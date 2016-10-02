Октябрьская бойня 1993 года у «Останкино» была организована с целью предотвратить грядущий «бархатный» патриотический переворот, который свел бы на «нет» все усилия США по установлению марионеточного режима

Сегодня, 3 октября 2016 года, Россия вспоминает о трагических событиях 1993 года. 23 года прошло с тех пор, но на многие вопросы ответы так и не были даны. Предлагаем вашему вниманию отрывок из новой книги члена Общественной палаты РФ, директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина «Россия на пути к Империи» , вышедшей в издательстве «Питер».

Никто из руководства страны не хотел отдавать приказа о применении оружия против защитников Белого дома и сторонников Верховного совета у «Останкино». Не говоря уже о том, чтобы открывать огонь по собственному населению.

Во время событий октября 1993 года погибло, по разным данным, от двух до трёх тысяч мирных граждан, в основном жителей Москвы. Но, несмотря на это, до сих пор так достоверно и не установлено, кто из руководства России отдал приказ о расстреле своих граждан у мэрии и особенно у «Останкино», где под шквальным беспорядочным огнём погибли тысячи горожан. Кто отдал приказ, и кто вёл огонь по безоружной толпе с крыш домов? Решение, как приходится констатировать по прошествии более чем двадцати лет, было принято за пределами России, - на Западе, в США, - а огонь вели, как выясняется, американские, британские и израильские спецназовцы, снятые с охраны посольств в Москве и доставленные к «Останкино». Без этой крови Запад мог потерять режим Ельцина, на установление которого было потрачено столько усилий.

Патриотический переворот

В ситуации противостояния Верховного совета РСФСР и президента Ельцина, длившегося с 21 сентября 1993 и завершившегося кровавым расстрелом мирных граждан 4 октября 1993 года, решалась судьба России на ближайшие десятилетия. Пойдёт Россия по западному, либеральному пути, либо встанет на путь восстановления государственности, ослабленной крушением СССР и потерей суверенитета; примет патриотический, консервативный курс, или же будет брошена в пучину варварского либерального эксперимента. Участники событий с обеих сторон не просто случайные фигуры, но участники исторического идеологического противостояния. Своя правда есть у каждой стороны. Что хотели, и что получилось, а что не получилось?

На стороне либеральных реформ оказались и поныне здравствующие Анатолий Чубайс, Виктор Ерин, Валерий Евневич, Сергей Шахрай, Андрей Козырев, Григорий Явлинский, Лия Ахиджакова, и убитый много позже Борис Немцов - наиболее яркие фигуры ельцинского лагеря, призывавшие «раздавить гадину» Верховного совета самым жёстким образом. Многие из них не только живы, но и продолжают функционировать, кто как может, и дальше разлагая государство и общество, каждый на своём месте.

На стороне сохранения целостности и суверенитета государства выступили патриоты, как левые, так и правые - Александр Проханов, Александр Руцкой, Руслан Хасбулатов, Александр Баркашов, Станислав Терехов, Виктор Анпилов, Александр Дугин - те, что предлагали изменять в лучшую сторону то, что есть, реформировать не разрушая большое континентальное государство, как предлагали либеральные революционеры, но лишь заменяя отмирающие узлы новыми формами. Предлагая переустановить идеологическую систему, инсталлировать новый, евразийский консерватизм, отражающий исторический опыт России поверх остывшей советской идеологической модели. Не уничтожая, при этом, на корню завоевания и достижения предыдущей эпохи.

С самого начала противостояния Ельцина с Верховным советом, и вплоть до кровавой кульминации 4 октября 1993 ситуация развивалась как «бархатный» патриотический переворот. Несмотря на то, что в Верховном совете защитникам раздавалось оружие, чему свидетель и прямой участник событий глава партии РОС [1] Сергей Бабурин, бывший тогда депутатом ВС, а так же несмотря на то, что по зданию Верховного совета болванками стреляли танки, за всё время почти двухнедельного противостояния погибло всего несколько человек. Потери с обеих сторон укладывались в повседневную статистику смертей того времени. Основные же жертвы - около трёх тысяч человек - результат расстрела у телецентра «Останкино» в ночь с 3-го на 4-е октября, после которого всё закончилось победой Ельцина.

Никто не отдавал приказ

Есть масса видеосвидетельств - их неоднократно показывали по каналам ТВ - участников событий о том, что никто из руководства страны не хотел отдавать приказа о применении оружия против защитников Белого дома и сторонников Верховного совета у «Останкино». Не говоря уже о том, чтобы открывать огонь по собственному населению, которое стихийно стекалось к местам основных событий. Да, сотрудники милиции и спецподразделений отстреливались в пределах допустимой самообороны, да были жертвы, раненые с обеих сторон. Но всё это нельзя было назвать «кровью» в историческом, государственном масштабе. Такая «кровь» стала обыденной для страны, находящейся в состоянии распада, погружённой в пучину бандитизма и передела собственности, а с учётом разгоревшихся в разных точках бывшего СССР междоусобных конфликтов это и «кровью» то назвать было сложно.

