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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Подвальная правда"
В условиях продолжающихся на Донбассе военных действий, одним из первостепенных и жизненно важных для многих жителей региона является вопрос гуманитарной помощи, которая поставляется как из Российской Федерации, так и от некоторых международных и обществе Гумпомощь под контролем
Гумпомощь под контролем"
Война- это не только сообщения из телевизора об обстрелах и количестве выпущенных мин и снарядов в то или иное направление. Даже миллионы фото и видео материалов, это тоже не война, это "картинка", которую можно смотреть, а можно не смотреть, или просмотр Жизнь, разделённая войной
Жизнь, разделённая войной"
В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу Калиниченко: Мы осознали свою идентичность
ДНР: Осознать идентичность"
Карательная операция киевской хунты на Донбассе привела к тому, что значительная часть объектов инфраструктуры и жилых домов в регионе была частично или полностью разрушена. Без крова остались тысячи человек. В настоящее время, несмотря на продолжающиеся Восстановление под обстрелами
Восстановление под обстрелами"
Вот уже больше трёх лет Донбасс и, в частности, Донецкая народная республика, устойчиво ассоциируются с войной. Это и понятно – боевые действий продолжаются, интенсивность их, к сожалению, не спадает. К призрачной «линии соприкосновения» со стороны, подко Экономика и война
Экономика и война"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Это, в сущности, был и есть флаг брокеров, маклеров, эксклюзивных дистрибьютеров, архитекторов саморазрушающихся финансовых пирамид и топ-менеджеров нефтегазовых монополий День торговли
Бело-сине-красный триколор по-прежнему символизирует торговлю"
Почему, если тебе так дороги правовые принципы, ты не выступаешь в защиту, например, каких-нибудь нацболов, если тебе так уж дорога оппозиция, или обездоленных пайщиков, надутых твоими же клиентами? А чему удивляться?
«Дело Дадина» раскручивается по методике Шарпа"
Каждый молодой человек должен сделать выбор - либо он безвольный объект истории, либо ее субъект, диктующий жизни свою волю Пора вернуть эту землю себе
Пора вернуть эту землю себе"
После публикации 27 июля 2016 года на портале Северо-Кавказского новостного агентства – СКФОNews статьи «Традиционный анклав – как реальная альтернатива ИГИЛ» (ИГИЛ, ДАИШ террористическая организация, деятельность которой на территории РФ запрещена), спор Интертрадиционал
Интертрадиционал"
Итак, восстановим события. Поздним вечером 15 июля 2015 года из Турции стали поступать тревожные события о появившейся на улицах Анкары военной техники. Так же в небе достаточно низко летали боевые вертолеты и самолеты. Позже стало известно, что в Турции Повезло с переворотом
Повезло с переворотом"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Борьба подразумевает личную вовлеченность и готовность к самопожертвованию ради великой и подчас недостижимой цели «Дело прочно, когда под ним струится кровь»
Быть солдатом!"
Власть имеет право и на диктатуру как на техническое средство для решения определенных задач «Демократия» - понятие многоликое
Демократия?!"
Материал, объект готов, нужен лишь субъект, способный начать Великое Делание Вера, воля и чудо
Дорогой Курёхина"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Только жёстко, но адекватно отвечая на вызовы США, мы сможем остудить горячие головы в Вашингтоне, напрочь отбив всякое желание соваться к нам со своими «компроматами» Компромат на Путина как политический заказ
На Западе «разоблачения» Путина не нужны"
Но остаётся ещё идея, воодушевление и вера в победу защитников Донбасса, ведь они мобилизовались для участия в истории - Русской истории Как победить Путина или почему «Путин свергает сам себя»?
Ситуация «ни мира, ни войны» разлагает эффективнее всего"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
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Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
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 Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно 19 сентября 2016, 09:00
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Там, где Государство перерастает в идеологию, оно само меняет свое качество, перестает быть формой и становится содержанием, перестает быть акциденцией политики и становится ее эссенцией

Любопытный концепт DeepState. Под ним понимают, как правило, заговор экстремальных государственников, готовых действовать в критических обстоятельствах вопреки правовым нормам во имя спасения державы. Часто фигурирует в «теориях заговора» как объект конспирологических фантасмагорий. Для либерал-демократов и строгих легалистов концепт носит однозначно пейоративную окраску; в контексте конспирологии превращается в китч. Термин DeepState означает «Глубинное Государство» или «Глубинная Государственность». Можно перевести и как «Государство Вглубь». Освободив термин от коннотаций, получаем следующее смысловое поле, вытекающее из соотношения трех фундаментальных составляющих политической структуры общества: Государство, население, право. Они согласуются - когда хорошо, когда не очень. Иногда совсем не согласуются.

