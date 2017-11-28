Русская идея - спасать мир от гибели, это наше народное ремесло

«До войны в Киеве с пеной у рта велись споры о мове. На русском...»

- Так получилось из-за элементарного нравственного чувства сопричастности к своему народу, что поддержать свой народ для меня естественно. На самом деле, надо спрашивать тех людей, которые выступают против Новороссии и против своего народа, спрашивать о том, как они пришли к такой совершенно аморальной позиции. Рано или поздно их спросят. Возможно, это будут их дети…

Насчет официальных сил я ничего не знаю, поскольку ничего не понимаю в политике и давно решил для себя, что ежели я буду делать когда-нибудь политические высказывания, то только в том случае, когда буду в полной мере ориентироваться в политической ситуации. Что касается моей солидарности с непризнанными республиками, то она носит не политический, а этический характер, как я уже сказал. Этого не понимают многие мои коллеги и вообще многие мои знакомые. Но это уже их недостаток, мне нет интереса их переубеждать и тратить на это силы, лучше я буду тратить свои силы на Донецк. Потому что я просто не представляю, как можно не поддержать город и людей, по которым стреляет весь мир тысячами орудий, почти в упор, только за то, что эти люди выбрали быть самими собой…

- Это как раз вопрос из области политики. В моем понимании Донбасс должен остаться Донбассом, то есть русским городом, где говорят на русском языке и где никто никого не заставляет от своего языка и своей культуры отказаться. Должен остаться мирным городом, по которому никто не стреляет. Я прошлым летом со многими говорил в Донецке, собственно, только этим и занимался, что ходил по городу и приставал к разным людям с вопросами. И вот большая часть тех, с кем я говорил, хотели бы, чтобы Донбасс вернулся в Россию. Я думаю, что и без меня это ни для кого не секрет. Лично я сам тоже хотел бы, чтобы Донбасс, как и Крым, вернулся домой, это избавило бы жителей от многих формальных проблем, таких как, например, поступление в российские университеты, или получение загранпаспортов, пенсии, в конце концов…

- Я лично благодаря этой ситуации поставил для себя важный вопрос. Вопрос об отношении философа к войне. Я его, конечно, не разрешил, но то, что вопрос поставлен, для меня уже важное приобретение. Когда-нибудь я разрешу его для себя лично, не исключено, что именно в Донбассе! Пока что я стараюсь на теоретическом уровне для себя это осмыслить, пишу книгу «Философ и война».

Но кроме этого есть еще важные вещи. Конечно, я много почерпнул в понимании того, чем в действительности для меня является Россия и на что я лично готов для своего народа. Сейчас несколько идей, которые я хочу реализовать и которые, я надеюсь, смогут помочь Донбассу в какой-то степени.

- Как мне рассказывали знакомые ополченцы, в Донбасс еще в первые годы войны приезжали сибиряки. Я лично ни с кем из своих земляков сибирских здесь не встречался, но для меня не удивительно, что сюда могут приехать из Сибири, из Казахстана, из Бурятии, из Черноземья… Донбасс - это же точка сборки Русского Мира, я с этим тезисом солидарен вполне.

Конечно, у местных жителей есть свои особенности, и по языку, и по ментальности, но для меня здесь прежде всего русские люди, и в этом смысле все здесь мои земляки. Я вот этим летом ездил домой в Забайкалье, мне там было вольно и просторно, хорошо, и все-таки сердцем я постоянно возвращался в Донецк, к городу, к людям... Наверное, это война пробудила в людях все самое благородное, самое чистое и честное, самое достойное, и потому люди здесь так привлекают, так притягивают к себе. Я здесь встретил много родных людей, приобрел настоящих друзей.

- Это мои друзья из донбасской группы «День Триффидов» снимают фильм. Пригласили меня сыграть персонажа, который на меня похож, или на которого я похож… Как я понимаю, это будет вообще первый художественный фильм, сделанный в Донбассе. Распространяться о фильме я, пожалуй, не имею права, да и зачем делать спойлеры! Скажу лишь, что это будет фильм необычный и крутой! Всё, больше ничего не выдам!

Нравственно Донбасс уже победил, а Украина уже проиграла . Нравственно Донбасс сильнее, именно поэтому он устоял, не смотря ни на что, а Украина рассыпается по частям, не смотря на всю подмогу с Запада. Но Донбасс, конечно, надо освободить окончательно. И Украину тоже надо освободить. Для этого Украина должна сделаться свободной, а значит ей надо признать свои нравственные грехи и проявить подлинную солидарность, то есть свергнуть тех преступников, которые нынче ведут Украину к гибели. Это украинцы должны сделать сами, потому что насильно свободным никого не сделать. Но мы ведь понимаем, что это ещё не будет конец, скорее даже наоборот. И не в Украине здесь дело.

- Лично я считаю, что да, нужно изучать русский язык вместо мовы. Я не специалист, но многие филологи уже не раз отмечали, что украинский язык — это образование во многом искусственное, причем с немалым идеологическим зарядом. До войны, когда я еще был въездным на Украину, я часто бывал в Киеве, и часто был свидетелем споров о мове с пеной у рта, но ни разу не слышал собственно мовы! И сами споры велись на русском... Я хочу сказать, что вопрос этот очень раздут. Раздут искусственно, как и сам украинский язык, который исследователи называют просто одним из диалектов русского. Быть может, стоит только перестать говорить о мове, и она исчезнет?..

«Как можно не поддержать людей, по которым стреляет весь мир тысячами орудий, почти в упор, только за то, что они выбрали быть собой…»

- Это опять же политика, а здесь я не силен, но думаю, что единству русских противостоят сами же русские. У нас огромное пространство, мы взяли его себе, пропитали его своей кровью вглубь на десятки метров, мы объединили в себе многие народы. Для того чтобы такие шири и дали объединять в дальнейшем, нужно много воли, силы, смелости, нужно много любви. Потому что для любви нужны воля и сила, и смелость! Знаете, философписал, что Россия как невидимыми нитями стягивается воедино перекрестными симпатиями рассеянных по ней существ. Т.е. Россия собирается воедино любовью. А вот любви у нас очень мало. Во всех смыслах.

- В моем представлении и для меня лично это сейчас самое важное место на свете.

Это вопрос к евразийцам, скорее. Для меня, как для философа-этика, это может сделать любовь, как я уже сказал выше. Поскольку я не политик, мне можно и пофантазировать!..

На самом деле, конечно, есть русская идея, она уже давно есть. Это идея спасать мир от гибели. Русские только этим и занимаются, это наше народное ремесло, если угодно. Вот этим и сейчас мы занимаемся. И для Евразии, и для Европы, для Африки - для всех.