Америке придётся отказаться от глобального доминирования и обратиться за помощью к Путину

Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток использовать террористов для свержения режима Асада, оказался действительно эффективным, в отличие от всех предыдущих, имитационных по своей сути переговорных усилий. Переговоры в Астане — это, в некотором смысле, абсолютно стерильная среда для того, чтобы действительно прекратить кровопролитие и определить будущее Сирии без американского вмешательства. Ни в борьбе с терроризмом, ни в других вопросах тандема Россия — США не может быть. Это исключено онтологией бытия

Неудивительно, что у этой инициативы есть и противники, пытающиеся сорвать переговорный процесс при содействии предыдущей американской администрации, уже идущей ко дну. В их арсеналах проверенный набор средств: создание спойлерских площадок, наподобие той, что предлагаются в Женеве при содействии ООН, отвлечение части участников от этих переговоров, изъятие наиболее радикальных группировок, подконтрольных бывшей администрации из переговорного процесса и перенаправление их по ложному следу.

Сюда же стоит отнести возобновление активных боевых действий и отдельные террористические вылазки со стороны непримиримых ИГ * и «Джебхат ан-Нусры» ** . Всё то, что американские спецслужбы и представители уходящей либеральной секты часто использовали в предыдущие годы своего правления.

Попытки срыва нарождающегося мира со стороны либерально-террористической спайки, созданной демократической администрацией — есть самый безобразный и подлый удар в спину тем, кто пытается установить мир в Сирии и на Ближнем Востоке.

Америка и Россия: соперничество за пальму первенства или сотрудничество?

Ясно, что даже при самом благоприятном стечении обстоятельств внутри новой американской администрации, соперничество Америки с Россией в регионе Ближнего Востока диктуется самой геополитической логикой, ходом истории и онтологией бытия. Как и соперничество в других регионах мира.

Другое дело, что американское сознание — это сознание подростка, который рвётся к первенству, не обладая на то никакими основаниями, ни возможностями, ни знаниями, ни квалификацией. А сознание российской стороны — это умудрённое опытом, обоснованное 1000-летней историей стремление к миру и стабильности. Поэтому не всякое первенство одинаково полезно. Первенство США — это взрыв, хаос, кровь и миллионы унесённых жизней — что мы уже наблюдаем по итогам либеральных авантюр Обамы. Первенство России — это мир, стабильность, традиция, гармония и бесконфликтное существование. В случае с сирийским урегулированием речь идёт не о сиюминутном взятии приза за доминирование в регионе, а о судьбе человечества и мире в целом, которые поставлены на кон. И в этом смысле усилия России, создающей новую, на сей раз реальную коалицию для борьбы с терроризмом, уже продемонстрировали наибольшую эффективность.

Однако противников России её успехи не вдохновляют, так как они продолжают свою критику по любому поводу. Сначала они возмущались тому, что Россия вводит войска в Сирию, теперь возмущаются тем, что выводит. В действительности же Россия выводит излишние войска. Даже не войска, а вооружение и средства ведения войны, которые были необходимы для взятия Алеппо. Само же Алеппо представляло собой, в свою очередь, олицетворение силы и непоколебимости американских террористических сетей. Засев в этом крупном городе, и успешно обороняясь там при активном участии американских советников, военных специалистов и спецназовцев, которые позже бежали по гуманитарным коридорам, великодушно открытым Россией для эвакуации американских подстрекателей из Алеппо, американо-исламистские боевики чувствовали себя неуязвимыми.

Однако после падения Алеппо — самого мощного центра и рассадника терроризма — такого количества вооружений больше не требуется. Сейчас речь идёт скорее о зачистке, и о дальнейших дипломатических усилиях, — переговорном процессе в Астане. Это наши бывшие «американские партнёры» времён Обамы-Клинтон всё ещё продолжают стаскивать старый бронетанковый металлолом, сваливая его у границ России огромной недвижимой кучей, считая, при этом, что тем самым они обеспечивают европейскую безопасность, угрожая России. Российская же сторона действует на основании баланса разумного применения силы, отдавая предпочтение дипломатии и переговорам.

Америка Обамы: борьба с терроризмом или его создание?

Обама ушёл, но то, что он оставил, представляет огромную проблему не только для Ближнего Востока, но и для новой американской администрации. И что теперь делать с американской операцией в Мосуле?

Все события последних восьми лет самого провального президента Обамы показали, что терроризм под руководством Хилари Клинтон стал инструментом номер один в руках либеральных маньяков для свержения неугодных режимов, разрушения стабильных государств и давления на Россию, которая очень болезненно относится к терроризму. Именно потому, что мы на своём собственном опыте испытали, что такое терроризм. Вот наивные американские «стратеги» с сознанием посетителей детского сада не знают, что такое терроризм, потому что все террористические вылазки, которые осуществлялись на территории США, а именно пресловутое 11 сентября 2001 года, плюс пара мелких эпизодов, были не столь стихийными, как хотели бы казаться.

Подлинный терроризм — это то, с чем сталкивалась Россия, но не сталкивалась Америка. Для американцев терроризм — это игрушка. Для нас же заигрывание США с терроризмом — граната в руках обезьяны. Они с помощью терроризма свергают режимы и пытаются устанавливать своё кровавое либеральное влияние, мы с терроризмом боремся. Они с помощью террора пытались выдавить боевиков из Мосула в сторону Сирии и Алеппо, мы этих боевиков там уничтожали. Они считают, что терроризм — это их палочка-выручалочка, которая будет давать им возможность подло, нарушая все правила — мораль, нравственность и какие-либо международные установленные нормы — иметь всегда преимущества перед нами. Для нас терроризм — опасное явление, дестабилизирующее мир. Но именно апологеты опасных игр с террором в конечном итоге столкнут Америку в эту самую яму.

