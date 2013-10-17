Там, где Государство перерастает в идеологию, оно само меняет свое качество, перестает быть формой и становится содержанием, перестает быть акциденцией политики и становится ее эссенцией

Любопытный концепт DeepState. Под ним понимают, как правило, заговор экстремальных государственников, готовых действовать в критических обстоятельствах вопреки правовым нормам во имя спасения державы. Часто фигурирует в «теориях заговора» как объект конспирологических фантасмагорий. Для либерал-демократов и строгих легалистов концепт носит однозначно пейоративную окраску; в контексте конспирологии превращается в китч. Термин DeepState означает «Глубинное Государство» или «Глубинная Государственность». Можно перевести и как «Государство Вглубь». Освободив термин от коннотаций, получаем следующее смысловое поле, вытекающее из соотношения трех фундаментальных составляющих политической структуры общества: Государство, население, право. Они согласуются - когда хорошо, когда не очень. Иногда совсем не согласуются.

Государство как технология, аппарат - это одно, оно регламентировано и ограничено своими структурами (в том числе правом и населением). Государство как идеология не ограничено ничем.

В этом случае вступает в действие выбор приоритета: доминанта населения дает «демократия превыше всего», даже если против Государства и права (крайность - народ имеет право на восстание); доминанта права - «право превыше всего», крайний легитимизм, конституционализм (никто не имеет права нарушать закон - ни народ, ни Государство - даже в критической ситуации только буква закона - номократия); и наконец, доминанта Государства - хунта, Комитет Национального Спасения, военный переворот (как например, недавно в Египте - с опорой на демократию и против легальности). Теперь главное: кто субъект хунты, военного переворота, который может быть обращен как против права, так и против (в некоторых случаях, но далеко не всегда) против населения? Государство Вглубь, DeepState. Таким образом, «Государство Вглубь» может быть изъято из сомнительного контекста полемики/конспирологии и рассмотрено трезво (академически) как политологическая (социологическая) категория.

В этом случае «Государство Вглубь» представляет собой группу внутри элиты (административной, военной, экономической, интеллектуальной, религиозной), которая понимает Государство не как технологию, вплетенную в баланс формальных согласованных друг с другом единиц наряд с населением (легитимность) и правом (легальность), но как идеологию, то есть высшую ценность, высшую в вполне конкретном смысле - выше, чем право, и выше, чем население. Государство как технология, аппарат - это одно, оно регламентировано и ограничено своими структурами (в том числе правом и населением). Государство как идеология не ограничено ничем.

«Государство Вглубь» не может быть платформой всей элиты иди даже значительной ее части, так как везде и всегда большинство элиты функционально и прагматично, технологично. Там, где Государство перерастает в идеологию, оно само меняет свое качество, перестает быть формой и становится содержанием, перестает быть акциденцией политики и становится ее эссенцией. Став идеей, Государство отделяется от группы государственников-прагматиков и становится достоянием особой элитной группы - той, которая исповедует Государство как философию и даже как религию. Поэтому в группе «Государства Вглубь» необходимы духовные лидеры и интеллектуалы, философы Государства (например, Гегель для Пруссии).

«Государство Вглубь» строится на воззрениях радикализированного реализма (Реализм надо понимать как концепцию в области Международных Отношений, ставящих во главу угла интересы Национального Государства в международной политике и противостоящей либерализму и транснационализму). Но может иметь и надстройку в форме более развитой идеи - геополитической, религиозной, философской, социальной и т. д., призванной еще более фундаментализировать концепт Государства через обращение к основополагающим слоям идентичности. Но эта надстройка опциональна: она может быть или не быть, «Государство Вглубь» может существовать и без нее.

К России. «Государство Вглубь» отсутствовало в СССР на последнем (катастрофическом) этапе, а те силы, которые имитировали его наличие - ЦК КПСС, КГБ, ГРУ и т. д., оказались не только неэффективными, но не существующими и рассеялись как дым в 1991 году. Вместо «Государства Вглубь» был его симулякр.

