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Вся история России сделана казаками"
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Во имя своего государства курдам не следует враждовать с Турцией"
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Под каблуком"
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Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
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 Украинский Трамп или конец Украины?
Согласно всем социологическим опросам, проведённым на Украине, Юлия Тимошенко уверенно лидирует среди потенциальных кандидатов в президенты Украины. Вместе с тем, всё чаще поднимается вопрос о проведении там досрочных выборов президента. С одной стороны, 25 апреля 2017, 19:36
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Что ещё можно сделать с бывшей Украиной, чтобы продлить агонию

Согласно всем социологическим опросам, проведённым на Украине, Юлия Тимошенко уверенно лидирует среди потенциальных кандидатов в президенты Украины. Вместе с тем, всё чаще поднимается вопрос о проведении там досрочных выборов президента.

Проект украинского нацгосударства предусматривает полную ассимиляцию всех, перемалывание в плавильном котле и изъятие идентичностей в пользу искусственной украинской идентичности

Тимошенко как Трамп

С одной стороны, досрочные выборы могут поставить точку на существовании Украины, как таковой, ведь это государство, судя по состоянию экономики и уровню жизни, а так же по уровню политической дезинтеграции доживает последние дни. В таком состоянии, когда всё вот-вот рухнет, лучше ничего не трогать. С другой стороны, для самой Украины Тимошенко лучше, чем Порошенко. Хотя бы потому, что хуже уже быть не может. Смена лидера же даёт Украине шанс ещё протянуть какое-то время, ибо Тимошенко – это своего рода украинский Трамп, - кандидат, который ставит интересы украинского государства всё же немного выше, чем интересы американских глобалистских элит. Она не так конфликтно ведёт себя по отношению к России, а значит, вполне сможет «поладить с Путиным», что у неё уже получалось. Да и в целом, чем быстрее Порошенко уйдёт, тем больше шансов Украине ещё не надолго сохраниться в качестве пусть несостоявшегося, но всё же государственного образования.

По крайней мере, Украина для Тимошенко представляет хоть какую-то ценность, в отличие от Порошенко, ведь она посвятила борьбе за власть на Украине всю свою жизнь, в то время, пока Порошенко занимался конвертацией государственных активов в личные. В конце концов, он просто прикупил себе то, что после майдана 2014 отдавалось по бросовой цене.

И всё же, самое главное, что может дать Тимошенко Украине сегодня - это то, что она вполне способна поладить с Путиным, что у неё уже получалось, когда она заключала газовые соглашения. Ни у кого из потенциальных кандидатов это не получится так хорошо, как у Тимошенко. А Путин – это на сегодня единственный человек в мире, который способен спасти, придержать от падения, - слегка реанимировав - украинскую государственность. С другой стороны, Тимошенко не так рьяно рвётся в Европу, как Порошенко. Хотя бы потому, что никто Украину там не ждёт, что давно стало общим местом – «после Турции», и разговор закончен. Поэтому, наверное, всё-таки досрочные выборы с избранием Тимошенко продлят существование Украины, а продолжение президентства или переизбрание Порошенко поставит на ней точку, то есть, окончательно угробит Украину. Если, конечно, сами выборы не разрушат то, что существовать уже не может.

Впрочем, ещё одной перспективной фигурой, подпадающей под критерии «украинского Трампа», на сегодня является мэр Львова Андрей Садовой. Всем ненавистный порошенковский режим устроил на него гонения за то, что он, с одной стороны – слишком самостоятельная фигура, не зависимая от порошенковского клана, а с другой стороны, опирается на народ, на обычных жителей Львова, и в целом – на регион, - что придаёт ему политический вес. Он тоже лучше, чем Порошенко, что не мудрено, но при этом, если он станет кандидатом и выиграет, то тоже имеет шанс спасти Украину, потому что он ещё больше соответствует образу украинского Трампа, хотя и менее популярен и известен, чем Тимошенко. И если в одиночку Тимошенко пока едва обходит своего ближайшего конкурента, то, объединившись с Садовым, она создаст тандем, который навсегда оставит всех остальных конкурентов позади.

Не только Восток, но и Запад

Вместе с тем, теперь уже не только на Востоке и на Юге, но и на западе Украины из-за кризиса власти назревает отделение некоторых регионов, что является естественным продолжением процесса распада Украины, который спровоцировал майдан и порошенковское правление. Конечно, украинские власти по своему обыкновению обвиняют в этом Россию, утверждая, что именно Россия раскачивает обстановку среди нацменьшинств в Западной Украине, но сегодня это уже скучно даже для обитателей коридоров на Банковой. Хотя, теоретически, Россия и могла бы раскачать там что угодно.

