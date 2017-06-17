Почему Россия экстрадирует тех, кто поднимал в 2014 года Русскую весну в Донецке?!

Тульский областной суд 14 июня 2017 года отклонил апелляцию активистки Русской Весны в Донецке, бывшего проректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Татьяны Мармазовой, которую обвиняют в нарушении миграционного законодательства. Теперь женщине грозит выдворение с территории РФ. При этом на бывшей Украине она занесена в списки наиболее опасных «сепаратистов». «Есть основания полагать, что в ДНР Татьяне Мармазовой находиться небезопасно. Речь идет о личной безопасности»

Такая позорная для России ситуация, когда герои Русского мира оказываются под угрозой выдачи на расправу нацистскому киевскому режиму, к сожалению, складывается уже не в первый раз, что заставляет буквально бить тревогу. Вместе с тем, дело Татьяны Мармазовой уже вызвало широкий общественный резонанс, что создает надежду на его благополучный исход и прецедент для внесения соответствующих корректировок в законодательство, позволяющих исключить подобного рода неприятные ситуации, дискредитирующие Россию и наносящие ущерб идее Русского мира.

О всех сложностях и проблемах, перед которыми оказались Татьяна Мармазова и ее семья, корреспондент портала «Евразия» пообщался с её супругом, известным спортивным журналистом, бывшим пресс-атташе футбольного клуба «Шахтер» Русланом Мармазовым.

- Поясните, пожалуйста, на основании чего в отношении Вашей супруги Татьяны МармазовойТульский областной суд принял столь неадекватное решение о выдворении из РФ?

- Видите ли, не совсем адекватное и абсолютно несправедливое с моей точки зрения решение было принято несколько раньше, 29 мая 2017 года, Зареченским районным судом города Тулы, а сейчас Тульский областной суд просто подтвердил прежнее решение, отклонив апелляцию моей жены Татьяны.

Чем руководствовался судья при принятии решения, мне бы самому хотелось знать. В отношении нас были выдвинуты абсолютно нелепые и ничем не подтвержденные обвинения в нарушении миграционного законодательства.

- В Вашу защиту выступили многие известные люди - политические и общественные деятели, журналисты. Направленные ими в органы власти обращения куда-то дошли, был получен на них какой-то ответ?

- Действительно, нашу семью поддержали многие люди - и известные, и малоизвестные. Сотни человек обращались в социальных сетях со словами поддержки, пытались что-то посоветовать, как-то помочь. Для нас сейчас очень важна любая поддержка. Ну и, конечно, люди значительные и обремененные властью готовили определенные документы, отправляли их во всякие серьезные властные структуры – от Администрации Президента до ФСБ и МВД. Но здесь очень интересный момент: в нашем случае суд был молниеносным. Так было 29 мая, когда мы прибыли в Тулу, в суд, чтобы решить некоторые вопросы. Там нас внезапно задержала полиция, и уже вечером состоялось судебное заседание, по итогам которого было вынесено решение о выдворении моей жены Татьяны. Конечно, с одной стороны, вызывает уважение, что судебная система в состоянии так быстро работать, но, с другой стороны, это сильно настораживает. Далее происходит следующее: мы подаем апелляцию, и опять-таки очень быстро назначается суд. Мы не смогли поехать 14 июня на заседание в Тулу, потому что после всех этих волнений и стрессов у жены возникли проблемы со здоровьем. У нас в наличии все медицинские справки, подтверждающие состояние ее здоровья. Мной были выполнены все соответствующие процедуры: отправлена телеграмма в суд, по электронной почте направлены копии всех документов, сделаны звонки. Однако ничего из этого не было принято во внимание, и суд вынес решение об отказе в удовлетворении апелляционного заявления. Те же письма и обращения в нашу поддержку, которые были направлены, должны еще дойти до адресатов, пройти рассмотрение. Как правило, стандартный срок данной процедуры составляет 30 дней. Тут же все происходит на упреждение, и получается, что мы еще не знаем, какими будут результаты той деятельности по нашей поддержке, но уже видим, как сработала судебная система.

