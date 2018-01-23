Москва и Донецк обсудили перспективы взаимной интеграции

Международная научно-практическая конференция на тему «Переяславский договор в истории и исторической памяти русского народа (1654 — 2018 гг.)» состоялась 18 января 2018 года Международном независимо эколого-политологическом университете (МНЭПУ). Как сообщает корреспондент портала «Евразия» , в дискуссии приняли участие деятели науки, образования, общественные деятели и представители средств массовой информации РФ и ДНР. Конференция прошла посредством телемоста Москва-Донецк. В столице ДНРв конференц-зале Донецкого национального университета экономики и торговли им. М.И.Туган-Барановского. По словам организаторов, главная цель мероприятия - переосмысление исторических событий процесса единения русского народа через призму современности. Поводом для проведения конференции стало 364-летие Переяславской Рады.

Дугин: «Карта Гетманщины учит нас не только прошлому, но и будущему. Будущее Украины - в Русском царстве»

Говоря о значимости данного события, депутат Государственной думы России, координатор Интеграционного комитета «Россия-Донбасс»отметил, что «Это событие определило вектор развития русского государства, оно неразрывно связано с процессом объединения русских земель. Эта традиция объединения продолжилась в 2014 году в Крыму и продолжается здесь, в Донбассе. И неслучайно именно в этот день, 18 января 2017 года произошло создание Интеграционного комитета “Россия-Донбасс”, для того, чтобы объединить наши усилия по жизненно важным вопросам политического, экономического, гуманитарного и других направлений».

«Переяславская Рада стала важным событием отечественной истории, она стала отправной точкой, которая воссоединила русский народ спустя века междуусобиц и искусственного разделения. Именно поэтому это событие подвергается яростным нападкам со стороны любителей переписывать историю. И это обязывает нас защищать, бороться за правду и достоверность, не допускать фальсификации нашей истории», - сказала министр образования и науки ДНР

С российской стороны также прозвучали несколько докладов. В частности, профессор МНЭПУвыступил с сообщением на тему «Интеграция и распад обществ: политические аспекты».

В своём докладе учёный сделал акцент на необходимость создания Россией условий для нового интеграции. «Анализ теоретических оснований (работыи др.) показывает, что вопросы дезинтеграции (распада) и интеграции обществ остаются недостаточно разработанными. Распад государств и межгосударственных образований в конце XX - начале XXI в., с одной стороны, и интеграционные процессы в рамках отдельных регионов, с другой, ставят вопросы, на которые теория не дает однозначных ответов», - напомнил он.

Деревянченко задался вопросами «…почему Чехословакии вначале разрешили распасться на Чехию и Словакию, а потом интегрировали их каждую в отдельности в ЕС? Произойдет ли объединение двух Корей, с одной стороны, и распад Бельгии, Испании, Сирии, Украины, с другой? Какова роль внешних акторов (отдельных государств и международных объединений) в этих процессах? Возможна ли выработка неких признанных мировым сообществом (ООН) правил цивилизованного "развода" (сецессии) и объединения (интеграции)?»

По мнению докладчика, «…очевидно, что разрешение международных конфликтов, связанных с интеграцией и распадом обществ, которые будут только нарастать, относится к глобальным проблемам современности».

Кроме того, Деревянченко убеждён, что «…переходя непосредственно к теме нашей конференции, России нужно не просто реагировать на те или иные решения нынешней нелегитимной киевской власти, а нужно агировать, создавать необходимые для новой интеграции триединого русского народа организационные, политические, экономические и информационные рамки и структуры».

Председатель Харьковской общественной организации «Русь Триединая»представил доклад на тему «Восстание Богдана Хмельницкого как завершающий этап национально-освободительной борьбы южно-русского народа». В своём выступлении он подробно рассказал собравшимся об историческом контексте рассматриваемых событий, проведя при этом аналогии с днём сегодняшним.

«Шесть долгих лет ждал Богдан Хмельницкий, когда Москва решится взять Малороссию в свое подданство. Однажды при русском после даже заплакал от обиды, и от того что ему пришлось по причине нерешительности Москвы заключить с поляками “Минские соглашения”», - в частности, рассказал он. По словам Моисеева, «…труден был путь к Переяславской Раде, но единственное, что не удалось гетьману, это оставить после себя достойного преемника. Теперь нашему поколению предстоит продолжать его дело».

