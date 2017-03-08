8 марта, среда | evrazia.org |  Добавить в закладки |  Сделать стартовой
б.Украина | Интервью | Аналитика | Политика | Регионы | Тексты | Обзор СМИ | Геополитика | Кавказ | Сетевые войны
Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждовать с Турцией"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
Россия – это сложно!"
14 декабря 2016 года функционер так называемого «Совета муфтиев России», настоятель Соборной мечети Москвы Ильдар Аляутдинов сделал громкое заявление о якобы имеющем место угнетении мусульман Мьянмы. «Мы с ужасом наблюдаем массовое угнетение мусульман и т Казус Мьянмы
Казус Мьянмы"
В сети разгорелись не слабые споры по материалу военкора Дмитрия Стешина «Донбасс – муки за всех», на тему: почему Россия не смогла адекватно ответить Украине после очередного ее расстрела Донбасса. Руслан Ляпин Не надо себе врать
Украина - БУ. Или нет?"
Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
Холуй нацистов ухитрился стать героем Украины"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Держи подвалы и порох сухими"
В 2014 году указом Президента России утверждены Основы государственной культурной политики, чего до этого не было. Либералы-западники, державшие в своих руках практически все государственные и частные СМИ на протяжении 1990-х да и 2000-х г.г Евразийство Пахмутовой
Нежность нового евразийства"
Сегодня, 27 января 2017 года, в возрасте 62 лет ушел от нас великий мыслитель, русский философ, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер Владимир Игоревич Карпец. Выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Игоревича. Владимир Карпец: Защитник идеи Русской Монархии, Русского Царства, Третьего Рима
Умер Владимир Карпец"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
Джонс: Мир готов к переменам Джонс: Мир готов к переменам
После Обамы"
Когда во главе России встанет человек, который скажет, что Россия создана русскими, их невероятными жертвами - тогда можно будет сказать, что произошел патриотический переворот Шафаревич: Русский - по определению и без определения
Интервью с философом, академиком РАН Игорем Шафаревичем"
Томилав Сунич: Евроcоюз - один из показушных проектов Томилав Сунич: Евроcоюз - один из показушных проектов
Евросоюз - показуха!"
 АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
Наталья МакееваНаталья Макеева: Не в своей стихии
Американцы вознамерились взяться за Солнце – геополитические и метафизические аспекты казуса
Андрей ИрышковАндрей Ирышков: Снайпер и момент дзэн
Не всякий воин стремится в убийстве врага достигнуть момента наивысшего счастья и обрести себя
Валерий КоровинВалерий Коровин: Путин и «линия Примакова»
Ситуация вокруг Донбасса указывает, что сторонники геополитической субъектности России и жёсткого отстаивания своих стратегических интересов потерпели поражение от сторонников слабой, ситуативной политики государства-корпорации
Александр ДугинАлександр Дугин: Мечтать не вредно - утопии как двигатели человеческой истории
Человеку без утопии существовать невозможно - в конечном итоге на первый взгляд ненужная, далекая, недосягаемая утопия становится чем-то практически необходимым и совершенно неотъемлемым от нас
Сергей КривошеевСергей Кривошеев: Против глобализации - «Основы православной культуры» в школах как гарант сохранения суверенитета
Учиться защищать свою страну, свой народ, свою православную веру необходимо с раннего возраста - пришло время введения во всех школах России курса «Основ православной культуры»

 Шафаревич: Русский - по определению и без определения
Когда во главе России встанет человек, который скажет, что Россия создана русскими, их невероятными жертвами - тогда можно будет сказать, что произошел патриотический переворот 20 февраля 2017, 19:05
Версия для печати
Добавить в закладки
Для выживания России власть должна искать опору внутри русского народа, для этого для начала нужно признать существование русских как национальности

