Российские чиновники обессмысливают союзные отношения между Россией и Белоруссией

Россия и Белоруссия состоят формально в союзных отношениях. Ими подписаны договоры о Союзном государстве и ЕАЭС. Эти договоры являются международными и стоят по юридической силе выше национальных законодательств стран-участников. Решения национальных органов власти не могут противоречить этим договорам. Отношения между государствами регулируются данными международными организациями и по идее должны быть бесконфликтными. Тем не менее, все 22 года подряд мы наблюдаем непрекращающиеся экономические конфликты.

Не удивительно, что в такой ситуации очередь из новых участников в ЕАЭС не стоит

Если рассмотреть два последних конфликта, то ярко выраженной особенностью их является то обстоятельство, что стороной конфликта с белорусами выступают внутрироссийские органы власти.

Нефтегазовый конфликт курировал вице-премьер. Суть его состояла в том, что российская сторона настаивала на соблюдений условий газового контракта, а белорусская на условиях Договора о Союзном государстве, предполагающего равнодоходные цены на газ.

Если бы белорусы согласились с требованиями Дворковича, то признали бы верховенство контракта между субъектами хозяйствования над договором между государствами. Тем самым они сами признали бы ничтожность Договора о Союзном государстве.

Судя по тому, как настойчиво добивался Аркадий Дворкович выполнения белорусами газового контракта, именно эта цель им и ставилась. Вся российская пропагандистская машина его в этом поддерживала: «раз подписали в своё время контракт, то надо выполнять, каким бы невыгодным он ни был». Те СМИ, которые себя позиционируют евразийско-патриотическими, в лучшем случае отмолчались.

Конфликт, который развивается в настоящее время, тоже происходит между белорусским государством с одной стороны и внутрироссийским ведомством Россельхознадзор с дугой стороны. Возглавляет это структурное подразделение российского Министерства сельского хозяйства

Экспорт-импрорт между нашими странами регулирует Евразийская Экономическая Комиссия. Комиссия должна выработать и единые обязательные для всех участников технические регламенты. Она должна урегулировать и спорные конфликты.

В итоге же, получилось так, что внутрироссийский Россельхознадзор в обход ЕЭК напрямую запретил белорусам поставлять молочную продукцию в Российскую Федерацию, ссылаясь на внутрироссийские нормы и правила, и руководствуясь собственными внутренними лабораторными результатами. Для чего тогда пять государств подписывали соглашение о ЕАЭС? В чём смысл ЕАЭС, если внутренний чиновник может в обход его принимать решения, входящие в сферу этой организации? Получается, что решения ЕАЭС ничтожны, раз подчиняются национальным правовым актам.

Если бы решение о приостановке поставки той или иной продукции с тех или иных предприятий последовало бы от коллегиального органа, который провёл исследования, в котором принимал участие белорусский представитель, то никакого конфликта не было бы.

Правда, Евразийская Экономическая Комиссия направила сторонам телеграмму с предложениями провести консультации. Видимо – это и есть реальный предел её полномочий.

Мы наблюдаем удивительную картину, когда национальный российский орган нарушения с белорусской стороны видит, а коллегиальный международный не видит.

Российский чиновник Данкверт, всеми своими силами дискредитирует идею Евразийского экономического Сообщества. Российская пропаганда его в этом полностью поддерживает.

Решение Президента России о санкционных ограничениях против производителей продовольствия из стран ЕС и ряда других стран от 6 августа 2014 года не было согласовано с другими членами ЕАЭС. Внешнеторговый режим с третьими странами должен быть единым для всех участников. Если один из них устанавливает свой режим в одностороннем порядке, то смысл объединения теряется. Оно превращается в фикцию.

Российская же ручная пропаганда не только поддержала свою власть в одностороннем изменении внешнеторгового режима, но и обвинила белорусскую власть в организации контрабандных поставок европейского санкционного продовольствия в Российскую Федерацию.

Не удивительно, что в такой ситуации очередь из новых участников в ЕАЭС не стоит.

Таким образом, данкверты с дворковичами своими действиями полностью обессмысливают те формальные интеграционные достижения, которые на сегодняшний день достигнуты.