Коровин: Отзыв лицензии у Темпбанка – политическая расправа
Отзыв лицензии у московского «Темпбанка» имеет «явные политические мотивы». Как сообщает корреспондент портала «Евразия», об этом, комментируя данную новость в своём аккаунте в одной из социальных сетей, заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
«В данном случае - явные политические мотивы. Шестая колонна расправляется с патриотическими структурами при молчаливом согласии президента. Темпбанк уничтожили в угоду США, за то, что работал в Сирии, Иране и Северной Корее в интересах внешней политики российского государства», - полагает он.
Напомним, что 2 октября 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензию у находящегося под санкциями США «Темпбанка». Как сообщает Интерфакс, американский Минфин включил небольшой московский «Темпбанк», а также его председателя правления Михаила Гаглоева в санкционный список ещё три года назад, в мае 2014 года, за оказание поддержки Башару Асаду. В декабре 2016 года санкции против «Темпбанка» были расширены.
Экономист Михаил Делягин уверен, что «“Темпбанк” своим существованием мешал интересам США, потому что был инструментом реализации российской внешней политики». В связи с этим, уверен эксперт, Банк России, который «полностью управляется либералами», принял решение об отзыве лицензии.
«Нашей финансовой и социально-экономической сферой управляют люди, которые, осознанно работают в интересах США», - констатировал Делягин.
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