Государство как технология, аппарат - это одно, оно регламентировано и ограничено своими структурами (в том числе правом и населением). Государство как идеология не ограничено ничем.

В этом случае вступает в действие выбор приоритета: доминанта населения дает «демократия превыше всего», даже если против Государства и права (крайность - народ имеет право на восстание); доминанта права - «право превыше всего», крайний легитимизм, конституционализм (никто не имеет права нарушать закон - ни народ, ни Государство - даже в критической ситуации только буква закона - номократия); и наконец, доминанта Государства - хунта, Комитет Национального Спасения, военный переворот (как например, недавно в Египте - с опорой на демократию и против легальности). Теперь главное: кто субъект хунты, военного переворота, который может быть обращен как против права, так и против (в некоторых случаях, но далеко не всегда) против населения? Государство Вглубь, DeepState. Таким образом, «Государство Вглубь» может быть изъято из сомнительного контекста полемики/конспирологии и рассмотрено трезво (академически) как политологическая (социологическая) категория.

В этом случае «Государство Вглубь» представляет собой группу внутри элиты (административной, военной, экономической, интеллектуальной, религиозной), которая понимает Государство не как технологию, вплетенную в баланс формальных согласованных друг с другом единиц наряд с населением (легитимность) и правом (легальность), но как идеологию, то есть высшую ценность, высшую в вполне конкретном смысле - выше, чем право, и выше, чем население. Государство как технология, аппарат - это одно, оно регламентировано и ограничено своими структурами (в том числе правом и населением). Государство как идеология не ограничено ничем.

«Государство Вглубь» не может быть платформой всей элиты иди даже значительной ее части, так как везде и всегда большинство элиты функционально и прагматично, технологично. Там, где Государство перерастает в идеологию, оно само меняет свое качество, перестает быть формой и становится содержанием, перестает быть акциденцией политики и становится ее эссенцией. Став идеей, Государство отделяется от группы государственников-прагматиков и становится достоянием особой элитной группы - той, которая исповедует Государство как философию и даже как религию. Поэтому в группе «Государства Вглубь» необходимы духовные лидеры и интеллектуалы, философы Государства (например, Гегель для Пруссии).

«Государство Вглубь» строится на воззрениях радикализированного реализма (Реализм надо понимать как концепцию в области Международных Отношений, ставящих во главу угла интересы Национального Государства в международной политике и противостоящей либерализму и транснационализму). Но может иметь и надстройку в форме более развитой идеи - геополитической, религиозной, философской, социальной и т. д., призванной еще более фундаментализировать концепт Государства через обращение к основополагающим слоям идентичности. Но эта надстройка опциональна: она может быть или не быть, «Государство Вглубь» может существовать и без нее.

К России. «Государство Вглубь» отсутствовало в СССР на последнем (катастрофическом) этапе, а те силы, которые имитировали его наличие - ЦК КПСС, КГБ, ГРУ и т. д., оказались не только неэффективными, но не существующими и рассеялись как дым в 1991 году. Вместо «Государства Вглубь» был его симулякр.

Когда появился Путин в 1999, сложилось впечатление, что «Государство Вглубь» появилось и дало о себе знать. То ли вышло из-под рассыпавшихся верхних слоев бывшего КГБ, то ли сложилось заново в верхушке российских спецслужб и армии, ужаснувшихся развалу страны при либералах-реформаторах. Если судить по ряду наиболее важных внешних факторов в международной политике, можно прийти к выводу, что «Государство Вглубь» сейчас контролирует все основные процессы в Российской Федерации. Особенно впечатляет остановка Путиным американской агрессии в Сирию и его элегантная бескровная расправа с «пятой колонной» либералов, работающих на США (мирный отъезд Познера с чемоданчиком).

