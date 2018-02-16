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Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Америка на пути к распаду Америка на пути к распаду
СШа трещат по швам"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
«Мы показали, что в мире больше нет одного хозяина, который вправе распоряжаться судьбами народов только по собственному произволу» Признание, окончательно и бесповоротно
Россия спасла от геноцида осетин и абхазов"
Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство Неоевразийство как ценностная система
И снова об идеях..."
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
«К сожалению, Сербия находилась многие годы в режиме либеральной глобалистской оккупации и внешнего управления и там, несмотря на присутствие братского, самого близкого нам народа – сербов, - православного народа, который выходит с нами из единых культурн Коровин: Сербы заявляют свою волю
Сербы и постчеловечество"
Нетривиальный взгляд на происходящие в Новороссии события всегда радует. Тем более, если это мнение неравнодушного и буквально вжившегося в ситуацию человека, который по своему духу русского, живя за тридевять земель от русского Донбасса принимает близко Коробов-Латынцев : Новороссия сейчас — самое важное место на Земле
Новороссия - самое важно место на Земле"
Интервьюировал Геннадий Дубовой Абдула: Если мы не поможем русским на Донбассе, то кто потом поможет нам?
Абдула: Афганистан и Донбасс"
Итак, свершилось очередноё «чёрное дело», совершённое либерально-капиталистическим глобалистским Западом во главе с США, которым уверенная, де-факто имперская, политика России, направленная на формирование многополярного мира – как «кость в горле»! Ведь Международная Евразийская Спартакиада?
Без нейтральных флагов"
В редакцию портала «Евразия» поступило обращение народного движения «Олга Каракалпакстан» к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Обращение движения «Алга Каракалпакстан» к Президенту России
Что происходит в Узбекистане?!"
Закрытая презентация нового альбома Александра Ф. Скляра и группы «Ва-Банкъ» «Оставайтесь, друзья, моряками!», в который вошли 13 песен Владимира Высоцкого, прошла 20 ноября 2017 года в московском клубе «16 тонн». На обложку помещена работа сына Александр «Север, воля, надежда, страна без границ»
Исчерпанность и романтика"
Перед грядущими президентскими выборами сторонники Владимира Путина вспоминают самые разные его заслуги. Политическая стабильность, экономический рост, международный авторитет и суверенная внешняя политика, возвращение Крыма и строительство Керченского мо Вертикаль власти – главная стройка Владимира Путина
Главная стройка Путина"
«Но нельзя одной черной краской мазать все, что было в прошлом, или в радужных тонах смотреть на то, что происходит сегодня» Мина замедленного действия под здание российской государственности
Советский Союз был обречен с самого начала"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
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Где ты, новый Хмельницкий?"
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Станет ли встреча последней?"
Ремень от РПК привычно натирает плечо, мы возвращаемся на обед со своих позиций в место постоянной дислокации, находящейся недалеко от наших позиций в дачном поселке. До войны это был прекрасный поселок, окруженный живописным степным пейзажем со множество Очерки окопной войны
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В 2018 году пройдут вековые юбилеи двух крупнейших событий в русской истории – создания Красной Советской Армии и Ленинского комсомола. И опять мы будем обращаться в наше историческое прошлое, говорить о нашем настоящем и о путях развития России в будущем Евразийское мышление и белгородский солидаризм
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В 2018 году пройдут вековые юбилеи двух крупнейших событий в русской истории – создания Красной Советской Армии и Ленинского комсомола. И опять мы будем обращаться в наше историческое прошлое, говорить о нашем настоящем и о путях развития России в будущем 16 февраля 2018, 09:00
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О практике педагогической работы по развитию памяти, внимания и мышления в духе традиционных ценностей Русской Евразийской цивилизации и принципов Белгородского Солидарного общества

