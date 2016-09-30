За введением комиссарской диктатуры стоит дальняя цель - великий проект, влекущий за собой иногда даже смену исторических и культурных парадигм

Всякое утверждение о том, что в России имеют значение суверенитет и демократия - с приоритетом суверенитета над демократией, с обозначением народа Российской Федерации как носителя суверенитета, выделение России как особого государства, в котором не мыслимо иновластие, допустимое у иных народов - всё это попытка разработать основы для легализации вполне легитимного исторического процесса - возрождения Великой России.

Для того, чтобы утвердительно ответить на вопрос о самой возможности будущего российской государственности, нам необходимо принять три константы: Суверенитет - да! Комиссарская Диктатура - да! Империя - да!

И продолжение этого курса, с учётом исторических особенностей русской государственности, а также с учётом того, что в России преемственности не бывает, - ведь и после первого правления Владимира Путина возникла новая неопределёность, - означает принятие решения о чрезвычайном положении и введение комиссарской диктатуры, которая должна стать инструментом, с помощью которого эта преемственность будет обеспечена.

Комиссарская диктатура имеет множество примеров как в отечественной, так и в мировой истории, но мы перечислим лишь те, которые имеют для нашей модели наибольшую ценность.

Первым примером нам видится появление корсаров в историческом противостоянии католической Испании и протестантской Англии. Англия вступает в борьбу за морское могущество отсталой, скорее аграрной страной, во многом уступающей и Голландии и Испании, но выходит их этого противостояния в начале XVIII века абсолютной победительницей. И в этом противостоянии корсары сыграли возможно самую значительную роль, благодаря тому, что английские монархи охотно раздавали документы, позволяющие пиратам ходить под флагом своей страны и наделяющие их особыми полномочиями. По сути, именно они с помощью грабежа обеспечили финансовую мощь будущей "хозяйке морей".

С появлением корсаров на море совпадает введение опричнины Иваном Грозным, что акцентирует геополитическую полярность истории. При этом судьбы корсаров и опричников во многом совпадают - каждый из них не был обременён какими бы то ни было гарантиями и мог закончить свою жизнь как при царском или королевском дворе, так и быть обезглавленным или повешенным на рее.

Также яркими примерами реализации принципа комиссарской диктатуры служат способы государственного управления при Петре I, Екатерине Великой, и, конечно же, установленная в результате октябрьской революции диктатура пролетариата и власть большевиков.

Есть нечто общее, что проходит стержнем сквозь все примеры. За каждым примером введения комиссарской диктатуры лежит большее, чем прихоть правителя, класса, финансовой группы. Гораздо большее, выходящее и за рамки правого поля и вообще за рамки человеческого. Но именно это и обеспечивает последнюю легитимацию для деятельности комиссара. Это нечто лежит в области идей и идеологий. Это можно назвать дальней целью или великим проектом, влекущему за собой иногда даже смену исторических и культурных парадигм.

Так, пленители моря, захватывающие испанские флотилии с серебром, изменили мир, оторвавшись от почвы и оказавшись в пространстве без чётких ориентиров. Но за этим, безусловного стояла идея "морского могущества", реализуемая и поныне в стратегических концепциях американских геополитиков. За действиями Ивана Грозного стояла прожитая и прочувствованная миссия Москвы как Третьего Рима. Петр I "прорубал окно в Европу", что в определённой степени можно считать попыткой осмыслить Россию как континентальную державу, стремящуюся установить своё влияние и на море.

За действиями Екатерины Великой стояли идеи Европейского Просвещения. Исторически эволюционировав в марксизм, эти идеи позже руководят большевиками, трансформируясь в уже совсем грандиозную вещь - Коммунизм.

Дальняя цель, выходящая за рамки временного правления и вообще за временные рамки - вот единственное, что может дать историческую легитимацию существующему политическому курсу, и его преемственности, и осуществляющим эту преемственность комиссарам. Такой целью, безусловно, является Империя.

Таким образом, для того, чтобы утвердительно ответить на вопрос о самой возможности будущего российской государственности, нам необходимо принять три константы: Суверенитет - да! Комиссарская Диктатура - да! Империя - да!