К сожалению, главный принцип нынешней российской власти – невмешательство, - даже вопреки всякой логике и здравому смыслу, когда нужно было бы вмешаться и предотвратить какие-то катаклизмы внутри того или иного государства постсоветского пространства, Россия не вмешивалась. Потому что Путин – законник, - и буквально воспринимает все договорённости и соглашения. Поэтому, если говорить о России, то она, да, не вмешивается. Даже тогда, когда нужно было бы, по-хорошему, вмешаться. Хотя бы для того, чтобы предотвратить хаос, распад, гражданскую войну, что было бы весьма уместно в 2014 году во время майдана. Но даже тогда Путин не вмешался, и мы получили хаос и войну на Украине. Что уж говорить о сегодняшнем дне - теперь на Украине, мобилизованной идеологией и сплочённой русофобией и ненавистью к России, - мы ничего раскачать уже не сможем. К сожалению. Хотя, было бы правильным добить её наконец-то, чтобы не мучилась. Но это – ещё раз – не путинский подход, поэтому, к сожалению, он не будет вмешиваться, не станет ничего раскачивать, и никак не будет пытаться влиять на внутриполитическую ситуацию.

Да, собственно, нам и не надо вмешиваться. Украинские власти добьют доставшиеся им в наследство от СССР подобие государства сами. Именно Порошенко и его воровская кодла предпринимают одно эффективное действие за другим, дабы угробить то, что и так «на ладан дышит». Взять один из последних факторов распада - решение Порошенко запретить использование любых языков, кроме украинского. Именно этот запрет использования родного языка для многочисленных народов Украины спровоцировал, подстегнул, и катализировал процесс окончательного распада Украины. Даже если он передумает или отменит данное решение, остановить центробежные процессы уже не возможно, ибо тенденция ясна.

Например, как утверждает официальный Киев, теперь уже не Россия, «происки» которой давно всем наскучили, но… Венгрия – угрожает реальной целостности Украины, подогревая настроения жителей Закарпатья. Она то вступается за этнических венгров, которые традиционно живут на территории Украины, пытаясь отстаивать их права, а то грозит Украине созданием венгерской автономии. Всё потому, что проект украинского национального государства предусматривает полную ассимиляцию всех, перемалывание в плавильном котле и изъятие идентичностей в пользу искусственной украинской идентичности, которая продолжает конструироваться.

Украинизация или выход из состава Украины
Тимошенко – это своего рода украинский Трамп, кандидат, который ставит интересы украинского государства выше, чем интересы американских глобалистских элит

Вполне логично то, что Венгрия выступает за этнических венгров, и в этом в принципе ничего предосудительного нет. Нынешний проект украинской нации подразумевает принудительную украинизацию для всех, не взирая на их исконную идентичность. Так как никто не хочет украинизироваться – ни русские, ни венгры, ни румыны, ни цыгане, ни крымские татары – совсем никто, то, естественно, что единственная альтернатива – это выход из состава Украины, что уже сделали русские Донбасса, готовятся сделать русские других регионов, а так же венгры, поляки и далее по списку. То есть, вариантов у всех народов бывшей Украины два - либо украинизация, либо выход из состава Украины. Вступаясь за этнических венгров, Венгрия косвенно провоцируют выход части территории из состава Украины. Вполне логично, ибо шансов Порошенко венграм не оставил. Угроза распада Украины на Западе есть, она реальна и рукотворна.

А тут ещё и в Польше решили ужесточить подход к украинским эмигрантам. Вообще Польша давно и довольно последовательно ужесточает отношение к Украине. Многие там считают, что всё, что сегодня твориться на этом пространстве - это предлог. Так как у Польши тоже есть интерес к территориям Украины – кусок территории Польши, который отошёл Украине по итогам Второй мировой войны – объект давнего вожделения, особенно в среде польских националистов. Однако вряд ли сегодня Польша будет предпринимать какие-то попытки, чтобы этот кусок вернуть себе принудительно. Так же мало вероятно, что Польша будет активно этим заниматься на политическом уровне, но если Украина всё равно начнёт распадаться, а к этому всё и идёт, то почему бы не оттяпать часть своих бывших территорий? Так же сама Польша вряд ли будет сознательно провоцировать распад Украины. Скорее будет наблюдать и пытаться отхватить своё в случае неминуемого краха украинской государственности. Если всё продолжится так, как сейчас, и на Украине, наконец, не появится свой Трамп, то ждать осталось совсем не долго.


Валерий Коровин, член Общественной Палаты РФ, директор Центра геополитических экспертиз  
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