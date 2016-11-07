Изборский клуб и будущее Молдавии: очистить парламент от предателей

Темой Молдовы Изборский клуб занимается с момента своего основания четыре года назад. Дружественную и братскую республику наши эксперты считают частью большого Русского мира, важным культурным элементом нашей евразийской мозаики. К тому же это государство занимает принципиально важное положение с геополитической точки зрение, а зажатое между Украиной и Молдовой Приднестровье – наш партизанский отряд на крайних западных рубежах России.

Нашу общую победу мы отметем вместе с нашим молдавским отделением Изборского клуба в Кишинёве уже в ближайшие месяцы

В апреле этого года от теоретических разработок мы перешли к прямому сотрудничеству – открыли филиал Изборского клуба в Кишеневе. С тех пор мы пристально и деятельно наблюдаем за развитием ситуации в Молдове, и конечно – за прошедшими в минувшие выходные президентскими выборами, которые могут стать для страны по-настоящему судьбоносными. Это отмечают все следящие за событиями в Молдове эксперты Изборского клуба.

Какова была предвыборная ситуация и какие итоги можно подвести после первого тура? Различные проевропейские партии, движения и общественные группы выстроились к выборам за единственным кандидатом от проевропейских сил – за. Напротив, условно пророссийский и ориентированный на Евразийский союз электорат проголосовал за, который едва не набрал половины голосов избирателей, чтобы завершить избирательную кампанию с первого захода.

Единственная действительно важная политическая повестка у любой сравнительной небольшой страны – геополитическая. Тем более это правило распространяется на зажатую между Румынией, Украиной и Россией Молдову. Так и случилось. Все прозападные кандидаты снялись в пользу Майи Санду. Препятствий для безоговорочной победы Додона оказалось несколько, и у всех есть свои имена и фамилии. Во-первых, это живущий в Москве бизнесмен и шоумени выдвинутый им кандидат в президенты, бывший журналист, набравший 6% и отказавшийся накануне 1 тура снимать свою кандидатуру в пользу Додона. Второе препятствие – экс-президент Молдовы, лидер Партии коммунистов, чья партия организовала кампанию по бойкоту выборов. И сегодня Воронин и его команда продолжают призывать к бойкоту, прекрасно осознавая, что их призыв касается только левого, пророссийского электората. Время для подобных демаршей выбрано, мягко говоря, не совсем удачно.

Основные свои предвыборные тезисы Игорь Додон– в нашем офисе Изборского клуба на Ильинке 6 июля. Его программные тезисы были и остаются прежними: ориентация на Россию, вступление в Евразийский экономический союз, федерализация с Приднестровьем, недопущение вступления в НАТО и объединения с Румынией. Игорь Николаевич тогда обратил внимание на то, что при заключении Соглашения об ассоциации с ЕС было проигнорировано мнение большинства жителей Молдовы, выступающих против его подписания и отдающих предпочтение интеграции в Евразийский Экономический Союз. Результат «европейского выбора» молдавской элиты оказался для населения плачевным. По итогам 2015 года ВВП страны снизился на 0,5%, тогда как в 2013-м рост составил 9,4%, а в 2014-м ― 4,6%. Инфляция в 2015-м составила 13,6% ― это почти в три раза больше, чем годом ранее. Курс национальной валюты ― молдавского лея ― по отношению к доллару за 2015 год снизился практически на 22%, а с момента подписания Соглашения об ассоциации с ЕС ― почти в 1,5 раза.

В результате, по данным МВФ, ВВП Молдовы за год ассоциации с ЕС снизился на 19%. А это значит, что доля внешнего долга по отношению к ВВП выросла до 42% с 31% в 2014 году и 24% в 2013-м. Очень часто девальвация национальной валюты ведет к росту экспорта, но в Молдове под руководством евроинтеграторов этого не произошло: в 2015-м экспорт сократился на 15,9%. Даже в ЕС после ассоциации стали продавать на 2,3% меньше. Именно обиженные такой политикой аграрии, сезонные рабочие, простые работяги проголосовали в итоге за лидера Партии социалистов – Додона.