Однако, внутриполитическая ситуация - зверство коррупционных циничных элит, издевательская политика в политике и образовании, стремительное интеллектуальное вырождение населения, кромешная кадровая политика, где на высшие посты всегда и везде назначаются исключительно совершенно ни к чему не пригодные люди (системно и с железной волей), либеральная и полностью деструктивная экономическая политика и т. д. - свидетельствует, что «Государство Вглубь» ушло в направлении глубины не слишком далеко, глубина не глубока.

Этот контраст между вполне адекватной внешней политикой и совершенно вообще ни в чем и ни чему не адекватной внутренней политикой (за исключением затяжного морально-информационного истребления в принципе ненужной оппозиции, с которой следовало бы покончить разом и показательно, чтобы никому не было повадно в будущем), приводит к выводу о том, что либо «Государство Вглубь» пребывает в зачаточном состоянии и распространяет свое влияние только на очень избирательные направления (в первую очередь, внешняя политика), либо мы имеем дело с новой и более свершенной, чем в поздне-советский период, симулякром.

Если верно первое, то можно прогнозировать либо восполнение недостатков и постепенную эволюцию (в это верится с трудом, так как время теряется, а ситуация не только не улучшается, но усугубляется с каждым днем), либо близкую катастрофу «Государства Вглубь», когда делигитимация достигнет такого уровня, что все отклонения от легальности (которых хватает) и даже ее соблюдение (в российском понимании права, которое весьма специфично) отзовут поддержку и создадут предпосылки для дестабилизации и возможному сносу режима (особенно в условиях кризиса, который неизбежен в обоих случаях и при усилении США, что вообще мало вероятно, и при их скором крахе, что более вероятно). Если верно второе, то и в этом случае судьба позднего СССР при полном контроле ЦК КПСС И КГБ надо всеми процессами, этот «полный контроль» был потерян в одначасье (если не был сознательно передан иным проамериканским силам).

Но наша ситуация качественно отличается от ситуации конца 80-х начала 90-х годов. Тогда США были на пике, глобализация демонстрировала свои плюсы. Сейчас пик пройден, однополярный момент завершен, глобализация открывает свою темную сторону (хотя продолжается, лишь увеличивая хаос и нестабильность). Поэтому «симулякру» (если «Государство Вглубь» сегодня - лишь симулякр) некому будет передавать власть над Государством, так как максимум, какой сценарий могут предложить американцы, сейчас вовлеченные в витки своей финальной катастрофы, это скорейший развал и хаос в России, чтобы русские не мешали США справляться со своими проблемами, топая в крови и грязи межнациональных, сепаратистских, межрелигиозных и социальных конфликтов (все предпосылки к чему в России налицо).

Следовательно, «Государство Вглубь» (если оно симулякр) и в этом случае зашатается. Оно протянет еще значительное время (какое, не знает никто), но не имея вообще никаких планов на будущее и играя только на задержку неизбежного, с чисто реактивной (реакционной) повестке дня, оно рухнет. Таким образом, существующее «Государство Вглубь» обречено.

Но на сей раз в отличие от 90-х ситуация будет иной. Либералы как единственная структурированная альтернатива в России имеют микроскопическую поддержку населения. Но и ее хватило бы при полной пассивности населения, готового признать любую власть, если бы США были по-настоящему сильны. Но это уже не так. Поэтому у «пятой колонны» нет сегодня самого главного: внешнего триумфального и безусловно могущественного и притягательного полюса. Поэтому они будут при крахе «Государства Вглубь» не единственной и саморазумеющейся силой, но одной из многих (причем, не исключено, что первыми вырежут именно их - о чем жалеть, впрочем, не стоит исходя из всего их предшествующего поведения).

Не население и не право являются последним аргументом истории: история всегда есть борьба элит, поэтому «Государство Вглубь» против «Государства Вглубь» - по ту сторону всякой транспарентности, гласности и легальности.