В 2018 году пройдут вековые юбилеи двух крупнейших событий в русской истории – создания Красной Советской Армии и Ленинского комсомола. И опять мы будем обращаться в наше историческое прошлое, говорить о нашем настоящем и о путях развития России в будущем, а, соответственно, и о принципах, формах, методах, содержании патриотического и нравственного воспитания детей и подростков, молодёжи. А будущее России – это историческая преемственность и единство, многополярный мир, самобытность тысячелетней российской цивилизации, верность религиозным и народным традициям и обычаям, ценностям православной культуры и культур других традиционных российских конфессий; сохранение и сбережение русской ментальности, приверженность традиционным ценностям. Это формирование государственной идеологии, позволяющей совместить левые социалистические ценности в экономике, социальном развитии государства и правые, державные консервативные ценности во внешней и внутренней политике, что реализуется в формуле «Левая экономика – Правая политика». Это укрепление могущества Российского Государства и создание на постсоветском пространстве Большого Евразийского Союза, продолжающего имперский путь Российской Империи и Советского Союза. А ведь всё это – принципы евразийской идеологии, идеологии евразийского консерватизма! А ещё это – принципы создающегося на Белгородчине регионального Солидарного общества, которые сходны с евразийскими принципами, имеют евразийскую специфику.

Педагогические техники не только развивают познавательные процессы, но и помогают формировать патриотическое и нравственное сознание ребят
Именно на этих принципах построена образовательно-воспитательная работа по моей авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Дорогами добра!» социально-педагогической направленности, которая уже несколько лет реализуется в Белгородском областном Дворце детского творчества, на базе Детского областного духовно-просветительского Центра «Благовест». И в данной статье я продолжаю серию материалов, раскрывающих мой собственный педагогический опыт работы с ребёнком с ограниченными возможностями здоровья по программе «Дорогами добра!», мои конкретные методические наработки. Ранее уже были опубликованы статьи «По евразийской дороге добра» и «Евразийская педагогика».

Напомню, что главная задача программы «Дорогами добра!» направлена на развитие духовно-нравственных качеств ребёнка на основе изучения психологии личности и традиционных ценностей России как тысячелетней Русской Евразийской цивилизации и принципов Белгородского регионального Солидарного общества, ценностей православной культуры, на патриотическое воспитание детей и подростков. Но среди других задач программы – развитие познавательных процессов, способностей, интересов и склонностей обучающихся, необходимых для последующего овладения той или иной социально-значимой профессией. Поэтому сегодня я расскажу читателям о нескольких методиках на развитие познавательных процессов – памяти, внимания и мышления. Но ещё одна из задач этих методик – ознакомление ребёнка или группы обучающихся с богатым миром социально-важных профессий.

Предлагаемые методики рассчитаны на детей и подростков в возрасте 12 – 15 лет и выше. Они могут быть использованы при организации учебно-воспитательного процесса школьными учителями-предметниками, классными руководителями, вожатыми: детских общественных организаций – в школах и профильных смен – в детских оздоровительных лагерях, педагогами-психологами, педагогами дополнительного образования, социальными педагогами. Данные варианты методик модифицированы мной с учётом главной задачи программы «Дорогами добра!».

В предыдущей статье «Евразийская педагогика» я уже говорил об упражнении «Десять слов» – модифицированном варианте методики А.Р.Лурия «Заучивание 10 слов», самая главная задача которого – развитие кратковременной и долговременной памяти, произвольной памяти и произвольного внимания. Сегодня я предлагаю ещё один вариант этого упражнения, уже с другим набором слов. Напоминаю, что это упражнение проводится индивидуально с ребёнком. Педагог и ребёнок семь раз поочерёдно выполняют определённые действия. Педагог зачитывает ребёнку в прямом, либо в обратном, либо в произвольном порядке следующие 10 слов (словосочетаний):

- Россия;
- евразийство;
- империя;
- Святое Белогорье;
- социальная справедливость;
- единство;
- многополярный мир;
- традиционные ценности;
- Солидарное общество;
- державность.

