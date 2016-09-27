Если не происходит вульгаризации или искажения основ и методологии, то распространение знаний геополитики помогает формировать политически подкованных и грамотных граждан

Когда в России говорят о геополитике, то возникает амбивалентное ощущение: речь идет о сухой науке на стыке государственной стратегии, военного искусства и международных отношений, или этот термин используется как модное слово, которое зачастую употребляют, не понимая его значения? В своей новой книге «Геополитика. Как это делается» (СПб.: Питер, 2014) известный российский историк и политолог Николай Стариков пытается осуществить одновременно сложную и деликатную задачу - простыми словами описать геополитические процессы последних четырехсот столетий, с которыми сталкивалась и в которых напрямую участвовала Россия. Сначала в формате Империи, затем Советского Союза и теперь как Российской Федерации.

Стариков сравнивает Россию с белым королем, значит, исходя из шахматной логики, «черные не угомонятся, пока не поставят нам мат». Ловкая партия была сыграна черными в 90-х годах, когда удалось развалить Советский Союз.

Как указывает автор, на написание этого труда его вдохновила книга профессора МГУ Александра Дугина «Основы геополитики», но если данная работа содержит почти тысячу страниц, включая переводы классиков этой науки, то формат Старикова вполне под силу неподготовленному читателю - чуть более 360 стр. И язык написания публицистический, вполне доступный старшеклассникам.

В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице. Такой подход вполне себя оправдывает - если не происходит вульгаризации или искажения основ и методологии, то распространение знаний геополитики помогает формировать политически подкованных и грамотных граждан, осознающих любые изменения мировой конъюнктуры, подоплеку конфликтов и переворотов, результатов переговоров и пр., что немаловажно как для консолидации народа перед вызовами истории, так и формирования собственной повестки, связанной с государственной стратегии и отстаиванием интересов.

Десять глав книги Николая Старикова посвящены разным периодам нашей истории, так или иначе связанной с Великобританией. Эта страна акцентирована в книге не случайно. Так как геополитика строится на дихотомии государств на морской и сухопутный тип цивилизаций, то в противовес сухопутной России - сердцу Евразии - Великобритания как раз и представляет государственную систему, основанную на морском могуществе. Впрочем, это видно из истории - захват колоний, их управление и манипулирование конфликтами методом морской блокады осуществлялось Туманным Альбионом именно с помощью военных эскадр. Конечно, немало было и подстрекательств других стран или, как это принято сегодня говорить, негосударственных акторов, а на тот момент - различных племен и вооруженных групп.

Хотя Николай Стариков склонен к конспирологии (науке о заговорах), отмечая странность смертей ряда российских правителей, факт устранения царей, вождей и главнокомандующих являлся стандартной схемой противоборства как государств древности, так и эпохи модерна. Древние тексты, например «Артхашастра» Каутильи, эпоха Средних веков и Возрождения прямо говорят о таких инцидентах во всей широте применяемых технологий. От Макиавелли, Курцио Маллапарте до Джина Шарпа и Эдварда Люттвака (да и практики ЦРУ, официально подтвержденной рассекреченными документами) планы государственных переворотов входили в стратегию не только радикальных групп революционеров, но и мировых держав, которые ценой малой крови пытались достичь поставленных задач.

Стариков также делает ряд удачных сравнений между историческими коллизиями и нынешней Россией - и читателю станет понятно, кому сейчас интересны приватизация, реформы социальной системы, критика ВПК и активизация либерально настроенных (по Старикову - отстаивающих интересы США и Великобритании) групп внутри России.

Итак, темы глав следующие.

Вводная первая глава рассказывает об основных положениях геополитики - о противостоянии двух типов цивилизации - Суши и Моря, которые ведут борьбу за контроль над ресурсами. В этой игре есть определенные правила (как писаные, так и неписанные), знание которых обеспечит политику глубокое понимание хода истории и текущей ситуации. Как пишет Стариков, «политик, не понимающий сути геополитики, подобен ребенку, которому родители не рассказали, что нельзя никуда ходить с чужими дядями и тетями. Малыш оценивает взрослых согласно своим представлениям о мире. А в его мире нет сексуального интереса, нет желания убивать и причинять страдания. Поэтому мотивацию маньяка ребенок осознать не способен» (стр. 11).

