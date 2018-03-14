Многополярная альтернатива VeXA в сфере торговли и экспорта

Не далёк тот час, когда и оккупированные Япония и Южная Корея подадут свой голос против американского присутствия

Цифровая платформа, позволяющая мелкому и среднему бизнесу Евразийского Экономического Союза быстро и с минимальными издержками продать свою продукцию за рубеж разрабатывается сегодня специалистами Пермского государственного университета (ПГНИУ).

Группа разработчиков в сфере высоких технологий поставила для себя задачу – создать торговую площадку на базе новейшей на сегодня технологии «распределённого реестра» или как её ещё часто называют – Блокчейн.

Основная идея заключается в том, чтобы все участники платформы получали равный доступ к потенциальным покупателям, при этом не находились под постоянным контролем из единого центра, как это предлагают сегодня многие подобные электронные торговые площадки, создаваемые как отечественным Сбербанком, так и иностранные, типа китайской Алибабы.

В разрабатываемой же сегодня для нужд ЕАЭС и стран, дружественных России, а это более половины нынешнего мира, торговой системе централизованный контроль над заключаемыми сделками принципиально отсутствует, а сами сделки записываются в тот самый распределённый реестр, который и лежит в основе разрабатываемой системы. Таким образом, любой производитель, от крупного до самого мелкого сможет получить услуги данного экспортного агента просто самостоятельно зарегистрировавшись в системе, получив весь необходимый для обеспечения трансграничной торговли с зарубежными компаниями и индивидуальными предпринимателями пакет услуг.

Сама платформа уже получила название, и сегодня разработчики находятся на стадии подготовки программного обеспечения. Наибольший интерес платформа VeXA вызывает, в первую очередь, у руководителей и собственников небольших производств, менеджеров и специалистов по внешнеэкономической деятельности в компаниях микро, малого и среднего бизнеса. Как правило, это небольшие производящие компании, численностью до 500 человек, не входящие в крупные объединения, любой формы собственности, будь то ООО, ТОО, ИП, АО, ориентированные на производство не сырьевых товаров.

Платформа VeXA даёт таким её пользователям возможность продвижения своих товаров и услуг на зарубежные рынки за минимальную плату, а также защиту трансграничных операций пользователей от недружественных, в томи числе, санкционных действий крупных игроков, в первую очередь, трансконтинентальных и государственных корпораций, чужих государств.

Однако платформой смогут воспользоваться не только производители, но и компании, ориентированные на оказание юридических, логистических, брокерских (таможенные брокеры), аналитических (маркетинг, в т.ч. интернет маркетинг и т.п.), рекламных, дизайнерских услуг, а так же услуг переводчиков, налогового и финансового консультирования, лизинга, факторинга, рейтинговые агентства (скоринг), компании, оказывающие услуги безопасности (в т.ч. интернет и кибер-безопасность), консалтинговые, услуги по сертификации и т.д.

При этом сами компании могут быть зарегистрированы в любой из стран как постсоветского пространства, так и дружественных. Это, помимо России, Беллорусия, Казахстан,Киргизия, Армения, Азербайджан, Монголия, Молдавия, ЕС (кроме Великобританиии), Турция, Иран, Ирак, Сирия, Индия. В общем, все те, кто тяготиться западным экономическим доминированием и американским присутствием, ставящим всё под глобальный и тотальный контроль, а это, с учётом потенциальных недовольных американской экономической и политической доминацией, не так уж и мало, если не сказать – подавляющее большинство. Не далёк тот час, когда и оккупированные Япония и Южная Корея подадут свой голос против американского присутствия, что значительно расширит сферу сторонников многополярности и децентрализации в области международной торговли.

Объединения предприятий, входящих в число пользователей платформы, могут существовать как на профессиональной основе, так и на территориальном принципе. Так же это могут быть предприниматели, которые объединяются и по общественным интересам, благотворительные и общественные организации.

На сегодняшний день, параллельно с разработкой программного обеспечения платформы, создателями ведутся активные переговоры с потенциальными инвесторами.