Сталине стал Красной Русской Империей! И, вполне закономерно, что определённые силы из государственнической, консервативной части белой эмиграции, не принявшие в 1917 году власть большевиков, через несколько лет признали то, что именно большевики спасли страну от территориального распада, расчленения, и что благодаря им Россия восстановила своё державное могущество, но уже в новых условиях, в другой социально-экономической ситуации и в другой политической системе. Так считали евразийцы. Аналогичной точки зрения придерживались и сменовеховцы. Наглядным является и другой исторический пример: «белый» генерал времён гражданской войны, каким бы убеждённым антикоммунистом и противником Советской власти он не был, искренне переживал за Россию в годы Великой Отечественной войны: «Мы испытывали боль в дни поражений армии, хотя она и называется Красной, а не Российской, и радость – в дни её побед», – говорил Деникин. Находясь тогда в эмиграции, он собрал медикаменты для Красной Армии и сумел организовать их переправу в СССР. Вот оно – реальное единение патриотов-государственников разных политических взглядов во имя интересов России и русского народа! Очень нелёгким и тернистым был путь Советской России: ценой больших людских потерь, братоубийственной гражданской войны, отхода от многих русских традиций, богоборческой политики воинствующего атеизма, особенно в ранний период Советской власти... Но преемственность русской истории не была нарушена: как в своё время на смену Московской Руси пришла Российская Империя, так и на смену белой Российской Империи пришла Красная Русская Империя – СССР! И Советская эпоха была одновременно как Великой, так и трагической! Россия стала Великой мировой сверхдержавой, но ценой революций и двух страшных мировых войн, унесших десятки миллионов человеческих жизней!

Именно Февральская революция уничтожила Российскую Империю!

И сегодня, спустя 100 лет, нам нужно сделать главные исторические выводы: 1) Нельзя ни под какими привлекательными лозунгами разрушать Россию, своё родное государство до самого основания! 2) Сильное Российское государство никак не противоречит идее и практике социальной справедливости, защите прав и интересов Человека Труда, к чему всегда стремился и будет стремиться русский народ! 3) Нельзя в угоду красивых лозунгов забывать о геополитических интересах России! 4) Реформы должны только улучшать государство, его устои, систему, дополнять, но не разрушать её, ввергая страну и народ в новые потрясения и приводя к новым потерям! 5) Либерализм, западничество, какие бы лозунги он не выдвигал, в какие бы красивые одежды не рядился – несёт России огромную опасность, он чужд нашей стране, менталитету русского народа!

Понимание всего этого это позволит избежать в дальнейшем новых революций, переворотов в нашей стране и позволит России и нашему народу уверенно развиваться и быть лидерами! И ещё. Февраль 1917-го и Август 1991-го – это близнецы-братья. Только Октябрь не дал тогда Февралю добиться того, что стало с нашей страной после трагических событий августа 1991 года и октября 1993 года, и из чего мы мучительно больно, но уверенно выходим под руководством В.В. Путина! Нужно объединять историю страны, обеспечивая преемственность исторических эпох России! Нужно отойти от идеологических клише, как советского периода, так и постсоветского, и реализовывать на практике вполне приемлемую, выстраданную всей историей XX века формулу государственного устройства «правая, консервативная, державная политика – левая, социально-ориентированная экономика»! Нужна полноценная, здоровая «консервативная революция» в умах, в сознании людей, в действиях власти и общественных институтов, которая позволит объединить всё лучшее в российской истории и не допускать в дальнейшем ошибок, ставящих страну на путь разрушения!