Существует, в частности, свидетельство ельцинского министра обороны, ныне покойного Павла Грачёва, его пересказ разговора с Ельциным, уже не раз показанный по ТВ, о том, как он просил от Ельцина письменного приказа об открытии огня из танков по зданию Верховного Совета, а тот не давал, ограничившись устным. Когда Грачёв прибыл на позиции - мост через Москву реку напротив здания Верховного Совета - командиры танковых подразделений так же отказались исполнять приказ без письменного распоряжения. Тогда, рассказывает Грачёв, «я сам залез в танк, зарядил болванку, чтобы никого не повредить, и шарахнул по Белому Дому». Только после этого действия, которым Грачёв взял всю ответственность на себя, танкисты согласились стрелять. Стреляли болванками и зажигательными снарядами, от чего загорелась наружная отделка здания, а так же некоторые кабинеты со стороны моста. При этом никто из находившихся внутри здания, не пострадал. Эксперты признают, что если бы стояла такая задача, то здание Верховного Совета из танков можно было бы значительно разрушить. Однако цель была лишь припугнуть, оказать моральное давление.

Вместе с тем, события разворачивались не в пользу Ельцина. Легитимность и легальность были на стороне Верховного совета. Легитимность - незримое одобрение, поддержка большинства явно была преимуществом тех, кто выступал против Ельцина. Прибывающее в подавленном состоянии от шоковой терапии либерального правительства Егора Гайдара, пережившее обнищание и потерю сбережений, население страны было в массе своей за патриотический Верховный совет, стремясь сохранить разрушающееся на глазах государство и утраченную стабильность. Участник событий писатель Эдуард Лимонов рассказывал, что сотрудники милиции жались к обочинам и поднимали сложенный пальцами знак «V», когда колонна грузовиков с красными флагами ехала от мэрии к «Останкино», все кричали «Победа, победа!», жители Москвы приветствовали защитников Верховного совета ликованием. Ведь такова была воля народа, позиция русского большинства. 3 октября стало завершением бархатного противостояния в пользу Верховного совета. На стороне Ельцина было только его политическое окружение и кучка либералов в истеблишменте. Именно либералы подстрекали президента к использованию насилия, к крови. Существуют кадры, на которых Григорий Явлинский и Лия Ахиджакова призывают президента покончить с мятежниками самым жёстким образом. «Раздавите гадину» - слышится призыв к Ельцину из либерального стана. На единственном оставшемся под контролем ельцинской власти канале мелькают только их лица, плюс ещё несколько одиозных персонажей вроде Константина Борового и ныне покойной Валерии Новодворской. Этих кадров много в архивах, они не раз были показаны позже.

Легальность - правовое соответствие - так же не на стороне Ельцина. Верховный совет по только что принятой конституции от 1992 года, являлся высшим органом власти в государстве. Таким образом, указ Ельцина №1400 был неконституционным и бросал вызов государственному устройству России, да и самой конституции, а следовательно, его издание являлось ни чем иным, как попыткой свержения конституционного строя. С точки зрения закона мятежником был именно Ельцин, а значит именно он, по закону, должен был быть арестован и придан суду. Ситуация обернулась иначе только лишь потому, что министр обороны Павел Грачёв, вопреки юридическим основаниям, встал на сторону мятежника Ельцина, тем самым, присоединившись к мятежу. Все, кто поддержал мятеж Ельцина, с точки зрения легальности, оказались вне закона и должны быть осуждены - с учётом многочисленности жертв, срок давности по данному делу не вышел по сей день. Сегодня экспертами достоверно установлено, что сторонниками Ельцина действовавшие на тот момент законы и конституция были нарушены более пятидесяти раз.

Несмотря на преступления, совершённые самим Ельциным и его окружением, которых достаточно для вынесения самых серьёзных приговоров, его режим был сохранён лишь за счёт большой крови в результате вмешательства внешних сил.

В целом, патриотическими силами была одержана легальная и легитимная победа. Власть пребывала в нерешительности. Обстрел здания Верховного совета ничего не дал. Жертв - минимальное количество. Оставалось лишь сообщить о низложении незаконного, мятежного президента Бориса Ельцина на всю страну. Для этого колонна победителей при поддержке москвичей, двинулась к «Останкино», дабы объявить об этом в эфире. Либеральный переворот, осуществлённый при внешнем вмешательстве с Запада, казалось, провалился. Победа по всем признакам была на стороне народа.

