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Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
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Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
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Ремень от РПК привычно натирает плечо, мы возвращаемся на обед со своих позиций в место постоянной дислокации, находящейся недалеко от наших позиций в дачном поселке. До войны это был прекрасный поселок, окруженный живописным степным пейзажем со множество Очерки окопной войны
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 Абдула: Если мы не поможем русским на Донбассе, то кто потом поможет нам?
Интервьюировал Геннадий Дубовой 13 октября 2017, 21:16
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Воин Новороссии, доброволец-афганец о войне, Империи и бое в Донецком аэропорту

На всех фронтах ЛДНР относительное затишье. Война политтехнологически трансформирована в условное перемирие, подморожена, но граница, как всегда, кровоточит. С украинской стороны постоянны провокации, обстрелы, разведывательно-диверсионные вылазки. Пресекая одну из таких вылазок, получил тяжелейшее ранение, лишился ног, известный в республиках боец-разведчик и активист ряда общественных организаций, апологет Красной Империи, мусульманин левых взглядов Рафи Джабар, позывной – Абдула. Воин афганского происхождения, пуштун по крови, русский по духу. Он, как и все воюющие в Новороссии добровольцы разной этнической принадлежности, руководствуется принципом – Россия или исчезновение, Империя или смерть.

"Пока нацист лежал оглушённый, Росс пробежал простреливаемое пространство и… вернулся – в ладони сжимая вырезанное сердце".
Геннадий Дубовой специально для портала "Евразия" побеседовал с Рафи Джабаром.

– Вопрос первый – традиционный: как и когда для тебя началась эта война?

– Эта война для меня очень началась давно. В 1985 году по межправительственному соглашению между СССР и Демократической республикой Афганистан в Союз вывезли 4,5 тысячи детей. Каждого из нас, целовала у трапа самолёта жена Бабрака Кармаля - председателя революционного совета нашей республики. У каждого из нас было два паспорта – на человека из бедной, никому не известной семьи и настоящий паспорт. Секретили потому, что почти все мы были из семей военно-политической элиты ДРА.

Отец мой, Абдул Джабар, учитель, активист Народно-демократической партии Афганистана, участник Апрельской революции 1978 года. Его направили в Кундуз, избрали мэром, потом он возглавил провинцию Бадахшан. Там он был зверски моджахедами убит. А троюродный мой дядя –Гульбеддин Хекматияр ("Мясник Кабула") был лидером Исламской партии, воевал против советских войск, позже стал премьер-министром, а в 2003 по инициативе США объявлен "глобальным террористом" и внесен в "черный список" ООН.

В Союзе нас воспитывали в специнтернатах под присмотром КГБ и афганской спецслужбы ХАД. Отношение к нам было наилучшее, учили нас основательно, без идеологических ограничений. Историю нашей страны преподавали во всей полноте, включая основы ислама. Ставилась цель – воспитать плеяду идейных специалистов – врачей, военных, чиновников – которые создадут в Афганистане справедливое общество, выведут страну из феодально-архаического тупика. Я очень благодарен русским учителям. Они привили нам любовь в Империи, к тому, что великий – один из наиболее мной почитаемых мыслителей – Константин Леонтьев, назвал "цветущей сложностью".

С первых дней Русской Весны я внимательно следил за всеми событиями. И настал день, когда я понял: здесь может повториться то, что происходило в Афганистане, война на Донбассе – только начало, прелюдия, а цель тех, кто стравливает народы, ясна: перекинуть войну на территорию России.

Я не хотел такой судьбы для страны, которая стала мне второй и подлинной Родиной. Ты знаешь, для многих бойцов то, что происходит в Новороссии – это продолжение войны с нацизмом, которую вели их деды и прадеды во время Великой Отечественной, а для меня здесь продолжение той войны, которая была в Афганистане, ведь и там и здесь кровопролитие вызвано одними и теми же внешними силами. Там одни афганцы убивали во славу Божию других афганцев, стремившихся к заповеданной Пророком справедливости. Здесь одни русские, считающие себя европейцами, убивают других, не желающих предавать свою русскость, своё историческое предназначение. Если мы не поможем русским на Донбассе, то кто потом поможет нам?

