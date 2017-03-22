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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждовать с Турцией"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
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Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
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Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство 21 марта 2017, 09:00
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Размышления об идеологии...

Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство обрело актуальность после распада СССР — второй гибели русского государства. Таким образом, и евразийство, и неоевразийство появились в переломный период, более того, эпоха неоевразийства совпала с кризисом и разложением западной философии. Это глубоко символично, так как именно с засильем западной парадигмы мысли боролись первые евразийцы. И вот она рушится. Вслед за Хайдеггером и западными традиционалистами ее разложение осмысляет также неоевразийство. Поэтому евразийская философия с полным основанием может называться «философией конца».

Евразийская Империя — идеократическое государство, где идея пронизывает все сферы общественной жизни наподобие кровеносных сосудов
Но евразийская философия сильна не только своим осмыслением кризиса культуры и политической системы. Одно из главных ее достоинств — способность выстраивать образ будущего, создавать новую парадигму развития. Поэтому евразийство — философия рубежа и задания.

Неоевразийцев можно назвать носителями миссии Новой Зари, следуя неповторимому стилю визионера Парвулеско, изобразившего в странном романе «Португальская служанка» борьбу консервативных революционеров против сил тьмы и разрушения. Зари, которая рождается в абсолютном мраке.

Какие же ценности являются основой неоевразийской философии? Прежде всего, это многополярность, согласно которой не существует универсальной системы развития, а каждая цивилизация имеет свой путь. Поэтому претензии западной системы ценностей на универсализм безоговорочно отвергается. Затем, евразийство утверждает цивилизационный суверенитет России. Россия — не США, Япония, Китай, Турция, для нее пригоден только собственный путь развития. Для евразийца это совершенно очевидно, почти банально. Но находится немало людей, которые утверждают обратное, предлагая следовать либо некой чужой системе в целом, либо взять отдельный кусок этой системы и сделать его частью общественной, политической, хозяйственной жизни России.

Но понимание цивилизационной уникальности России — только первый шаг. В чем состоит сущность российской цивилизации? Это уже гораздо более сложный вопрос. Дать ответ на него может сознательное, глубокое обращение к своей идентичности, которое и предлагает евразийская философия. Так, идеолог неоевразийства Александр Дугин говорит о «Русской Вещи». Что есть Русская Вещь? И где лежат истоки российской идентичности?

Прежде всего, Россия — Империя, великая держава, Катехон, а не абстрактная «нормальная страна» буржуазного комфорта. Следовательно, евразийская миссия — имперская. Евразийство признает как ценность сильную власть, способную удержать и структурировать огромные пространства. Субъектом империи является народ, а не политическая нация в европейском понимании. Народ живет и развивается в определенном «вмещающем ландшафте», отсюда ценность пространства для евразийской идеологии.

Политическая система предполагает отрицание парламентской демократии и, напротив, утверждение цветущей сложности традиционных форм местного самоуправления. Антропология отвергает индивидуализм и восприятие человека как «меру всех вещей», утверждая духовную сущность, стоящую выше человека. Так выстраивается солярная вертикаль. Отсюда следуют две фундаментальные ценности евразийской философии: духовное выше материального, общее выше частного.

Собственно, на этих ценностях и строится социал-монархизм, предлагающий идеальную для России модель политического устройства. Два столпа социал-монархической государственности — сильная власть и социальная справедливость, соответственно, социал-монархизм не приемлет власти капитала (претендующий на занятие места государственной власти) и буржуазной демократии (суррогата равенства и справедливости). Интересно, что в проекте Новороссии проявилась попытка реализовать идею народной власти и справедливости, но государство в Новороссии не состоялось именно из-за отсутствия сильного политического субъекта. Поэтому идея справедливости для народа также выродилась в профанацию.

Так как духовное в евразийском обществе выше материального, то экономика подчиняется политической целесообразности. Евразийская философия не против материального благосостояния народа, хотя и не считает его самоцелью. Желание «хорошо жить» не оправданно само по себе. Оно вызывает вопрос «зачем?». Например, государственный служащий должен жить достойно, чтобы мысли о материальном обеспечении не отвлекали от дела.

Принципы, ставящие духовное выше материального и общее выше частного, являются основополагающими в правящем (элитарном) отборе. Если духовное выше материального, представитель евразийской элиты не занимается приобретательством. Ему свойственны нестяжательство, аскетизм. И это не просто слова. Если на практике дело обстоит иначе, значит, человек попал не на свое место, и последствия такого правления будут плачевны — за материальные ценности представитель власти предаст свою страну и народ.

