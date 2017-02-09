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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
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Умер Владимир Карпец"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
Дело была давно, в году эдак в 2007 заканчивая худграф, когда на фоне сытой страны среди творческих кругов с ума сходили по перфомансам, да гремела арт-группа «Война»: кошками кидалась, на маршах голосила. Начиналось-то все с самых лучших побуждений, с ра Успокойтесь, девочки — это только перфоманс
Это только перфоманс"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
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Для освобождения Донбасса нужно политическое решение

Уходящая неделя ознаменовалась новой эскалацией противостояния в Донбассе. 29 января 2017 года вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва позиций армии ДНР в районе авдеевской промзоны, а потерпев неудачу, обрушили шквальный огонь из артиллерийских орудий всех калибров по жилым кварталам Донецка, Макеевки, Горловки, Докучаевска и других населенных пунктов вдоль линии фронта. Впервые с момента зимней кампании 2015 года активно применялись реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”, а также тактические ракетные комплексы “Точка-У”, что привело к серьезным разрушениям и жертвам среди мирного населения.

«Освобождена будет не только Авдеевка. Украинским карателям следует ожидать три новых “котла”: это Авдеевка, район Марьинки, и в направлении Мариуполя»

Об итогах и последствиях нового витка вооруженного противостояния в Новороссии корреспондент портала “Евразия” побеседовал с общественно-политическим и военным деятелем Донецкой народной республики, одним из тех, кто поднимал Русскую Весну в Донбассе, старшим лейтенантом Вооружённых сил ДНР Александром Матюшиным, позывной “Варяг”.

- Как сейчас в общем складывается военная обстановка на линии соприкосновения?

- За последние сутки значительно снизилась интенсивность обстрелов. На линии фронта периодически громыхает, но той интенсивности, которая продолжалась всю неделю, начиная с минувшего воскресенья, сейчас уже нет. Макеевка и Донецк спали более-менее спокойно всю ночь.

По результатам боев линия фронта стабилизировалась. Некоторые позиции украинских силовиков в районе Авдеевки и авдеевской промзоны заняты нашей армией, некоторые очень сильно разрушены украинскими войсками. В районе Авдеевки сейчас под наблюдением миссии ОБСЕ восстанавливается электроснабжение, и скорее всего это и является следствием спада напряженности на данном участке фронта.

На южном направлении обстрелам подвергаются Коминтерново и Саханка. На данном участке фронта не исключена активизация боевых действий.

В целом же, на линии фронта сейчас более-менее спокойно за исключением южного участка. Тем не менее, чего ожидать в ближайшую неделю, сказать очень сложно.

- То есть, пока не ясно, что это: кратковременное затишье перед бурей или очередная деэскалация до следующего обострения?

- Так точно. Тут пока неизвестно, сказать невозможно: либо они уже успокоились, понеся большие потери и потеряв некоторые свои позиции, либо сейчас противостояние возобновится с новой силой. Украинские войска сформировали мощные наступательные кулаки в районе Авдеевки, который частично был разбит, и в районе Верхнеторецкого, с целью перерезать трассу, соединяющую Донецк и Горловку и выйти на Ясиноватую и Макеевку. Также мощный кулак они сформировали на южном фронте, где сейчас довольно активно работает артиллерия.

- А как обстоят дела в секторе Дебальцево или на так называемой Светлодарской дуге, где недавно также была активизация противника?

- Там также продолжаются обстрелы. Вчера в результате диверсии была подорвана ЛЭП, в результате чего была обесточена Горловка. Электроснабжение удалось восстановить, сеть запитали с Макеевки. Частично идет работа по восстановлению линии электропередач, поэтому там немного успокоилось. Горловка все равно находится под обстрелом, ну это уже штатные обстрелы, такие же, как и были раньше, то есть говорить об активизации боевых действий там пока рано.

- Трасса Донецк-Горловка по-прежнему функционирует от Горловки до Ясиноватой или ее временно пришлось перекрыть?

- Трасса находится в зоне обстрела, поэтому все автобусы из Донецка на Горловку идут в объезд через Енакиево. Хоть обстрелов сейчас нет, но в любой момент есть риск их возобновления. И чтобы не рисковать жизнями мирных жителей, было решено временно перекрыть движение по трассе.

- Как Вы в целом оцениваете итоги минувшей недели для ДНР?

«Освобождена будет не только Авдеевка. Украинским карателям следует ожидать три новых “котла”: это Авдеевка, район Марьинки, и в направлении Мариуполя»

- В первую очередь Республика, несмотря на понесенные потери и разрушения, выстояла, армия ДНР продемонстрировала украинским войскам свою боеспособность. Был локализован прорыв, который угрожал захватом ВСУ окраин Донецка.

- Способны ли Вооруженные силы ДНР провести наступательные операции по освобождению той же Авдеевки?

- Да, конечно. Такой вопрос в течение недели ставился, и была возможность. Если бы интенсивность боев продолжилась последние два дня, то, скорее всего, последовал бы штурм Авдеевки.

- То есть, все упирается в политическое решение?

- Да, тут все зависит от политической воли нашего руководства. Как только соответствующее решение будет принято, последует наступательная операция. И освобождена будет не только Авдеевка. Украинским карателям следует ожидать три новых “котла”: это Авдеевка, район Марьинки, и в направлении Мариуполя.


Беседовал Дмитрий Павленко  
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