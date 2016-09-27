Сетевые войны как закономерное явление постмодерна

Война как способ выяснения позиций и отношений существует практически столько, сколько и род людской, расхождения мы находим лишь в методах ведения войны. Вот об этом и поговорим.

Несмотря на то, что нас окружается беспросветный цифровой мрак, ciber ujas, рассвет близок. Нам осталось продержаться ещё совсем немного.

Можно смело предположить, что в самом раннем премодерне, когда человек едва-едва переступив райский порог, был почти идеален, то есть до событий, предшествовавших потопу, любая ситуация вполне могла разрешиться сама собой - встали друг напротив друга и тот, кто неправ, сам отступал. Или, если речь шла о слишком серьёзных вопросах, просто падал замертво. Таким образом любой конфликт разрешался на уровне, который сейчас называют магическим. Убивала или останавливала мысль, получившая разрешение свыше.

Но, как мы знаем, падение человеческое началось ещё в Райских кущах (не будем сейчас вдаваться в тему предопределённости этого события), и в процессе падения связь человека с Богом постепенно утрачивалась. В какой-то момент мысль перестала «работать». Понадобилось слово. До сих пор в сказках, да и на уровне разговорной речи можно встретить «не сойти мне с места живым!», «да что б ты сдох» - это отголоски вербальных противостояний прошлого. Но не в смысле упражнений в риторике, а в смысле произнесения неких формул, имеющих силу в бою.

Но и это славное время, как мы видим, закончилось, и наши далёкие предки-сверхлюди пошли врукопашную. Если до этого правоту и конечный результат противостояния решала правота в высоком понимании этого слова, то теперь в дело уже шла и физическая сила тоже. Причина – правота человека априори стала уже весьма сомнительным фактом, каким бы праведным он ни был.

Затем настал черед инструментов - оружия и первых стратегических разработок – «не числом, но умением». Премодерн близился к закату. И где-то в то время, когда в ход в массовом порядке пошло огнестрельное оружие, наступил модерн. Но и он оказался не вечен. Зачатый в Античности, созревший и расцветший в Эпоху Возрождения, он благополучно скончался.

И теперь, в наступившем постмодерне на повестке дня другая тема. Несмотря на идущие по всему миру кровопролитные войны, правит бал в нём информация. Ни одна бойня не начинает без кропотливой проработки её сценария. В последнее время это получило название «сетевой войны» . В Белоруссии был даже снят документальный фильм с таким названием, посвященный теме «оранжевых» революций. Сетевые войны широко обсуждаются на самых различных площадках.

А теперь вернёмся немного назад. Сражение посредством информационных массивов – ничего не напоминает? Недобрая ирония судьбы состоит в том, что постмодерн обладает известным свойством всё переигрывать, пародировать, искажать. Идеи и образы как бы мельчают, превращаясь порой в собственную противоположность. Отчасти это можно объяснить тем, что человечество движется вниз по спирали, и на каждом витке явления предстают в неуклонно деградирующей форме.

Так, модная возня с попытками добиться физического бессмертием – прямое пародирование темы бессмертия души, несколько парадоксальная новейшая перверсия под названием «антисекс» - искажённая версия монашеской аскезы. Ну, и как все могли отлично пронаблюдать в культовом фильме «Бойцовский клуб» - на смену реальной общности и коллективной идентичности приходят кружки гнойных паралитиков и анонимных алкоголиков. Продолжать этот скорбный список можно до бесконечности.

Очевидно, что сетевая война в основных, узловых своих проявлениях - нечто не слишком материальное. Информационное общество - это общество новой магии, которая порождает процессы, целиком и полностью управляет на повестке дня другая тема людскими и целый народов. Не наливное яблочко катается по блюдцу, но курсор мыши ползает по монитору. И видим поэтому на мониторе... то что, собственно говоря, видим. Как и всё остальное, это, конечно, не полноценное подобие, а пародия на исполнение высшей воли, проводником которой сначала был каждый, а потом – лишь те, кто обладал в тогдашнем обществе сакральной властью – жрецы, князи, цари.

Современная война - это в первую очередь перемещение электронных импульсов. Изображение, текст, звук, видео - это просто нули и единицы. Как говорили когда-то учителя информатики - дверь либо открыта, либо закрыта. Магия хлопающих дверей, этого вселенского сквозняка, стихии даже не воды или воздуха, а виртуального безвоздушного пространства – это и есть тот язык, который необходимо освоить, если мы хотим победить. Ибо отказавшийся от актуальных правил игры - заведомо оказывается проигравшим.

Однако, несмотря на то, что нас окружается беспросветный цифровой мрак, ciber ujas, рассвет близок. Нам осталось продержаться ещё совсем немного. Мы же помним:

"Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи?

Сторож отвечает: приближается утро, но ещё ночь".

Солнце за нас, и оно близко, совсем близко, вот-вот оно покажется из-за горизонта. И тогда последний враг просто не выдержит первого же направленного на него при свете взгляда и упадёт замертво, от второго обратится в бесформенный прах, а третий взгляд сметет восвояси апокалиптический мусор.