«Победа всегда определяется тем, кто из народов готов принести большие жертвы во имя своего будущего». Автор этих слов, выдающийся русский философ, математик, Игорь Ростиславович Шафаревич сегодня, 20 февраля 2017 года, ушёл из жизни. Ещё в советское время он с одной стороны открыто выступал в защиту Русской православной церкви, с другой – обвинял тогдашних либералов, по сути – таких диссидентов как и он, только с несколько другим «знаком», в неприятии всего русского – истории, литературы, менталитета…

От портала «Евразия»: Шафаревич Игорь Ростиславович (род. в 1923) - выдающийся советский и российский математик, философ, публицист и общественный деятель, академик РАН, доктор физико-математических наук. В 1974 году выступил в поддержку Александра Солженицына, за что был отстранён от преподавания в МГУ. В период краха советского государства и позже получил известность как активный участник национально-патриотического движения и автор острых публикаций по вопросам русскости и русофобии, а также роли еврейства в российской и мировой истории. Корреспондент портала «Евразия» побеседовал с Игорем Ростиславовичем о проблемах и перспективах российской государственности в свете русского вопроса.

«Патриотическая тема исполняется всё время в такой аранжировке, что она мне очень напоминает патриотизм сталинского времени. Это патриотизм, но в очень ограниченных формах».

- Игорь Ростиславович, откуда в советской партэлите появилась та червоточина, которая в итоге привела к сдаче огромного государства? Понятно, что Горбачёва поймали в своё время на идею включения в управление единым миром. Тогда уже начались разговоры о глобализации, о мировом правительстве, и была «закинута удочка», что советская элита тоже могла бы интегрироваться в эту общемировую элиту. Условие было в том, чтобы отдать Восточную Европу...

Я думаю, что более существенным условием была дерусификация, исключение из политики русского элемента, которого и так, сколько я себя помню, власть в России всегда панически боялась. И я бы не стал в этом смысле так жёстко противопоставлять политику при Горбачёве тому, что происходит сегодня. Во внешней политике, может быть, и есть изменения, но во внутренней политике всё давление СМИ и власти направлено против русского самосознания. Если убивает приезжий гастарбайтер из Таджикистана русского подростка, то это считается бытовым убийством. А если русский убивает…

Вот создан какой-то загадочный тип скинхэда. Под скинхэдами подразумевается, видимо, что-то вроде русских фашистов. Но прямо этого не говорится, и этот образ странным образом давит на сознание людей. Это похоже на то, как в советское время о ком-нибудь могли сказать, что его высказывания носят «антисоветский характер». Сейчас так же могут сказать «антисемит» - на человека ставится клеймо, которое не требует расшифровки. Да, патриотизм при Путине был легализован, но он был стерилизован. И эта стерильность очень тщательно охранялась.

- После событий в Южной Осетии какое-то время казалось, что патриотизм перестанет быть просто номинальным, создавалось ощущение, что тема дружбы с Западом закрывается надолго...

Я тоже надеялся на это, да и сейчас надеюсь, мне кажется, что сила западного течения в мире со всех сторон себя исчерпала. Тогда как в России содержится альтернативный проект, он заключён в психологии русских. Этим и объясняется, мне кажется, поразительные, фантастические утверждения иностранцев, побывавших в 15-17 веках в России, о том, например, что русские мужчины любят женщин, но предпочитают мальчиков. Это ведь было совершенно невиданно в России того времени, тем не менее, они, видимо, как рациональные люди, стремились придать рациональное обоснование своей иррациональной антипатии. Поэтому и писали, что и природа, и люди в России – чудовищны.

Но это – естественная русофобия Запада. Понятно, что хорошая Россия для Запада – это несуществующая Россия. А вот какова история возникновения русофобии внутри России?

