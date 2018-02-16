О патриотическом и нравственном воспитании подрастающего поколения на принципах евразийского консерватизма и Белгородского регионального Солидарного общества в канун 100-летия Советской Армии и Ленинского комсомола

В 2017 году мы отметили 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. Наступивший 2018 год – это год 100-летия Советской Армии и Ленинского комсомола. В связи с этим в данной статье я хочу высказать некоторые свои мысли по вопросу патриотического воспитания молодёжи, детей и подростков.

В России нужна единая, чёткая государственная система работы по патриотическому, нравственному воспитанию детей и подростков

В свете предстоящего 100-летнего юбилея комсомола немного расскажу о себе. Я ещё немного застал Советский Союз, по убеждениям вступал в пионеры, причём в торжественных условиях, в знаменитом музее – Ленинском мемориале г. Ульяновска, на родине, и чуть-чуть не успел вступить в комсомол: произошла «либерально-оранжевая революция» августа 1991 года, затем – трагические события 3 – 4 октября 1993 года, повлекшие окончательный слом в России советской государственной системы. Поэтому вполне закономерно, что в тот период сошли с арены КПСС, ВЛКСМ и Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина как массовые общественно-государственные структуры. И только профсоюзы были тогда и остаются сегодня фактически единственной в стране массовой общественной организацией. Но в нашей школе, где я тогда учился, нас было трое ребят, которые до самого последнего ходили в красных пионерских галстуках, потому что вступали в пионеры искренне, причём уже накануне заката перестройки, когда в СМИ уже потихоньку начали «мазать дёгтем» всё советское! В середине 90-х и первой половине 2000-х г.г. вместе с группой ребят, моих товарищей я был одним из основателей и руководителей Белгородского регионального отделения Союза коммунистической молодёжи Российской Федерации (СКМ РФ). Но, при этом всегда оставался на красно-державных, советско-имперских, фактически – на лево-евразийских позициях (хотя тогда я ещё ничего, к своему большому сожалению, а может быть и к своему стыду не знал о евразийстве!), был и остаюсь противником политического радикализма, политических и общественных организаций, работающих на слом российской государственности, против национально-государственных интересов России, какие бы привлекательные лозунги они при этом не выдвигали! А поэтому, даже будучи в СКМ РФ, а после окончания университета работая педагогов в школе и в системе дополнительного образования детей, а затем, будучи профсоюзным активистом, я с самого начала поддерживал и поддерживаю сегодня государственно-державную политику главы Российского Государства, направленную на восстановление и укрепление мощи Российского Государства, а в последнее время – на евразийскую интеграцию на территории бывшего Советского Союза, воссоздание Большой исторической России (новой империи – как преемника Российской Империи и Советского Союза) в форме государства нового типа – Евразийского Союза; и государственническую политику Губернатора Белгородской области, который предложил и при поддержке людей, своих земляков-белгородцев осуществляет пассионарную идею создания модели особой, уникальной идеологии – идеологии белгородского солидаризма, направленную на формирование Белгородского регионального Солидарного общества.

Будучи членом и активистом Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, педагогом-практиком, я поддерживаю действия нашего отраслевого Профсоюза и всей Федерации независимых профсоюзов России, направленную на защиту социально-экономических, трудовых прав и интересов работников, интересов Человека Труда.

В последние годы изучение материалови других представителей неоевразийского философско-политического направления привело меня к евразийству, к идеологии евразийского консерватизма, в число сторонников Международного Евразийского движения и Евразийского Союза Молодёжи, Четвёртой политической теории, сформулированной А.Г. Дугиным, многие идеи которых отражаются в государственно-державном курсе Президента России В.В. Путина и заложены в концепции Белгородского регионального Солидарного общества.

Итак, а теперь непосредственно мои мысли и предложения с точки зрения человека, считающего необходимым строить воспитательную работу с детьми и подростками, с молодёжью на принципах евразийского консерватизма, традиционных ценностях России как тысячелетней Русской Евразийской цивилизации и принципах Белгородского регионального Солидарного общества.

Сегодня уже нет того махрового антикоммунизма и антисоветизма, порой доходившего до откровенной русофобии, которыми был пропитан весь телевизионный эфир в 90-е годы, да и в 2000-х это ещё встречалось нередко. В последние годы государство стало гораздо больше уделять внимания патриотическому, нравственному воспитанию подрастающего поколения. Но при этом сегодня на лицо три проблемы:

1. Отсутствие в России государственной идеологии.2. Отсутствие единой системы работы в вопросах патриотического, нравственного воспитания детей и подростков, молодёжи.3. Отсутствие единой для всей страны детской и единой молодёжной организации, каковыми были в советское время Пионерия и Ленинский комсомол.