Вот и геополитика существует для того, чтобы осознавать мотивацию других акторов на мировой шахматной доске. Зародившись в конце XIX веке, эта наука в первых десятилетиях века двадцатого уже обрела устойчивый терминологический аппарат. «Хэлфордл Макиндер ввел понятие Heartkand - "Центральная земля", сердцевина континента» (стр. 13). Это Россия, а бесконечные русские просторы Макиндер назвал «Географической осью истории». Это относится только к России, и несмотря на уважение и значимость таких евразийских стран как Германия, Индия, Китай и Иран, они не вписываются в эту категорию. Стариков сравнивает Россию с белым королем, значит, исходя из шахматной логики, «черные не угомонятся, пока не поставят нам мат» (стр. 14). Ловкая партия была сыграна черными в 90-х годах, когда удалось развалить Советский Союз. Игра продолжается и поныне.

Глава вторая посвящена историческому рывку России, известному как «прорубание окна в Европу». Николай Стариков упоминает любовь Петра Великого ко всему западному и его борьбу с традиционной русской культурой, однако в заслугу ставит понимание первым императором России законов войны той эпохи и необходимость создания мощного флота. И взятие Азова (1696 год), принадлежащего туркам, произошло благодаря блокаде нашими кораблями устья Дона (стр. 30). Затем следует заключение мира с турками, вступление в союз с Данией против Швеции и поражение русских войск под Нарвой (1700 год). Автор книги обосновывает такой резкий поворот пониманием ситуации, что выход к Черному морю еще не означает освоение европейских просторов.

А дальше в Европе началась борьба за испанское владычество (1702 год). Но истинный мотив сего противостояния - «борьба между Францией и Англией за геополитическое доминирование» (стр. 34). Этим воспользовался Петр I, получив передышку для реформы армии и мобилизации сил, и начинает по кускам отвоевывать города в Прибалтике. И когда уже все европейские державы поняли о появлении новой силы на горизонте, тогда и начались всевозможные интриги. Особенно проявлял рвение Лондон, отправляя посольства к шведскому королю Карлу XII. Россия тоже вступает в дипломатическую игру - Андрей Артамонович Матвеев пытается договориться с Британией, но безуспешно. Интересно, что случай с Матвеевым перед его отъездом, когда он подвергся нападению и избиению полицейских, якобы, за некие задолженности, Стариков описывает как причину принятия Закона Англией «О сохранении привилегий послов и публичных министров» (стр. 52). Хотя прошло не одно столетие, как мы видим, подобная практика нападений на представителей дипмиссий имеет место быть - достаточно вспомнить инцидент с Послом РФ в Катаре или провокацию 7 октября сего года в Нидерландах, когда в квартиру сотрудника посольства России Дмитрия Бородина ворвались полицейские и, избив дипломата, в наручниках препроводили его в участок.

В этой же главе рассматриваются и «особые обстоятельства предательства Мазепы» (стр. 55). Роль Мазепы, возвеличенного в герои современной националистической, т .е. русофобской, прослойкой нынешней Украины в ранг героя также оценивается с точки зрения игры крупных держав. Похоже, что капитан Мазепа (термин гетьман происходит от немецкого hauptmann - капитан, хотя правильнее Ивана Мазепу до его предательства согласно его функциям было бы называть генерал-губернатором) клюнул на авантюрное предложение Запада стать во главе независимой Украины с дальнейшим признанием Лондона и других европейских столиц. Хотя в столь почтенном возрасте, да при наличии наград и всяческих щедрот со стороны Петра Великого такой план мог бы возникнуть только в уме тщеславного и ослепленного гордыней человека. Видимо, не зря Мазепа и был отлучен от церкви и подвергнут анафеме, а умер, заеденный вшами в Бендерах.

Но поражение сильнейшей армии Европы под Полтавой резко изменило соотношение политических сил, что повлекло за собой очередные интриги и подковерную игру европейцев.

Третья глава переносит нас в революционные события одновременно двух стран - Франции начала XIX века и России столетие спустя. Зато тема для исследования одна - уничтожение флота. В России одной из жертв пал вице-адмирал и военный губернатор Кронштадта Роберт Николаевич Вирен, а во Франции командующий флотом д’Альбер де Рион. Стариков приводит интересные факты о количестве судов, планах их строительства и том, как «некие силы» в подходящий момент тут же принимались очень быстро и настойчиво крушить флот. Те же британцы, эвакуируясь из Севастополя «вывели одиннадцать русских подводных лодок на внешний рейд и потопили подрывными патронами на большой глубине» (стр. 91). Однако, после «срочной эвакуации» они оставались в Севастополе еще 12 дней!

