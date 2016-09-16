Концепция суверенной демократии в связи с теорией органической демократии, концепцией правообязанностей и теориями исключительных обстоятельств и комиссарской диктатуры

Концепция суверенной демократии, выдвинутая Владиславом Сурковым и поддержанная «Единой Россией», вызвала жесткую реакцию со стороны либерального сообщества именно потому, что власть предложила некую иную концепцию демократического устройства. Не привычную концепцию либеральной демократии, а другую. Какой может быть эта демократия?

Комиссарская диктатура вводится для решения определенных задач и имеет «комиссионеров», а значит, и некоторые ограничения, легитимность ее проистекает из реализации поставленных перед этим субъектом целей и истекает после решения поставленных задач

Сам термин переводится на русский язык как «власть народа». Но что такое народ? С евразийской точки зрения народ есть органическая общность ныне живущих, их предков и их потомков, определяющая бытие человека. То есть народ понимается как некий единый субъект, некая общность, базирующаяся на общем происхождении, общей духовности, общей территории, наличии связей между представителями этого народа, осознающими свою принадлежность к этой общности. Тогда эта общность имеет суверенитет. Когда мы говорим о демократии, то надо иметь ввиду, что говорится именно о власти этого единого субъекта, народа. Так изначально и понимался этот термин в античности. Так как народ является единым телом, единым субъектом, то управлять сам собой он не может, потому как властные отношения подразумевают наличие двух субъектов, один из которых осуществляет властные полномочия над другим. Для того, чтобы появилось и существовало государство необходим другой субъект, некая группа лиц, которым народ добровольно или по принуждению передает свой суверенитет. Таким образом, суверенную демократию можно определить как политический строй, в котором народ добровольно, сам, как в случае Руси — то есть принцип власти идет от народа — передает суверенитет лицу или определенной группе лиц, так же представляющих определенную общность, некое единое - суверену. И народ, и власть в таком случае образуют систему, состоящую из двух взаимодействующих субъектов.

Существование государства и народа обязательно должно обусловливаться существованием некоей общей цели, которая вытекает из самой сути народа, из его естества, коль скоро народ представляет собой единство, то и воля и цель должны быть у него едины. Таким образом, должна существовать некая идея, которая, являясь выражением народного духа, должна руководить всем государством и направлять действия управляющей им элиты. По сути, такая идея является элементом именно демократии, так как в этом случае народный дух, его воля руководит деятельностью элиты, которая все же народом не является. Это один из видов участия народа в своей собственной судьбе, то есть демократии, как ее определил Артур Мёллер ван ден Брук.

Принцип идеократии, идеи-правительницы был разработан первыми евразийцами еще в 20-х годах прошлого века. Народ, как мы его понимаем, характеризуется не только общностью культуры и языка, но и общностью крови, существованием единого народного тела, дающего жизнь всем его представителям. Так как большинство населения современной России составляют русские, традиционно являющиеся православными, и более того, если вспомнить историю, то именно русский народ и православие образовали это государство, значит, именно русская православная идея и должна быть такой идеей-правительницей. Это не подразумевает, что остальные народы и религии должны подавляться. Народы могут пользоваться широкой автономией, а их традиционные религии всемерно поддерживаться, но нельзя забывать о том, что костяк государства составляют именно русские. Более того, раз эти народы существуют внутри русского государства и соглашаются на существование внутри него, значит они признают фундаментальную тождественность русской идеи-правительницы своему народному духу. Надо понимать, что за тот период, пока эти народы находятся в составе русского государства, они во многом русифицировались, стали иными, нежели были до вхождения в состав России.

Взаимодействие народа и элиты регулируется системой права, причем, понимая «демократию» как «общее дело» (res publica) и принимая современную западную либеральную теорию права, базирующуюся на понятии индивидуума как существа самодостаточного и законченного, мы приходим к противоречию. В данной правовой теории, если воспользоваться терминологией Николая Алексеева, существуют понятия прав или «правомочий», существуют и обязанности, однако в основном обязанности отрицательные, обязанности что-либо не делать. Причем соединены они между собой механически, само право не предполагает еще никакой обязанности. Такое сочетание прав и обязанностей возможно, опять же, только если понимать индивидуума как автономное существо, не зависящее от своего народа. Понятие же общего дела, принадлежности к единому целому, понятие идеократии придает праву характер обязанности, свободной возможности, внутренне соединенной с долгом. Причем в демократическом государстве правообязанными должны быть как народ, так и власть, элита.

России в ближайшее время предстоит совершить мощнейший модернизационный рывок, если она стремится остаться независимым государством. В этих условиях, когда речь идет о существовании самого народа и государства, право как таковое становится малоэффективным, действия в рамках правового поля сужают возможность принятия поистине эффективных решений. Здесь вполне применима теория «исключительных обстоятельств» Карла Шмитта, согласно которой решения принимаемые в исключительных обстоятельствах при обращении к самой сущности народа и его политического организма, стоят вне и выше всякого правового регулирования. Решения, принимаемые в таких обстоятельствах, тем более в условиях идеократической органической суверенной демократии, сами являются выражением глубинной воли народа, отвечающей на глобальный экзистенциальный и исторический вызов, а значит, легитимны. Таким образом, в этих условиях власть имеет право и на диктатуру как на техническое средство для решения определенных задач. Причем, опять же по определению Шмитта, на диктатуру комиссарскую, диктатуру основанную на декрете некоего политического субъекта. Комиссарская диктатура вводится для решения определенных задач и имеет «комиссионеров», а значит, и некоторые ограничения, легитимность ее проистекает из реализации поставленных перед этим субъектом целей и истекает после решения поставленных задач. Такой тип диктатуры вполне может быть применен и при демократическом строе для выхода из кризисных ситуаций, именно такой и была изначальная римская диктатура. Более того, комиссионером и должен выступить русский народ и все прочие народы нашей страны, что опять же можно рассматривать как проявление демократии.

«Демократия» понятие многоликое, один из ее ликов — модель, описанная выше, она является не только наиболее подходящей для России, но и наиболее близкой к тому, что изначально подразумевалось под демократией.