Казалось бы, что к вопросу создания единой детской организации мы подошли вплотную. 18 – 19 мая 2016 года, в день 94-й годовщины Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, в Москве состоялся первый съезд Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ), созданной в день рождения комсомола 29 октября 2015 года указом Президента России В.В. Путина. На съезде были определены ключевые направления движения, утверждён его логотип. Казалось, что это и есть своеобразный аналог одновременно как Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, так и Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. Ведь согласно уставу движения, членами организации могут быть ребята, как пионерского возраста, так и комсомольского, на «школьном этапе» советского комсомола.

Всецело поддерживая идею создания единой детско-юношеской организации в Российской Федерации, её основные направления работы (так как, будучи в СКМ РФ, а затем, уже работая в системе образования, я неоднократно вносил конкретные предложения по этому вопросу), считаю, что особо следует обратить внимание на следующее.

- Название организации «Российское движение школьников» не отражает богатый опыт и традиции Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, носит безликий характер. Я бы предложил другое название, например «Всероссийское пионерское движение», либо можно какое другое название, более патриотическое, державное.

- Утверждения некоторых федеральных чиновников, ответственных за реализацию молодёжной политики, о том, что новая детская организация «не связана с навязыванием какой-либо идеологии», противоречат целям создания организации, прописанным в указе Президента России В.В. Путина: «совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей». Причём, такую точку зрения высказывают не только представители лево-патриотических партий и движений, но и ряд консервативно-державных общественных организаций, а также специалисты-практики, много лет отдавшие работе с детскими и юношескими организациями, вопросам теории и методики пионерской и комсомольской работы.

- Нуждается в поправках утверждённый устав организации, который забюрократизирован, не учитывает специфику работы с детьми и молодёжью: пример этому – статья 5.6.2. устава движения «Исполнительная дирекция Организации». Ознакомившись с ней, возникает вопрос: какая дирекция может быть в детской общественной организации? Неужели по-другому нельзя назвать эту должность? Это нарушает как русские, так и советские, одним словом отечественные традиции детских и молодёжных общественных организаций. Ведь таких должностей не было ни в пионерии, ни в комсомоле в советское время, ни в скаутских организациях в Российской Империи!

- Безликий характер носит и атрибутика организации – утверждённый на съезде логотип движения. Символика организации совершенно не преемственна с символикой советской пионерской организации.

- Создание местных и первичных организаций РДШ затягивается по времени. В этой связи я хочу особо отметить, что в таком важном деле, как создание общероссийской детской патриотической организации, цель которой – воспитание подрастающего поколения, ни в коем случае нельзя бюрократически подходить к этому процессу. Возникает закономерный вопрос: как же в 1922 году, в условиях разрухи после гражданской войны (!), отсутствия финансовых средств Советское государство эту проблему решило очень быстро? Ведь давайте только посмотрим: в ноябре 1921 годатолько предложила и педагогически обосновала идею создания единой детской организации, а уже 19 мая 1922 года на II Всероссийской комсомольской конференции организация уже была создана! Конечно, и тогда были свои проблемы в создании организации, споры о методах и формах её работы. Но чего уж точно тогда не было, так это бюрократической волокиты, потому что люди, которые 95 лет назад создавали Пионерию, были настоящими советскими пассионариями, альтруистами, которые «горели» своим делом, работали не за деньги, а за идею.

Говоря о необходимости дальнейшего укрепления и активизации работы Российского движения школьников, приведу положительный пример сегодняшней Белорусской республиканской пионерской организации: ведь в Белоруссии полная преемственность современной пионерской организации с Пионерией Советской Белоруссии – в организационной структуре, в символике, а главное – в патриотических, нравственных традициях!

А теперь о «системных» проблемах в работе по патриотическому и нравственному воспитанию в широком смысле этого слова.

Первое. Отсутствие государственной идеологии, причём, согласно Конституции России (!). А ведь это – совершенно неправильно, такого просто быть не должно! И рано или поздно мы снова придём к осознанию необходимости государственной идеологии, и к этому придёт верховная власть России. Положительные намётки к этому уже есть. Думаю, что это должно произойти уже в следующем сроке управления страной Главы Российского Государства Владимира Владимировича Путина. Считаю, что в нашей стране должна быть сформирована такая государственная идеология, которая должна взять всё самое рациональное из социального аспекта советской идеологии и идеологии русского евразийского консерватизма. Эта идеология реализуется в очень простой для понимания человека формуле «Левая экономика – Правая политика», при которой совмещаются левые социалистические ценности в экономике, социальном развитии государства и правые консервативные ценности во внешней и внутренней политике, предполагающие единство и преемственность исторических эпох России: Киевская Русь, Московская Русь, белая романовская Российская Империя, Красная Русская Сталинская Империя – Союз Советских Социалистических Республик, современная Российская Федерация и формирующийся на постсоветском пространстве Евразийский Союз; укрепление могущества Российского Государства, его становление как одного из мощных полюсов в формирующемся сегодня многополярном мире; создание на постсоветском пространстве Евразийского Союза; цивилизационный подход к русской и мировой истории, самобытность российской евразийской цивилизации; верность религиозным и народным традициям и обычаям, ценностям православной культуры и культур других традиционных российских конфессий; сохранение и сбережение русской ментальности. К тому же, принципы создающегося на Белгородчине регионального Солидарного общества очень сходны с евразийскими принципами, они имеют евразийскую специфику. Вот эти принципы: единство, духовность, нравственность, патриотизм, традиционные ценности, доверие, деятельное сочувствие, ответственность, социальная справедливость, полное противопоставление и достойная альтернатива обществу потребления.