Я думаю, что это сложилось ещё до революции и было в каком-то смысле её причиной. Сначала все люди служили государству, было общее чувство того, что в тяжёлых условиях каждый своё тягло тянет. А потом дворяне освободились от своих обязательств. При Петре Первом дворянин обязан был служить с 15-и лет до серьёзного ранения или смерти. А дворянские вольности – у Василия Ключевского даже написано, что это одна из причин пугачёвского восстания. Дворяне решили, что очень здорово жить на шее крестьян и прожили так ещё 99 лет до освобождения крестьян. Они жили на шее народа и считали при этом, что он отсталый, а они несут ему просвещение. А субъективно это ещё подкреплялось тем, что западная культура действительно обаятельна, и были люди, которые в это влюблялись – вроде Тургенева – и образовывали своего рода авангард Запада, заброшенный в Россию. Произошло подчинение сначала дворянства, а потом и интеллигенции этой логике.

То есть, поняв несовместимость западной культуры, западного образа жизни с нашим, дворяне начали пытаться менять Россию. Но ведь революция 17-го года во многом произошла на отрицании этой романовской России.

Произошло то, что народ перестал ощущать это государство своим. Я думаю, что то, что у нас называют эвфемизмом «социальная нестабильность», то есть народное восстание – это ещё не самое опасное. Страшнее, когда народ перестаёт чувствовать это государство своим, и утрачивает стимул его защищать. И тогда маленькая решительная группа может повернуть ситуацию в любую сторону. Это, мне кажется, и был механизм кризиса 1917 года, также как и 1991-1993 годов.

- А марксизм можно назвать русофобским явлением?

Конечно! У Маркса есть такие высказывания, которые у нас до войны даже не печатали. Можно сказать, что Запад сначала пытался завоевать Россию тем же способом, каким завоёвывал земли в Америке, в Индии или Африке, но скоро они поняли, что объединённых сил всего Запада недостаточно для этого. И тогда был, так сказать, найден обходной путь – это и был марксизм – чисто западное учение с ненавистью к русским.

Сталинский период советской истории – это, я думаю, была попытка понять, что будущее страны решается на факторе жертвенности народа, соответственно, на том, будет ли народ считать эту страну своей, чтобы её строить и за неё умирать. Поэтому на декоративном уровне, особенно перед войной, патриотизм как бы поддерживался. Были даже переименованы на старый лад ряд улиц, проспектов, площадей в Ленинграде. То есть власть понимала, что самосознанию русского народа, способному на проявление жертвенности, не нужно подставлять ножку. Однако попытки реальной реабилитации патриотизма на партийной платформе обернулись в конце сороковых «ленинградским делом».

- А после сталинской эпохи при Хрущеве началось уже явное отступление от государственнической, патриотической позиции и началась русофобия уже в виде диссидентского движения, шестидесятников.

Да, я помню тогдашние настроения интеллигенции, помню как изменилось их отношение. Когда стало ясно, что за разговоры человек головой не поплатится, о власти стали говорить как о том, чего вообще не существует, чего не должно существовать, что власть есть чистое недоразумение. Причём, тут не было никаких планов свержения власти, было чистое отрицание. Отрицание и государства, и народности.

- На какой же базе коренилась русофобия в советский период? Уже не было дворянства, не было ориентированных на Запад элит, и всё равно, нашлась какая-то платформа, на которой это явление существовало.

Существовала коммунистическая, в значительной части еврейская элита, очень малочисленная, которая осуществляла диктаторскую власть над колоссальной страной. При этом они, также как до них дворяне, опирались на представление о том, что эта страна дикая, и только сами они знают секрет того, как изменить жизнь, чтобы она стала счастливой. Разгул русофобии самый лютый начался в 1920-е годы. Он в разные периоды то затихал, то вспыхивал с новой силой. Он в какой-то степени продолжается и сейчас.

- Ближайший к нам гигантский всплеск русофобии можно отнести к эпохе Ельцина, когда всё строилось на чистом отрицании русских. А кто из элит персонально ответственен за то, что произошло в России в начале 1990-х годов? Почему вообще возникла такая возможность прихода к власти этой русофобской клики?

