О практике педагогической работы по развитию памяти, внимания и мышления в духе традиционных ценностей Русской Евразийской цивилизации и принципов Белгородского Солидарного общества

В 2018 году пройдут вековые юбилеи двух крупнейших событий в русской истории – создания Красной Советской Армии и Ленинского комсомола. И опять мы будем обращаться в наше историческое прошлое, говорить о нашем настоящем и о путях развития России в будущем, а, соответственно, и о принципах, формах, методах, содержании патриотического и нравственного воспитания детей и подростков, молодёжи. А будущее России – это историческая преемственность и единство, многополярный мир, самобытность тысячелетней российской цивилизации, верность религиозным и народным традициям и обычаям, ценностям православной культуры и культур других традиционных российских конфессий; сохранение и сбережение русской ментальности, приверженность традиционным ценностям. Это формирование государственной идеологии, позволяющей совместить левые социалистические ценности в экономике, социальном развитии государства и правые, державные консервативные ценности во внешней и внутренней политике, что реализуется в формуле «Левая экономика – Правая политика». Это укрепление могущества Российского Государства и создание на постсоветском пространстве Большого Евразийского Союза, продолжающего имперский путь Российской Империи и Советского Союза. А ведь всё это – принципы евразийской идеологии, идеологии евразийского консерватизма! А ещё это – принципы создающегося на Белгородчине регионального Солидарного общества, которые сходны с евразийскими принципами, имеют евразийскую специфику.

Педагогические техники не только развивают познавательные процессы, но и помогают формировать патриотическое и нравственное сознание ребят

Именно на этих принципах построена образовательно-воспитательная работа по моей авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Дорогами добра!» социально-педагогической направленности, которая уже несколько лет реализуется в Белгородском областном Дворце детского творчества, на базе Детского областного духовно-просветительского Центра «Благовест». И в данной статье я продолжаю серию материалов, раскрывающих мой собственный педагогический опыт работы с ребёнком с ограниченными возможностями здоровья по программе «Дорогами добра!», мои конкретные методические наработки. Ранее уже были опубликованы статьи «По евразийской дороге добра» и «Евразийская педагогика».

Напомню, что главная задача программы «Дорогами добра!» направлена на развитие духовно-нравственных качеств ребёнка на основе изучения психологии личности и традиционных ценностей России как тысячелетней Русской Евразийской цивилизации и принципов Белгородского регионального Солидарного общества, ценностей православной культуры, на патриотическое воспитание детей и подростков. Но среди других задач программы – развитие познавательных процессов, способностей, интересов и склонностей обучающихся, необходимых для последующего овладения той или иной социально-значимой профессией. Поэтому сегодня я расскажу читателям о нескольких методиках на развитие познавательных процессов – памяти, внимания и мышления. Но ещё одна из задач этих методик – ознакомление ребёнка или группы обучающихся с богатым миром социально-важных профессий.

Предлагаемые методики рассчитаны на детей и подростков в возрасте 12 – 15 лет и выше. Они могут быть использованы при организации учебно-воспитательного процесса школьными учителями-предметниками, классными руководителями, вожатыми: детских общественных организаций – в школах и профильных смен – в детских оздоровительных лагерях, педагогами-психологами, педагогами дополнительного образования, социальными педагогами. Данные варианты методик модифицированы мной с учётом главной задачи программы «Дорогами добра!».

В предыдущей статье «Евразийская педагогика» я уже говорил об упражнении «Десять слов» – модифицированном варианте методики«Заучивание 10 слов», самая главная задача которого – развитие кратковременной и долговременной памяти, произвольной памяти и произвольного внимания. Сегодня я предлагаю ещё один вариант этого упражнения, уже с другим набором слов. Напоминаю, что это упражнение проводится индивидуально с ребёнком. Педагог и ребёнок семь раз поочерёдно выполняют определённые действия. Педагог зачитывает ребёнку в прямом, либо в обратном, либо в произвольном порядке следующие 10 слов (словосочетаний):

- Россия;- евразийство;- империя;- Святое Белогорье;- социальная справедливость;- единство;- многополярный мир;- традиционные ценности;- Солидарное общество;- державность.