Более четверти века уже прошло с момента разрушения великого государства – СССР, но отрадно сегодня на душе от того, что налицо укрепление позиций Российского Державы как государства имперского типа, сухопутной континентальной империи, стремление создать Большой Евразийский Союз. Поэтому, тем более – не должно быть никакого идеологического и организационного вакуума в непростом, но очень важном государственном деле – в деле воспитания детей и молодёжи! Исходя из этого, именно евразийскую идеологию и принципы Солидарного общества я бы предложил и для Российского движения школьников, и для других детских и молодёжных общественных организаций. Думаю, что в будущем неплохо бы было создать и единую всероссийскую молодёжную организацию на базе молодёжной организации, придерживающейся евразийских принципов – Евразийского Союза Молодёжи!

Наличие в России такой государственной идеологии и таких единых общероссийских детской и молодёжной организаций позволит воспитывать новые поколения ребят в духе патриотизма и нравственности! Воспитывать их на ярких примерах мужества и героизма Русской Армии в дореволюционный период истории! Воспитывать их на подвигах героев былых времён – комсомольцев героев и пионеров-героев, героев советской Боевой и Трудовой Славы! Воспитывать их на подвигах более поздних и современных героев: советских воинов-афганцев; русских воинов, воевавших в «горячих точках» на территории республик бывшего СССР; воинов-ополченцев, защищающих сегодня Русский мир в Новороссии от набегов украинских необандеровцев; воинов Российской Армии, защищающих геополитические интересы России в операции ВКС России в Сирии, направленной против расползания по миру террористов ИГИЛ; на трудовых подвигах сегодняшних людей Труда, настоящих тружеников, специалистов в различных отраслях экономики и хозяйства, которых на самом деле немало, но созидательный труд которых, к сожалению, пока ещё редко пробивает кордон в виде однотипных и отупляющих человеческое сознание коммерческих ток-шоу на центральном телевидении.

Второе. Сегодня детская и молодёжная среда «разорваны» между разными государственно-управленческими структурами. Если в СССР комсомол направлял работу пионерской организации, и при этом была чёткая система взаимоотношений между комсомолом и органами управления образованием, которые выполняли одно общее дело, то сегодня идёт чёткое организационно-управленческое «разделение»: школьные детские организации методически замыкаются опять же на управления образования и подведомственные им учреждения дополнительного образования детей – дома и центры детского творчества, в то время как студенческая молодёжь замыкается на органы управления молодёжной политикой. А единого центра координации этой работы просто нет… Российское движение школьников лишь отчасти решает эту проблему, потому что студенты всё равно как бы «зависают», с ними не ведётся такая работа, какую вёл комсомол в советское время. Поэтому здесь я снова возвращаюсь к идее создания единой всероссийской молодёжной организации на базе Евразийского Союза Молодёжи. Ведь сегодня ни Российский союз молодёжи, ни молодёжные организации парламентских и непарламентских партий и движений не выполняют тех функций, которые в своё время выполнял советский комсомол.

Из всего сказанного выше, сформулирую выводы.

1. В России должна быть сформирована государственная идеология на принципах евразийской идеологии и Белгородского Солидарного общества. И это необходимо прописать в конституции Российской Федерации.

Сегодня уже нет того махрового антикоммунизма и антисоветизма, доходившего до откровенной русофобии, которыми был пропитан телеэфир в 90-е годы

2. В России нужна единая, чёткая государственная система работы по патриотическому, нравственному воспитанию детей и подростков, молодёжи. При этом следует уйти от «разорванности» образовательно-воспитательной работы со школьной и студенческой молодёжью между разными государственно-управленческими структурами.

3. Необходимо создать единые для всей страны, всероссийские детскую и молодёжную организации – аналоги советской пионерской организации и советского комсомола. Делать это можно на структурной базе общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и на базе молодёжной общественной организации евразийского направления «Евразийский Союз Молодёжи». При этом нужно сохранять определённые элементы вариативности в региональной символике, в содержании образовательно-воспитательной работы, учитывая многонациональный характер России, «цветущую сложность» России как Евразийского государства-цивилизации, скреплённого русским народом!