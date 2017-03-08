Для выживания России власть должна искать опору внутри русского народа, для этого для начала нужно признать существование русских как национальности

«Победа всегда определяется тем, кто из народов готов принести большие жертвы во имя своего будущего». Автор этих слов, выдающийся русский философ, математик, Игорь Ростиславович Шафаревич сегодня, 20 февраля 2017 года, ушёл из жизни. Ещё в советское время он с одной стороны открыто выступал в защиту Русской православной церкви, с другой – обвинял тогдашних либералов, по сути – таких диссидентов как и он, только с несколько другим «знаком», в неприятии всего русского – истории, литературы, менталитета…

От портала «Евразия»: Шафаревич Игорь Ростиславович (род. в 1923) - выдающийся советский и российский математик, философ, публицист и общественный деятель, академик РАН, доктор физико-математических наук. В 1974 году выступил в поддержку Александра Солженицына, за что был отстранён от преподавания в МГУ. В период краха советского государства и позже получил известность как активный участник национально-патриотического движения и автор острых публикаций по вопросам русскости и русофобии, а также роли еврейства в российской и мировой истории. Корреспондент портала «Евразия» побеседовал с Игорем Ростиславовичем о проблемах и перспективах российской государственности в свете русского вопроса.

«Патриотическая тема исполняется всё время в такой аранжировке, что она мне очень напоминает патриотизм сталинского времени. Это патриотизм, но в очень ограниченных формах».

- Игорь Ростиславович, откуда в советской партэлите появилась та червоточина, которая в итоге привела к сдаче огромного государства? Понятно, что Горбачёва поймали в своё время на идею включения в управление единым миром. Тогда уже начались разговоры о глобализации, о мировом правительстве, и была «закинута удочка», что советская элита тоже могла бы интегрироваться в эту общемировую элиту. Условие было в том, чтобы отдать Восточную Европу...

Я думаю, что более существенным условием была дерусификация, исключение из политики русского элемента, которого и так, сколько я себя помню, власть в России всегда панически боялась. И я бы не стал в этом смысле так жёстко противопоставлять политику при Горбачёве тому, что происходит сегодня. Во внешней политике, может быть, и есть изменения, но во внутренней политике всё давление СМИ и власти направлено против русского самосознания. Если убивает приезжий гастарбайтер из Таджикистана русского подростка, то это считается бытовым убийством. А если русский убивает…

Вот создан какой-то загадочный тип скинхэда. Под скинхэдами подразумевается, видимо, что-то вроде русских фашистов. Но прямо этого не говорится, и этот образ странным образом давит на сознание людей. Это похоже на то, как в советское время о ком-нибудь могли сказать, что его высказывания носят «антисоветский характер». Сейчас так же могут сказать «антисемит» - на человека ставится клеймо, которое не требует расшифровки. Да, патриотизм при Путине был легализован, но он был стерилизован. И эта стерильность очень тщательно охранялась.

- После событий в Южной Осетии какое-то время казалось, что патриотизм перестанет быть просто номинальным, создавалось ощущение, что тема дружбы с Западом закрывается надолго...

Я тоже надеялся на это, да и сейчас надеюсь, мне кажется, что сила западного течения в мире со всех сторон себя исчерпала. Тогда как в России содержится альтернативный проект, он заключён в психологии русских. Этим и объясняется, мне кажется, поразительные, фантастические утверждения иностранцев, побывавших в 15-17 веках в России, о том, например, что русские мужчины любят женщин, но предпочитают мальчиков. Это ведь было совершенно невиданно в России того времени, тем не менее, они, видимо, как рациональные люди, стремились придать рациональное обоснование своей иррациональной антипатии. Поэтому и писали, что и природа, и люди в России – чудовищны.

Но это – естественная русофобия Запада. Понятно, что хорошая Россия для Запада – это несуществующая Россия. А вот какова история возникновения русофобии внутри России?

Я думаю, что это сложилось ещё до революции и было в каком-то смысле её причиной. Сначала все люди служили государству, было общее чувство того, что в тяжёлых условиях каждый своё тягло тянет. А потом дворяне освободились от своих обязательств. При Петре Первом дворянин обязан был служить с 15-и лет до серьёзного ранения или смерти. А дворянские вольности – у Василия Ключевского даже написано, что это одна из причин пугачёвского восстания. Дворяне решили, что очень здорово жить на шее крестьян и прожили так ещё 99 лет до освобождения крестьян. Они жили на шее народа и считали при этом, что он отсталый, а они несут ему просвещение. А субъективно это ещё подкреплялось тем, что западная культура действительно обаятельна, и были люди, которые в это влюблялись – вроде Тургенева – и образовывали своего рода авангард Запада, заброшенный в Россию. Произошло подчинение сначала дворянства, а потом и интеллигенции этой логике.