Когда появился Путин в 1999, сложилось впечатление, что «Государство Вглубь» появилось и дало о себе знать. То ли вышло из-под рассыпавшихся верхних слоев бывшего КГБ, то ли сложилось заново в верхушке российских спецслужб и армии, ужаснувшихся развалу страны при либералах-реформаторах. Если судить по ряду наиболее важных внешних факторов в международной политике, можно прийти к выводу, что «Государство Вглубь» сейчас контролирует все основные процессы в Российской Федерации. Особенно впечатляет остановка Путиным американской агрессии в Сирию и его элегантная бескровная расправа с «пятой колонной» либералов, работающих на США (мирный отъезд Познера с чемоданчиком).

Однако, внутриполитическая ситуация - зверство коррупционных циничных элит, издевательская политика в политике и образовании, стремительное интеллектуальное вырождение населения, кромешная кадровая политика, где на высшие посты всегда и везде назначаются исключительно совершенно ни к чему не пригодные люди (системно и с железной волей), либеральная и полностью деструктивная экономическая политика и т. д. - свидетельствует, что «Государство Вглубь» ушло в направлении глубины не слишком далеко, глубина не глубока.

Этот контраст между вполне адекватной внешней политикой и совершенно вообще ни в чем и ни чему не адекватной внутренней политикой (за исключением затяжного морально-информационного истребления в принципе ненужной оппозиции, с которой следовало бы покончить разом и показательно, чтобы никому не было повадно в будущем), приводит к выводу о том, что либо «Государство Вглубь» пребывает в зачаточном состоянии и распространяет свое влияние только на очень избирательные направления (в первую очередь, внешняя политика), либо мы имеем дело с новой и более свершенной, чем в поздне-советский период, симулякром.

Если верно первое, то можно прогнозировать либо восполнение недостатков и постепенную эволюцию (в это верится с трудом, так как время теряется, а ситуация не только не улучшается, но усугубляется с каждым днем), либо близкую катастрофу «Государства Вглубь», когда делигитимация достигнет такого уровня, что все отклонения от легальности (которых хватает) и даже ее соблюдение (в российском понимании права, которое весьма специфично) отзовут поддержку и создадут предпосылки для дестабилизации и возможному сносу режима (особенно в условиях кризиса, который неизбежен в обоих случаях и при усилении США, что вообще мало вероятно, и при их скором крахе, что более вероятно). Если верно второе, то и в этом случае судьба позднего СССР при полном контроле ЦК КПСС И КГБ надо всеми процессами, этот «полный контроль» был потерян в одначасье (если не был сознательно передан иным проамериканским силам).

Но наша ситуация качественно отличается от ситуации конца 80-х начала 90-х годов. Тогда США были на пике, глобализация демонстрировала свои плюсы. Сейчас пик пройден, однополярный момент завершен, глобализация открывает свою темную сторону (хотя продолжается, лишь увеличивая хаос и нестабильность). Поэтому «симулякру» (если «Государство Вглубь» сегодня - лишь симулякр) некому будет передавать власть над Государством, так как максимум, какой сценарий могут предложить американцы, сейчас вовлеченные в витки своей финальной катастрофы, это скорейший развал и хаос в России, чтобы русские не мешали США справляться со своими проблемами, топая в крови и грязи межнациональных, сепаратистских, межрелигиозных и социальных конфликтов (все предпосылки к чему в России налицо).

Следовательно, «Государство Вглубь» (если оно симулякр) и в этом случае зашатается. Оно протянет еще значительное время (какое, не знает никто), но не имея вообще никаких планов на будущее и играя только на задержку неизбежного, с чисто реактивной (реакционной) повестке дня, оно рухнет. Таким образом, существующее «Государство Вглубь» обречено.

Но на сей раз в отличие от 90-х ситуация будет иной. Либералы как единственная структурированная альтернатива в России имеют микроскопическую поддержку населения. Но и ее хватило бы при полной пассивности населения, готового признать любую власть, если бы США были по-настоящему сильны. Но это уже не так. Поэтому у «пятой колонны» нет сегодня самого главного: внешнего триумфального и безусловно могущественного и притягательного полюса. Поэтому они будут при крахе «Государства Вглубь» не единственной и саморазумеющейся силой, но одной из многих (причем, не исключено, что первыми вырежут именно их - о чем жалеть, впрочем, не стоит исходя из всего их предшествующего поведения).

