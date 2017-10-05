Банк России вредит внешней политике в угоду США и лишение лицензии московского «Темпбанка» является ярким примером антигосударственной деятельности данной структуры. Об этом в беседе с НСН заявил директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.
Напомнин, что 2 октября 2017 года Центробанк лишил лицензии московский «Темпбанк». Как говорится в сообщении регулятора, такое решение якобы было принято из-за значительного объёма «неработающих» активов, которые образовались из-за кредитования заёмщиков, которые прямо или косвенно связаны с «конечными бенефициарами кредитной организации» и не осуществляют реальную деятельность. Стоит отметить, что по состоянию на 1 сентября «Темпбанк» занимал 174 место в системе РФ.
Вместе с тем, «Темпбанк» уже три года находится под санкциями США из-за сотрудничества в Сирии с властями Башара Асада, пишет Интерфакс. В Минфине Соединённых Штатов считают, что эта российская финансовая организация помогла совершить транзакции на миллионы долларов режиму законного президента республики.
По мнению Делягина, санкции США нанесли первый удар по «Темпбанку» и, фактически, подкосили его, а ЦБ добил своим решением добил его. Директор Института проблем глобализации назвал закономерным тот факт, что политика российского ЦБ играет на руку американскому Минфину.
«Банк России полностью управляется либералами, которые считают, что государство должно служить глобальным монополиям и глобальному спекулятивному бизнесу, который, в основном, американский, - заявил НСН Делягин. - Нашей финансовой и социально-экономической сферой управляют люди, которые, осознанно работают в интересах США. “Темпбанк” своим существованием мешал интересам США, потому что был инструментом реализации российской внешней политики. Так что это уничтожение является вполне естественным и закономерным. Но это моё личное мнение», - считает экономист.
При этом, Михаил Делягин подчеркнул, что применять подобную политику по отношению к банкам Крыма ЦБ не решится. «Ситуация в Крыму для нас более значима, чем ситуация в Сирии. Поэтому ЦБ всё-таки побоится уничтожать банки в Крыму. А вот вместо нашего “Темпбанка” в Сирии с удовольствием будут теперь работать иранские банки», - констатировал экономист.
Напомним, «Темпбанк» перестал выдавать вклады физлиц в марте 2017 года. Тогда же клиенты организации лишились возможности пополнять вклады и проводить операции по расчётным счетам. После таких шагов ЦБ начал проводить проверку банка, а 5 апреля было принято решение ввести там временную администрацию.
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