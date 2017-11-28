Известный эксперт расскажет сербам об этносоциологии

Сегодня, 23 ноября 2017 года, начался визит директора Центра геополитических экспертиз, члена Изборского клуба Валерия Коровина в Сербию. Как стало известно корреспонденту портала «Евразия», эксперт уже прибыл в Белград и в течение пяти дней будет читать лекции по этносоциологии. Накануне своего визита Коровин дал интервью радио «Спутник». Предлагаем вашему вниманию расшифровку прямого эфира. «Человечество идёт к постобществу, к постчеловечеству, когда человек будет проживать свою жизнь как в фильме “Матрица”»

- Россия и Сербия сейчас находятся в очень сложных взаимоотношениях, потому что очень много было упущено за последние годы. Тем не менее, несколько очень позитивных ощущений от сербских фанатов: более братскую группу людей, организацию, просто общество людей, предствить сложно. Сербские лидеры порадовали сразу несколькими заявлениями. Никаких санкций никогда против России Сербия вводить не будет, об этом сказал Марко Джурич, зампредседателя правящей Сербской прогрессивной партии. Примерно с подобными же, достаточно позитивными, высказываниями выступил и глава МИД Сербии Ивица Дачич, который так же продолжает продвигать идею плодотворного сотрудничества России и Сербии на всех уровнях. При этом взгляды сербской верхушки всё же устремлёны на Запад. Как вы полагаете, данные высказывания – это что? Желание «мутить воду» или всё-таки реальные, последовательные, неслучайные шаги? Какие плоды это может дать?

- К сожалению, Сербия многие годы находилась в режиме либеральной глобалистской оккупации и внешнего управления. Там, несмотря на присутствие братского, самого близкого нам народа – сербов, - православного народа, который выходит с нами из единых культурных корней, из греческой византийской культуры, тем не менее в течение двух с лишним десятилетий элита Сербии была абсолютно чужеродной, инсталлированной из Вашингтона. Она находилась под контролем США и, буквально, ломала через колено свой собственный народ, свою собственную культуру, суверенитет, волю, загоняя Сербию в некий европейский, либеральный, американский концлагерь, заставляя гавкать на Россию, чему противилось всё в Сербии. И сегодня, глядя на ту неразбериху, которая царит в Вашингтоне, на раскол элит, на отсутствие единой позиции в отношении Европы, а, также, глядя на зреещее восстание центральных европейских государств - Великобритания с Брегзитом, Испания с Каталонией, Германия, которая всё больше ропщет, и Ангела Меркель, возмущающаяся прослушкой и прочиткой переписки, Франция, которая раздавлена арабским нашествием, - сербы улучили момент для того, чтобы наконец-то заявить свою волю.

- Сербский народ или верхушка?

- Верхушка оказалась под колоссальным воздействием снизу, со стороны своего народа - сербского большинства. Уже даже та верхушка, которая была полностью прошита либеральными глобалистскими ценностями, и то не может уж совсем противоречить своему народу и интересам государства. И, пока нерешительно, трусливо, но уже отбрехивается от Вашингтона, находящегося в состоянии внутреннего коллапса власти и элитных противоречий.

- Если попытаться оценить перспективу: давайте попробуем заглянуть в некое абстрактное будущее. Не какой-то конкретный год, скорее - попробуем определить направление развития мыслей, политики, ну хотя бы принципы, настроения и взгляды сербов: удастся ли повернуть? Хотя бы чтобы появился некий тренд? Или всё же Сербия для России в близкой среднесрочной перспективе потеряна?

