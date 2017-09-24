Уйдя от национализма, руководству страны удалось добиться многого

Мультикультурализм в Азербайджане превратился в образ жизни народа

Одна из основных особенностей Азербайджана, отличающая его от других постсоветских стран заключается в том, что руководством республики был взят курс на гармонизацию отношений в межнациональной сфере. Это, конечно же, не означает, что все трудности преодолены и отсутствуют проблемы в данном сегменте внутренней политики. Есть ещё над чем работать и к чему стремиться.

Как сообщает корреспондент портала «Евразия» , этому аспекту, который в последнее время получил название «Азербайджанский мультикультурализм», было уделено внимание на проходившей 14 сентября 2017 года в Москве конференции, организованной Центром геополитических экспертиз и Изборским клубом. Депутат азербайджанского парламентаподчеркнул, что эта страна – одна из немногих на постсоветском пространстве, где права русских не ущемляются.

«Назовите мне другую страну, где был бы депутат русский, в администрации работают русские ребята и девушки. Я искренне благодарю азербайджанский народ и руководство за то, что к нам относятся как к полноправным гражданам. Мы не претендуем на большее. Мы действительно полноправные граждане, которые пользуются всеми законными правами. И мне сегодня очень приятно, что наши отношения между странами расширяются и углубляются», - сказал он.

В данном контексте стоит вспомнить высказывание президента Азербайджана, который заявил в своё время буквально следующее: «Азербайджан является родиной всех народов, проживающих в нашей стране. Наша солидарность, наше национальное разнообразие - это наше большое достояние».

Предлагаем вашему вниманию краткий экскурс в историю вопроса, для понимания важности и приоритетности темы межнациональных и межрелигиозных отношений в республике. Народный фронт Азербайджана, объединив внутри себя две идеологии: либерализм и национализм, своими экстремистскими акциями и этническими чистками довел ситуацию внутри республики до крайней точки. Национальная нетерпимость в Азербайджане была возведена в ранг государственной политики. Вооруженные отряды НФА проводили самостоятельные операции внутри карабахского региона.

В 1992 году правительство было сформировано преимущественно из деятелей НФА. Лидер движениястал президентом. Однако, члены Народного Фронта Азербайджана не смогли справиться с вызовами, которые в тот момент стояли перед республикой. Экономическая деградация, политический хаос, военные поражения в Карабахском конфликте – основные причины мятежа 1993 года, в ходе которого к власти пришел. Был взят курс на советские традиции интернационализма.

В дальнейшем Ильхам Алиев, став президентом Азербайджана, продолжил линию своего отца на внутриполитическую стабилизацию, рост благосостояние республики и гармонизацию межнациональных отношений. Как результат - 2016 год объявлен в республике «Годом мультикультурализма» в Азербайджане.

Так что же такое мультикультурализм по-азербайджански? Это, прежде всего, путь в сторону повышения ответственности государства, СМИ, некоммерческих организаций, и всего общества республики в целом для обеспечения комфортного и свободного сосуществования людей, мыслящих в разных направлениях.

Руководством Азербайджана был взят курс на гармонизацию отношений в межнациональной сфере

Советник президента Азербайджанасчитает, что азербайджанский мультикультурализм — это новая наука, интеллектуальная, творческая сфера, отражающая психологию, литературу, нравственность, историю, сегодняшний день и перспективы Азербайджана. Важно понимать, что братские отношения между различными народами уходят корнями в нашу общую историю. Об этом напомнил депутат Государственной Думы

«На Рейхстаге есть такая надпись: “Я из Баку, войну я начал в Бресте”. Это известная надпись, жители и народы, проживающие в Азербайджане ее знают. Мой дед живой защитник Брестской крепости, 97 лет. Его однополчане были как раз представители многих национальностей, они призывались из Азербайджана. Наша задача сегодня – выработать отношение друг к другу. Понятно, что наше поколение выросло в единой стране, у нас есть устои, которые заложили в нас наши родители, деды. Сегодня надо вести речь о нашей молодежи, молодежных проектах. У меня в команде работают более 4000 молодых людей. которые занимаются увековечиванием памяти защитников, погибших на полях Второй мировой войны», - рассказал он.

Баку не случайно получил признание как арена межцивилизационного диалога. Здесь проводятся международные форумы, мероприятия проекта «Альянс цивилизаций», осуществляемого под эгидой ООН, симпозиумы и конференции, вырабатывающие адресные алгоритмы для решения актуальных проблем.

Сегодня мультикультурализм в Азербайджане превратился в образ жизни народа, а это означает, что выбранный Ильхамом Алиевым курс на проведение политики диалога и сосуществования является верным, приносящим реальные результаты.