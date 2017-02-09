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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Сегодня, 27 января 2017 года, в возрасте 62 лет ушел от нас великий мыслитель, русский философ, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер Владимир Игоревич Карпец. Выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Игоревича. Владимир Карпец: Защитник идеи Русской Монархии, Русского Царства, Третьего Рима
Умер Владимир Карпец"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
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Это только перфоманс"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
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Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
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Приход к власти в США Дональда Трампа поставил перед миром больше вопросов, чем дал ответов. До сих пор нет ясности в том, какие действия будет предпринимать американский лидер, какие его предвыборные обещания будут исполнены, а какие окажутся… предвыборн Тим Кёрби: Европа и гости
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 Астана надежды нашей
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп 30 января 2017, 09:00
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Америке придётся отказаться от глобального доминирования и обратиться за помощью к Путину

Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток использовать террористов для свержения режима Асада, оказался действительно эффективным, в отличие от всех предыдущих, имитационных по своей сути переговорных усилий. Переговоры в Астане — это, в некотором смысле, абсолютно стерильная среда для того, чтобы действительно прекратить кровопролитие и определить будущее Сирии без американского вмешательства.

Ни в борьбе с терроризмом, ни в других вопросах тандема Россия — США не может быть. Это исключено онтологией бытия

Неудивительно, что у этой инициативы есть и противники, пытающиеся сорвать переговорный процесс при содействии предыдущей американской администрации, уже идущей ко дну. В их арсеналах проверенный набор средств: создание спойлерских площадок, наподобие той, что предлагаются в Женеве при содействии ООН, отвлечение части участников от этих переговоров, изъятие наиболее радикальных группировок, подконтрольных бывшей администрации из переговорного процесса и перенаправление их по ложному следу.

Сюда же стоит отнести возобновление активных боевых действий и отдельные террористические вылазки со стороны непримиримых ИГ* и «Джебхат ан-Нусры»**. Всё то, что американские спецслужбы и представители уходящей либеральной секты часто использовали в предыдущие годы своего правления.

Попытки срыва нарождающегося мира со стороны либерально-террористической спайки, созданной демократической администрацией — есть самый безобразный и подлый удар в спину тем, кто пытается установить мир в Сирии и на Ближнем Востоке.

Америка и Россия: соперничество за пальму первенства или сотрудничество?

Ясно, что даже при самом благоприятном стечении обстоятельств внутри новой американской администрации, соперничество Америки с Россией в регионе Ближнего Востока диктуется самой геополитической логикой, ходом истории и онтологией бытия. Как и соперничество в других регионах мира.

Другое дело, что американское сознание — это сознание подростка, который рвётся к первенству, не обладая на то никакими основаниями, ни возможностями, ни знаниями, ни квалификацией. А сознание российской стороны — это умудрённое опытом, обоснованное 1000-летней историей стремление к миру и стабильности. Поэтому не всякое первенство одинаково полезно. Первенство США — это взрыв, хаос, кровь и миллионы унесённых жизней — что мы уже наблюдаем по итогам либеральных авантюр Обамы. Первенство России — это мир, стабильность, традиция, гармония и бесконфликтное существование. В случае с сирийским урегулированием речь идёт не о сиюминутном взятии приза за доминирование в регионе, а о судьбе человечества и мире в целом, которые поставлены на кон. И в этом смысле усилия России, создающей новую, на сей раз реальную коалицию для борьбы с терроризмом, уже продемонстрировали наибольшую эффективность.

Однако противников России её успехи не вдохновляют, так как они продолжают свою критику по любому поводу. Сначала они возмущались тому, что Россия вводит войска в Сирию, теперь возмущаются тем, что выводит. В действительности же Россия выводит излишние войска. Даже не войска, а вооружение и средства ведения войны, которые были необходимы для взятия Алеппо. Само же Алеппо представляло собой, в свою очередь, олицетворение силы и непоколебимости американских террористических сетей. Засев в этом крупном городе, и успешно обороняясь там при активном участии американских советников, военных специалистов и спецназовцев, которые позже бежали по гуманитарным коридорам, великодушно открытым Россией для эвакуации американских подстрекателей из Алеппо, американо-исламистские боевики чувствовали себя неуязвимыми.