Напомню в связи с этим статистику голосования. Додон одержал победу в 26 из 35 районах и муниципиях Молдавии, в первую очередь на севере и на юге страны, и в ряде городских районов Кишинёва. В Гагаузии за Додона проголосовали 91% избирателей, хотя явка оказалась очень низкой. Виновником этого не без оснований называют живущего в России бизнесмена из Гагаузии, который по просьбе Усатого (испытывающего неприязнь к Додону) призвал жителей Гагаузии бойкотировать выборы. В этнически болгарском Тараклийском районе поддержка Додона составила 87%, в Окницком районе – 73%. Однако Кишинёв и центр страны остался скорее за Санду. Студенчество в массе своей почти проигнорировало выборы.

Майя Санду – почти полный антипод Додона. Она – бывшая советница вице-президента Всемирного Банка в Вашингтоне, бывшая министр образования, занимавшаяся насаждением американских стандартов образования и массовым закрытием школ под видом «оптимизации». Ей 44 года, не замужем, и многие политики высказывали даже подозрения в ее нетрадиционной ориентации. Под знамёнами Санду объединились не только прозападные, но и открыто антироссийские силы – сторонники объединения с Румынией и вступления в НАТО. Её кандидатуру поддержали европарламентарии, послы западных стран и представители ЛГБТ-сообщества.

Выгоды от победы Додона во втором туре очевидны, кажется, уже всем. Позитивные сдвиги затронут в первую очередь малый и средний бизнес, частных фермеров и промышленников, чьи товары и труд будут вновь востребованы в России. Именно Россия и страны евразийского пространства остаются традиционными рынками сбыта молдавской продукции. На рынке СНГ реализуется от 80 до 98% продукции молдавских предприятий и аграрных хозяйств. При этом страны Евросоюза являются прямыми конкурентами молдавских производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках, а страны Евразийского Экономического Союза, напротив, конкурентами не являются. Именно поэтому даже после евроассоциации экспорт молдавской продукции продолжил сокращаться. После такого длительного и удушающего искусственного сдерживания экономики поворот на восток будет подобен глотку свежего воздуха.

Самым главным преимуществом для Молдовы станет курс на смягчение таможенного режима с Россией, который был взят Москвой после подписания Кишиневом соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году. Уже в конце этого года политики и эксперты ожидают первых двусторонних шагов в восстановлении торговых отношений, но все же полный карт-бланш на евразийскую интеграцию может быть получен только после парламентских выборов 2018 года. Для этого нужна как минимум победа Игоря Додона во втором туре президентских выборов.

Если же победа явного лидера будет не столь убедительной, то США пустят в ход многократно обкатанный на постсоветском пространстве вариант «цветной революции». Подготовка к этому уже идет полным ходом. Прозападные олигархи во главе с Санду уже запустили новый бренд – желтую ленту. На 13-14 ноября почти открыто готовится уличное противостояние в Кишиневе. Там по достоверным данным идет «прокачка» студентов и уличных активистов. При этом власти в приказном порядке заставляют носить жёлтую ленту сотрудников предприятий, торговцев на рынках, водителей маршруток и т.д.

Не избежала технических ошибок и Россия. У нас живет и трудится почти миллион гастарбайтеров из Молдовы. Однако в ходе выборов власти открыли значительно меньше участков для голосования молдаван, чем в странах ЕС. Большинство из них отдали голоса Додону и Чубашенко.

Единственная действительно важная политическая повестка у любой сравнительной небольшой страны – геополитическая

Также российские СМИ не уделили выборам достойного внимания. В информационной повестке федеральных СМИ тема судьбоносных для Молдовы выборов практически отсутствовала.

Второй тур выборов, мы уверены, покажет победу по-настоящему народных сил во главе с Игорем Додоном. Это не станет панацеей, но лишь непременным и главным условием для дальнейших изменений и самого тесного сотрудничества с Россией. Для полной победы от предателей должен быть очищен также парламент, ведь Молдова остается парламентской республикой.

Уверен, нашу общую победу мы отметем вместе с нашим молдавским отделением Изборского клуба в Кишинёве уже в ближайшие месяцы.