Задача ребёнка – каждый из семи раз выполнения задания как можно быстрее, в любом порядке воспроизвести по памяти как можно больше слов, зачитанных педагогом, не прибегая к его помощи и к использованию механизма повторения названных ранее слов. При этом взрослый отмечает ответы ребёнка в специальном бланке. Между шестым и седьмым разом выполнения упражнения делается перерыв от 20 минут до 1 часа. Чем больше время перерыва – тем лучше условия для развития долговременной памяти ребёнка. При этом седьмой раз ребёнок сразу называет слова по памяти, без их предварительного зачитывания педагогом. Нормой считается, если уже к третьему – четвёртому разу зачитывания ребёнок называет 9 – 10 слов. Детям с ограниченными возможностями здоровья в силу тех или иных причин это упражнение даётся не всегда легко. Поэтому здесь нормой будет выполнение задания к шестому разу зачитывания, при условии замедления темпа зачитывания слов педагогом и темпа их воспроизведения по памяти ребёнком. После чего педагог рисует график («кривую») запоминания. Для себя педагог дополнительно может фиксировать такие параметры, как использование ребёнком механизмов запоминания: повторения ранее названных слов, психологического явления «эффект края».

Упражнение «Десять слов» проводится на занятиях на темы «Россия как тысячелетняя Русская Евразийская цивилизация. Формирование регионального солидарного общества на Белгородчине», «Как я запоминаю: кратковременная и долговременная память», а также на итоговом занятии «Так вот какой Я!».

На занятиях на темы «Как я запоминаю: образная и зрительная память», «Как я запоминаю: кратковременная и долговременная память», «Развиваю мышление: теоретическое мышление», «Развиваю мышление: практическое мышление» я провожу ещё одно интересное упражнение на развитие – как памяти, так и мышления: «Изучение логической и механической памяти». Модифицированные варианты этого упражнения, как и упражнение «Десять слов» способствуют развитию кратковременной и долговременной, произвольной, образной, словесно-логической памяти ребёнка, а также развитию практического мышления. Воспитательная задача данного упражнения – содействие воспитанию духовно-нравственных качеств личности ребёнка на основе изучения психологии личности и традиционных ценностей России как тысячелетней Русской Евразийской цивилизации и принципов Белгородского регионального Солидарного общества, ценностей православной культуры.

Это упражнение также проводится с ребёнком индивидуально. Первый вариант упражнения направлен на диагностику и развитие логической памяти. Второй вариант, соответственно на диагностику и развитие механической памяти. Педагог и ребёнок пять раз, поочерёдно выполняют определённые действия. В обоих вариантах упражнения педагог по очереди зачитывает ребёнку десять пар слов или словосочетаний. В первом варианте слова в парах логически, непосредственно, напрямую связаны друг с другом. Во втором варианте прямой, непосредственной, логической связи между словами в парах нет, либо она минимальная. Затем, после каждого раза зачитывания педагогом пар слов он называет ребёнку первое слово в паре, а ребёнок должен воспроизвести по памяти второе слово в паре. Задача ребёнка – каждый раз воспроизвести по памяти как можно больше вторых слов в парах, не прибегая к использованию помощи педагога. При этом взрослый отмечает ответы ребёнка в специальном бланке. Между четвёртым и пятым разом выполнения упражнения делается перерыв от 20 минут до 1 часа. Чем больше время перерыва – тем лучше условия для развития долговременной памяти ребёнка. Нормой считается, когда уже к третьему разу выполнения упражнения ребёнок называет вторые слова в 9 – 10 парах слов. Ребятам с ограниченными возможностями здоровья, как и в случае выполнения упражнения «Десять слов» можно замедлять темп зачитывания пар слов педагогом и темп воспроизведения ребёнком по памяти вторых слов в парах. После завершения упражнения педагог рисует график («кривую») запоминания. Дополнительно педагог может определить для каждого раза выполнения упражнения коэффициент смысловой (логической) памяти (для первого варианта упражнения) и коэффициент механической памяти (для второго варианта упражнения) по формуле: С (коэффициент) = X (количество правильно названных вторых слов в парах) / 10 (количество пар слов). Самый лучший вариант, когда С = 1.