Задача ребёнка – каждый из семи раз выполнения задания как можно быстрее, в любом порядке воспроизвести по памяти как можно больше слов, зачитанных педагогом, не прибегая к его помощи и к использованию механизма повторения названных ранее слов. При этом взрослый отмечает ответы ребёнка в специальном бланке. Между шестым и седьмым разом выполнения упражнения делается перерыв от 20 минут до 1 часа. Чем больше время перерыва – тем лучше условия для развития долговременной памяти ребёнка. При этом седьмой раз ребёнок сразу называет слова по памяти, без их предварительного зачитывания педагогом. Нормой считается, если уже к третьему – четвёртому разу зачитывания ребёнок называет 9 – 10 слов. Детям с ограниченными возможностями здоровья в силу тех или иных причин это упражнение даётся не всегда легко. Поэтому здесь нормой будет выполнение задания к шестому разу зачитывания, при условии замедления темпа зачитывания слов педагогом и темпа их воспроизведения по памяти ребёнком. После чего педагог рисует график («кривую») запоминания. Для себя педагог дополнительно может фиксировать такие параметры, как использование ребёнком механизмов запоминания: повторения ранее названных слов, психологического явления «эффект края».

Упражнение «Десять слов» проводится на занятиях на темы «Россия как тысячелетняя Русская Евразийская цивилизация. Формирование регионального солидарного общества на Белгородчине», «Как я запоминаю: кратковременная и долговременная память», а также на итоговом занятии «Так вот какой Я!».

На занятиях на темы «Как я запоминаю: образная и зрительная память», «Как я запоминаю: кратковременная и долговременная память», «Развиваю мышление: теоретическое мышление», «Развиваю мышление: практическое мышление» я провожу ещё одно интересное упражнение на развитие – как памяти, так и мышления: «Изучение логической и механической памяти». Модифицированные варианты этого упражнения, как и упражнение «Десять слов» способствуют развитию кратковременной и долговременной, произвольной, образной, словесно-логической памяти ребёнка, а также развитию практического мышления. Воспитательная задача данного упражнения – содействие воспитанию духовно-нравственных качеств личности ребёнка на основе изучения психологии личности и традиционных ценностей России как тысячелетней Русской Евразийской цивилизации и принципов Белгородского регионального Солидарного общества, ценностей православной культуры.

Это упражнение также проводится с ребёнком индивидуально. Первый вариант упражнения направлен на диагностику и развитие логической памяти. Второй вариант, соответственно на диагностику и развитие механической памяти. Педагог и ребёнок пять раз, поочерёдно выполняют определённые действия. В обоих вариантах упражнения педагог по очереди зачитывает ребёнку десять пар слов или словосочетаний. В первом варианте слова в парах логически, непосредственно, напрямую связаны друг с другом. Во втором варианте прямой, непосредственной, логической связи между словами в парах нет, либо она минимальная. Затем, после каждого раза зачитывания педагогом пар слов он называет ребёнку первое слово в паре, а ребёнок должен воспроизвести по памяти второе слово в паре. Задача ребёнка – каждый раз воспроизвести по памяти как можно больше вторых слов в парах, не прибегая к использованию помощи педагога. При этом взрослый отмечает ответы ребёнка в специальном бланке. Между четвёртым и пятым разом выполнения упражнения делается перерыв от 20 минут до 1 часа. Чем больше время перерыва – тем лучше условия для развития долговременной памяти ребёнка. Нормой считается, когда уже к третьему разу выполнения упражнения ребёнок называет вторые слова в 9 – 10 парах слов. Ребятам с ограниченными возможностями здоровья, как и в случае выполнения упражнения «Десять слов» можно замедлять темп зачитывания пар слов педагогом и темп воспроизведения ребёнком по памяти вторых слов в парах. После завершения упражнения педагог рисует график («кривую») запоминания. Дополнительно педагог может определить для каждого раза выполнения упражнения коэффициент смысловой (логической) памяти (для первого варианта упражнения) и коэффициент механической памяти (для второго варианта упражнения) по формуле: С (коэффициент) = X (количество правильно названных вторых слов в парах) / 10 (количество пар слов). Самый лучший вариант, когда С = 1.

