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Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
В феврале прошёл столетний юбилей Февральской революции. Через несколько месяцев мы отметим столетие эпохального события не только российского, но и мирового уровня – Октября 1917 года. В последнее время тема революционного столетия регулярно поднимается «Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь 1917-го
«Оранжевый» Февраль и Красный Октябрь"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
Россия – это сложно!"
Ремень от РПК привычно натирает плечо, мы возвращаемся на обед со своих позиций в место постоянной дислокации, находящейся недалеко от наших позиций в дачном поселке. До войны это был прекрасный поселок, окруженный живописным степным пейзажем со множество Очерки окопной войны
Тайна войны в Великой степи"
Попалась на глаза одна сопливая история на днях. Украинофильный портал bbcccnn.com.ua написал историю про боевика "АТО", онкобольного, молодого, отвергнутого семьей и друзьями, в общем, самого разнесчастного кровопийцу Владимира Бабия. Родом это туловище Отработанные "патроны" Порошенко или куда деваются "киборги"
Судьба "киборга""
Согласно всем социологическим опросам, проведённым на Украине, Юлия Тимошенко уверенно лидирует среди потенциальных кандидатов в президенты Украины. Вместе с тем, всё чаще поднимается вопрос о проведении там досрочных выборов президента. С одной стороны, Украинский Трамп или конец Украины?
Украина: продлить агонию"
Америка на пути к распаду Америка на пути к распаду
СШа трещат по швам"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
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Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство Неоевразийство как ценностная система
И снова об идеях..."
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
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В сентябре 2017 года исполняется 75 лет подвига подпольной комсомольской антифашистской организации «Молодая гвардия» шахтёрского города Краснодона в годы Великой Отечественной войны. Представители трёх, родившихся в советское время, из четырёх живущих ны Отлучённые от будущего
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Одна из основных особенностей Азербайджана, отличающая его от других постсоветских стран заключается в том, что руководством республики был взят курс на гармонизацию отношений в межнациональной сфере. Это, конечно же, не означает, что все трудности преодо Азербайджан: русские и геополитика
Мультикультурализм по-азербайджански"
революция, солидаризм, Февральская, Октябрьская, Евгений Савченко, солидарное общество, Белгородчина, Белгород, профсоюзы, профсоюзное движение Извлекая уроки русской революции 1917 года
Революция и солидаризм"
Наталья Макеева Андрей Чернов Луганск 1 Новороссия, ДНР, ЛНР, Донецк Луганск Донбасс война Русский мир – это собственно и есть идея Большой России. Ведь государство не может существовать только ради решения технических проблем – экономика, дороги, пенсии, Наталья Макеева: Русский мир – это пространство спасения
Новороссия - в наших генах!"
Новороссия, Донбасс, ДНР, ЛНР, война, перемирие, образ будущего, идеология, Геннадий Дубовой, Фёдор Березин Почему не состоялась Новороссия? Будут ли на Донбассе миротворцы ООН? Что ждёт ЛДНР и Украину – возвращение домой, в Россию или прозябание? Эти и д Воин и писатель ДНР Федор Березин: "Катастрофически не хватает Утопии…"
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Немного найдётся символов России, которые настолько широко известны в мире, как автомат Калашникова. И, несомненно, он – часть нашей культурной экспансии в мире. Его знаю те, кто и читать-то не умеет. Это оружие давно стало напоминанием о силе русского ор 6 октября 2017, 09:00
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«Калашников» - это, пожалуй, давно уже не просто оружие

Немного найдётся символов России, которые настолько широко известны в мире, как автомат Калашникова. И, несомненно, он – часть нашей культурной экспансии в мире. Его знаю те, кто и читать-то не умеет. Это оружие давно стало напоминанием о силе русского оружия, которая вовсе не умаляется от того, что служит интересам небольшого племени или бандитского клана. Не просто так несколько государств – Мозамбик, Зимбабве, Восточный Тимор, Буркина-Фасо (до 1997 года), а также партия «Хезболла» поместили его на свои флаги и гербы.
«Калашников» - это целый мир, от которого захватывает дух, и в этой статье рассказано лишь о малой, пусть и наиболее яркой его части

