8 марта – не женский день. Не считая Анки-пулемётчицы…

«Пулемёт Максим» - это словосочетание для человека неискушенного давно стало устойчивым. Ну не РПК же, ПКМ, Печенег и тд или хотя бы ППШ вспоминает обыватель, когда слышит слово «пулемёт»! Только «Максим» - эта ассоциация железобетонная и обжалованию не подлежит!

В конфликте в Донбассе пулемёт Максима используют обе стороны. Если, конечно, смогут раздобыть...

Хотя, конечно же, правильно говорить «пулемёт Максима», потому что разработал его сэр, человек любознательный и образованный в разных научных сферах и правильнее его в связи с этим называть инженером, а не оружейником. Помимо своего выдающегося детища – всем известного станкового пулемёта, Максим изобрёл… мышеловку и аппарат для лечения астмы, а также занимался разработками самолёта, не очень, впрочем, успешными. Не исключено, что лампу накаливания также изобрёл он. По крайней мере, известно о спорах между ним ииз-за патента на неё.

Но нам-то что до мышеловок и лампочек? Пулемёт – вот что действительно будоражит воображение и затуманивает взгляд.

Годом появления на свет гениального изобретения Максима считается 1883, однако это не совсем верно. Первый образец этого infant terrible был создан немного раньше – в 1873 году, а в 80х годах XIX века – значительно доработан и представлен американскому правительству. Впрочем, в США новинка никого не заинтересовала. Максим был вынужден переехать в Великобританию, где поначалу также не встретил понимания. И, кто знает, может быть сама история пошла бы иначе, и знаменитый пулемёт сгинул бы на каком-нибудь Богом забытом чердаке, если бы не… банкир из династии, решивший рискнуть деньгами. Так появилась «Оружейная компания Максима».

Первые «максимы», конечно, были мало похожи на известные нам. Выглядели они, прямо скажем, неказисто. Видимо, один из них и испытал 8 марта 1888 года, задолго до того, как эта дата стала днём борьбы женщин за свои права, русский император. Лично! И игрушку, надо сказать, оценил и начал её закупки.

С его императорских пострелушек и началось победоносное шествие по тогда ещё Российской Империи пулемёта, прозванного в народе «Максимом». Со временем «берданочный» калибр 10,67-мм был изменён на привычный нам 7,62x54-мм винтовки Мосина, больше знакомый современнму человеку как СВД-шный.

Ну, а свой законченный, воспетый в фильмах, живописи и скульптуре Максим приобрел в 1910 году. Это оружие по «цитируемости» его светлого образа из огнестрелов может потягаться разве что с автоматом Калашникова - один «Чапаев» чего стоит! Многочисленные памятники, картины, посвящённые преимущественно гражданской войне в России начала XX века. Просто не пулемёт, а эстетико-художественный объект.

Нам-то что до мышеловок и лампочек? Пулемёт – вот что действительно будоражит воображение и затуманивает взгляд.

На роскошном английском колёсном лафете, с системой охлаждения, итог многих лет полёта инженерной мысли не только собственно самого Максима, но и множества, подчас безымянных, русских специалистов, он не знал конкуренции и принял участие во всех, наверное, конфликтах – вплоть до… наших времён! Да, мы не ошиблись. В конфликте в Донбассе пулемёт Максима используют обе стороны. Если, конечно, смогут раздобыть...

В частности, на вооружении украинской армии Максимы стоят официально, а не потому что так получилось и не пропадать же добру. Есть также информация об использовании таких пулемётов защитниками ДНР и ЛНР. В конец-то концов, если оружие «ест» доступные патроны и эффективно – да почему бы, батенька, его не использовать? Тяжёлый конечно – 70 кг, такие богатыри, чтоб «с руки» красиво крошить из него врага, в наше время почти не родятся, но в качестве стационарной огневой точки сгодится. Ибо - темп стрельбы у старичка вполне достойный для его преклонных лет – 650-850 выстрелов в минуту, эффективная дальность стрельбы - два километра.

Тем более хорошо пулемёт Максима себя зарекомендовал в о время Первой мировой войне и Гражданской, а также - Великой Отечественной войн, претерпев несколько модификаций, одна из которых даже использовалась для… противовоздушной обороны.

Так что, уважаемые любители оружия, 8 марта в этом году есть повод выпить не только за прекрасных дам, но и за великолепное оружие – пулемёт Максима, в этот день ровно 130 лет назад пришедший в Россию, которая приняла его, обласкала, модифицировала и дала ему путёвку в жизнь.