Если общее выше частного, то представитель правящего слоя всегда носитель духа своего народа, и властные полномочия являются инструментом служения народной идее. Когда такой человек становится частью правящей иерархии, он готов беспрекословно подчиняться вышестоящим, в то же время требуя повиновения от подчиненных. Это делается не из самодурства, а потому что иначе не удержать и не структурировать имперское пространство, о чем говорилось выше. Но одной иерархии мало. Представитель евразийской власти по умолчанию является носителем идеи, пассионарием, поэтому он должен уметь привлечь и зажечь этой идеей окружающих. Об этом писал в своей книге «Моим легионерам» Корнелиу Зеля Кодряну, говоря, что без любви, зажигающей души людей, не может жить политическая организация. В то же время, одной любви недостаточно, чтобы избежать распада организации, нужна иерархия.

Это основные принципы, которыми руководствуется неоевразийская мысль. Тем не менее, путь к идентичности не завершен, поиск и осознание продолжаются.

Отдельно следует сказать о государственной идеологии, выработка которой является сферой острых дискуссий. Идеология — система взглядов и ценностей, определяющих политическое управление. Само наличие идеологии не приемлемо для либералов, видящими в нем ущемление «свобод». Но самое интересное, что идеология может критиковаться и с традиционалистских позиций как явление западного модерна. В традиционных обществах такого понятия, как идеология, не существовало, возникли же идеологии, когда традиционные представления стали разрушаться. Именно XX век стал расцветом идеологий.

В настоящее время основные идеологии XX, за исключением, возможно, либерализма, терпят кризис (в то же время и либерализм пережил сильнейшие изменения, поэтому стоит говорить о неолиберализме). На их отрицании строится 4ПТ, согласно которой на смену национализму, коммунизму и либерализму должна прийти новая идеология. При этом консерватизм также часто определяется в качестве идеологии, но его правильнее называть «идейной установкой», потому что в каждом обществе консерватизм свой, и зависит от того, какие ценности охраняет.

Нужна ли Евразийской Империи собственно идеология? Или все же лучше искать другое название для евразийской системы ценностей? Например, «государствообразующее мировоззрение». В политическом управлении всегда существует субъект, осуществляющий захват, удержание и использование политической власти, для чего ему необходимо государствообразующее мировоззрение. В Евразийской Империи субъектом политики должен быть Орден «Новой Зари». В организационном плане евразийцам ближе всего именно движение орденского типа, где фундаментальные философские начала сочетаются с гениальными прозрениями, а священный огонь передается от носителей орденской традиции к младшим членам в тени и тишине, чтобы однажды вспыхнуть ярче солнечного света.

Политический орден является средним уровнем. Он мыслит себя в качестве носителя имперской миссии. Орден берет на себя заботу о народе, являясь в своем мышлении квинтэссенцией его исторического сознания. При этом народ — это не массы, а осознающий свое историческое предназначение субъект, хотя такое осознание, как правило, моментально, и не может продолжаться длительное время. Поэтому народу формирует правящий слой, состоящий из лучших его представителей.

Над Орденом стоит правитель (возможно, монарх). Это высший уровень, который находится со средним уровнем в отношениях солярной вертикали, так же, как и средний с низшим. Членство в Ордене не является наследственным. На каждом этапе Орден выбирает новых людей из народа, наделенных необходимыми для правящего слоя качествами, о которых говорилось выше. Это и есть правящий отбор.

Евразийство — философия рубежа и задания. Неоевразийцев можно назвать носителями миссии Новой Зари
Государствообразующее мировоззрение выстраивается и концентрируется именно на среднем уровне. С его помощью Орден организует политическую систему, общественную жизнь, хозяйство, частные сферы. На основании ценностной системы осуществляется целеполагание. Это и есть имперская стратегия, из которой следует тактика, ответственная за решение более мелких практических задач.

Евразийская Империя — идеократическое государство, где идея пронизывает все сферы общественной жизни наподобие кровеносных сосудов. Поэтому такое государство органично, ни одна из сфер не отделяется от целого и не противопоставляется одна другой. Сфера, в которой идейные установки не действуют, деградирует, отмирая или противопоставляя себя государственному организму. Так произошло с экономикой, ставшей в современном обществе самоцелью и стремящейся подменить собой государство. В случае торжества подобной модели государство перестает быть собой, превращаясь в корпорацию. Вместо идеократии мы видим торжество материи, подменяющей собой ценностную систему. Поэтому выбор прост: формирование государствообразующего мировоззрения или растворение в трясине материальной целесообразности, конец истории.


Анастасия Ковалёва  
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