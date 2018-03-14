Потому что россияне верят олигархистам и считают РФ Россией

Основной лейтмотив всех публикаций и телепередач: Россия хорошая, республики плохие

Как так вышло, что находящимся у власти олигархистам, которые ещё недавно, в ельцинский период, открыто называли себя либералами, удалось предстать перед электоратом патриотами-традиционалистами? Почему не глупые вроде русские люди массово им поверили, хотя смены элит не произошло, и на манеже всё те же? Почему жители РФ имеют массу претензий к Ближнему зарубежью, хотя мечтают об империи? С кем они тогда собираются объединяться, чтобы «показать американцам кузькину мать»?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо заглянуть в недавнюю советскую историю.

Во-первых, в октябре 1917 года большевики свергли Временное Правительство, отобрав власть у либералов, которые незадолго до этого, в феврале, свергли царя. Сами же большевики царя не свергали и империю монархистов-традиционалистов не разрушали, как полагают большинство людей. Они лишь забрали шатающуюся власть у политически недееспособных авантюристов, которые за 9 месяцев своего правления доказали свою полную управленческую несостоятельность. Это называется Октябрьская революция. Однако героизма в этом было мало, поэтому советская пропаганда старательно рисовала ожесточённую борьбу коммунистов с могучим царизмом, более серьёзным врагом. Либеральные офицеры-белогвардейцы для этого старательно обобщались с помещиками, фабрикантами, попами и династией Романовых в единое целое. Схема же двухуровневой революции хорошо известна только лишь профессиональным историкам. Массовый обыватель термин Февральская буржуазная революция, конечно, слышал из школьной программы, но внятно объяснить его не может.

Тем не менее, этот, казалось бы, незначительный момент хорошо объясняет то, как современным российским либералам удалось прикинуться консерваторами. Их просто 70 лет старательно отождествляла между собой советская пропаганда. Современным политтехнологам осталось лишь использовать ту схему, которую вдолбили людям в голову их советские предшественники. На сегодняшний день в Российской Федерации находятся у власти именно идейные преемники Временного правительства и либералов-белогвардейцев, а вовсе не сверхдержавы Российской Империи или СССР. Использование современными элитами слова Россия в названии страны, триколора, двуглавого орла в качестве герба (сперва без короны, а затем с короной), многочисленной имперской символики и риторики лишь дополняет и укрепляет тот ложный стереотип, который создавали не они сами, а предыдущая команда пропагандистов-очковтирателей.

Второй фундаментальный ложный стереотип состоит в том, что граждане РФ в массе своей искренне считают своё государство Россией, историческим преемником Российской Империи и СССР. Они в советские времена не воспринимали всерьёз тот факт, что они жители республики РСФСР. У них не было республиканского уровня идентичности в отличие от жителей других республик. Узбеки, молдаване, эстонцы прекрасно понимали, что у них есть своя республика со столицей в Ташкенте, Кишинёве, Таллине, а есть Союз, как объединение 15-ти республик со столицей в Москве. Жители же РСФСР воспринимали себя гражданами великого Советского Союза, на окраинах которого есть союзные республики. Это произошло потому, что большевики для того, чтобы удержать власть, сосредоточились на территории бывшего Московского государства допетровского периода, оставив окружающие этноисторические регионы. Эту территорию они назвали Советская Россия, а потом РСФСР.

Массовые российские обыватели думают, что СССР развалился потому, что от них отделились республики, элитам которых захотелось самостоятельности. В реальности же Российская Федерация возникла в момент объявления РСФСР себя суверенным государством, независимым от союзного Центра. Это сделал 12.06.1990 года Б. Н. Ельцин, который за 2 недели до этого 27.05.90 был избран Председателем Верховного Совета РСФСР. К власти в этой республики пришли либералы-рыночники-приватизаторы гайдара-чубайсовцы. РСФСР-овцы в целом были не против этого. Теперь в государстве, которое назвало себя Российской Федерацией, этот день праздничный выходной – День Независимости. То есть, союзная республика РСФСР сама в лице своего Председателя Верховного Совета развалила имперский проект СССР. В момент, когда крупнейшая системообразующая республика объявила себя суверенным государством, СССР быть государством фактически перестал. Прибалтийские республики и Грузия, правда, объявили суверенитет ранее, но они не развалили тем самым Союз, так как не были главными элементами в нём.