Ответ на такое странное поведение прост. Согласно формуле адмирала Мэхэна, геополитическая мощь страны состоит из военно-морского флота, торгового флота и баз, где они размещаются. Следовательно, чтобы лишить страну сил, необходимо максимально урезать ее военно-морские возможности, что британцы с французами эффективно делали под шум Революции и гражданской войны в России. Потом, правда пришли реформаторы - вначале Хрущев, а потом и иные, после которых флот начали пилить в прямом смысле слова. Авианесущий крейсер «Ульяновск» попытались продать по цене, чуть дороже лома, но в итоге «корабль распилили на части, которые со временем растащили» (стр. 105).

Возвращаемся к Петровской эпохе. В главе четвертой продолжается эпопея с турками, шведами и англичанами. Тогда намечался совместный русско-шведский удар по Британии, который лоббировал в Амстердаме российский князь Куракин. Причина - поддержка претендента на британский трон Якова III (незадолго до этого произошло насильственное свержение короля Якова II Стюарта, которое получила название Славная революция). Шведы были обижены на выкуп Георгом I, узурпировавшим власть в Англии, двух немецких областей, которые ранее принадлежали Швеции, а в Шотландии перед этим было восстание, поэтому медлить было нельзя. Но англичане заговор раскрыли, шведский посланник в Лондоне был арестован, документы посольства захвачены. Это вынудило Петра I обратиться уже к Франции, сказав, что «я предлагаю Франции не только свой союз, но и мое могущество» (стр. 121).

Уладив дела в Париже, Петр продолжает вести переговоры со Швецией. Конгресс на Аландских островах в мае 1718 года позволил заключить определенные договоренности - и осенью Карл XII вторгается в Норвегию. Однако после его странного убийства во время осады крепости, где «пуля попала королю не сверху вниз, а сбоку - в висок… Это значит, что неизвестный снайпер находился где-то рядом с траншеей» (стр. 126), ситуация резко меняется. Новая королева Швеции разрывает отношения с русскими и выдвигает неприемлемые требования, потому что «стоящая за ней сверхдержава заинтересована в продолжении войны» (С .127). А через год Англия уже заключает союз со Стокгольмом. Постепенно от России начинают откалываться и другие союзники. «Проклятые обманщики» - назвал европейцев Петр и решил готовиться к очередным военным действиям.

Давление на Россию и попытки дестабилизации изнутри самыми различными методами и средствами не прекратятся никогда. Остается надеяться, что руководство страны тоже это прекрасно понимает.

Несмотря на козни противников, флот крепнет, шведы терпят очередной поражение «на глазах у изумленных англичан» (стр. 134) и вынуждены заключить Ништадский мир. Так были приобретены наши порты в Балтии - Рига и Таллинн, которыми теперь пользуются страны, не имеющие к ним никакого исторического отношения.

Глава пятая. Здесь Николай Стариков отмечает роль финансовых дельцов той эпохи. Так, по мнению автора, Германия возникла благодаря спекулятивным капиталам Ротшильдов, которые выбрали своим инструментом не кого иного, а железного канцлера Отто фон Бисмарка! Цель - создание в центре Старого Света мощной сухопутной силы, противостоящей Российской Империи. Оттого то и любил повторять прусский деятель, что нельзя воевать с Россией - в его словах был неоднозначный намек не столько на необъятность русских просторов, в которых любая европейская армия увязнет и подвергнется изнурению монгольской тактики, сколько на то, что подобная война будет вестись в интересах третьей силы - Британии. Правда, это не удержало Гитлера от восточной авантюры. Интересные пассажи есть и в отношении других стран. Например, как Бисмарк, желая войны с французами, не просто подталкивал Париж к конфликту, а даже подделал документ (стр.165).

Такая уверенность канцлера, которого «клевала» патриотическая пресса и на которого даже покушались, связана с тем, пишет Стариков, что лишь имея гарантию от друзей-банкиров Ротшильда и Блейхрёдера, Бисмарк мог спокойно вести дело к войне.

Следующие две главы посвящены ловким манипуляции Российских императриц - Екатерины и Елизаветы, династическим связям Европы. Время от времени автор перескакивает к эпохе Второй мировой войны, например, при сравнении аргументов Елизаветы и Сталина, высказанные ими во время переговоров с западными странами по поводу территориальных споров (стр. 202-203).