В конце концов, терроризм предстанет перед Белым домом, расположится на его лужайке в Вашингтоне, улыбаясь, обвешанный взрывчаткой. Терроризм ещё прогуляется по Америке, расстреливая и сжигая всё на своём пути в этой блистающей лампочками и огнями стране. И те, кто поддерживал исламистские сети, ещё поплатятся за своё легкомыслие и беспечное оперирование терроризмом в интересах либеральной секты. А Мосул так и не будет взят. Если, конечно, террористы из ИГИЛ не осуществят жест доброй воли, и по какой-либо непонятной причине сами не покинут этот город, отдав его коалиции бестолковых вояк во главе с американцами.

Новая американская администрация: сотрудничество в борьбе против терроризма

Новая американская администрация более трезво воспринимает созданную предшественниками террористическую угрозу. Наученная горьким опытом предыдущих восьми лет, новая команда очень скоро осознает свою некомпетентность в вопросах борьбы с терроризмом, а так же несостоятельность в решении проблем урегулирования Ближнего Востока. И Трамп, как рачительный бизнесмен, скорее всего, постарается отдать решение ближневосточной проблемы на аутсорсинг. То есть, передать всё российской стороне. Потому что больше, собственно, некому передать. Но Трампу придётся заплатить за это серьёзную цену, он как бизнесмен должен это понимать. Борьба с терроризмом — это затратный процесс.

Что они будут просить? Очевидно, разгрести весь тот бардак, как выражается Трамп, который наделал Обама на пару с Хиллари Клинтон на Ближнем Востоке, разрушив стабильные режимы и выпустив джинна исламизма из бутылки, посеяв хаос в целом регионе. Который оттуда уже плавно перетекает в Европу, откуда на кораблях и «Боингах» боевики отправятся в Нью-Йорк и Вашингтон, где пожелают встретиться с либеральными элитами США и задать им вопрос — что дальше?

Понимая все последствия разрастающейся угрозы, этого торнадо-терроризма, который движется на Запад, Трамп, конечно, будет искать выходы, быстрые и эффективные способы решения. Но так как ни сам он, да и никто в его окружении абсолютно некомпетентны в вопросах взаимодействия с терроризмом, урегулирования такого рода проблем, то они вынуждены будут обращаться к Путину за помощью. И теперь уже Владимир Путин будет не соглашаться, хмурить брови, морщить лоб, требуя вернуть всё то, на что, вопреки всем прежним договорённостям и здравому смыслу покусились безудержные маньяки предыдущей либеральной секты.

Вероятно, что Путин, как патриот своей страны, конечно, сначала выскажет всё, что думает по поводу всех предыдущих выпадов со стороны США, но, в конце концов, признав, что не Трамп, но его противники учини всё это безобразие, великодушно согласится. Урегулировать то безумие, которое посеяли либеральные маньяки, спровоцировав бурю, грозящую, в конце концов, снести Америку. В итоге, как это уже часто бывало в истории, ошибки «партнёров» придётся расхлёбывать нам. А вот Америке придётся отказаться от глобального доминирования.

Трамп, конечно, любит торговаться. Мы не любим, но вынуждены: мы, конечно, разгребём весь этот бардак, который вы учинили на Ближнем Востоке, но вам придётся отказаться от глобального доминирования и от претензий на единоличное управление миром. Отказаться от волюнтаристского насаждения своей воли всему человечеству, а именно, от проекта однополярного мира и американоцентричной доминации. Вот в таком случае мы спасём Америку от терроризма. Таковы условия сделки.

Коалиция в борьбе с террором: Россия — США или Россия — Иран — Турция?

Впрочем, ни в борьбе с терроризмом, ни в других вопросах тандема Россия — США вообще, в принципе, не может быть. Это исключено онтологией бытия. Россия и США могут сотрудничать. Они могут не воевать, например. Мы «можем поладить», как выражается Трамп. Можем разговаривать, и даже договариваться, заключая взаимовыгодные сделки. Но действовать заодно, двигаясь к общей цели — нет. Потому что мы цивилизационные полюса, геополитически движущиеся в противоположные стороны. Каждая себя называет «добром», а оппонента «злом». Мы может торговаться и договариваться в своих интересах, но при этом мы представляем собой полностью взаимоисключающие, стратегические, цивилизационные, геополитические и метафизические направления. Поэтому, тандема, конечно, быть не может, но взаимодействие — да, и оно вполне может быть эффективным. Переговоры в Астане — абсолютно стерильная среда для того, чтобы прекратить кровопролитие и определить будущее Сирии без вмешательства США

А вот что касается Турции и Ирана, то это, безусловно, взаимодополняющие компоненты к усилиям России, которые в совокупности только и способны урегулировать весь тот хаос, который был создан американцами на Ближнем Востоке. Иран — это непререкаемое с точки зрения морали и нравственности теологическое государство, безусловный авторитет в исламском мире, точнее, в мире традиционного ислама. Турция — это та страна, которая освоила западный инструментарий существования, но при этом сохранила свои исламские традиционные корни. Приняв пророссийскую ориентацию, Турция становится важным компонентом не только в урегулировании, но и в развитии и процветании всего ближневосточного региона в целом. Именно тройственный союз России, Ирана и Турции только и способен остановить расползание терроризма. Если мир в Сирии и может быть установлен, то только путём сложения усилий России, Ирана и Турции, и только через переговоры в Астане.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.