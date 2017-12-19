Достойная альтернатива атлантистской Олимпиаде: как «послать» либеральный Запад далеко и надолго

Итак, свершилось очередное «чёрное дело», совершённое либерально-капиталистическим глобалистским Западом во главе с США, которым уверенная, де-факто имперская, политика России, направленная на формирование многополярного мира – как «кость в горле»

Первые игры можно вполне провести в России, например в Сочи – благо вся инфраструктура уже готова

Ведь они ненавидят всё русское, в каком бы обличии оно не было: дореволюционном, советском или постсоветском. Им не нужна сильная суверенная Российская Имперская Держава, какую бы государственную идеологию и форму правления она не избрала. Одно из доказательств этому – решение об отстранении сборной России от Зимних Олимпийских Игр 2018 года в Пхёнчхане, которое принял Международный олимпийский комитет. Чего и следовало ожидать.

Первый шаг в этом направлении был сделан в 2016 году, когда на Западе был раздут допинговый скандал и наших спортсменов стали отстранять от участия в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Затем этот скандал усилился и теперь целую нашу команду, впервые за всю историю Олимпийский игр (!) отстраняют от участия в Олимпиаде, обвиняя в каких-то «допинговых махинациях». А ведь невооружённым глазом видно, что это – явный геополитический заказ, желание унизить Россию, русский народ, «надавить» на главу Российского Государства, отменить его консервативный разворот, «сломить» евразийский вектор во внешней политике. Смотрите сами… Не получилось с Южной Осетией и Абхазией – вот вам проблемы, связанные с Украиной. Ага, Крым вернулся домой, народные республики Донбасса сопротивляются – вот вам санкции и ужесточение обстановки в Сирии. Не получается поставить Россию на колени санкциями и ввергнуть в большую войну на Ближнем Востоке – значит пошли вон с Олимпиады... И так – до бесконечности… И так будет, пока мы, Россия, окончательно не разорвём все отношения с неолиберальной прозападной идеологией и политиками-неолибералами, носителями данной идеологии. И это касается всех сфер жизни нашего государства и общества, включая большой спорт.

Российским спортсменам ни в коем случае нельзя выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом, возможность чего «с барского плеча» оставил для нас МОК. Если такое случится, то это будет очередным унижением России. И в этой связи не должно быть никаких разговоров о том, что, мол, наши спортсмены долго готовились к Олимпиаде, и что это может быть их единственный шанс выступить на мировой спортивной арене. Ведь атлантисты развязали против России настоящую цивилизационную войну, которая, слава Богу, благодаря мощному российскому ядерному щиту, идёт в «холодной» форме с «горячими вспышками». И, поэтому, сам факт подобных разговоров – это уже предательство государственных интересов России. Ведь представить себе участие в корейской Олимпиаде российских спортсменов под «белым флагом» будет равносильно тому, чтобы представить себе участие советских спортсменов в летней Олимпиаде 1936 года в нацистской Германии... А ведь этого представить себе просто невозможно. Потому что уже тогда русский народ, ведомый благородными советскими (а фактически – евразийскими, национал-большевистскими) идеями социальной справедливости и мира на земле, при условии сохранения за СССР – Россией ведущих позиций в мире как континентальной евразийской империи, под руководствомна ментальном уровне понимал: нацистская Германия – это злобный, опаснейший враг России, Советского Союза. А с врагом, как известно, разговор короткий.

Так и сегодня нам нельзя допускать очередного национального предательства и унижения нашей Великой Российской Державы. Нам нужно в создавшихся условиях полностью бойкотировать Зимнюю Олимпиаду в Корее, подготовка к которой просто превратилась в инструмент борьбы либеральной американской потребительской цивилизации с нашей тысячелетней Русской Евразийской цивилизацией! А фразу российского президента В.В. Путина по поводу возможного индивидуального участия российских спортсменов в этих играх нужно воспринимать как слова очень мудрого и дальновидного политика, в очень сложных условиях отстаивающего сегодня геополитические интересы России среди «акул» либеральной мировой закулисы. Да, Путин сказал, что власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в зимних Олимпийских играх – 2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Но ведь нужно читать между строк: Путин дал понять, что спортсмены сами могут проявить свои государственнические, патриотические чувства и бойкотировать Олимпиаду!

Им не нужна сильная суверенная Россия, какую бы государственную идеологию и форму правления она не избрала

А для того, чтобы дать возможность российским спортсменам реализовать себя, нужно организовать альтернативные игры. В мировой спортивной истории такие альтернативы есть: это и Игры доброй воли, и Спартакиады, проводившиеся в нашей стране в первые три десятилетия после образования СССР. В сегодняшних условиях можно предложить игры на евразийской основе, например Международную Евразийскую Спартакиаду, в которой могли бы участвовать спортсмены из тех стран, которые поддерживают идеи формирования многополярного мира. А таких государств – очень много! И евразийский материк мог бы стать постоянным местом проведения таких игр. А первые игры можно вполне провести в России, например в Сочи – благо вся инфраструктура уже готова.

Поэтому России, русскому народу, российской власти нужно далеко и надолго «послать» либеральный Запад и предложить другим государствам достойную альтернативу атлантистской Олимпиаде – Международную Евразийскую Спартакиаду!