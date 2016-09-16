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Вся история России сделана казаками"
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Профилактика расползания раковой опухоли идеологии ИГИЛ одна - создание идейной, идеологической альтернативы, которая должна стать иммунитетом от исламизма Терроризм можно победить только идеей
ИГИЛ победит только идеологическая альтернатива"
Кавказский регион является «разломом линий», так как уже по культурологическим парадигмам представляет собой зону противопоставления православно-славянской и исламской цивилизаций Кавказ в перекрестье замыслов и смыслов
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Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
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У США много пешек в ближневосточной партии"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
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Жизнь, разделённая войной"
В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу Калиниченко: Мы осознали свою идентичность
ДНР: Осознать идентичность"
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В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу 24 августа 2016, 09:00
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Война - не повод не получать высшее образование

В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах популярности абитуриентов и работодателей. Несмотря на все сложности, с которыми в последние годы пришлось столкнуться Донбассу, экономическому факультету удалось не только сохранить уникальный опыт и традиции классического университетского образования, но и продолжить преобразования под современные образовательные стандарты и технологии.

«Много наших выпускников трудоустраиваются в России с дипломом ДонНУ»

В рамках классического университетского образования удалось сохранить и расширить номенклатуру направлений подготовки, спрос на специалистов с точки зрения структуры экономики Донбасса. Классический университет необходим экономике завтрашнего дня. На сегодняшний день на факультете реализуется восемь программ бакалавриата, девять магистерских программ.

О том, как реализуется эта цель, что уже сделано, что помогло выстоять коллективу в столь непростое время, а также об особенностях вступительной кампании 2016 года порталу «Евразия» рассказал Максим Калиниченко, декан экономического факультета Донецкого национального университета.

- Максим Петрович, почему Вы согласились возглавить экономический факультет осенью 2014 года?

- С точки зрения содержания работы, она была мне знакома, поскольку десять лет проработал заместителем декана экономического факультета по учебно-воспитательной работе. Тем не менее, я обдумывал этот шаг. Мое понимание ситуации: мы родились на этой земле, это наша родина и мы, интеллигенция, являемся частью своего народа и должны оставаться с ним всегда. Народ сделал свой выбор, осознал свою идентичность. Это понимание и повлияло на мой выбор.

Известно, что был создан ВУЗ-клон ДонНУ в Виннице из уехавших из Донецка сотрудников. Оказывалось с их стороны какое-то давление? Какие сейчас с ними взаимоотношения?

У нас нет взаимоотношений с сотрудниками и ВУЗом в Виннице. У них одна дорога, у нас – другая. Со стороны бывших коллег из Винницы прямого давления не было, но была ирония и пессимистический настрой. Я глубоко убежден, ДонНУ-Винница является политическим проектом.

Администрация вуза в Виннице с нарушением норм трудового законодательства уволила сотрудников, оставшихся в Донецке. Если с юридической точки зрения они считают вуз в Виннице правопреемником ДонНУ, то требовалось хотя бы соблюсти законодательную процедуру увольнения. Этого не произошло.

- Коллектив вам удалось сохранить?

- В целом, да. Осталась большая часть коллег и студентов. На сегодняшний день у нас на факультете работают 70 преподавателей, в том числе 10 докторов наук, профессоров, 43 кандидата наук, доцента, остальные – старшие преподаватели и ассистенты. Кроме того, 36 человек – учебно-вспомогательный персонал: заведующие учебными лабораториями, старшие лаборанты и лаборанты. На девяти кафедрах обучаются более 1300 студентов по всем формам обучения, 17 аспирантов, соискателей, докторантов.

- Сильно сократилось число студентов?

- В 2013-2014 учебном году обучалось 1700 студентов. Как видите, разница небольшая. Да, есть ВУЗ-клон в Виннице, но это не означает, что основная масса наших студентов учится именно там. Люди выехали в самых разных направлениях. Много ребят продолжают обучение в вузах Российской Федерации, Республики Беларусь, дальнего зарубежья, например, в США.

- Возвращаются ребята на родной факультет?

- Конечно! Только за этот учебный год возвратились (восстановились или перевелись) из Винницы, Киева, Харькова, Симферополя 15 человек.

- Если смотреть даже со стороны, активизация работы на экономическом факультете за последние два с половиной года действительно заметна. Как Вы оцениваете итоги этого периода?