«Донецк и Луганск с боем вырвались из лап украинской хунты, но другие области Новороссии еще в плену у украиствующих. Если провести историческую параллель, то думается, через два года мы подойдем к событию, которое назовем новой Переяславской Радой! Я сам вырос в Малиновке под Чугуевом на улицеи для меня лично его дело и его образ много значат. Как и для многих харьковчан», - отметил докладчик.

«Его дело и его образ залог того, что ещё протянет руку брат брату, и не будет той силы, чтоб нас сломила!» - подытожил своё выступление Сергей Моисеев. Координатор проекта «Слово о Новороссии»увидела определённый символизм в том, что очередная годовщина Переяславской Рады совпала с принятием в Киеве так называемого «Закона о реинтеграции».

«Как символично что сегодня в Москве и Донецке вспоминали о дате воссоединения русского народа, а параллельно в это же время нынешний киевский режим принял закон так называемой "реинтеграции ", по сути легитимизирующий насильственный захват Донбасса, который давно сделал свой выбор и он - не с преступными временщиками, искусственно пытающимися разрубить неделимое целое. История движется по спирали. История - это то, что происходит здесь и сейчас. Историческая память русского народа живет и воскресает в сражающемся Донбассе», - уверена Овчинникова.

На мероприятии также выступила заместитель директора Центра геополитических экспертиз, ровно четыре года назад выступившая на митинге в Москве, посвящённой 360-летию Переяславской Рады.

«Глупо говорить о русском и украинском народах, - заявила она. - Мы один народ, и существующее разделение совершенно искусственно. Украинство является политическим проектом, созданным сначала австрийцами, потом поляками, а его довершил уже в советское время, поучаствовав в создании УССР. Украинство является элементом веры, как, например, одни отрицают теорию Дарвина, другие в неё верят, и с украинством то же самое. Оно существует, только пока в него верят, пока мы в него верим, пока говорят – Украина, украинцы. А как только мы перестаём в него верить, и говорим, что это просто такие же русские, как и мы, оно исчезает, рассыпается в прах, как голограмма».

Докладчик напомнила, что в своей речи на Переяславской Раде Богдан Хмельницкий сказал, что уже шесть лет земли Запорожской сечи живут без государя «в безпрестанных бранях и кровопролитиях с гонители и враги нашими, хотящими искоренити церковь Божию, дабы имя Руское не помянулось в земли нашей».

«Не украинское и даже не малоросское имя, а именно русское!» - обратила внимание собравшихся замдиректора ЦГЭ. Макеева уверена, что российский лидер –либо тот, кто придёт ему на смену, должен совершить, как когда-то царь, должен совершить действительно исторический поступок и принять как минимум ДНР и ЛНР в состав России. «Этот человек войдёт в историю как собиратель земель русских», - подытожила она.

Глава Донецкой народной республикив этот день также, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции,

Моисеев: «Донецк и Луганск с боем вырвались из лап украинской хунты, но другие области Новороссии ещё в плену у украиствующих»

«В Крыму я сказал, что Донбасс и является той площадкой, с которой начнется объединение братских народов. 364 года назад произошло событие, которое во многом определило становление государства Российского. Еще немецкий канцлер говорил, что если отделить Украину от России – Россию можно победить. Тяжело признавать, что сегодня события похожи на те, что и 364 года назад. Гражданская война, разруха, кровавое месиво… Но уже началось возрождение государства и площадка для объединения – это Донбасс», - сказал Захарченко.

Философ, комментируя тему Переяславской Рады, отметил, что полноценное будущее Украины возможно лишь в составе Русского царства.

«Карта Гетманщины учит нас не только прошлому, но и будущему, и объясняет настоящее. В ней нет Галичины и Волыни на западе, но нет и Крыма и Новороссии на юге, и Слобожанщины - на востоке. Вы понимаете, к чему я клоню? Территория Гетманщины в ее расцвете и есть полноценная, свободная и православная - настоящая Украина - в составе Русского царства», - уверен он.

По итогам конференции «Переяславский договор в истории и исторической памяти русского народа (1654 — 2018 гг.)» будет выпущен сборник, в который войдут доклады участников, а также исторические материалы.