Российскую империю скрепляла монархия – все были подданными и принимали Белого Царя как Защитника от внешнего и внутреннего произвола и, пока монарх выполнял свою функцию – никто в его праве на самодержавную власть не сомневался. Советское общество объединяла идеология и до тех пор, пока идеи равенства и справедливости разделало большинство, а правящая партия действительно старалась эти идеи воплотить – СССР был несокрушим. Новую Россию ничего не объединяет, кроме личности Владимира Путина и стремления россиян к самосохранению, они на историческом опыте убедились: крах государства, даже такого несовершенного, как теперешнее, приведёт к уничтожению этносов, объединившихся в этом государстве.

Всем, кто внимательно следит за происходящим в мире – всё уже понятно. В Новороссии не локальный конфликт, здесь идёт война за физическое выживание народов, связавших свою судьбу с Россией. Сюда ехали и едут в тоске по Русской Империи, без которой не будет на планете ни казахов, ни русских, ни дагестанцев, ни украинцев, татар, ни якутов…

Посмотрите, что сейчас с Афганистаном – полностью разрушена инфраструктура, нет работы, самая нищая страна. Все плодородные поля засеяны маком, а опиум взращённые глобалистами из ЦРУ наркоторговцы переправляют в первую очередь в бывшие республики Советского Союза, которые приговорены к такому же "будущему". Там мы проиграли, поэтому война продолжается, цель - не Средняя Азия и не Ближний Восток, а Россия, её народы, хранящие код иной, не паразитарной цивилизации.

– В ту пору было много эмиссаров, которые вербовали мусульман РФ для участия в различных войнах против "неверных". Встречались ли тебе те, кто соблазнился перевранной экстремистскими толкователями идеей джихада и уехал воевать за великий халифат?

– Прошу обратить внимание. Среди арестованных эмиссаров ИГИЛ и других организаций, занимавшихся вербовкой на территории РФ, не было афганцев. Насколько мне известно, ни один из живших в России афганцев не поддался на игиловскую пропаганду и не воюет за халифат ни в Сирии, ни в других местах. Почему? Всё просто: на своей исторической Родине мы уже видели, к чему приводят призывы к чистоте веры, нас нагло обманули: русские-безбожники всё разрушат, запретят изучать Коран, буду растлевать ваших женщин, отберут у всех землю. Тогда мы поверили, а сейчас у нас, афганцев, выработался иммунитет. Нас уже тошнит от всяких спекуляций на темы защиты чистоты веры и халифата.

– У тебя на эти темы были дискуссии с мусульманами других национальностей, коренными россиянами?

– Да, конечно! С кем только не схватывались – от татар до дагестанцев. Деление чёткое: одни навсегда с русскими и страной, в которой родились, другие – таких меньшинство – считают себя угнетёнными и верят любому бреду эмиссаров. Объясняется это тем, что у них нет опыта обмана и кровавого разочарования, какой есть у нас. Они ещё не видели горя. Не голодали до колик в желудке. Не ютились в лохмотьях, грязные и вшивые вместе с крысами в Аллахом забытом кишлаке, где мечтают не о кроссовере или смартфоне – о глотке чистой воды. Не работали до кровавых волдырей на ладонях камнетёсом за один доллар в сутки. Они – сытые, хорошо одетые, образованные – хотят романтики, внушают себе, что в России плохо, а в иллюзорном халифате им будет хорошо…

Это вечная проблема неофитов: только начал знакомиться с Кораном и сразу пламенная устремленность к сокрушению "неверных", фантазии о джихаде, радикализм там, где требуется терпеливое, вдумчивое, длительное постижение. Они не понимают, что Коран – Откровение необъятное для человеческого восприятия и можно лишь капля за каплей впитывать кораническую мудрость. Созидать свой внутренний мир и согласно учению Пророка обустраивать мир внешний – это тяжело и мучительно, требует реального самоотречения, а пойти убивать и за чьи-то интересы быть убитым – это просто, ума и воли для этого не требуется. Сказано же в Коране: "Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границ дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников". Спрашивал я околдованных эмиссарами кандидатов в "шахиды" – разве в России кто-то против вас сражается, закрывает мечети, запрещает хадж? Нет ответа…

– Ты здесь с мая 2014 года, постоянно на передовой. Какой бой для тебя стал знаковым, высвечивающим суть этой войны?

