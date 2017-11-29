Общественность Узбекистана ждёт помощи российского руководства

В редакцию портала «Евразия» поступило обращение народного движения «Алга Каракалпакстан» к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. «Мы готовы до последней капли крови бороться за свободу и независимость Каракалпакстана во благо всех, кто там проживает»

Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени многострадального Каракалпакского народа обращаемся к Вам, уважаемый Президент Владимир Владимирович, к депутатам Верховного совета Российской Федерации, великому Российскому Народу мы - представители народного движения «Алга Каракалпакстан»:

Мы просим Вашей помощи и поддержки в самоутверждении независимой Республики Каракалпакстан. Наши народы связывают многовековая история братского сотрудничества. Наш Каракалпакский народ входил в состав Российского Государства, благодаря чему мы имели возможность развиваться экономически, духовно, смогли сохранить свои и Российские культурные ценности. Как показывает история развития Каракалпакстана последних десятилетий, во времена диктаторского режима Каримова были закрыты почти все школы с русскоязычным обучением, был сокращен срок обучения школьного образования почти во всех школах. По сей день в сельхозработах используется рабский труд детей и взрослых. Мы были свидетелями зверского расстрела мирной демонстрации военными Узбекистана в Андижане. Зверства и репрессии усилились в отношении Каракалпакстана с приходом к власти Мирзиеева. В тюрьмах и подвалах СНБ и прокуратуры пытают и избивают, применяя хорошо известные методы Мирзиеева, политических активистов, журналистов, бизнесменов и просто недовольных правительством граждан Узбекистана. Жесткий паспортный режим Узбекистана ограничивает свободу передвижения, выезда и въезда в Каракалпакстан. На границах Каракалпакии применяют унизительные процедуры допроса, раздевания и обыска даже малолетних детей.

Мы просим Вас, уважаемый Президент Владимир Владимирович и правительство России, являющиеся гарантом стабильности и защиты не только Среднеазиатского региона, но и всего мира, выступить медиатором в организации Независимой Государственности Каракалпакстана, обеспечить безопасность мирных выборов независимой Каракалпакии во избежание кровопролития и военных подавлений свободоизжелания мирного населения Каракалпакии.

Мы глубоко убеждены, что Независимый и свободный Каракалпакстан и его избранные народом лидеры смогут обеспечить свободную от страха быть репрессированным и дать достойную жизнь всем нациям и народностям, проживающим на территории Республики Каракалпакстан – русским, узбекам, татарам, казахам, туркменам, таджикам, каракалпакам и всем группам и народностям проживающим здесь.

Представители всех независимых народных движений за Независимую Республику Каракалпакстан готовы встретиться для проведения переговоров по вопросам определения Независимого Государственного статуса Республики Каракалпакстан.

Мы готовы до последней капли крови бороться за свободу и независимость Каракалпакстана во благо всех, кто там проживает, и во благо будущего свободного от рабства поколений. Алга Каракалпакстан!!!