После этого СССР фактически стал международной организацией. Остальные республики, чтобы не оставаться в подвешенном состоянии вне государства, вынуждены были тоже объявлять суверенитеты. Для них суверенитет РСФСР-РФ был постановкой перед фактом. Не существует никаких убедительных доказательств того, что сепаратизм в союзных республиках был сколь-нибудь значительным, и элиты их хотели независимости. Через полтора года с того дня, в декабре 1991 года, в Беловежской пуще окончательно распустили международную организацию СССР, заменив на новую - СНГ. Таким образом, СССР распался исключительно по вине руководства РСФСР и с молчаливого согласия её населения, которое не только не восстало и не свергло своё руководство, но через некоторое время ещё и выбрало Ельцина президентом.

Причём российская пропаганда старательно перекладывает часть вины за это на Горбачёва, который лишился поста Президента СССР, что было пиком его карьерного роста, другие республики, которые якобы не хотели «кормить Москву» и даже белорусский КГБ, за то, что он не арестовал беловежских заговорщиков. Основную же вину пропагандисты олигархистов возлагают на «царьков» из бывших союзных республик, которым де захотелось самостийности, хотя нет ни одного мало-мальски убедительного факта доказывающего это.

Получается, что жители РФ обвиняют остальные бывшие республики в том, в чём виноваты сами. В развале СССР на 100% коллективно виновато население РСФСР и его элиты. Обвинять в этом кого-то ещё, то же самое, как обвинять микробов в инфицировании организма или обвинять собственные руки в том, что они не надели тёплую одежду и допустили переохлаждение организма. Массовому васе пупкину нравится перекладывание вины с себя на кого-то другого. Пропаганда ему в этом старательно подыгрывает, снабжая изобильно лжесвидетельствами.

Этот конфликт с Ближним зарубежьем в массовом сознании граждан базируется на неадекватном самовосприятии. Будучи, реально Московской Русью времён Ивана Грозного в границах бывшей республики РСФСР, они считают себя Россией, Советским союзом, от которого отделились этнические окраины. Официальное название государства Россия лишь укрепляет ложный массовый стереотип.

То есть Российская Федерация по существу не является Россией, ни территориально, ни по духу своему. Россия – это мы все, а не только лишь 60%-й огрызок от неё. Претензии жителей РФ к Ближнему зарубежью воплощаются в различные политико-экономические противоречия РФ с республиками бывшего Союза, россияне воспринимают своих бывших соотечественников не как одна республика другую, а как СССР - неблагодарных отщепенцев.

Подконтрольные властям СМИ постоянно рассказывают россиянам о проблемах в странах постсоветского пространства, о негативном отношении их к России. Основной лейтмотив всех публикаций и телепередач: Россия хорошая, республики плохие. Причём нет такой республики, с которой у РФ не было бы проблем в отношениях. Таким образом, ручная пропаганда настраивает россиян против тех территорий, объединение с которыми давало бы возможность возродить имперский проект. Она не могла бы это делать, если бы у россиян были большие сильные симпатии к этим странам. Претензии, пусть и ложные, к соседним республикам за развал Советского Союза являются той социальной основой, на которую ложится пропагандистская клевета. Людям говорят то, что они хотят услышать. Пропаганда эти настроения не только использует, но и старательно усиливает.

Обе эти установки лежат в основе всех технологий обмана, с помощью которых пропагандисты дурят людям головы. Именно эти две причины: нахождение у власти либералов-олигархистов, пусть даже в консервативно-патриотических масках, и различные конфликты с постсоветским пространством не позволяют возродить разрушенный имперский проект в какой-либо политико-правовой форме.