– Знаковый и самый мне запомнившийся – это бой в аэропорту 26 мая, вскоре после моего приезда. Наша группа, 28 добровольцев - чеченцев и я, тогда уже замкомандира, пришла на помощь донецким братикам. Расположились на крыше нового терминала. Смотрю: на крыше старого терминала встаёт в полный рост украинский десантник-снайпер - там была Кировоградская бригада ВДВ. Я тоже встал в полный рост… помню, думал о том, что за человек передо мной, есть ли у него семья, понимает ли он – против кого и за что воюет. И в это время он начал делать круговые движения рукой… Я сначала не понял, в чем дело, а минут через пять прилетели со стороны Авдеевки шесть вертолётов, и стало ясно: он предупреждал нас – прячьтесь!

Вертолёты попёрли в атаку, никаких ПЗРК у нас тогда в помине не было, и – одновременно с огнём со старого терминала из АГС, пулемётов, СВД, гранатомётов, "зушек" – выработали по нам весь боекомплект. Зрелище было ого-го, ощущения – самые бодрящие! У нас – один погибший и трое раненых. "Вертушки" исчезли, начался длительны бой. Там я понял, что такое реальное мужество и боевое братство, когда все действуют согласованно, в доли секунды ориентируясь, жертвуя собой ради товарищей. Знаковым тот бой я считаю вот почему. В нём участвовали русские и чеченцы, которые когда-то в Чечне сражались друг с другом. Поначалу их отношения были о-очень напряжёнными. Но, как только начался бой, появился первый раненый – всё вмиг изменилось… Люди, которые испытывали взаимную ненависть – готовы были отдать жизнь, только бы спасти того, кто недавно для них был врагом. Когда русские вытаскивали раненых чеченцев – все ликовали, кричали: "Аллах акбар!" и "Христос воскрес!" Тогда я прочувствовал на своём опыте: боевое братство – это и есть суть Империи, её смысловое ядро.

– Много противоречивого писали и говорили о расстрелянном у аэропорта "Камазе" с русскими добровольцами, обвиняли Александра Ходаковского и других командиров чуть ли не предательстве. Что было там на самом деле?

– Я там был и всё видел своими глазами. Те, кто предъявляет обвинения Ходаковскому – распространяют заведомую ложь. Объяснение трагедии 26 мая простое. Был такой командир, русский доброволец, позывной – Искра. Смерть наших бойцов – результат допущенной им тактической ошибки. Не знаю, был ли у него опыт ведения восковых операций, но все видели, как он нервничает. И когда нам сообщили, что сейчас нас будут бомбить штурмовые самолёты и надо срочно покинуть терминал – мы загрузили раненых, на тот момент их было уже семеро и один погибший, в "Камазы". Остальные должны были выходить пешком по "зеленке". Но – я это слышал – Искра своей группе отдал приказ: "Всем на машины, прорываемся по дороге, по пути ху…рим всё, что шевелится!" Это подтвердят все, кто был в том бою – Росс, Заур, Север (сейчас у него позывной – Чеченец).

Мы выбежали, отработали из "Шмелей" и РПГ по старому терминалу, чтобы могли выехать "Камазы" с ранеными и сопровождением. И когда они выезжали, я снова поразился тому, насколько жертвенны наши люди. Русские бойцы закрывали собой раненых чеченцев, отстреливались, и было видно, как пули попадают в русских, рвут их тела… Вот как надо проявлять свой национализм – своим телом закрывать раненого другой национальности, тогда и он ответит тем же, станет настоящим кровным братом.

Выехали "Камазы" из аэропорта и, по приказу Искры, все в них сидевшие лупили изо всех стволов во все стороны. Надо помнить, что Донецк в тот день впервые увидел настоящую войну: столбы дыма над терминалами, кружение атакующих "вертушек", грохот "зушек". Необстрелянные бойцы у въезда в город, а со связью в то пору были только проблемы, решили, что мы в аэропорту уничтожены, а их окружают колонны прорвавшихся украинских войск. И в этот момент – на мост вкатывают грузовики, из которых ведётся непрерывная стрельба….Понятно, ответный огонь был неизбежен, – результат: пятьдесят погибших, в основном добровольцев из РФ.

