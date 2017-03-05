Сбербанк РФ проигнорировал Указ Президента России Владимира Путина о признании документов, в том числе - паспортов Донецкой и Луганской народных республик, сообщает портал «Евразия» и ряд других СМИ.
«Сбербанк России у нас оказывается – государство в государстве? – задаётся вопросом эксперт Изборского клуба, глава информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева. - То есть логика такая видимо – “Что там? Указ Президента РФ Владимира Путина? Хочу - исполняю, хочу – нет!” Самая что ни на есть независимая, суверенная позиция, своя повестка дня. Интересно, как далеко собирается зайти глава Сбербанка Герман Греф? И в чьих интересах он осуществляет свою деятельность?»
Напомним, что недавно гражданин ДНР Алексей Петров попытался оформить, используя республиканский паспорт, карту Сбербанка РФ, но получил отказ. Обратившийся в службу поддержки банка Андрей Кулаков, получил аналогичный ответ, из которого следует, что паспорта ДНР и ЛНР данная структура не признаёт, что свидетельствует о системности подхода.
Вместе с тем, паспорта и иные документы, выданные в ДНР и ЛНР, официально признаются в России в соответствии с Указом Президента РФ, подписанным 18 февраля 2017 года. До этого документы могли быть использованы по факту, в том числе – для пересечения границы, однако в ряде случаев могли возникнуть проблемы из-за отсутствия формального обоснования такой возможности.
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