Это самое главное: крах «Государства Вглубь» в его нынешнем полуадекватном (адекватным во внешней политике и совсем неадекватным во внутренней) состоянии не будет означать однозначной победы либералов, и даже если мы имеем дело с симулякром (что похоже, если учесть, кто возглавляет в РФ правительство и из кого оно преимущественно состоит), передать власть внешней силе не удастся, из-за ее нынешнего состояния. Ответ один: воцарится хаос, резня и неуправляемый взрыв, на что, впрочем, ясно согласны американцы и будут только рады.

Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Именно гигант - мощь США по прежнему огромна, и именно падающий, стремительно возвысившаяся Империя золотого тельца, лжи и удовольствий, также стремительно и исчезнет. Но падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно. «Государство Вглубь» старается сделать все, чтобы Америка упала первой. Но это значит, что вслед за ней падет и само «Государство Вглубь», по крайней мере то, которое есть сейчас; в нынешнем состоянии оно способно только оттягивать катастрофу, но не делает (не может и не хочет) ни единого шага к истинному возрождению.

Вся ставка сегодня в международной политике по линии США-Россия в том, кто рухнет первым. Если мы, то США будет падать плавнее и мягче. Если они, ты у нас есть момент для того, чтобы перевести дыхание, а потому рухнуть вслед - вся российская экономика, политика, идеология, правовая система и т. д. выстроены по западному образцу, и конец США будет концом Запада, а следовательно, и концом современной западной либерально-демократической России. Нынешнее «Государство Вглубь» против этой современной западной либеральной России в принципе ничего не имеет. Значит, это «Государство Вглубь» падет. Когда? Едва ли завтра, но времени не так много. Счет не на месяцы, но не столетия и даже не на десятилетия - на годы.

Что делать? Отличный и своевременный вопрос, который на самом деле никто не задает, все уверены, что как-то образуется. Кстати, наверняка - как-то и образуется, но не само. Кто-то образует то, что образуется.

На незаданный вопрос отвечать дело неблагодарное. Однако ответ лежит на поверхности. Нам нужно другое «Государство Вглубь», вот и все. Не то, что есть. То, что есть, слишком похоже на симулякр раз, а если не симулякр, и искренне, то оно слишком поверхностно, технологично, функционально и в целом слабоумно. И в том, и в другом случае, оно исторически обречено.

Тогда остается выяснить последнее: возможна ли эволюция нынешнего «Государства Вглубь» в то, которое затребовано историей и системой новых вызовов (на сей раз принципиальных, имеющих глубокую фундаментальную мировоззренческую подоплеку) или нет. Если отвечать на это строго, то вопрос открытый. Лучше было бы для всех, если бы эта эволюция была бы возможной. Это позволило бы выиграть время, яснее вести войну с США на оттягивание конца обоих режимов, и подготовить заранее новые идеологические, политические и экономические формы для того, что наступит после. Если, конечно, гибель американского гиганта не положит конец истории (чего исключить нельзя).

Если эволюция возможна, то надо в ней участвовать в любом качестве и на любых ролях - все вскоре пригодится. А если нет? Тогда надо готовить альтернативное «Государство Вглубь» - поглубже, чем то, что есть, поосновательнее, порадикальнее, почестнее, почище, повозвышеннее, поумнее, подуховнее, порешительнее - как минимум на один/два порядка.

Не население и не право являются последним аргументом истории: история всегда есть борьба элит, поэтому «Государство Вглубь» против «Государства Вглубь» - по ту сторону всякой транспарентности, гласности и легальности. Как всегда, как везде, как было, есть и будет.


Александр Дугин («Завтра» № 42 (1039), 17.10.2013)  
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Глава МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван И в ходе разговора со своим японским коллегой Фумио Кисидой не поддержал введение односторонних санкций в отношении КНДР. По мнению китайского министра, необходимо возобновление диалога с КНДР.
15 сентября 2016, 07:02

Новосформированная дивизия территориальной обороны защитит Крым от диверсантов

В Севастополе создана 47-я дивизия территориальной обороны, в задачи которой будет входить защита стратегических объектов и противодействие террористам и диверсантам, проникающим на Крымский полуостров из бывшей Украины.
15 сентября 2016, 06:41
директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард

МВФ выделит киевской хунте миллиард долларов на убийство детей Донбасса

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о выделении очередного транша в размере 1 миллиард долларов для Украины в рамках четырёхлетней программы помощи.
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