А что касается Скифа – Ходаковского, я видел его на крыше терминала, он отлично командовал, требовал, чтобы все уходили пешком. Снайперы, которым он приказал прикрывать наш отход, очень нам помогли: все выходившие по "зеленке" бойцы остались живы.

Александр Сергеевич – достойный человек, настоящий воин. А то, что его сейчас, как и многих других героев первого периода войны поливают грязью – политические спекуляции. Судите сами. Весной-летом 2014 года Скиф командовал самым многочисленным и боеспособным подразделением в Донецке. Будь для него главным не общее дело, а собственные амбиции – он мог бы взять город под полный контроль и всем диктовать свои условия. Но он – я это помню, наблюдал – всегда искал компромиссы. Его целью была победа Республики, и он всё правильно делал для достижения этой цели.

– Кого из встреченных на этой войне бойцов ты вспоминаешь чаще всего и почему?

– В 2015 у Ясиноватой я попал к неординарному командиру, позывной – Крест. Он и сейчас воюет, передовая стала для него домом. Это его бойцы за два дня зашли на "промку" (Авдеевская промзона) и с тех пор дальше никто ни метр не смог продвинуться. Крест взял меня с собой в разведку. Я думал, что я уже достаточно опытный воин, а глядя на работу Креста понял, как много ещё учиться. Меня оставили замыкающим, а я не улавливал, когда нужно смотреть за тылом, как при неожиданных перемещениях правильно держать дистанцию, и а в какой момент переключиться на сигналы разведчиков и точно по их сигналам действовать. Группа Креста работала виртуозно: согласованность просто телепатическая, чутьё на мины и растяжки – волчье, ориентация как у летучих мышей, реакция на приближение противника - мгновенная, огонь по врагу – экономный и точный как в тире. В сравнении с мастерством Креста – киношные американские спезназовцы – просто мальчишки в пейтбол играющие. Крест мне потом сказал: "Ещё один "косяк" и в разведку больше не пойдёшь". Но "косяков" больше не было, я сделал выводы. Крест научил меня главному – умению правильно оценивать обстановку на поле боя, мгновенной мобилизации психической энергии, включению на полную мощь всех нужных в данный момент способностей.

Многому научился у нашего бойца, фамилия Лазаренко, позывной – Росс. Он – боль сердца моего. Севастопольский, служил в украинской армии, в 2014 перешёл на нашу сторону, разведчик в четвёртом поколении, его дед – основатель "Каскада". Погиб он в аэропорту, в ситуации, о которой я не могу пока рассказывать. В последние перед смертью мгновения он, страшно раненый, невероятным усилием сделал своё лицо умиротворённым, почти радостным. Никогда больше не видел я такого преображения… Росс, христианин, хорошо знал историю Ислама, помню, на чей-то вопрос, не боится ли он смерти, улыбнулся, ответил хадисом: "Место в Раю, маленькое как ресница лучше, чем весь этот мир и все, что находится в нем."

Он был – Воин. Настоящий. Некоторые за всю жизнь не совершат столько, сколько он успел на этой войне. Один только пример приведу, и всё будет ясно. В мае 2014 года во время боёв за Карловку появился у нацистов батальона "Донбасс" снайпер-профи. Многих наших убил, урод… А у нас из профессионалов были тогда только два экс-"альфовца" без реального опыта антиснайперской борьбы и – Росс. Он вычислил лёжку снайпера, бухнул туда "Вог", продырявив шифер, а в дыру ещё закинул "Вог". Пока нацист лежал оглушённый, пробежал простреливаемое пространство и… вернулся – в ладони сжимая вырезанное сердце.

Я благодарю Бога за то, что встретился с такими людьми как Крест и Росс, воевать с ними – великая честь. Я счастливый человек, у меня много таких братьев, настоящих Воинов.

Рафи Джабар, как и все воюющие в Новороссии добровольцы разной этнической принадлежности, руководствуется принципом – Россия или исчезновение, Империя или смерть
– Ты не только боец, но и активист ряда общественно-политических организаций. Интенсивно общаешься с разными гражданами – от рядовых бойцов до крупных чиновников. Сейчас, когда уже все убедились – Новороссия и не планировалась, а присоединения ЛДНР к России в обозримом будущем не будет – что думают они о наших перспективах? Какой видят выход из этой войны?