Однако после падения Алеппо — самого мощного центра и рассадника терроризма — такого количества вооружений больше не требуется. Сейчас речь идёт скорее о зачистке, и о дальнейших дипломатических усилиях, — переговорном процессе в Астане. Это наши бывшие «американские партнёры» времён Обамы-Клинтон всё ещё продолжают стаскивать старый бронетанковый металлолом, сваливая его у границ России огромной недвижимой кучей, считая, при этом, что тем самым они обеспечивают европейскую безопасность, угрожая России. Российская же сторона действует на основании баланса разумного применения силы, отдавая предпочтение дипломатии и переговорам.

Америка Обамы: борьба с терроризмом или его создание?

Обама ушёл, но то, что он оставил, представляет огромную проблему не только для Ближнего Востока, но и для новой американской администрации. И что теперь делать с американской операцией в Мосуле?

Все события последних восьми лет самого провального президента Обамы показали, что терроризм под руководством Хилари Клинтон стал инструментом номер один в руках либеральных маньяков для свержения неугодных режимов, разрушения стабильных государств и давления на Россию, которая очень болезненно относится к терроризму. Именно потому, что мы на своём собственном опыте испытали, что такое терроризм. Вот наивные американские «стратеги» с сознанием посетителей детского сада не знают, что такое терроризм, потому что все террористические вылазки, которые осуществлялись на территории США, а именно пресловутое 11 сентября 2001 года, плюс пара мелких эпизодов, были не столь стихийными, как хотели бы казаться.

Подлинный терроризм — это то, с чем сталкивалась Россия, но не сталкивалась Америка. Для американцев терроризм — это игрушка. Для нас же заигрывание США с терроризмом — граната в руках обезьяны. Они с помощью терроризма свергают режимы и пытаются устанавливать своё кровавое либеральное влияние, мы с терроризмом боремся. Они с помощью террора пытались выдавить боевиков из Мосула в сторону Сирии и Алеппо, мы этих боевиков там уничтожали. Они считают, что терроризм — это их палочка-выручалочка, которая будет давать им возможность подло, нарушая все правила — мораль, нравственность и какие-либо международные установленные нормы — иметь всегда преимущества перед нами. Для нас терроризм — опасное явление, дестабилизирующее мир. Но именно апологеты опасных игр с террором в конечном итоге столкнут Америку в эту самую яму.

В конце концов, терроризм предстанет перед Белым домом, расположится на его лужайке в Вашингтоне, улыбаясь, обвешанный взрывчаткой. Терроризм ещё прогуляется по Америке, расстреливая и сжигая всё на своём пути в этой блистающей лампочками и огнями стране. И те, кто поддерживал исламистские сети, ещё поплатятся за своё легкомыслие и беспечное оперирование терроризмом в интересах либеральной секты. А Мосул так и не будет взят. Если, конечно, террористы из ИГИЛ не осуществят жест доброй воли, и по какой-либо непонятной причине сами не покинут этот город, отдав его коалиции бестолковых вояк во главе с американцами.

Новая американская администрация: сотрудничество в борьбе против терроризма

Новая американская администрация более трезво воспринимает созданную предшественниками террористическую угрозу. Наученная горьким опытом предыдущих восьми лет, новая команда очень скоро осознает свою некомпетентность в вопросах борьбы с терроризмом, а так же несостоятельность в решении проблем урегулирования Ближнего Востока. И Трамп, как рачительный бизнесмен, скорее всего, постарается отдать решение ближневосточной проблемы на аутсорсинг. То есть, передать всё российской стороне. Потому что больше, собственно, некому передать. Но Трампу придётся заплатить за это серьёзную цену, он как бизнесмен должен это понимать. Борьба с терроризмом — это затратный процесс.

Что они будут просить? Очевидно, разгрести весь тот бардак, как выражается Трамп, который наделал Обама на пару с Хиллари Клинтон на Ближнем Востоке, разрушив стабильные режимы и выпустив джинна исламизма из бутылки, посеяв хаос в целом регионе. Который оттуда уже плавно перетекает в Европу, откуда на кораблях и «Боингах» боевики отправятся в Нью-Йорк и Вашингтон, где пожелают встретиться с либеральными элитами США и задать им вопрос — что дальше?

