Для освобождения Донбасса нужно политическое решение

Уходящая неделя ознаменовалась новой эскалацией противостояния в Донбассе. 29 января 2017 года вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва позиций армии ДНР в районе авдеевской промзоны, а потерпев неудачу, обрушили шквальный огонь из артиллерийских орудий всех калибров по жилым кварталам Донецка, Макеевки, Горловки, Докучаевска и других населенных пунктов вдоль линии фронта. Впервые с момента зимней кампании 2015 года активно применялись реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”, а также тактические ракетные комплексы “Точка-У”, что привело к серьезным разрушениям и жертвам среди мирного населения. «Освобождена будет не только Авдеевка. Украинским карателям следует ожидать три новых “котла”: это Авдеевка, район Марьинки, и в направлении Мариуполя»

Об итогах и последствиях нового витка вооруженного противостояния в Новороссии корреспондент портала “Евразия” побеседовал с общественно-политическим и военным деятелем Донецкой народной республики, одним из тех, кто поднимал Русскую Весну в Донбассе, старшим лейтенантом Вооружённых сил ДНР Александром Матюшиным, позывной “Варяг”.

- Как сейчас в общем складывается военная обстановка на линии соприкосновения?

- За последние сутки значительно снизилась интенсивность обстрелов. На линии фронта периодически громыхает, но той интенсивности, которая продолжалась всю неделю, начиная с минувшего воскресенья, сейчас уже нет. Макеевка и Донецк спали более-менее спокойно всю ночь.

По результатам боев линия фронта стабилизировалась. Некоторые позиции украинских силовиков в районе Авдеевки и авдеевской промзоны заняты нашей армией, некоторые очень сильно разрушены украинскими войсками. В районе Авдеевки сейчас под наблюдением миссии ОБСЕ восстанавливается электроснабжение, и скорее всего это и является следствием спада напряженности на данном участке фронта.

На южном направлении обстрелам подвергаются Коминтерново и Саханка. На данном участке фронта не исключена активизация боевых действий.

В целом же, на линии фронта сейчас более-менее спокойно за исключением южного участка. Тем не менее, чего ожидать в ближайшую неделю, сказать очень сложно.

- То есть, пока не ясно, что это: кратковременное затишье перед бурей или очередная деэскалация до следующего обострения?

- Так точно. Тут пока неизвестно, сказать невозможно: либо они уже успокоились, понеся большие потери и потеряв некоторые свои позиции, либо сейчас противостояние возобновится с новой силой. Украинские войска сформировали мощные наступательные кулаки в районе Авдеевки, который частично был разбит, и в районе Верхнеторецкого, с целью перерезать трассу, соединяющую Донецк и Горловку и выйти на Ясиноватую и Макеевку. Также мощный кулак они сформировали на южном фронте, где сейчас довольно активно работает артиллерия.

- А как обстоят дела в секторе Дебальцево или на так называемой Светлодарской дуге, где недавно также была активизация противника?

- Там также продолжаются обстрелы. Вчера в результате диверсии была подорвана ЛЭП, в результате чего была обесточена Горловка. Электроснабжение удалось восстановить, сеть запитали с Макеевки. Частично идет работа по восстановлению линии электропередач, поэтому там немного успокоилось. Горловка все равно находится под обстрелом, ну это уже штатные обстрелы, такие же, как и были раньше, то есть говорить об активизации боевых действий там пока рано.

- Трасса Донецк-Горловка по-прежнему функционирует от Горловки до Ясиноватой или ее временно пришлось перекрыть?

- Трасса находится в зоне обстрела, поэтому все автобусы из Донецка на Горловку идут в объезд через Енакиево. Хоть обстрелов сейчас нет, но в любой момент есть риск их возобновления. И чтобы не рисковать жизнями мирных жителей, было решено временно перекрыть движение по трассе.

- Как Вы в целом оцениваете итоги минувшей недели для ДНР? «Освобождена будет не только Авдеевка. Украинским карателям следует ожидать три новых “котла”: это Авдеевка, район Марьинки, и в направлении Мариуполя»

- В первую очередь Республика, несмотря на понесенные потери и разрушения, выстояла, армия ДНР продемонстрировала украинским войскам свою боеспособность. Был локализован прорыв, который угрожал захватом ВСУ окраин Донецка.

- Способны ли Вооруженные силы ДНР провести наступательные операции по освобождению той же Авдеевки?

- Да, конечно. Такой вопрос в течение недели ставился, и была возможность. Если бы интенсивность боев продолжилась последние два дня, то, скорее всего, последовал бы штурм Авдеевки.

- То есть, все упирается в политическое решение?

- Да, тут все зависит от политической воли нашего руководства. Как только соответствующее решение будет принято, последует наступательная операция. И освобождена будет не только Авдеевка. Украинским карателям следует ожидать три новых “котла”: это Авдеевка, район Марьинки, и в направлении Мариуполя.