Пары слов для 1-го варианта упражнения

- Россия – Евразийская Имперская Держава;
- патриотизм – любовь к Родине;
- общинность – коллективизм;
- духовность – православие;
- социальная справедливость – социализм;
- единство – сплочённость;
- доверие – честность;
- традиционные ценности – народные истоки;
- нравственность – мораль;
- Русская Евразийская цивилизация – Белгородское Солидарное общество

Пары слов для 2-го варианта упражнения

- Россия – спорт;
- соборность – свет;
- Белгород – корабль;
- учитель – хоккей;
- новогодняя ёлка – антенна;
- материк – суп;
- телевизор – котлета;
- Рождество Христово – библиотекарь;
- народные традиции – музыка;
- Евразийский Союз – строитель.

Для усложнения задания можно поменять местами слова в парах.

Следующее не менее интересное упражнение – «Память на образы». Это модификация одноимённой стандартизированной методики. Её главная задача – развитие кратковременной, долговременной, произвольной, образной памяти, развитие процессов памяти, обогащение словаря и закрепление знаний о евразийских принципах и принципах Солидарного общества. Упражнение проводится с ребёнком индивидуально, на занятиях по темам «Как я запоминаю: образная и зрительная память», «Как я запоминаю: кратковременная и долговременная память», «Профессии следователя и военного», «Важные качества в профессии писателя. Богатство русского языка» и др.

Педагог и ребёнок семь раз поочерёдно выполняют определённые действия. Педагог показывает ребёнку листы (таблицу) с 16 картинками, на которых изображены образы (в цветном или чётно-белом вариантах). Затем он убирает листы (таблицу) с образами. Задача ребёнка – в произвольном порядке схематически нарисовать, либо записать названия, либо просто назвать (этот вариант – как раз для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья!) как можно больше образов, изображённых на картинках. При этом желательно не прибегать к помощи педагога. Педагог в свою очередь может отмечать ответы ребёнка в специальном бланке. Между шестым и седьмым разом выполнения упражнения делается перерыв от 20 минут до 1 часа. Чем больше время перерыва – тем лучше условия для развития долговременной памяти ребёнка. При этом, когда ребёнок выполняет упражнение в седьмой раз, то он сразу воспроизводит по памяти образы на картинках, без их предварительного показа педагогом. Нормой считается, если уже к четвёртому – пятому разу выполнения упражнения ребёнок воспроизведёт 14 – 16 образов. Детям с ограниченными возможностями здоровья можно регулировать темп выполнения упражнения. Далее педагог рисует график («кривую») запоминания, а для себя дополнительно может фиксировать такие параметры, как использование ребёнком механизмов запоминания: повторения ранее воспроизведённых на картинках предметов и образов, психологического явления «эффект края».

Образы на картинках

- Фотография главы Российского Государства Владимира Владимировича Путина;
- эмблема Белгородского регионального Солидарного общества;
- православный храм: Преображенский собор г. Белгорода;
- евразийская звезда (флаг Евразийского Союза Молодёжи, на красном полотнище);
- учитель (профессия);
- Государственный герб России и Государственный флаг России;
- Московский Кремль;
- памятник Князю Владимиру в г. Белгороде (олицетворяет Святое Белогорье);
- русский воин, военный (военный как долг и как профессия);
- единство, сплочённость: переплетённые руки;
- врач (профессия);
- Красное Знамя Победы;
- фотография Патриарха Московского и всея Руси Кирилла;
- проект герба Евразийского Союза;
- коллективизм: взявшиеся за руки человечки в круге;
- профессии: люди различных профессий.

