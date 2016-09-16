Американцы вознамерились взяться за Солнце – геополитические и метафизические аспекты казуса

Вспомним о планах заокеанских мечтателей...

Как-то раз, и поисковики это запросто припомнят, новостные порталы облетела новость – США планируют разворачивать в космосе целую солнечную электростанцию: собирать излучение будут гигантскими «парусами», затем спутник преобразует накопленную энергию и передаст её на поверхность планеты в виде лазерного луча или микроволн. Энергетический пучок, говорится в сообщениях, будет обладать мощностью десять мегаватт. По прогнозам экспертов НАСА аппарат сможет давать энергии больше, чем ископаемые виды топлива, АЭС и ветроэнергетические установки вместе взятые. Что, в свою очередь, избавит США от нефтяной зависимости. Якобы таким образом Америка готовится к энергетическому кризису, который неизбежно разразится в ближайшие 30-50 лет.

Солнце по определению за нас. Каждый должен питаться своей пищей, своей энергией. У каждого – своя стихия.

Что не удивительно, Пентагон уже решил, как он будет использовать новую методику. Орбитальная установка будет напрямую давать ток подразделениям в Ираке или на Ближнем Востоке. «Солнце поставят на службу Пентагону», - с таким заголовком новость и появилась на ряде порталов.

Тут мы подходим к самому, на наш взгляд, интересному аспекту всей этой истории. Очевидным в данной ситуации является тот факт, что «гражданское» применение, как всегда бывает в подобных случаях, является побочным. Любая глобальная, требующая колоссальных финансовых затрат и мобилизации огромных человеческих ресурсов программа всегда имеет целью именно военное назначение. Кроме то, можно смело говорить о проекте, претендующим на национальную идею в силу отсутствия других внятных идей для данного государства. «Нынешние возможности позволяют провести масштабную демонстрацию технологии в течение десятилетия», - уверяет в интервью Spiegel online эксперт НАСА Джон Мэнкинс. Демонстрация – это конечно для США важно, особенно для внутреннего PR-а. Уже не говоря о внешнем. Но это, хотя и нельзя сбрасывать со счетов, всё же не основное.

Обеспечивать электроэнергией войска на Ближнем Востоке и при этом не быть зависимыми от нефти – из этого можно смело сделать вывод о том, какого масштаба и длительности будет военная операция. США готовятся к затяжной войне и, по сути, прямо заявляют об этом. Возможно, она выйдет за пределы Ближнего Востока, а это повод для серьёзных размышлений уже для российских военных.

Не стоит забывать о том, что о «солнечном» проекте нам вряд ли известно всё. Скорее всего, нам известна лишь малая часть. И «пучок», направляемый из космоса, вполне вероятно сам может стать и грозным оружие для предполагаемого, достойного такого шага, противника. Это ещё один повод для размышлений – на каких-таких международных террористов и противников демократии можно направить этот луч смерти.

Ситуацию комментирует эксперт портала «Евразия» философ Олег Фомин: «Амбициозные проекты НАСА по использованию солнечной энергии, равно как и по введению в эксплуатацию "космических лифтов", только маскируются под "мирные", "энергетические". Во-первых, энергетическая отрасль уже по своей сути "немирная", это рычаг номер один в любых войнах, включая сетевые. Во-вторых, стремительное разворачивание программы НАСА уже собственно означает новый виток эскалации напряженности в военном космосе. Солнечная энергия, в частности, может использоваться для накачки сверхмощных лазеров так называемого "космического щита"».

Безусловно, пока рано говорить о конкретной угрозе из космоса, направленной против России, однако помнить о ней стоит. В который раз следует вспомнить фразу – «хочешь мира, готовься к войне».

Помимо всего вышесказанного, не лишним будет упомянуть и об экологическом аспекте – в условиях стремительно прогрессирующего глобального потепления, не усугубит ли ситуацию этот самый «поток»? Перегрев, который он вызовет, может повлечь за собой не просто катастрофические, а фатальные последствия для всего живого. В своё время были популярны шутки о том, что во главе США стоят не люди, а представители иной, несколько враждебной человечеству, цивилизации. Смех смехом, но доля правды в этом, похоже есть. Эта авантюра НАСА плоха всем. И тем, что мы о нём знаем наверняка, и тем, что скорее всего станет известно нам по факту.

Солнце – пробуждающееся, восходящее, оживляющее и воодушевляющее - всегда ассоциировалось с жизнью. Прозвище «Красно Солнышко» носил князь Владимир, крестивший Русь. Солярная символика пронизывает быт, ритуалы и обычаи всех народов, солнечные – годичные и суточные циклы по сути регламентируют всё наше существование в этом мире. Солнце само по себе, безо всяких аппаратов, от Начала Мира растрачивает свою энергию на благо Земли, всех населяющих её видимых и невидимых тварей.

«Что касается сакрально-символической стороны вопроса, то конспирологически намеченную программу следует распознать в качестве узурпации теневыми могуществами левиафанической лунной державы солярных, сульфурических энергий. Некую аналогию здесь можно углядеть с запуском корабля "Аполлон", отчасти удавшуюся, отчасти провалившуюся. У Луны нет собственного света, она вынуждена вампирически питаться солнечными световыми энергиями. Отсюда систематическое ограбление колоний, стремление к улучшению жизни "золотого миллиарда" за счет гибели (или убытка) остальных. Но это уже отдельная тема», - считает Олег Фомин.

Нельзя спокойно игнорировать то, что наши антиподы собираются использовать этот священный дар против нас. Прямо или косвенно – в любом случае такие действия не смогут не пойти нам во вред.

Хотя, есть и ещё один вариант. Дело в том, что если бы Америка придумала каким-то способом использовать Луну, это было бы понятно. Но Солнце по определению за нас. Каждый должен питаться своей пищей, своей энергией. У каждого – своя стихия. У нас, и у них. И, задумав использовать тем или иным образом солнечную силу против России, американцы попадают в крайне опасную ситуацию. Возможно, электростанция сгорит вместе с роботами и астронавтами, возможно, луч вдруг развернётся и запросто спалит на территории США всё, кроме разве что индейских резерваций. Что-то случится. И единственный способ для Америки этого избежать – навсегда отказаться ото всей этой идеи.