То есть, поняв несовместимость западной культуры, западного образа жизни с нашим, дворяне начали пытаться менять Россию. Но ведь революция 17-го года во многом произошла на отрицании этой романовской России.

Произошло то, что народ перестал ощущать это государство своим. Я думаю, что то, что у нас называют эвфемизмом «социальная нестабильность», то есть народное восстание – это ещё не самое опасное. Страшнее, когда народ перестаёт чувствовать это государство своим, и утрачивает стимул его защищать. И тогда маленькая решительная группа может повернуть ситуацию в любую сторону. Это, мне кажется, и был механизм кризиса 1917 года, также как и 1991-1993 годов.

- А марксизм можно назвать русофобским явлением?

Конечно! У Маркса есть такие высказывания, которые у нас до войны даже не печатали. Можно сказать, что Запад сначала пытался завоевать Россию тем же способом, каким завоёвывал земли в Америке, в Индии или Африке, но скоро они поняли, что объединённых сил всего Запада недостаточно для этого. И тогда был, так сказать, найден обходной путь – это и был марксизм – чисто западное учение с ненавистью к русским.

Сталинский период советской истории – это, я думаю, была попытка понять, что будущее страны решается на факторе жертвенности народа, соответственно, на том, будет ли народ считать эту страну своей, чтобы её строить и за неё умирать. Поэтому на декоративном уровне, особенно перед войной, патриотизм как бы поддерживался. Были даже переименованы на старый лад ряд улиц, проспектов, площадей в Ленинграде. То есть власть понимала, что самосознанию русского народа, способному на проявление жертвенности, не нужно подставлять ножку. Однако попытки реальной реабилитации патриотизма на партийной платформе обернулись в конце сороковых «ленинградским делом».

- А после сталинской эпохи при Хрущеве началось уже явное отступление от государственнической, патриотической позиции и началась русофобия уже в виде диссидентского движения, шестидесятников.

Да, я помню тогдашние настроения интеллигенции, помню как изменилось их отношение. Когда стало ясно, что за разговоры человек головой не поплатится, о власти стали говорить как о том, чего вообще не существует, чего не должно существовать, что власть есть чистое недоразумение. Причём, тут не было никаких планов свержения власти, было чистое отрицание. Отрицание и государства, и народности.

- На какой же базе коренилась русофобия в советский период? Уже не было дворянства, не было ориентированных на Запад элит, и всё равно, нашлась какая-то платформа, на которой это явление существовало.

Существовала коммунистическая, в значительной части еврейская элита, очень малочисленная, которая осуществляла диктаторскую власть над колоссальной страной. При этом они, также как до них дворяне, опирались на представление о том, что эта страна дикая, и только сами они знают секрет того, как изменить жизнь, чтобы она стала счастливой. Разгул русофобии самый лютый начался в 1920-е годы. Он в разные периоды то затихал, то вспыхивал с новой силой. Он в какой-то степени продолжается и сейчас.

- Ближайший к нам гигантский всплеск русофобии можно отнести к эпохе Ельцина, когда всё строилось на чистом отрицании русских. А кто из элит персонально ответственен за то, что произошло в России в начале 1990-х годов? Почему вообще возникла такая возможность прихода к власти этой русофобской клики?

Но ведь это было почти одно и то же поколение - то, которое выиграло Великую Отечественную войну, и то, которое в 1991 году совершенно пассивно отнеслось к краху этой власти. Я думаю, что очень сильно постарались в этом плане сами власти. Вот смотрите, я помню как около 2000 года был заключён договор с Украиной. Приезжали сюда украинские коммунисты, говорили о том, что мы, собственно, один народ. В этом договоре было зафиксировано, что Россия не имеет никаких территориальных притязаний к Украине. Тогда заместителем председателя Госдумы, ответственным за связи со странами СНГ был Сергей Бабурин. Его сняли, и на его место поставили женщину, коммунистку.