В этом наборе представлены образы, олицетворяющие особенности России как Евразийской цивилизации имперского типа, принципы Белгородского регионального Солидарного общества, духовные ценности Святого Белогорья и три важных профессии для воспитания и становления человека в духе русских традиционных ценностей: учитель (заботится о нравственном здоровье человека), врач (заботится о физическом здоровье человека), воин (заботится о безопасности Российского Государства). Как вариант – можно интерпретировать фотографию Русского Патриарха как предстоятеля Русской Православной Церкви (заботится о духовном здоровье человека). Можно также просто использовать нарисованную картинку с изображением священника.

Познавательная игра «Соотнеси ситуации с понятиями «нравственно» и «безнравственно» направлена на развитие практического мышления, произвольного внимания, быстроты реакции, обогащение словаря, тренировку в аргументации, развитие умения справедливо оценивать события, происходящие в реальном мире, воспитание в духе традиционных ценностей, свойственных России-Евразии как тысячелетней цивилизации и принципов Белгородского регионального Солидарного общества. Игра проводится как индивидуально, так и с группой детей. Используется на занятиях по темам «Я – личность. Духовно-нравственные качества личности и формирование Белгородского Солидарного общества», «Можно» и «нельзя» реальной жизни».

С понятиями «нравственно» и «безнравственно» участники игры должны соотнести следующие ситуации, выраженные в конкретных действиях и поступках человека:

- учиться в школе, в колледже, в университете и т.д.;
- стремиться быть справедливым и честным;
- оскорблять человека;
- портить книги из библиотеки;
- красть чужие вещи;
- быть дружелюбным;
- желать своей стране и народу худшей доли;
- распространять сплетни среди друзей и товарищей в отношении другого человека;
- культурно проводить время;
- стремиться быть сильным и смелым;
- уметь тактично, не обижая собеседника, высказывать своё мнение, свою точку зрения;
- издеваться над животными;
- уметь слушать и слышать себя и другого человека;
- обижать слабого;
- стремиться оказывать поддержку всем, кто нуждается в твоей помощи;
- совершать добрые дела, хорошие поступки;
- любить Россию, русский народ, с уважением относиться ко всем российским этносам; - стремиться поступать в соответствии с традиционными ценностями России как тысячелетней Русской Евразийской цивилизации и принципами Белгородского регионального Солидарного общества.

Предлагается три варианта игры.

1-й вариант

В данном случае игра выполняется на бланке с заданием. В этом случае можно работать как индивидуально с ребёнком, так и с группой обучающихся. Участнику игры выдаётся бланк, в котором нужно соотнести предложенные ситуации с понятиями «нравственно» и «безнравственно», поставив знак «+» или любой другой знак в соответствующих столбцах.

2-й и 3-й варианты

Второй и третий варианты игры направлены на соотнесение ситуаций и понятий с движениями на внимание. При втором варианте игра проводится индивидуально с ребёнком, при третьем – с группой ребят. В ходе игры педагог (ведущий) зачитывает ситуации и при этом выполняет движения рукой. Если ситуация связана с понятием «нравственно», то ребёнок поднимает руку вверх. А когда ситуация связана с понятием «безнравственно», то он опускает руку вниз. Педагог (ведущий) так же, как и дети, выполняет движения рукой. Но он может выполнить ни то движение, какое нужно. Задача ребёнка – внимательно слушать слова, которые педагог зачитывает, и выполнять при этом нужные движения рукой. Педагог постепенно ускоряет темп зачитывания слов и движений рукой. В случае группового выполнения заданий игры тот из её участников, кто ошибётся в нужном движении рукой, выбывает из игры. Сама игра может продолжаться до тех пор, пока не останется один человек, который становится её победителем.