Калашников – это простое слово знают во всём мире и суровые европейские мафиози, и неграмотные малолетние чернокожие вояки где-нибудь в Африке. И означает оно - «надёжность». Там, где другие стонут, просят ухода и бережного обращения, наш родной Калаш продолжает работать на радость хозяину, на горе его противнику. Американские спецназовцы, когда им приходится оказываться не на съёмках фильма про спасение мира, не на полигоне или «на базе погулять», а в зоне реальных боевых действий, сжав в кулачок свои патриотические чувства, стремятся поскорее раздобыть простой, но надёжный русский автомат. А «М16» берегут для селфи – в сети разместить, домой отправить.

Автомат Калашникова был принят на вооружение в СССР в 1949 году. Его разработчик, конструктор Михаил Калашников, был простым пареньком из многодетной крестьянской семьи. Не сразу удалось ему убедить начальство в достоинствах своего «детища». Однако, когда разобрались, разработка стала просто фантастически популярной, истинным бестселлером по всему миру.

Но Калашников – не тот случай, когда уместна поговорка «лучшее – враг хорошего». За долгие годы появилось множество модификаций АК – на любой вкус, под любые задачи. Вот о них и пойдёт речь в этой статье.

Но что говорят бойцы? Те, кто знаком с АК не понаслышке? Этот рейтинг – плод жизни, а не фантазии и досужих «диванных» домыслов. Мы поговорили с военными, их оценку – искреннюю, от сердца, мы тоже публикуем. А кое-что мы попробовали сами...

1. ПКМ и его модификация «Печенег» смело разделили первое место. «Это просто сказка и песня!» Калибр: 7,62, но патроны длинные – 54 мм. Убран сильный дульный выхлоп огня, который был у АК, кроме того – его сделали намного легче. Даёт возможность вести огонь даже из сухой низкорослой травы – не видно. При стрельбе идёт только маленький дымок.

2. АКМ. Калибр: 7,62. «Если попал – рёбра сломаны!» Автомат общевойского боя. Его главное преимущество - большая убойная сила. Даже при попадании в бронежилет, если и не пробивает его, то наносит тяжёлые заброневые травмы – повреждения рёбер, внутренних органов.

3. АКМС. Калибр: 7,62. «Незаменим в городском бою!» Складной, складывающийся приклад. Мог бы попасть на первое, но винты приклада мешают - возникает вибрация, снижающая точность стрельбы. «Когда освобождали Логвино и Дебальцево (ДНР), бойцы носили его с собой в качестве талисмана!»

4. АК-74. Калибр: 5.45. «Надёжный друг пехотинца!» На армейском жаргоне – «весло», из-за формы приклада. «Им хоть ударить, хоть грести можно!» - полушутя сказал один знакомый боец. АК-74 неприхотлив и у него всё стандартно, но очень маленькая прицельная дальность. Хотя формально считается, что 2 км, но реально пытаться прицелиться с расстояния больше 500 метров не имеет смысла. Неожиданное преимущество для стреляющего - пуля 5.45 – пуля «гуляет» в теле, как и у всех АК этого калибра, нанося тяжелейшие ранения.

5. АКС Калибр: 5.45. «Удача рикошета!». Имеет откладной приклад. Незаменим для городского боя. Пуля очень сильно рекошетит и это – важный плюс. «Стреляешь в стену и она кого-то да поражает». И - см.предыдущий пункт. Пуля, входя в тело, начинает свой отдельный жизненный путь. Дробя кости, например.