- В течение какого срока, в соответствии с решением суда, Вы должны покинуть территорию РФ?

- В решении суда срок не обозначен, но я не думаю, что он бесконечен, иначе терялся бы всякий смысл.

- Какие вообще действия планируете предпринять? Есть вообще понимание того, что делать дальше, и как найти выход из этой ситуации?

- Я хотел бы воспользоваться случаем общения с Вами и сказать всем нашим друзьям и соратникам, что мы не собираемся сдаваться и опускать руки. Биться мы будем до последнего, потому что наше честное имя сегодня нуждается в том, чтобы быть защищенным. И не только мы в этом нуждаемся, так как мы - всего лишь рядовые персонажи с передового края Русского Мира. Удар наносится не по нам, удар наносится по России, по ее престижу, по ее президенту Владимиру Владимировичу Путину. И вот это я прошу учитывать. Мы, разумеется, будем биться до конца. Мы намерены подавать документы в Верховный суд, но Вы понимаете, с учетом того, как до сего момента принимались решения, немножко тревожно по этому поводу. Мне кажется, что решение этого вопроса находится в несколько иной плоскости. Во всяком случае, было бы абсолютно правильно и справедливо, если бы наши доводы, которые мы приводим и напрямую указываем, где был сделан совершенно конкретный подлог с фиктивным пересечением границы, были приняты во внимание и тщательно проверены. Это все проверить несложно, просто было бы желание. Мы вопием и требуем соблюсти закон!

- Вы писали, что Вам было отказано в получении разрешения на временное проживание(РВП). А вот по вопросу получения политического убежища Вы не обращались?

- По нескольким направлениям нельзя одновременно подавать документы. Есть масса программ. Когда читаешь о них на бумаге, то все выглядит очень просто и стройно. Однако когда добираешься до сути, там все довольно-таки сложно.Дело в том, что для нас персонально была выделена квота в Туле. Именно туда мы поехали получать разрешение на временное проживание, и, естественно, на тот момент, мы другие варианты не рассматривали, хотя есть гораздо более простые схемы по воссоединению соотечественников и т.д. При этом на бывшей Украине Мармазова занесена в списки наиболее опасных «сепаратистов»

Сейчас же мы рассматриваем вопрос обращения за предоставлением политического убежища и собираем необходимые документы, которые отправляем и в Администрацию Президента, и в другие властные структуры. Во всяком случае, мы просим нормального человеческого отношения к нам - как к людям Русского Мира, а не как к врагам, что следует из заключения ФМС. Кстати, любопытный момент: наши данные абсолютно не проверялись, и никто не удосужился собрать какую-либо доказательную базу, позволяющую выдвинуть хоть какие-то обвинения в наш адрес. У нас есть информация о том, что наши документы как пришли в ФМС, так были положены под сукно, и никто их не запускал в работу. То есть, на самом деле решение по нам было принято. Для чего это было сделано, я хотел бы узнать больше, чем Вы, и хотел бы глянуть в глаза тому человеку, который придумал эту совершенно кошмарную, вредную не только для нашего здоровья, но и для России провокацию.

- Действительно ли, что существуют какие-то определенные ограничения для Вас и для Татьяны по въезду на территорию ДНР?

- Что касается меня, то никаких ограничений нет вообще. Если, например, по моей жене придумали два фиктивных въезда для того, чтобы создать обвинение в нарушении миграционного законодательства, то у меня нет ни сучка, ни задоринки. Однако мне оказали в РВП ровно с такой же формулировкой, как и Татьяне, просто пока еще не выдворяют из страны. Относительно въезда в ДНР, то я постоянно нахожусь в Донецке и приезжаю, в Москву, в основном, последнее время на суды. Что касается моей жены, то у нас есть основания полагать, что сегодня ей в ДНР находиться небезопасно. Речь идет о личной безопасности.