И, конечно же, для повышения эффективности занятий, их яркой эмоциональной насыщенности, формирования доброжелательной психологической атмосферы при выполнении данных методик в качестве музыкального фона я предлагаю использовать следующие музыкальные произведения замечательных творцов русской и советской песни:

Принципы создающегося на Белгородчине регионального Солидарного общества сходны с евразийскими и имеют евразийскую специфику
- песни «Родина наша земная», «Орлята учатся летать» композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова;
- мелодии из к/ф «Гостья из будущего»: «Детская» тема», «Полёт Коли над Москвой», «Тема, звучащая в конце 1 – 4 серий» композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина;
- песню «Дорогою добра» композитора Марка Минкова и поэта Юрия Энтина;
- песню «Маленький принц» композитора Микаэла Таривердиева и поэта Николая Добронравова;
- песню «Служить России» композитора Эдуарда Ханка и поэта Ильи Резника; - песню «Девчонки, мальчишки» композитора Аркадия Островского и поэта Иосифа Дика; - песню «Моё Белогорье», музыку и стихи к которой написал наш земляк, житель родной Белгородчины, тренер-преподаватель Волоконовской детско-юношеской спортивной школы Василий Комарицкий.

Это далеко не все методики, реализуемые на занятиях по программе «Дорогами добра!». В дальнейшем мы будем говорить и о других развивающих упражнениях, познавательных играх. А эти психолого-педагогические техники не только развивают познавательные процессы, но и помогают формировать патриотическое и нравственное сознание ребят, приобщать их к тысячелетним ценностям Российского Евразийского Государства и Белгородского регионального Солидарного общества, основанного на принципах единства, духовности, нравственности, патриотизма, доверия, деятельного сочувствия, ответственности, социальной справедливости, полного противопоставления и достойной альтернативы обществу потребления!


Максим Чаблин, город Белгород  
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ДНР и ЛНР примут законы «О борьбе с украинской оккупацией»

Принятие парламентами Донецкой и Луганской народных республик законов «О борьбе с украинской оккупацией» могло бы стать достойным ответом на принятие Украиной на днях так называемого «закона о реинтеграции Донбасса».
19 января 2018, 17:39
В ходе мероприятия перед собравшимися выступил председатель Харьковской общественной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев, представивший доклад на тему «Восстание Богдана Хмельницкого как завершающий этап национально-освободительной борьбы южно-рус

Моисеев: Области Новороссии ещё в плену у украиствующих (ФОТО)

18 января 2018 года в Москве в режиме телемоста со столицей Донецкой народной республикой, городом Донецком, прошла научно-практическая конференция Переяславский договор в истории и исторической памяти русского народа (1654 — 2018 гг.)».
22 декабря 2017, 21:22

Гринкевич: Выход офицеров РФ из СЦКК вызовет эскалацию напряжения

Эксперт Изборского клуба и депутат Брянской областной Думы Виктор Гринкевич в разговоре с корреспондентом портала «Евразия» предположил, какие последствия могут возникнуть для украинской стороны после выхода российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон в Донбассе.
19 декабря 2017, 21:44

МИД РФ обвинил США в нежелании разоружаться

Замглавы министра иностранных дел России Сергей Рябков предположил, что Соединённые Штаты взяли курс на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается на сайте ведомства.
29 ноября 2017, 01:40

Госдеп раскритиковал новшества в российском законодательстве

Закон о СМИ-иноагентах стал ответным шагом России после того, как США потребовали от телеканала RT America пройти регистрацию в качестве иностранного агента.
28 ноября 2017, 04:20

Россия поставила США на место в небе над Чёрным морем (ФОТО)

Российский истребитель Су-30 "небезопасно", по мнению американской стороны, перехватил противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в небе над Черным морем 25 ноября 2017 года, в субботу, сообщил 28 числа, во вторник, CNN со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Мишель Балданзу.
28 ноября 2017, 01:56

В Москве состоялся концерт «Русский рок в поддержку Донбасса» (ФОТО&ВИДЕО)

Благотворительный концерт «Русский рок в поддержку Донбасса» состоялся 26 ноября 2017 года в московском клубе «Glastonberry». Вечер открылся премьерой фильма режиссёра Валерия Тимощенко «Луганская повесть.
25 ноября 2017, 08:13
Юрий Ковальчук