Так вот, ко мне приходили женщины из Крыма, которые к ней приехали, и говорили: что же вы делаете? Она им говорит: ну, мы же вас отдаём не во враждебное государство, а тоже в славянское. То есть у них было представление, что с двумя миллионами людей они могут сделать всё, что угодно. Такова номенклатурная советская точка зрения, сложившаяся на протяжении послевоенных лет – о том, что людей можно не спрашивать. Это было в основе их мышления: небольшой слой правил громадной страной с той мыслью, что это дикие люди, которые сами не знают, что им нужно, а мы, мол, им всё покажем.

- И почему это выразилось в роспуске советского государства, ведь лучше управлять большим, масштабным, нежели маленьким и расколовшимся?

Там были противоречия между Горбачевым и Ельциным, а в основе лежало то, что эти люди себя так вели в течение нескольких десятилетий, как чужаки, как завоеватели в этой стране.

- Но в 1991 году самые могущественные люди, которые управляли половиной мира, собрались в коалицию – в ГКЧП. Почему, когда они решили предотвратить сдачу страны Западу, их попытка потерпела неудачу?

Да, они бы вполне могли найти большую народную поддержку, но они не могли обратиться к народу напрямую – у них была номенклатурная психология. Когда Гайдар призвал своих сторонников прийти к Белому дому, они тоже опубликовали воззвание – то ли в «Правде», то ли в газете Проханова, но там вообще ничего не было сказано о том, как можно поддержать, куда приходить. Апелляция к народу была для них запретной и неестественной по самому их духу, по воспитанию. Я, когда бывал в провинции, спрашивал людей, почему они не поддержали ГКЧП. Мне отвечали, что они и не думали, что нужно кого-то поддерживать, думали, что сами справятся.

- То есть народ как бы не был соучастником своей истории?

У меня такое впечатление, что не был. И до сих пор нет. Я это сам могу засвидетельствовать. Я помню, как участвовал в одной передаче, где был телефон, по которому можно было звонить и задавать вопросы. Очень был интересный диалог. Телефон всё время звонил. А после меня выступал какой-то казачий есаул из русских, живущих в Казахстане, и рассказывал, как их там притесняют... Я его спросил потом, когда встретил – мне показалось, что ни разу телефон не звонил. Он говорит - да, ни разу.

- А так называемая «пятая колонна» Запада? Яковлев - прораб перестройки, горбачевский помощник, Бурбулис, Шахрай - это же всё руководители партийных школ, которые обслуживали тогдашнюю позднесоветскую власть, Гайдар тот же - насколько их влияние было сильно?

Я думаю, что влияние их было косвенным. Реальный результат их деятельности заключался в том, что народ перестал чувствовать, что это государство – его.

- То есть они провоцировали это отчуждение?

Да, они это внушали.

- А если брать постъельцинскую ситуацию, то сохранилось ли влияние «пятой колонны» на путинскую власть? Ведь Путин в свое время вывел патриотическую тему из-под запрета...

Видите ли, эта патриотическая тема исполняется всё время в такой аранжировке, что она мне очень напоминает патриотизм сталинского времени. Это патриотизм, но в очень ограниченных формах. Сейчас, конечно, слова, которые произносятся – «Россия», «национальные интересы» - за них бы в 39 или в 51 расстреляли просто. Сейчас всякий политик – патриот и клянётся, что он отстаивает национальные интересы. Но вот чьи национальные интересы? – этот вопрос под запретом. И за этим чрезвычайно строго смотрят. Я помню те времена, когда, например, появились такие фильмы как «Александр Невский» - за несколько лет до этого всю компанию, которая этот фильм делала, за это просто бы расстреляли. И вот то время, когда патриотизм при Сталине был как бы разрешён, напоминает мне нынешнее время.

Раньше у нас слово «патриотизм» употреблялось только в кавычках, сегодня его как бы расковычили и все сегодня у нас стали патриоты без кавычек. Но вот только какие патриоты? Ни в коем случае ведь нельзя формулировать, что это – русский патриотизм.

Положительным фактором в жизни является уже то, что есть хотя бы интерес к тому, что существует в истории такое странное явление, называемое национальностью.

Самый простой пример: сейчас нельзя поставить вопрос о количестве русских в России и количестве приезжих, потому что национальность вычеркнута из паспорта, национальность лишена статуса юридического понятия.

- Тем не менее, например, создан фонд «Русский мир».

Да, русские всё время участвуют... Есть русское радио и так далее. Получается, что одну сторону как бы ласкают, а с другой стороны демонстрируются примеры каких-то непонятных скинхедов.