Не население и не право являются последним аргументом истории: история всегда есть борьба элит, поэтому «Государство Вглубь» против «Государства Вглубь» - по ту сторону всякой транспарентности, гласности и легальности.

Это самое главное: крах «Государства Вглубь» в его нынешнем полуадекватном (адекватным во внешней политике и совсем неадекватным во внутренней) состоянии не будет означать однозначной победы либералов, и даже если мы имеем дело с симулякром (что похоже, если учесть, кто возглавляет в РФ правительство и из кого оно преимущественно состоит), передать власть внешней силе не удастся, из-за ее нынешнего состояния. Ответ один: воцарится хаос, резня и неуправляемый взрыв, на что, впрочем, ясно согласны американцы и будут только рады.

Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Именно гигант - мощь США по прежнему огромна, и именно падающий, стремительно возвысившаяся Империя золотого тельца, лжи и удовольствий, также стремительно и исчезнет. Но падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно. «Государство Вглубь» старается сделать все, чтобы Америка упала первой. Но это значит, что вслед за ней падет и само «Государство Вглубь», по крайней мере то, которое есть сейчас; в нынешнем состоянии оно способно только оттягивать катастрофу, но не делает (не может и не хочет) ни единого шага к истинному возрождению.

Вся ставка сегодня в международной политике по линии США-Россия в том, кто рухнет первым. Если мы, то США будет падать плавнее и мягче. Если они, ты у нас есть момент для того, чтобы перевести дыхание, а потому рухнуть вслед - вся российская экономика, политика, идеология, правовая система и т. д. выстроены по западному образцу, и конец США будет концом Запада, а следовательно, и концом современной западной либерально-демократической России. Нынешнее «Государство Вглубь» против этой современной западной либеральной России в принципе ничего не имеет. Значит, это «Государство Вглубь» падет. Когда? Едва ли завтра, но времени не так много. Счет не на месяцы, но не столетия и даже не на десятилетия - на годы.

Что делать? Отличный и своевременный вопрос, который на самом деле никто не задает, все уверены, что как-то образуется. Кстати, наверняка - как-то и образуется, но не само. Кто-то образует то, что образуется.

На незаданный вопрос отвечать дело неблагодарное. Однако ответ лежит на поверхности. Нам нужно другое «Государство Вглубь», вот и все. Не то, что есть. То, что есть, слишком похоже на симулякр раз, а если не симулякр, и искренне, то оно слишком поверхностно, технологично, функционально и в целом слабоумно. И в том, и в другом случае, оно исторически обречено.

Тогда остается выяснить последнее: возможна ли эволюция нынешнего «Государства Вглубь» в то, которое затребовано историей и системой новых вызовов (на сей раз принципиальных, имеющих глубокую фундаментальную мировоззренческую подоплеку) или нет. Если отвечать на это строго, то вопрос открытый. Лучше было бы для всех, если бы эта эволюция была бы возможной. Это позволило бы выиграть время, яснее вести войну с США на оттягивание конца обоих режимов, и подготовить заранее новые идеологические, политические и экономические формы для того, что наступит после. Если, конечно, гибель американского гиганта не положит конец истории (чего исключить нельзя).

Если эволюция возможна, то надо в ней участвовать в любом качестве и на любых ролях - все вскоре пригодится. А если нет? Тогда надо готовить альтернативное «Государство Вглубь» - поглубже, чем то, что есть, поосновательнее, порадикальнее, почестнее, почище, повозвышеннее, поумнее, подуховнее, порешительнее - как минимум на один/два порядка.

Не население и не право являются последним аргументом истории: история всегда есть борьба элит, поэтому «Государство Вглубь» против «Государства Вглубь» - по ту сторону всякой транспарентности, гласности и легальности. Как всегда, как везде, как было, есть и будет.