Другая интересная и малоисследованная тема этих глав - интересы России в Средиземном море и азиатских просторах. В частности, внимание к острову Мальта. Поскольку турки постоянно блокировали Босфорский пролив, эффективно противостоять такой стратегии можно было при условии создания собственного опорного центра уже за проливами. «База флота в Средиземном море, которую можно заполучить, если взять под свое крыло гонимый орден, - вот цель действий русского царя» (стр. 237). Тот факт, что Павел стал протектором Ордена, несмотря на то, что был православным, а не католиком, подтверждает такую гипотезу.

Англия же, раскусив замыслы российского императора, ставит перед собой другую задачу - втянуть Павла в войну с Францией, создав иллюзию близости получения Мальты. Тем временем, французский флот по пути в Египет, высадился на Мальте, которая подписала конвенцию о переходе под юрисдикцию Франции. И вот после этого глава ордена обратился ко всем странам Европы с просьбой о защите от Франции. Тогда Павел подписал акт о защите острова и даже повелел барону Николаи в издаваемом Академией наук календаре «означить остров Мальту губерниею Российской Империи» (стр. 244).

Учитывая, что Франция была союзницей Турции, комбинация была не очень приятной для России, однако Париж на тот момент допустил серьезную геополитическую ошибку. Высадив армию в Египте, который входил в состав Османской империи, Франция увеличила количество своих противников. В союзе с турками, армия под руководством Суворова и эскадра во главе с Ушаковым начали блестящие действия, освобождая греческие острова от французов. Далее следовало немедленное участие Англии в «мальтийском вопросе», затягивание с передачей, отправка корпуса российских казаков в Индию… А в марте 1801 года император Павел погиб от рук заговорщиков. Кто способствовал скоропостижной кончине императора, можно догадаться из контекста.

В восьмой главе тема Индии продолжается, уже вписанная в так называемую «Большую игру». «Падение британского могущества в Индии будет началом падения Англии», - говорил генерал Скобелев (стр. 268), а Стариков, цитируя русского генерала, обосновывает действия Российской Империи в Азии, описывая вторжение британцев в Афганистан, соперничество в Персии и покорение Туркмении.

Историки также найдут интересные пассажи в девятой главе книги Старикова - например, о советских войсках специального назначения, которые под видом белогвардейских частей находились в Восточном Туркестане, а ныне Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. КНР тоже неоднократно становился жертвой британской политики - помимо опиумных войн, усиление Японии (которая в первой половине ХХ века оккупировала территорию нынешних обеих Корей и части Китая, а также напала на российский флот) было спровоцировано Британией и США, чтобы создать очаг нестабильности в Тихоокеанском регионе и косвенно оказывать давление на Россию. Нынешняя тихоокеанская ось Обамы - не новый ли апгрейд этой политики?

Десятая глава посвящена выводам. Здесь полезно привести несколько цитат работы. «Кто поддерживает сепаратистов и экстремистов? Тот, кто хочет создать проблемы Китаю» (стр. 347). Кто хочет таких проблем, можно догадаться из текста на соседней странице. «Европа иногда пытается вести свою игру, и главная задача англосаксов - контроль и периодическое приведение европейцев в чувство» (стр. 346). «Метод прост - создать проблему, а потом «продавать» метод ее решения» (стр. 350).

Правда есть одно «но». «Англосаксы вновь не могут контролировать мир и именно поэтому они создают новую силу, которая должна нарушить установившийся хрупкий баланс и ослабить всех других игроков на планете разом» (стр. 352). Эту силу одни называют контролируемым хаосом, другие - ваххабизмом, который словно раковая опухоль пожирает все страны, не зависимо от их географии, третьи - цветными революциями, т. е. государственными переворотами, осуществленными под видом легитимности.

Читатель сможет сделать и еще несколько выводов. Поскольку красной нитью через книгу тянется тема флота и Британии, следовательно - наличие мощного флота (единственного союзника вместе с армией, по словам Александра III) это императив для Российской Федерации. Вторым императивом будет трезвое и недоверчивое отношение к Европе, представители которой неоднократно нарушали данные обязательства. Третьим - понимание того, что давление на Россию и попытки дестабилизации изнутри самыми различными методами и средствами не прекратятся никогда. Остается надеяться, что руководство страны тоже это прекрасно понимает.