– Выход один – победа. Да, сейчас ситуация заморожена, но бойцы понимают, что это не навсегда. Верховная Рада Украина приняла Закон о реинтеграции Донбасса. Закон формально обязывает Минские соглашения выполнять, а реально фиксирует полный отказ от выполнения. Россия, совместно с Германией и Францией выступающая гарантом МС, названа государством-агрессором, оккупирующим часть территории Украины. Это значит, что украинская власть в любой момент от подписанных в Минске договорённостей - не стоит забывать, что они не ратифицированы - может отказаться, так как страна-агрессор не может быть гарантом. То есть, принятие закона о реинтеграции все прошлые и будущие договорённости с Украиной обессмысливает: всегда можно сослаться на то, что они нарушают её собственные законы…

Большой войны не избежать, всё дело в сроках.


Интервьюировал Геннадий Дубовой  

Рафи Джабар Абдула Воин Новороссии, доброволец-афганец

Рафи Джабар Абдула Воин Новороссии, доброволец-афганец

Рафи Джабар Абдула Воин Новороссии, доброволец-афганец

Рафи Джабар Абдула Воин Новороссии, доброволец-афганец

Рафи Джабар Абдула Воин Новороссии, доброволец-афганец
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система комментирования CACKLE
20 октября 2017, 17:41
«Почти каждый депутат Верховной рады в чём-нибудь замешан – кто в изнасиловании, кто в педофилии. До снятия неприкосновенности с депутатов Верховной рады в 2020 году Украина просто не дотянет, это популистское решение. Порошенко как президент доживает счи

Коровин: Почти вся Рада замешана в изнасилованиях или педофилии (ФОТО)

«Почти каждый депутат Верховной рады в чём-нибудь замешан – кто в изнасиловании, кто в педофилии. До снятия неприкосновенности с депутатов Верховной рады в 2020 году Украина просто не дотянет, это популистское решение.
20 октября 2017, 16:27
Новым главой ДНР может стать Александр Ходаковский

Новым главой ДНР может стать Александр Ходаковский (ФОТО и ОПРОС)

Командир бригады «Восток», лидер общественной организации «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский планирует участвовать в выборах на пост Главы ДНР. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
13 октября 2017, 22:57

Режиссёр "Спящих" стал жертвой травли (ФОТО)

Режиссёр многосерийного фильма «Спящие» Юрий Быков уходит из кино. Как сообщает РИА «РосБизнесКонсалтинг», причиной стало то, что «лучшие умы страны» от него «окончательно отвернулись». О произошедшем режиссёр рассказал в своём блоге в соцсети ВКонтакте.
13 октября 2017, 21:54

В Москве атакован информцентр НАТО

Здание информационного центра НАТО на Мытной улице в Москве было 13 октября 2017 года атаковано неизвестными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
13 октября 2017, 21:37

Коровин: В Татарстане идёт процесс отатаривания русских

«В Татарстане не прекращается процесс принудительного отатаривания русского большинства - аналог украинизации, - через навязывание изучения татарского языка», - заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя в своём блоге языковые проблемы в данной республике.
5 октября 2017, 17:23

ДНР – в состав РФ: Обнародовано обращение руководства Республики (ФОТО)

В конце мая 2014 года руководство Донецкой народной республики (ДНР) обратилось к Владимиру Путину и Валентине Матвиенко с просьбой принять Республику в состав России.
5 октября 2017, 16:57

Мемориал "небесной сотни" в центре Киева разгромил неизвестный (ФОТО)

5 октября 2017 года в Киеве на так называемой "Аллее Небесной сотни" неизвестный разрушил мемориал, посвященный погибшим героям Майдана, сообщает ИА "Новороссинформ".
5 октября 2017, 16:28

«Украинский Сноуден»: Офицер СБУ перешёл на сторону ДНР, прихватив документы (ВИДЕО)

Подполковник, теперь уже бывший, Службы безопасности Украины Роман Лабусов, которого СМИ тут же назвали «украинским Сноуденом», перешёл на сторону Донецкой народной республики.
5 октября 2017, 12:36
Отзыв лицензии у московского «Темпбанка» имеет «явные политические мотивы». Как сообщает корреспондент портала «Евразия», об этом, комментируя данную новость в своём аккаунте в одной из социальных сетей, заявил директор Центра геополитических экспертиз Ва

