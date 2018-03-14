Массовое отравление в Таганроге - 25 человек

По предварительной версии яд попал в воду, которую пили люди. На завод ее привозили в больших пластиковых емкостях, которые устанавливали в кулер

Массовое отравление сотрудников авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева тяжелым металлом таллием произошло в Таганроге. Хотя отравились около 25 человек еще в ноябре 2017 года, известно об инциденте стало только сейчас, поскольку власти полагали, что угрозы заражения нет.

А тем временем пострадавшие жаловались на тошноту, рвоту, боль в мышцах и суставах, тремор, у них стали выпадать волосы и изменился цвет лица. Отравление таллием в зависимости от степени тяжести можно принять за другие заболевания – от желудочно-кишечной инфекции до пневмонии.

В данный момент несколько человек с особо тяжелой интоксикацией проходят лечение в Москве в институте им.Склифасофского. Таллий был обнаружен не только в организме, но и в волосах и под ногтями. В частности, в этой клинике находится 32-летний, в крови которого таллия оказалось в 150 раз больше нормы. Он облысел и почти не видит. В «Склифе» его состояние улучшилось, однако Константин до сих пор не ходит и передвигается только в инвалидной коляске. До отравления Колесников вёл здоровый образ жизни и даже лекарства не пил, алкоголем не злоупотреблял тем более.

Поскольку таллий на заводе не используется, несчастным случаем на производстве произошедшее не считается, и на компенсацию он рассчитывать не может. Руководство завода связалось с ним и предложило оплатить лечение, но семья не сохраняла чеки, не предполагая, что они могут понадобиться.

Врачи не дают никаких гарантий – сможет ли восстановиться до нормы зрение, сможет ли Константин ходить. К сожалению, с очень большой вероятностью ему придется оформлять инвалидность.

Обращают на себя внимание заявления, сделанные 6 марта 2018 года в Таганроге на брифинге для журналистов, в котором приняли участие гендиректор завода, глава администрации Таганрога, главный врач ГБСМП Таганрогаи главный государственный санитарный врач управления Роспотребнадзора по Ростовской области Сергей Мусиенко В ходе мероприятия Сафонов заявил, что речь идет о легком отравлении и все пострадавшие имеют возможность полностью восстановить здоровье...

Но еще больше вопросов вызывает смерть 23-летнего слесаря-сборщика ТАНТК. Он умер 30 декабря 2017 года и Лисицкий утверждает, что эта трагедия к таллию отношения не умеет, однако мать покойного,, придерживается прямо противоположной точки зрения. По ее словам, сразу после трагедии она подала иски в прокуратуру и Следственный комитет, обвинив врачей в халатности, однако теперь она намерена подавать новые иски, в которых будет фигурировать таллий. В интервью порталу «Евразия» Сакевич заявила, что симптомы, которые наблюдались у ее сына, в частности – отек мозга, от которого он скончался, могут быть результатом сильной интоксикации. И, уверена она, если бы диагноз был поставлен правильно, возможно ее сына можно было бы спасти.

«Мы недавно узнали, что на заводе им.Бериева люди отравились таллием. Когда умер Максим, никто этого не озвучивал. В ноябре месяце он приезжал, и говорил, что невозможно ходить по заводу, запах очень неприятный, меня, говорит, тошнит и рвет», – рассказала она.

По словам Сакевич, Максим потерял на работе 7 декабря сознание прямо, кроме того у него была рвота. В результате обследования были обнаружены вазоспазмы. «Когда он пришел к врачу – это я уже после смерти Максима узнала – врач ему сказал: “Придешь в 50 лет, мы тебе назначим лечение. Иди, работай”. Его выписали на работу, он отработал две недели, 29 числа он пришел с ночи, единственное, что он успел сказать свекру: “Папа, у меня отнимаются ноги и болит голова”» – сообщила Сакевич.

В больнице, куда Максима доставила скорая, выяснилось, что 75% мозга умерло и спустя сутки было принято отключить его от аппарата, после чего Терещенко скончался. «До этого он обращался с рвотой, с болями в голове, каждый день, когда он был на больничном, ему вызывали скорую, его рвало очень много раз в день, тошнило. Ему было плохо» – утверждает мать покойного.

Пострадавшие жаловались на тошноту, рвоту, боль в мышцах и суставах, тремор, у них стали выпадать волосы и изменился цвет лица

«Я прочитала в интернете, что вазоспазм и аневризма могут лопнуть в случае отравления парами вредных металлов. Мой сын мог отравиться и умереть от этого. Просто в то время промолчали, они могли взять анализ, они могли как-то оказать помощь и спасти человека. А ему 23 года было» – сказала она.

Сейчас семья Светлана Сакевич собирает полный пакет документов и намерена взыскивать моральный и материальный ущерб. По ее словам, даже хоронила она сына за свой счет – никакой помощи руководство завода и местная администрация семье не предложила.

Таллий – вещество специфическое и ни на заводе им.Бериева, ни на каком бы то ни было другом предприятии Таганрога оно не используется. По предварительной версии яд попал в воду, которую пили люди. На завод ее привозили в больших пластиковых емкостях, которые устанавливали в кулер. Но есть на территории завода и скважина. Взяты пробы воды, почвы и воздуха, помещение, где работали пострадавшие, опечатано, а на самом предприятии усилен контроль на входе.