- Россия – Евразийская Имперская Держава;- патриотизм – любовь к Родине;- общинность – коллективизм;- духовность – православие;- социальная справедливость – социализм;- единство – сплочённость;- доверие – честность;- традиционные ценности – народные истоки;- нравственность – мораль;- Русская Евразийская цивилизация – Белгородское Солидарное общество

- Россия – спорт;- соборность – свет;- Белгород – корабль;- учитель – хоккей;- новогодняя ёлка – антенна;- материк – суп;- телевизор – котлета;- Рождество Христово – библиотекарь;- народные традиции – музыка;- Евразийский Союз – строитель.

Для усложнения задания можно поменять местами слова в парах.

Следующее не менее интересное упражнение – «Память на образы». Это модификация одноимённой стандартизированной методики. Её главная задача – развитие кратковременной, долговременной, произвольной, образной памяти, развитие процессов памяти, обогащение словаря и закрепление знаний о евразийских принципах и принципах Солидарного общества. Упражнение проводится с ребёнком индивидуально, на занятиях по темам «Как я запоминаю: образная и зрительная память», «Как я запоминаю: кратковременная и долговременная память», «Профессии следователя и военного», «Важные качества в профессии писателя. Богатство русского языка» и др.

Педагог и ребёнок семь раз поочерёдно выполняют определённые действия. Педагог показывает ребёнку листы (таблицу) с 16 картинками, на которых изображены образы (в цветном или чётно-белом вариантах). Затем он убирает листы (таблицу) с образами. Задача ребёнка – в произвольном порядке схематически нарисовать, либо записать названия, либо просто назвать (этот вариант – как раз для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья!) как можно больше образов, изображённых на картинках. При этом желательно не прибегать к помощи педагога. Педагог в свою очередь может отмечать ответы ребёнка в специальном бланке. Между шестым и седьмым разом выполнения упражнения делается перерыв от 20 минут до 1 часа. Чем больше время перерыва – тем лучше условия для развития долговременной памяти ребёнка. При этом, когда ребёнок выполняет упражнение в седьмой раз, то он сразу воспроизводит по памяти образы на картинках, без их предварительного показа педагогом. Нормой считается, если уже к четвёртому – пятому разу выполнения упражнения ребёнок воспроизведёт 14 – 16 образов. Детям с ограниченными возможностями здоровья можно регулировать темп выполнения упражнения. Далее педагог рисует график («кривую») запоминания, а для себя дополнительно может фиксировать такие параметры, как использование ребёнком механизмов запоминания: повторения ранее воспроизведённых на картинках предметов и образов, психологического явления «эффект края».

Образы на картинках

- Фотография главы Российского Государства- эмблема Белгородского регионального Солидарного общества;- православный храм: Преображенский собор г. Белгорода;- евразийская звезда (флаг Евразийского Союза Молодёжи, на красном полотнище);- учитель (профессия);- Государственный герб России и Государственный флаг России;- Московский Кремль;- памятник Князю Владимиру в г. Белгороде (олицетворяет Святое Белогорье);- русский воин, военный (военный как долг и как профессия);- единство, сплочённость: переплетённые руки;- врач (профессия);- Красное Знамя Победы;- фотография Патриарха Московского и всея Руси Кирилла;- проект герба Евразийского Союза;- коллективизм: взявшиеся за руки человечки в круге;- профессии: люди различных профессий.

В этом наборе представлены образы, олицетворяющие особенности России как Евразийской цивилизации имперского типа, принципы Белгородского регионального Солидарного общества, духовные ценности Святого Белогорья и три важных профессии для воспитания и становления человека в духе русских традиционных ценностей: учитель (заботится о нравственном здоровье человека), врач (заботится о физическом здоровье человека), воин (заботится о безопасности Российского Государства). Как вариант – можно интерпретировать фотографию Русского Патриарха как предстоятеля Русской Православной Церкви (заботится о духовном здоровье человека). Можно также просто использовать нарисованную картинку с изображением священника.

Познавательная игранаправлена на развитие практического мышления, произвольного внимания, быстроты реакции, обогащение словаря, тренировку в аргументации, развитие умения справедливо оценивать события, происходящие в реальном мире, воспитание в духе традиционных ценностей, свойственных России-Евразии как тысячелетней цивилизации и принципов Белгородского регионального Солидарного общества. Игра проводится как индивидуально, так и с группой детей. Используется на занятиях по темам «Я – личность. Духовно-нравственные качества личности и формирование Белгородского Солидарного общества», «Можно» и «нельзя» реальной жизни».