Военный корреспондент осуждён на пять лет украинским судом

К пяти годам лишения свободы приговорил украинский суд 34-летнего военного корреспондента, гражданина Луганской народной республики Юрия Ковальчука. Как сообщает издание ЛНР.
24 ноября 2017, 20:30
Игорь Плотницкий

В руководстве ЛНР произошли резкие перестановки (ВИДЕО)

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий подал в отставку в связи с состоянием здоровья. Временно исполняющим обязанности стал глава МГБ ЛНР Леонид Пасечник.
24 ноября 2017, 19:20
Валерий Коровин В основе Нагорно-Карабахского конфликта содержится системная ошибка, заключённая в попытках строить национальные государства на постсоветском пространстве. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», об этом заявил, выступая 22 ноября 20

Коровин: В основе Карабахского конфликта содержится системная ошибка (ФОТО)

В основе Нагорно-Карабахского конфликта содержится системная ошибка, заключённая в попытках строить национальные государства на постсоветском пространстве.
24 ноября 2017, 18:29
военный корреспондент Владислав Шурыгин «В начале девяностых годов XX века Россия в Нагорном Карабахе воевала сама собой, поддерживая обе стороны», - заявил 22 ноября 2017 года, выступая на круглом столе Изборского клуба, член данной экспертной структуры,

Шурыгин: В 90х Россия в Нагорном Карабахе воевала сама собой (ФОТО)

«В начале девяностых годов XX века Россия в Нагорном Карабахе воевала сама собой, поддерживая обе стороны», - заявил 22 ноября 2017 года, выступая на круглом столе Изборского клуба, член данной экспертной структуры, военный корреспондент Владислав Шурыгин.
23 ноября 2017, 23:34
Максим Шевченко

Шевченко: В Карабахском конфликте историческая правда на стороне Баку (ФОТО)

«В Нагорно-Карабахском конфликте историческая правда на стороне Азербаджана.
23 ноября 2017, 22:15
Шамиль Султанов

Султанов: Задача запада – окружить Россию тлеющими конфликтами (ФОТО)

Конфликт в Нагорном Карабахе в Нагорном Карабахе обсудили 22 ноября 2017 года в ходе очередного совещания члены и эксперты Изборского клуба. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», мероприятие прошло в офисе данной организации в Москве.
23 ноября 2017, 21:04
Александр Проханов, Изборский клуб, Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан

Проханов: Россия окружена горячими точками – Карабах, Приднестровье, Донбасс (ФОТО)

Конфликт в Нагорном Карабахе в Нагорном Карабахе обсудили 22 ноября 2017 года в ходе очередного совещания члены и эксперты Изборского клуба. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», мероприятие прошло в офисе данной организации в Москве.
23 ноября 2017, 19:57
Лекция-дискуссия Валерия Коровина «Традиционализм сегодня и народы России» состоялась 19 ноября 2017 года в Москве в рамках выставки художника Дмитрия Гусева «Северный ковчег». Как сообщает корреспондент портала «Евразия», на лекции был изложен традициона

Коровин: Спастись от модерна, переходящего в постмодерн (ФОТО&ВИДЕО)

Лекция-дискуссия Валерия Коровина «Традиционализм сегодня и народы России» состоялась 19 ноября 2017 года в Москве в рамках выставки художника Дмитрия Гусева «Северный ковчег».
22 ноября 2017, 12:56
Андрей Пургин ДНР

Пургин: Причина событий в ЛНР - глубокий политически кризис

"Причина текущих событий в Луганске не в личном противостоянии Плотницкого и Корнета, а в глубоком политическом кризиса, в котором в данный момент находится Луганская народная республика", - заявил, комметируя события, связанные с попыткой государственного переворота в ЛНР, основатель движения "Днецкая республика", руководитель общественной инициативы «Юг России» Андрей Пургин.
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