Но ведь это было почти одно и то же поколение - то, которое выиграло Великую Отечественную войну, и то, которое в 1991 году совершенно пассивно отнеслось к краху этой власти. Я думаю, что очень сильно постарались в этом плане сами власти. Вот смотрите, я помню как около 2000 года был заключён договор с Украиной. Приезжали сюда украинские коммунисты, говорили о том, что мы, собственно, один народ. В этом договоре было зафиксировано, что Россия не имеет никаких территориальных притязаний к Украине. Тогда заместителем председателя Госдумы, ответственным за связи со странами СНГ был Сергей Бабурин. Его сняли, и на его место поставили женщину, коммунистку.

Так вот, ко мне приходили женщины из Крыма, которые к ней приехали, и говорили: что же вы делаете? Она им говорит: ну, мы же вас отдаём не во враждебное государство, а тоже в славянское. То есть у них было представление, что с двумя миллионами людей они могут сделать всё, что угодно. Такова номенклатурная советская точка зрения, сложившаяся на протяжении послевоенных лет – о том, что людей можно не спрашивать. Это было в основе их мышления: небольшой слой правил громадной страной с той мыслью, что это дикие люди, которые сами не знают, что им нужно, а мы, мол, им всё покажем.

- И почему это выразилось в роспуске советского государства, ведь лучше управлять большим, масштабным, нежели маленьким и расколовшимся?

Там были противоречия между Горбачевым и Ельциным, а в основе лежало то, что эти люди себя так вели в течение нескольких десятилетий, как чужаки, как завоеватели в этой стране.

- Но в 1991 году самые могущественные люди, которые управляли половиной мира, собрались в коалицию – в ГКЧП. Почему, когда они решили предотвратить сдачу страны Западу, их попытка потерпела неудачу?

Да, они бы вполне могли найти большую народную поддержку, но они не могли обратиться к народу напрямую – у них была номенклатурная психология. Когда Гайдар призвал своих сторонников прийти к Белому дому, они тоже опубликовали воззвание – то ли в «Правде», то ли в газете Проханова, но там вообще ничего не было сказано о том, как можно поддержать, куда приходить. Апелляция к народу была для них запретной и неестественной по самому их духу, по воспитанию. Я, когда бывал в провинции, спрашивал людей, почему они не поддержали ГКЧП. Мне отвечали, что они и не думали, что нужно кого-то поддерживать, думали, что сами справятся.

- То есть народ как бы не был соучастником своей истории?

У меня такое впечатление, что не был. И до сих пор нет. Я это сам могу засвидетельствовать. Я помню, как участвовал в одной передаче, где был телефон, по которому можно было звонить и задавать вопросы. Очень был интересный диалог. Телефон всё время звонил. А после меня выступал какой-то казачий есаул из русских, живущих в Казахстане, и рассказывал, как их там притесняют... Я его спросил потом, когда встретил – мне показалось, что ни разу телефон не звонил. Он говорит - да, ни разу.

- А так называемая «пятая колонна» Запада? Яковлев - прораб перестройки, горбачевский помощник, Бурбулис, Шахрай - это же всё руководители партийных школ, которые обслуживали тогдашнюю позднесоветскую власть, Гайдар тот же - насколько их влияние было сильно?

Я думаю, что влияние их было косвенным. Реальный результат их деятельности заключался в том, что народ перестал чувствовать, что это государство – его.

- То есть они провоцировали это отчуждение?

Да, они это внушали.

- А если брать постъельцинскую ситуацию, то сохранилось ли влияние «пятой колонны» на путинскую власть? Ведь Путин в свое время вывел патриотическую тему из-под запрета...

