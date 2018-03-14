8 марта – не женский день. Не считая Анки-пулемётчицы…
«Пулемёт Максим» - это словосочетание для человека неискушенного давно стало устойчивым. Ну не РПК же, ПКМ, Печенег и тд или хотя бы ППШ вспоминает обыватель, когда слышит слово «пулемёт»! Только «Максим» - эта ассоциация железобетонная и обжалованию не подлежит!
В конфликте в Донбассе пулемёт Максима используют обе стороны. Если, конечно, смогут раздобыть...
Хотя, конечно же, правильно говорить «пулемёт Максима», потому что разработал его сэр Хайрем Стивенс Максим
, человек любознательный и образованный в разных научных сферах и правильнее его в связи с этим называть инженером, а не оружейником. Помимо своего выдающегося детища – всем известного станкового пулемёта, Максим изобрёл… мышеловку и аппарат для лечения астмы, а также занимался разработками самолёта, не очень, впрочем, успешными. Не исключено, что лампу накаливания также изобрёл он. По крайней мере, известно о спорах между ним и Томасом Эдисоном
из-за патента на неё.
Но нам-то что до мышеловок и лампочек? Пулемёт – вот что действительно будоражит воображение и затуманивает взгляд.
Годом появления на свет гениального изобретения Максима считается 1883, однако это не совсем верно. Первый образец этого infant terrible был создан немного раньше – в 1873 году, а в 80х годах XIX века – значительно доработан и представлен американскому правительству. Впрочем, в США новинка никого не заинтересовала. Максим был вынужден переехать в Великобританию, где поначалу также не встретил понимания. И, кто знает, может быть сама история пошла бы иначе, и знаменитый пулемёт сгинул бы на каком-нибудь Богом забытом чердаке, если бы не… банкир из династии Ротшильдов
, решивший рискнуть деньгами. Так появилась «Оружейная компания Максима».
Первые «максимы», конечно, были мало похожи на известные нам. Выглядели они, прямо скажем, неказисто. Видимо, один из них и испытал 8 марта 1888 года, задолго до того, как эта дата стала днём борьбы женщин за свои права, русский император Александр III
. Лично! И игрушку, надо сказать, оценил и начал её закупки.
С его императорских пострелушек и началось победоносное шествие по тогда ещё Российской Империи пулемёта, прозванного в народе «Максимом». Со временем «берданочный» калибр 10,67-мм был изменён на привычный нам 7,62x54-мм винтовки Мосина, больше знакомый современнму человеку как СВД-шный.
Ну, а свой законченный, воспетый в фильмах, живописи и скульптуре Максим приобрел в 1910 году. Это оружие по «цитируемости» его светлого образа из огнестрелов может потягаться разве что с автоматом Калашникова
- один «Чапаев» чего стоит! Многочисленные памятники, картины, посвящённые преимущественно гражданской войне в России начала XX века. Просто не пулемёт, а эстетико-художественный объект.
Нам-то что до мышеловок и лампочек? Пулемёт – вот что действительно будоражит воображение и затуманивает взгляд.
На роскошном английском колёсном лафете, с системой охлаждения, итог многих лет полёта инженерной мысли не только собственно самого Максима, но и множества, подчас безымянных, русских специалистов, он не знал конкуренции и принял участие во всех, наверное, конфликтах – вплоть до… наших времён! Да, мы не ошиблись. В конфликте в Донбассе пулемёт Максима используют обе стороны. Если, конечно, смогут раздобыть...
В частности, на вооружении украинской армии Максимы стоят официально, а не потому что так получилось и не пропадать же добру. Есть также информация об использовании таких пулемётов защитниками ДНР и ЛНР. В конец-то концов, если оружие «ест» доступные патроны и эффективно – да почему бы, батенька, его не использовать? Тяжёлый конечно – 70 кг, такие богатыри, чтоб «с руки» красиво крошить из него врага, в наше время почти не родятся, но в качестве стационарной огневой точки сгодится. Ибо - темп стрельбы у старичка вполне достойный для его преклонных лет – 650-850 выстрелов в минуту, эффективная дальность стрельбы - два километра.
Тем более хорошо пулемёт Максима себя зарекомендовал в о время Первой мировой войне и Гражданской, а также - Великой Отечественной войн, претерпев несколько модификаций, одна из которых даже использовалась для… противовоздушной обороны.
Так что, уважаемые любители оружия, 8 марта в этом году есть повод выпить не только за прекрасных дам, но и за великолепное оружие – пулемёт Максима, в этот день ровно 130 лет назад пришедший в Россию, которая приняла его, обласкала, модифицировала и дала ему путёвку в жизнь.