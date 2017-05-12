По Москве торжественно пронесли портреты Гиви и Моторолы (ФОТО)
Участники акции «Бессмертный полк» в Москве 9 мая 2017 года несли портреты легендарных командиров ополчения Новороссии, Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви» и Арсена Павлова, известного как «Моторола».
В частности, плакат с портретом Арсена нёс один из тех, кто шёл в колонне «Бессмертный полк Новороссии», сообщает корреспондент портала «Евразия».
Кроме того, на московской акции были замечены самостоятельно шедшие участники, которые также несли портреты всемирно известных защитников Донбасса.
Обращает на себя внимание тот факт, что в Лондоне на аналогичном мероприятии также несли плакат с портретами Павлова и Толстых.
Портреты Гиви и Моторолы пронесли в ходе акции в Донецке глава Донецкой народной республики Александр Захарченко и министр Налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев.
Напомним, что Арсен Павлов погиб в результате покушения 16 октября 2016 года, Михаил Толстых – 8 февраля 2017 года.
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