С понятиями «нравственно» и «безнравственно» участники игры должны соотнести следующие ситуации, выраженные в конкретных действиях и поступках человека:

- учиться в школе, в колледже, в университете и т.д.;- стремиться быть справедливым и честным;- оскорблять человека;- портить книги из библиотеки;- красть чужие вещи;- быть дружелюбным;- желать своей стране и народу худшей доли;- распространять сплетни среди друзей и товарищей в отношении другого человека;- культурно проводить время;- стремиться быть сильным и смелым;- уметь тактично, не обижая собеседника, высказывать своё мнение, свою точку зрения;- издеваться над животными;- уметь слушать и слышать себя и другого человека;- обижать слабого;- стремиться оказывать поддержку всем, кто нуждается в твоей помощи;- совершать добрые дела, хорошие поступки;- любить Россию, русский народ, с уважением относиться ко всем российским этносам; - стремиться поступать в соответствии с традиционными ценностями России как тысячелетней Русской Евразийской цивилизации и принципами Белгородского регионального Солидарного общества.

Предлагается три варианта игры.

В данном случае игра выполняется на бланке с заданием. В этом случае можно работать как индивидуально с ребёнком, так и с группой обучающихся. Участнику игры выдаётся бланк, в котором нужно соотнести предложенные ситуации с понятиями «нравственно» и «безнравственно», поставив знак «+» или любой другой знак в соответствующих столбцах.

Второй и третий варианты игры направлены на соотнесение ситуаций и понятий с движениями на внимание. При втором варианте игра проводится индивидуально с ребёнком, при третьем – с группой ребят. В ходе игры педагог (ведущий) зачитывает ситуации и при этом выполняет движения рукой. Если ситуация связана с понятием «нравственно», то ребёнок поднимает руку вверх. А когда ситуация связана с понятием «безнравственно», то он опускает руку вниз. Педагог (ведущий) так же, как и дети, выполняет движения рукой. Но он может выполнить ни то движение, какое нужно. Задача ребёнка – внимательно слушать слова, которые педагог зачитывает, и выполнять при этом нужные движения рукой. Педагог постепенно ускоряет темп зачитывания слов и движений рукой. В случае группового выполнения заданий игры тот из её участников, кто ошибётся в нужном движении рукой, выбывает из игры. Сама игра может продолжаться до тех пор, пока не останется один человек, который становится её победителем.

И, конечно же, для повышения эффективности занятий, их яркой эмоциональной насыщенности, формирования доброжелательной психологической атмосферы при выполнении данных методик в качестве музыкального фона я предлагаю использовать следующие музыкальные произведения замечательных творцов русской и советской песни:

Принципы создающегося на Белгородчине регионального Солидарного общества сходны с евразийскими и имеют евразийскую специфику

- песни «Родина наша земная», «Орлята учатся летать» композитораи поэта- мелодии из к/ф «Гостья из будущего»: «Детская» тема», «Полёт Коли над Москвой», «Тема, звучащая в конце 1 – 4 серий» композитораи поэта- песню «Дорогою добра» композитораи поэта Юрия Энтина;- песню «Маленький принц» композитораи поэта Николая Добронравова;- песню «Служить России» композитораи поэта; - песню «Девчонки, мальчишки» композитораи поэта; - песню «Моё Белогорье», музыку и стихи к которой написал наш земляк, житель родной Белгородчины, тренер-преподаватель Волоконовской детско-юношеской спортивной школы

Это далеко не все методики, реализуемые на занятиях по программе «Дорогами добра!». В дальнейшем мы будем говорить и о других развивающих упражнениях, познавательных играх. А эти психолого-педагогические техники не только развивают познавательные процессы, но и помогают формировать патриотическое и нравственное сознание ребят, приобщать их к тысячелетним ценностям Российского Евразийского Государства и Белгородского регионального Солидарного общества, основанного на принципах единства, духовности, нравственности, патриотизма, доверия, деятельного сочувствия, ответственности, социальной справедливости, полного противопоставления и достойной альтернативы обществу потребления!