6. РПК. Калибр: 7.62. «Мог бы быть СВД!» Вопрос конструкторам от пользователя данного волшебного девайса – зачем пулемёт без возможности подключить ленту? Постоянно надо менять ленту, боец тратит время, нервничает, что конечно же не лучшим образом сказывается на выполнении им задачи, да и на выживаемости - тоже. Плюс – удлинённый ствол и можно использовать, если навесить оптику, как снайперку. Когда автор этих строк взяла его в свои нежные женские руки, в её сознании вспыхнуло слово «Интеллигентность». Да, к пулемёту это слово более чем применимо. Если это РПК!

7. РПК. Калибр: 5.45. «Хорош на учениях, но не в бою!» Плюс - см.пункт выше, тот же Калаш, только удлинённый. Ещё одно немаловажное преимущество – патроны от автомата подходят без проблем. Минус - сменяемость магазина наше всё, задумайтесь, товарищи-разработчики.

Вообще, чем ещё хороши эти пулемёты, так это тем, что, по сути другие бойцы несут твой боекомплект. То есть подходящий для тебя, счастливый пользователь РПК.

8. ПК. Калибр: 7.62. «Пулёмётчик – жертва снайпера» Плюс - большая силу большая, но при этом минус - сильный выхлоп огневой вспышки, её видно за километр, что делает пулемётчика крайне уязвимым.

9. АКСУ-74 («Ксюха») Калибр: 5.45 «Плевачка». Со второго магазина пули не выстреливает, а выплёвывает. Стрелок видит как вылетает пуля. Причина - дикий перегрев, плохо продумано охлаждение. «Даже застрелиться энергии не хватит!». По мнению бывалых, Ксюха незаменима в скоротечном бою в замкнутом пространстве, когда надо дать очередь противнику в живот.

10. ПЛ-15К,он же пистолет Лебедева компактный, калибр 9 мм. «Тёмная лошадка». Концерн «Калашников» представил новинку на форуме «Армия-2017». Заявлено, что ПЛ-15К может заменить в войсках легендарный «Макаров». В этот рейтинг мы поместили малыша авансом. Что он из себя представляет – сказать пока сложно. Однако, безусловно, интригует сам тот сам тот факт, что ему прочат карьеру преемника «Макарова».
Калашников – это простое слово знают во всём мире и суровые европейские мафиози, и неграмотные малолетние чернокожие вояки где-нибудь в Африке. И означает оно - «надёжность»

Стоит отметить, что на сегодняшний день «Калашников», конечно же, это не только разработка и выпуск стрелкового оружия – на основе АК и не только. В качестве вишенки на торт, ощетинившийся и готовый к бою, если так можно сказать о торте. В конце лета «Калашников» объявил о появлении совсем неожиданного своего детища, лишь внешне отдалённо напоминающего пулемёт. Устройство по имени REX 1 призвано блокировать самодельные взрывные устройства, подавляя в радиусе 5 км глушит сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileо. Кроме того, REX 1 может слепить шоферов подозрительных автомобилей лазером.

Вне всяких сомнений, «Калашников» - это целый мир, от которого захватывает дух, и в этой статье рассказано лишь о малой, пусть и наиболее яркой его части.

PS. Когда материал, который вы прочли, был уже написан и отправлен в редакцию портала «Warhead.Su», где впоследствии вышла с рядом правок, концерн «Калашников» напрочь порвал шаблоны всех и вся, представив общественности нечто ну совершенно фантастическое – летающий мотоцикл. Это – управляемый водителем одноместный пассажирский дрон, выглядящий и ведущий себя в воздухе более чем убедительно – для премьеры уж точно! Поговаривают, что разработка готовится для военных нужд и будет использоваться, например, для разведки. И как тут не вспомнить фразу из советского мультфильма «Летучий корабль» - «В добрый путь!»

Именно так – в добрый путь! Ещё полетаем!


Наталья Макеева  

Фото автора. Снято в разведчасти на окраине Донецка, столицы Донецкой народной республики. Май 2016 года.

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