- На протяжении десятилетий на экономическом факультете закладывался фундамент, который помог в час испытаний выстоять нашему коллективу. Основной результат – сохранилась и развивается та среда, которая позволяет реализовать миссию, предназначение факультета: обеспечение доступного и современного экономического образования, трансформированного через знания, опыт и развитие образовательных технологий в специалистов новой формации, способных к практической реализации полученных знаний в науке, производстве и предпринимательской деятельности. Еще один важный момент: в рамках классического университетского образования мы сохранили и расширили номенклатуру направлений подготовки, спрос на специалистов с точки зрения структуры экономики Донбасса. Классический университет необходим экономике завтрашнего дня.

- На сегодняшний день на факультете реализуется 8 программ бакалавриата, 9 магистерских программ. Мы работаем над открытием в новом учебном году еще двух новых программ – государственное и муниципальное управление, а также педагогическое образование с двумя профилями: география и экономика (выпускник получает право преподавать в школах географию и экономику). В регионе так сложилось, что вузы не готовили специалистов по географии. В результате общеобразовательные школы испытывают катастрофический дефицит учителей по данному предмету. В нынешнем году по инициативе университета и факультета Министерство образования и науки ДНР приняло решение открыть эту программу и начать подготовку учителей географии.

- Будут ли выделены бюджетные места в рамках вступительной кампании-2016 и сколько их ожидается на экономическом факультете?

- Заказ формирует государство через Министерство образования и науки и Министерство финансов ДНР. Обычно эти цифры доводят вузам перед стартом вступительной кампании [в 2015 году эти цифры были обнародованы в июле – ред.]. На текущую дату контрольных цифр еще нет.

Студентам, которые претендуют на места за счет ассигнований госбюджета, предстоит пройти конкурс. В первую очередь будут учитываться результаты Государственной итоговой аттестации по русскому или украинскому языкам. И вторая составляющая – оценка по профилирующему предмету. На экономическом факультете это, как правило, математика и на отдельные специальности – всемирная история или иностранный язык.

- Вы можете назвать стоимость обучения на следующий год?

- Ценовая политика университета для тех, кто изъявил желание получить образование за счет средств физических или юридических лиц является справедливой: она учитывает уровень платёжеспособности населения и при этом в большей мере покрывает только затраты на оплату труда высококвалифицированных кадров. Должно быть понятно, что чем более квалифицированным является труд, тем выше затраты на его оплату. Но конкретные цифры на этот год пока не утверждены.

- Дипломы, которые выдаются вузами Донецкой Народной Республики, нужно подтверждать в РФ?

- В первую очередь наши выпускники получают диплом своего ВУЗа – ДонНУ. Это мировая практика. Мы информируем наших выпускников о том, что они могут пройти обучение в экстернате, сдать итоговую госаттестацию в ВУЗе-партнере, защитить свою выпускную квалификационную работу и, при необходимости, получить диплом ВУЗа Российской Федерации.

В этом вопросе мы сотрудничаем с целым рядом ВУЗов, например, с Южным федеральным университетом, Северокавказским федеральным университетом, Ростовским государственным экономическим университетом, Донским техническим университетом и другими.

Положительный опыт у наших студентов по этому поводу имеется, но следует заметить, что для большинства выпускников необходимости во втором дипломе нет. Люди понимают, что они родились здесь, и поэтому свою трудовую жизнь связывают с работодателем, который находится здесь, на нашей родной земле. Кроме того, много наших выпускников трудоустраиваются в России с дипломом ДонНУ.

- Какой момент за эти два с половиной года врезался в память больше всего?

«Мы, интеллигенция, являемся частью своего народа и должны оставаться с ним всегда»

- Мозг человека устроен так, что в первую очередь хочется помнить и говорить о хорошем. Но из того, что все мы вместе пережили, - обстрелы города Донецка во время учебного процесса в 2014-2015 годах. Нужно было быстро решать крайне сложные задачи: гибко подходить к организации учебного процесса, восстанавливать наш пятый учебный корпус, который пострадал в результате артобстрелов, материально и психологически поддерживать преподавателей и студентов и многое другое.

А из приятного – это результаты нашего факультета: вручение дипломов выпускникам, многообразие мероприятий факультетской жизни, в том числе и Дни факультета, и торжественное празднование 50-летия факультета в Донбасс Опере. И, конечно, наши научные мероприятия для студентов и преподавателей. Один из принципов классического университетского образования – синтез образовательной деятельности и научно-исследовательской работы. И мы этот принцип реализовывали на проводимых нами конференциях как площадках обмена результатами научных исследований между учеными Донбасса, РФ, Беларуси, Казахстана и т.д.

Также факультет проводил Республиканские олимпиады по ряду дисциплин. И когда я вижу в числе победителей олимпиад студентов экономического факультета, то это вызывает гордость за студентов и весь коллектив экономического факультета ДонНУ.


Беседовала Наталья Макеева  
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