Сбербанк РФ игнорирует Указ Президента РФ о признании паспортов ЛДНР (ФОТО)
Сбербанк РФ проигнорировал Указ Президента России Владимира Путина о признании документов, в том числе - паспортов Донецкой и Луганской народных республик.
Как сообщает корреспондент портала "Евразия", об этом 3 марта 2017 года в своём аккаунте в одной из социальных сетей написал постоянно проживающий в Горловке военнослужащий ВС ДНР Алексей Петров, попытавшийся оформить карту Сбербанка России, предъявив паспорт ДНР. Ненормативная лексика пропущена и заменена на "[ ... ]", однако в скриншоте представлена полная версия данного сообщения.
"Вот что Вам нужно знать по поводу паспортов ДНР и их признания Владимиром Владимировичем лично. Господин Греф и Сбербанк России [ ... ] хотел на эти признания, - констатирует горловчанин. -
Сегодня я в очередной раз попробовал оформить карту Сбербанка России и был послан [ ... ] в самых что ни на есть дипломатичных выражениях. Мне подробно объяснили, что что такое ДНР они не знают, а то что я принёс - паспортом не является. И или я предъявляю украинский паспорт или покидаю банк, пока не вызвали милицию..."
Алексей Петров, "...решил, что публичная драка с российскими правоохранителями может [ ... ] закончиться... забрал "непонятную бумагу" и уехал домой. По крайней мере в Горловке - это еще документ... Да и другого у меня нет и не нужно... Так же, как нет у меня другой Родины, кроме Республики. А Греф ...таки инвалид.. [ ... ]".
Один из участников обсуждения этого инцидента, Андрей Кулаков, обратился за официальными разъяснениями в службу поддержку СБ РФ. В комментариях он приводит текст своего обращения и скриншот ответа. "К сожалению политика, проводимая сбербанком, идет в разрез с мнением народа, президента. Получается, что господин Греф ни во что не ставит первое лицо государства. Об отсутствии отделений сбербанка на территории Крыма (на законной территории РФ) я уж молчу. Этому нет объяснений, кроме тех, что руководство уважаемого сбербанка чихает с высокой колокольни и на народ, и на президента, и на проводимую им внутреннюю и внешнюю политику", - пишет Кулаков.
В ответ на запрос представитель Сбербанка России подтвердил, что паспорта ДНР и ЛНР не могут быть использованы для оформления карты и посоветовал воспользоваться паспортом гражданина Украины. "К сожалению, пока паспорт ДНР/ЛНР не может быть использован для оформления карты", - ответил сотрудник СБ РФ, с полным скриншотом его ответа вы также можете ознакомиться.
Напомним, что документы, выданные в Донецкой и Луганской народных республиках, теперь официально признаны в России. Президент РФ Владимир Путин подписал 18 февраля 2017 года соответствующий указ, полный текст которого размещён на официальном сайте российского лидера «Kremlin.Ru».
«В Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях», - в частности, говорится в документе.
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