«Бархатный сценарий» был залит кровью

А вот дальше произошло самое необъяснимое. Торжествующие, празднующие победу массы москвичей вдруг оказываются под плотным беспорядочным огнём в пространстве между двумя корпусами Телевизионного Центра «Останкино», в результате чего гибнут тысячи - до трёх тысяч по разным оценкам - граждан России, жителей Москвы. Достаточно побеседовать с родственниками тех, кто был убит у «Останкино», чтобы понять: совершено кровавое массовое преступления, жертвы которого канули в неизвестность, просто физически исчезли тела, уничтожены следы преступления.

Существуют свидетельства, они неоднократно опубликованы, что убитых вывозили грузовиками и хоронили в безымянных могилах, сжигали в печах крематориев - без вскрытия, освидетельствования, установления личности. Поэтому после кровавой драмы 3-4 октября оказалось так много пропавших без вести, не обнаруженных, понятно, по сей день. Их родственники так и не получили достоверной информации о том, куда пропали эти люди. И это в ситуации, когда никто от высшего политического руководства страны до командира воинских подразделений, включая спецназ, за всё это время так и не решился отдать приказ об открытии огня по собственным гражданам. При этом представители силовых структур, что естественно, сами разделяли патриотические взгляды и были скорее на стороне Верховного совета в своих личных симпатиях. Достаточно поговорить с командирами подразделений, участвовавших в октябрьских событиях - могли ли они отдать такой приказ, кто мог отдать, какие подразделения могли участвовать в расстреле граждан у «Останкино»?

Объяснение произошедшего напрашивается само собой. Понимая, что с режимом Ельцина покончено, и он не в состоянии удержать власть в стране, западные, в первую очередь американские, стратеги принимают решение о кровавом подавлении попыток осуществить «коммунистический реванш» сил, стоящих на стороне Верховного совета. Грядущий «бархатный» патриотический переворот сводил на «нет» все усилия США по установлению ельцинского марионеточного либерального режима. Приход лидеров патриотической оппозиции к власти означал бы конец либеральных реформ и соответственно, предотвращение развала России, её разворовывания и ослабления, а так же начало возрождения Империи. Надо было действовать жёстко, залить попытки смещения Ельцина кровью, на что не решался, и к чему был не готов сам партаппаратчик Ельцин, взрощенный в среде советского минимального гуманизма. Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов типа Ахеджаковой и Новодворской, но они могли влиять на принятие решений лишь косвенно. В этой ситуации американское руководство принимает решение открыть огонь на поражение, для чего, предположительно, были задействованы силы, охраняющие американское посольство при поддержке союзнических сил охраны британского и израильского посольств, которые были доставлены сначала к зданию СЭВ, в котором расположилось правительство Москвы, а затем и к «Останкино». Там они были расположены на крышах близлежащих зданий. В сложившейся на тот момент неразберихе их доставка на место и расположение на точках не представляла большого труда, как и позже, уже в Киеве в феврале 2014, не сложно было разместить снайперов для расстрела находящихся на Майдане с обеих сторон.

Об участии воинского контингента иностранных государств в событиях октября 1993 года сегодня открыто пишут российские СМИ: «Ельцинские подразделения начали стрельбу из мэрии - бывшего здания СЭВ. К ним с крыш гостиниц "Мир" и "Украина" присоединились снайперы израильского спецназа «Иерихон» и в гражданской одежде бойцы «Бейтар» - еврейской спортивно-военизированной организации. Целились в прохожих, женщин и детей» [2]. Позднее бейтаровцы расстреливали защитников парламента у здания бывшего СЭВ и "Останкино". Тем, кто сейчас начнёт расследование по этому преступлению века, осталось лишь собрать прямые и косвенные доказательства данной версии воедино. А их немало. В пользу данной версии свидетельствует и то, что сам Ельцин был крайне напуган произошедшим, прибывал в растерянности, и сразу же амнистировал всех участников октябрьских событий 1993 года. Стараясь как можно быстрее забыть о произошедшем, Ельцин пошёл на поводу у патриотической оппозиции, согласился на самую большую фракцию КПРФ в Думе, дал патриотам все возможные свободы в политических высказываниях, но без возможности реального влияния на политические процессы. Однако, сегодня очевидно главное: несмотря на преступления, совершённые самим Ельциным и его окружением, которых и так достаточно для вынесения самых серьёзных приговоров, его режим был сохранён лишь за счёт большой крови в результате вмешательства внешних сил. Теми центрами стратегического планирования действий глобального Запада, которые исторически заинтересованы в ослаблении и разрушении - не только экономически, но и политически, и непосредственно, территориально - российской государственности. Что и последовало стремительно за октябрьскими событиями 1993. Кто-то должен ответить за кровь октября, дабы положить конец внешнему вмешательству, направленному на уничтожение России.

[1] "Российский общенародный союз" - партия, которую создал и много лет возглавлял Сергей Бабурин.