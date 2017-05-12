Негодование либеральной общественности в социальных сетях, вызванное появлением на акции «Бессмертный полк» в Донецке, Москве и Лондоне портретов легендарных защитников Донбасса Арсена Павлова – «Моторолы» и Михаила Толстых – «Гиви» , прокомментировала глава Информслужбы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), эксперт Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.
«На самом деле они недовольны и самим “Бессмертным полком”. Не нравится им всё, что объединяет, мобилизует людей. А Победа в Великой Отечественной Войне – последняя точка сборки нашего народа – однозначная, неоспоримая. Есть ещё точки, но там больше расхождений... Но и по ним наносятся мощные информудары», - пишет Макеева в своём блоге в «Живом журнале».
По мнению эксперта, «…русские всегда воюют за интересы России. За что-то другое они воевать не будут. В случае с Новороссией это совершенно очевидно! Да, Арсен Павлов, гражданин России и Михаил Толстых, гражданин Донецкой народной республики, воевали и умерли за нас, за Россию».
«Именно это так раздражает определённую прослойку, ту самую, старшее поколение которое уже почти упаковало нашу страну и в 90х в подарочной упаковке готовилось передать её западу. Не вышло», - констатирует Наталья Макеева.
Представитель ЕСМ уверена, «всё, что связано с русским героизмом – как давним, так и свершившимся только что, так бесит либеральную общественность. Они просто-напросто не могут смириться с тем, что мы вообще готовы за что-то биться».
«Им в идеале нужно, чтобы Россия платила и каялась за любую свою победу - хоть в войне, хоть в спорте», - отмечает эксперт ЦГЭ.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".