- Я думаю, что нынешние тенденции как раз говорят об обратном: о восстании Европы, о возрождении Европы народов, которая тяготится сегодня американским присутствием, тяготится натовским сапогом, стоящим на горле у Европы…

- Но, тем не менее, хотят же, в конце концов, и американского солдата натовского, и оборудования…

- А вот кто хочет? Это поставленные Вашингтоном элиты отдельных восточноевропейских государств: польские, литовские, латвийские и т.д. – те, которые очень обильно были обработаны американским, либеральным посевом. Сегодня именно отчуждённые, чужеродные по отношению к собственному населению и даже по отношению к интересам своих национальных государств элиты хотят натовского сапога. Но остальная Европа – традиционная Европа, центральная Европа – она как раз тяготится этим. Даже Меркель – насколько покорная женщина, выполняющая любые приказы, звучащие от американских президентов – и то уже ропщет, не поддерживает квоты и говорит о том, что Германии пора вернуться к собственным национальным интересам. Эти тенденции назревают таким образом, что если элиты отдельных государств не прислушаются к голосу собственного населения, собственных жителей, то эти государства начнут просто распадаться по модели отделения Каталонии, двух регионов Италии. Начнёт распадаться Германия. Сейчас уже обострился внутригерманский кризис абсолютного различия между Восточной и Западной Германией. Восточная Германия, Саксония всё чаще обнаруживают собственную инаковость по отношению к Западной Германии. И эти процессы будут происходить во всех европейских государствах. По сути, большинство жителей этих государств начнут отторгать проамериканскую элиту. Сегодня антиамериканизм в Европе нарастает, а скоро он будет зашкаливать. И всякий, кто будет открывать рот за Вашингтон и за присутствие натовских войск в своём государстве, будет просто отторгаться собственным населением. Поэтому Сербия как раз в авангарде возвращения Европы к своим интересам, перехода её от формата Европы американской к Европе европейской, суверенной, самостоятельной, которая сама будет определять свою собственную судьбу.

- Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Народ Сербии действительно натерпелся до невозможности, натерпелся банальных социально-экономических передряг. Очень много происходило в этой стране за последние пару десятков лет, в том числе, к сожалению, и по упущению, по недосмотру России - самой близкой страны для сербов... Но обратимся к другой актуальной теме. Валерий Михайлович, в Москве Центр организации дорожного движения объявил, что в будущем обращения москвичей будут приниматься, например, через инстаграм. Всё больше и больше официальных структур обращаются к социальным сетям, к месседжерам. Как вы полагаете, действительно от этого будет польза или всё-таки реальные обращения затеряются в потоке хлама, в потоке флуда просто потому что в соцсетях иначе не бывает?

- Это будут целевые обращения. В конце концов, надо хоть какую-то пользу получить от такого тотального осетевления нашего общества, покрытия его социальными сетями и вообще в принципе сетями, как таковыми. Пока что, до нынешнего момента, ничего, кроме разложения, порока, разврата и распада сознания социальные сети и тотальное осетевление не несли и не несут. Может быть, хоть что-то полезное можно из этого выудить.

- Ну получится или не получится – как вы считаете? Вообще инициативу эту стоит поощрить, или… ? Ну реально, это выглядит, как желание просто подвизаться под это. Что дальше будет? Судебные дела будут рассматривать в режиме батлов и на ютуб выкладывать? В течение пяти дней Валерий Коровин будет читать в Белграде лекции по этносоциологии

- Да. Я думаю, к этому всё идёт. К постобществу, к постчеловечеству, когда человек будет проживать свою жизнь в пространстве виртуальной реальности. Сначала - сидя в очках виртуальной реальности, а потом уже как в фильме «Матрица». Это - далёкая пророческая перспектива, показанная в голливудском блокбастере – люди будут в виде неких коконов висеть в качестве батарейки, потребляя питательную жидкость и выделяя энергию. Или как фильме «Суррогаты» - будут лежать в специальных гробах и переживать свою жизнь, не рискуя повредить свою тушку. Это совершенно не смешно. К этому и движется нынешнее постлиберальное, постчеловеческое общество – трансгуманизм, искусственный интеллект, который уже наступает нам на пятки. Киборги, которые всё чаще встречаются нам на улице... Ну, в России пока нет, но в США и в Европе человек с искусственными органами – сейчас уже пытаются пересадить голову, об этом речь идёт, мутанты, у которых переразвиты, гипертрофированно развиты функции, прыгуны с шестом, которые перепрыгивают через 5-этажную «хрущёвку»…

- Не очень красивые рисуете ужасы…

- Всё это, к сожалению, грядущая реальность и является составной частью нарастающей тенденции.

- Есть над чем подумать!