- А такое понятие как еврейская элита - в нынешней России, в нынешней ситуации оно еще актуально, еще присутствует?

Думаю, что оно во всём мире актуально: власть во всём мире принадлежит немногочисленной финансовой элите, а она в основном еврейская.

- Финансовая элита тождественна элите политической по влиянию?

Она определяет ее. Я думаю, что американцам, например, разрешается поиграть в то, что они выберут того или иного президента. У нас народ может этого не понять и увериться, что он действительно может что-то решать. А американцы - очень дрессированный народ, дисциплинированный - и им можно разрешить. Эти президенты должны мало отличаться друг от друга в принципе. А какой выбор предоставить – это решается финансовыми элитами, которые в основном еврейские.

- А можно сказать, что еврейская финансовая элита тождественна такой формуле, как мировое правительство?

Это термин, который часто употребляется, но я совершенно не представляю, в какой мере он имеет реальность. Есть известное ещё со времён Первой Мировой войны утверждение, что в мире существует человек двадцать, которые все друг с другом знакомы и определяют судьбу мира. И, мол, нечего кривляться, пора признать этот факт. В какой мере это соответствует действительности, мне совершенно неясно. Я думаю, что это, скорее всего, нечто переменное. Есть люди более влиятельные, есть менее, есть такие, с которыми советуются по всем вопросам, с некоторыми - только по определённым вопросам, их касающимся. А вот чтобы было такое правительство, про которое можно точно сказать, что такой-то человек, например, Римский Папа или Горбачёв, входит в него, а другой не входит, - то это, мне кажется, менее вероятно. Хотя и это не исключено.

- Но существуют же такие наднациональные органы, как Бендельбергский клуб, Трехсторонняя комиссия, которые объединяют самых могущественных людей, которые принимают решения по основным общемировым проблемам. Ведь концепция глобализации вызревала в недрах этих организаций, и сегодня США - это наиболее могущественный инструмент по реализации этих идей.

Концепция глобализации - да. У меня складывается такое впечатление, что она навязывается человечеству с целью превращения его в некую аморфную массу, которой легко управлять.

- И явно такие решения принимает не американский президент, который меняется раз в четыре года или в восемь лет.

Нет, конечно!

- А кто в России принимает решения сейчас?

Я думаю, что Россия сейчас в основном подчинена международной финансовой элите.

- То есть существуют какие-то международные представители финансовой элиты в России, через которых транслируются решения этой элиты и которые уже передаются нашему политическому руководству?

Да, я думаю, что они сообщаются. Но кто это конкретно - трудно сказать, потому что когда-то такой человек, как Яковлев - он был очень виден. Сейчас такого эквивалента ему нет, положение какое-то более размытое.

- А в России сейчас осталась еврейская элита?

Я думаю, что, безусловно, осталась.

- А кто это? Явно, что это не Путин и не Медведев.

Ну, Медведев - не знаю, а вот если посмотреть список самых богатых людей России, то там превалируют еврейские фамилии. И превалируют их капиталы в экономике.

- Но их же равноудалили. Путин пришел и олигархов отстранил от власти. Гусинского выгнали, Березовский удрал, Ходорковского посадили. То есть это были столпы, которые при Ельцине, по сути, управляли государством напрямую. Сейчас же их разогнали...

Ну, какие-то интересы здесь столкнулись, но не всех же разогнали? Абрамович остался. Я не думаю, что они разогнаны или недоразогнаны, я думаю, что они на коне до сих пор.

- То есть они себя уверенно чувствуют, оставшиеся.

Они чувствуют себя хозяевами. Ведь было же когда-то письмо еврейских банкиров. Может, конечно, немножко сейчас изменилось всё, и такого письма в открытую не будет опубликовано, но по всему можно судить, по советникам и так далее, что власть, конечно, в руках мировых финансов.

- Таким образом, через советников группа самых богатых людей, связанная с мировой финансовой системой, продолжает влиять на политическую власть и на принятие решений в стране.

Да.

- А как на этом сказываются испортившиеся было после событий в Южной Осетии отношения между Россией и Америкой?

Это вопрос сложный. Может быть, отношения далеко не так и испорчены. Может быть, мировая элита и решила, что можно разрешить им ругаться, ничего страшного...

- Возможно ли возвращение такого периода, когда закончится либеральный разгул, и в связи с общей мобилизацией государства произойдёт возвращение политических репрессий, когда будут русофобов, откровенных противников нынешней власти, нынешнего патриотического курса просто сажать?