Понимая все последствия разрастающейся угрозы, этого торнадо-терроризма, который движется на Запад, Трамп, конечно, будет искать выходы, быстрые и эффективные способы решения. Но так как ни сам он, да и никто в его окружении абсолютно некомпетентны в вопросах взаимодействия с терроризмом, урегулирования такого рода проблем, то они вынуждены будут обращаться к Путину за помощью. И теперь уже Владимир Путин будет не соглашаться, хмурить брови, морщить лоб, требуя вернуть всё то, на что, вопреки всем прежним договорённостям и здравому смыслу покусились безудержные маньяки предыдущей либеральной секты.

Вероятно, что Путин, как патриот своей страны, конечно, сначала выскажет всё, что думает по поводу всех предыдущих выпадов со стороны США, но, в конце концов, признав, что не Трамп, но его противники учини всё это безобразие, великодушно согласится. Урегулировать то безумие, которое посеяли либеральные маньяки, спровоцировав бурю, грозящую, в конце концов, снести Америку. В итоге, как это уже часто бывало в истории, ошибки «партнёров» придётся расхлёбывать нам. А вот Америке придётся отказаться от глобального доминирования.

Трамп, конечно, любит торговаться. Мы не любим, но вынуждены: мы, конечно, разгребём весь этот бардак, который вы учинили на Ближнем Востоке, но вам придётся отказаться от глобального доминирования и от претензий на единоличное управление миром. Отказаться от волюнтаристского насаждения своей воли всему человечеству, а именно, от проекта однополярного мира и американоцентричной доминации. Вот в таком случае мы спасём Америку от терроризма. Таковы условия сделки.

Коалиция в борьбе с террором: Россия — США или Россия — Иран — Турция?

Впрочем, ни в борьбе с терроризмом, ни в других вопросах тандема Россия — США вообще, в принципе, не может быть. Это исключено онтологией бытия. Россия и США могут сотрудничать. Они могут не воевать, например. Мы «можем поладить», как выражается Трамп. Можем разговаривать, и даже договариваться, заключая взаимовыгодные сделки. Но действовать заодно, двигаясь к общей цели — нет. Потому что мы цивилизационные полюса, геополитически движущиеся в противоположные стороны. Каждая себя называет «добром», а оппонента «злом». Мы может торговаться и договариваться в своих интересах, но при этом мы представляем собой полностью взаимоисключающие, стратегические, цивилизационные, геополитические и метафизические направления. Поэтому, тандема, конечно, быть не может, но взаимодействие — да, и оно вполне может быть эффективным.

Переговоры в Астане — абсолютно стерильная среда для того, чтобы прекратить кровопролитие и определить будущее Сирии без вмешательства США

А вот что касается Турции и Ирана, то это, безусловно, взаимодополняющие компоненты к усилиям России, которые в совокупности только и способны урегулировать весь тот хаос, который был создан американцами на Ближнем Востоке. Иран — это непререкаемое с точки зрения морали и нравственности теологическое государство, безусловный авторитет в исламском мире, точнее, в мире традиционного ислама. Турция — это та страна, которая освоила западный инструментарий существования, но при этом сохранила свои исламские традиционные корни. Приняв пророссийскую ориентацию, Турция становится важным компонентом не только в урегулировании, но и в развитии и процветании всего ближневосточного региона в целом. Именно тройственный союз России, Ирана и Турции только и способен остановить расползание терроризма. Если мир в Сирии и может быть установлен, то только путём сложения усилий России, Ирана и Турции, и только через переговоры в Астане.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

** Группировка «Джебхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.


Валерий Коровин, член Общественной Палаты РФ, директор Центра геополитических экспертиз. Опубликовано на портале «Свободная пресса»  
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1 февраля 2017, 14:31

В Макеевке упала хвостовая часть ракеты от ЗРК «БУК» (ФОТО)

Хвостовая часть ракеты от ЗРК «БУК» упала поздно вечером 31 января 2017 года. в Макеевке, на Гвардейке. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Донецкой народной республики (ДНР), выпущенной украинскими террористами с окраин Авдеевки.
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