Коровин: Отзыв лицензии у Темпбанка – политическая расправа

Отзыв лицензии у московского «Темпбанка» имеет «явные политические мотивы».
5 октября 2017, 10:46

Апартеид: Der Spiegel рассказал о притеснении русских в Прибалтике

Немецкое издание Der Spiegel («Шпигель») опубликовало статью о «систематическом ущемлении» русского населения – «неграждан» в Эстонии и Латвии. «Они не имеют права голосовать. Они не имеют права стать чиновниками, полицейскими и офицерами в армии.
5 октября 2017, 09:00
Банк России вредит внешней политике в угоду США и лишение лицензии московского «Темпбанка» является ярким примером антигосударственной деятельности данной структуры. Об этом в беседе с НСН заявил директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Д

Делягин: Набиуллина добила Темпбанк в угоду США

Банк России вредит внешней политике в угоду США и лишение лицензии московского «Темпбанка» является ярким примером антигосударственной деятельности данной структуры.
4 октября 2017, 23:02
Причиной отправки в отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова стало отсутствие результатов его деятельности, в частности – декриминализации республики. Об этом в интервью Северо-Кавказскому новостному агентству – СКФОNews заявил политолог Владимир Ки

Эксперт: Нужна масштабная декриминализация Дагестана

Причиной отправки в отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова стало отсутствие результатов его деятельности, в частности – декриминализации республики.
4 октября 2017, 21:23
Указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского подписал вечером 4 октября 2017 года Президент России Владимир Путин. Как сообщает Интерфакс, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко.

Губернатор Приморья отправлен в отставку, назначен врио

Указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского подписал вечером 4 октября 2017 года Президент России Владимир Путин. Как сообщает Интерфакс, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко.
1 октября 2017, 17:24

Съезд украинского народа пройдёт в Крыму

Съезд украинского народа состоится в октября этого года в Крыму. Как сообщает "Комсомольская правда", к участию в мероприятии также приглашена делегация с территории, пока контролируемой Киевом.
28 сентября 2017, 13:50

На Новороссийск обрушился ураган: сносит краны и фуры

Ураган обрушился на город Новороссийск. Как сообщает корреспондент портала "Евразия", об этом у себя на странице в одной из социальных сетей пишет журналист Елена Громова. "В Новороссийске творится кошмар. Ураган сносит строительные краны и фуры.
28 сентября 2017, 03:16

Российское «кибернетическое оружие» напугало британские СМИ

Российские военные успешно испытали «кибернетическое оружие». По мнению британской прессы, оно умеет подменять сигналы американской спутниковой системы GPS и тем самым указывать ложное местоположение всех пользователей данных систем навигации.
27 сентября 2017, 23:14
<p></p>Сюжет фильма «Крым», выходящего завтра, 28 сентября 2017 года в широкий прокат в России, может оказаться плагиатом. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», в тот же день состоится пресс-конференция на тему подачи искового заявления о защите а

Срочно: На Алексея Пиманова подают в суд за плагиат (ФОТО)

Сюжет фильма «Крым», выходящего завтра, 28 сентября 2017 года в широкий прокат в России, может оказаться плагиатом.
26 сентября 2017, 02:15
Наталья Макеева Совершенно очевидно, что эта история имеет чисто политический характер и никаких реальных оснований под собой она не имеет. На мой взгляд, это просто безусловный бред, - заявила в эфире радио Sputnik замдиректора Центра геополитических экс

Макеева рассказала о «пытках и нарушении прав человека в Крыму»

Доклад мониторинговой миссии о якобы имеющих место пытках, нарушении прав человека и международного права, а также одна «внесудебная казнь» в Крыму опубликован на официальном сайте управления Верховного комиссариата Организации объединённых наций по правам человека (УВКПЧ).
24 сентября 2017, 20:32

Источник: В Москве около 50 человек дерутся у ТЦ "Океания"

Массовая драка в эти минуты происходит около торгового центра "Океания" в Москве. По словам источника портала "Евразия", в потасовке участвуют около 50 человек. Подробности пока неизвестны.
24 сентября 2017, 10:20

Пентагон рассекретил пособие по ведению войны с Россией

Учебник, посвящённый российской тактике ведения гибридной войны и о возможных методах противодействия ей со стороны США рассекретил Пентагон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The National Interest.
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