Сначала нужно сделать предположение, что нынешний курс действительно патриотический.

- Например, в свое время Медведев стоял перед выбором: он мог не вступиться за Южную Осетию и проявить лояльность, но он вступился, ввел 58-ю армию. Это ультрапатриотический шаг.

Да, конечно, я ожидал каких-то разговоров, что, мол, главное, чтобы кровь не проливалась и так далее, что раз они заняли половину Цхинвали, то давайте поделим пополам...

- Да, многие этого ожидали. «Пятая колонна» считала Медведева своим, считала, что он сейчас придет, отпустит Ходорковского, вернет Касьянова в правительство и так далее. Но этого не произошло, наоборот, он ввел 58-ю армию, освободил Южную Осетию, разгромил базу на территории Грузии и признал Южную Осетию и Абхазию. Но большей катастрофы русофобская либеральная элита не могла себе представить. Медведев - ультрапатриот!

Большей катастрофой было бы признание того, что Россия - есть государство русское. Вот когда во главе России будет стоять человек, который такую фразу скажет, что Россия создана русскими, их невероятными жертвами - во время войны и в экономическом смысле, тогда можно сказать, что произошел такой поворот.

- Но даже тогда это должно быть не государство русских, а империя русских, потому что если мы сузим масштабы России до государства-нации, до региональной державы русских, мы тогда оттолкнем от себя страны СНГ, которые отошли от нас в момент падения Советского Союза.

Тут, конечно, выбор есть - держаться ли за империю или за то, что Россия - мононациональное государство. В России ведь сейчас русского населения всё ещё пропорционально больше, чем титульного населения в любой европейской стране, считающейся моноэтнической. И в империи русских всегда было около 50% населения.

- А какие сейчас стоят перед Россией реальные опасности и угрозы, на которые нужно в первую очередь обратить внимание и предпринять срочные меры для их устранения?

Мне кажется, главным фактором является падения численности населения. Это признают и Путин, и Медведев и кто угодно, включая их противников. Мне кажется, что это общее свойство европеоидов - либо европейцев, либо выходцев из европейских стран. Это и в Америке видно, и в Австралии. Этот фактор влечет за собой второе явление - это въезд громадного числа людей других национальностей, на Западе это видно. Это такое же положение, как было в Римской империи: численность итальянцев сокращается, а их земли занимают те, кого они считали варварами. Сейчас положение похоже на какой-нибудь V или VI век. И мне кажется, есть определенная генетическая тенденция у русских. Произойдёт, по-видимому, сильное смешение наций. Вопрос заключается в том, сохранятся ли в результате эти русские тенденции.

- А что касается конкретно руководства: Путина, Медведева - что, по вашему, им сегодня необходимо предпринять для сохранения страны?

Мне кажется, что люди, которые получили такую большую власть, знают, с какими реалиями они сталкиваются и как себя нужно вести. Будущее зависит от того, как эти реалии будут меняться. Я надеюсь, что они будут меняться в ту сторону, что давление западного проекта будет ослабевать. Просто потому, что сил уже не будет хватать.

- То есть, соответственно, если западный проект будет ослабевать, то позиции России в мире будут усиливаться?

Я думаю, что да. И роль русского элемента в правлении Россией должна усиливаться. Та ли власть в России останется, или она будет как-то индивидуально меняться, это, мне кажется, совершенно второстепенный вопрос, я-то это уже не увижу, и меня это не так уж волнует. Важно, что при ослаблении западного давления власть, какая бы она ни была, должна искать какую-то опору внутри...

- Опереться на русских?.. А что для этого нужно сейчас сделать?

Первый шаг заключается в том, чтобы признать существование русских как национальности, например, публиковать статистику...

- То есть вернуть в паспорте графу «национальность»?

Да.

- Но в советский период русскими себя записывали и якуты, и татары, и башкиры. Если человек живёт в России и называет себя русским, этого достаточно?

Большинство таких категорий органического характера не поддаются идентификации. Я помню, как я еще в давнишние времена разговаривал с одним очень либерально настроенным молодым человеком. Он мне говорил: «Да нет никакого русского народа, если он есть, то дайте ему определение». Я ему ответил: «Я могу сказать, что и вас нет, потому что если вы есть, то "русский" это - ваше определение». А самому «русскому» определение дать нельзя. Мне кажется, что положительным фактором в жизни является уже то, что есть хотя бы интерес к тому, что существует в истории такое странное явление, называемое национальностью.