Видите ли, эта патриотическая тема исполняется всё время в такой аранжировке, что она мне очень напоминает патриотизм сталинского времени. Это патриотизм, но в очень ограниченных формах. Сейчас, конечно, слова, которые произносятся – «Россия», «национальные интересы» - за них бы в 39 или в 51 расстреляли просто. Сейчас всякий политик – патриот и клянётся, что он отстаивает национальные интересы. Но вот чьи национальные интересы? – этот вопрос под запретом. И за этим чрезвычайно строго смотрят. Я помню те времена, когда, например, появились такие фильмы как «Александр Невский» - за несколько лет до этого всю компанию, которая этот фильм делала, за это просто бы расстреляли. И вот то время, когда патриотизм при Сталине был как бы разрешён, напоминает мне нынешнее время.

Раньше у нас слово «патриотизм» употреблялось только в кавычках, сегодня его как бы расковычили и все сегодня у нас стали патриоты без кавычек. Но вот только какие патриоты? Ни в коем случае ведь нельзя формулировать, что это – русский патриотизм.

Положительным фактором в жизни является уже то, что есть хотя бы интерес к тому, что существует в истории такое странное явление, называемое национальностью.

Самый простой пример: сейчас нельзя поставить вопрос о количестве русских в России и количестве приезжих, потому что национальность вычеркнута из паспорта, национальность лишена статуса юридического понятия.

- Тем не менее, например, создан фонд «Русский мир».

Да, русские всё время участвуют... Есть русское радио и так далее. Получается, что одну сторону как бы ласкают, а с другой стороны демонстрируются примеры каких-то непонятных скинхедов.

- А такое понятие как еврейская элита - в нынешней России, в нынешней ситуации оно еще актуально, еще присутствует?

Думаю, что оно во всём мире актуально: власть во всём мире принадлежит немногочисленной финансовой элите, а она в основном еврейская.

- Финансовая элита тождественна элите политической по влиянию?

Она определяет ее. Я думаю, что американцам, например, разрешается поиграть в то, что они выберут того или иного президента. У нас народ может этого не понять и увериться, что он действительно может что-то решать. А американцы - очень дрессированный народ, дисциплинированный - и им можно разрешить. Эти президенты должны мало отличаться друг от друга в принципе. А какой выбор предоставить – это решается финансовыми элитами, которые в основном еврейские.

- А можно сказать, что еврейская финансовая элита тождественна такой формуле, как мировое правительство?

Это термин, который часто употребляется, но я совершенно не представляю, в какой мере он имеет реальность. Есть известное ещё со времён Первой Мировой войны утверждение, что в мире существует человек двадцать, которые все друг с другом знакомы и определяют судьбу мира. И, мол, нечего кривляться, пора признать этот факт. В какой мере это соответствует действительности, мне совершенно неясно. Я думаю, что это, скорее всего, нечто переменное. Есть люди более влиятельные, есть менее, есть такие, с которыми советуются по всем вопросам, с некоторыми - только по определённым вопросам, их касающимся. А вот чтобы было такое правительство, про которое можно точно сказать, что такой-то человек, например, Римский Папа или Горбачёв, входит в него, а другой не входит, - то это, мне кажется, менее вероятно. Хотя и это не исключено.

- Но существуют же такие наднациональные органы, как Бендельбергский клуб, Трехсторонняя комиссия, которые объединяют самых могущественных людей, которые принимают решения по основным общемировым проблемам. Ведь концепция глобализации вызревала в недрах этих организаций, и сегодня США - это наиболее могущественный инструмент по реализации этих идей.

Концепция глобализации - да. У меня складывается такое впечатление, что она навязывается человечеству с целью превращения его в некую аморфную массу, которой легко управлять.

- И явно такие решения принимает не американский президент, который меняется раз в четыре года или в восемь лет.

Нет, конечно!

- А кто в России принимает решения сейчас?

Я думаю, что Россия сейчас в основном подчинена международной финансовой элите.

- То есть существуют какие-то международные представители финансовой элиты в России, через которых транслируются решения этой элиты и которые уже передаются нашему политическому руководству?

Да, я думаю, что они сообщаются. Но кто это конкретно - трудно сказать, потому что когда-то такой человек, как Яковлев - он был очень виден. Сейчас такого эквивалента ему нет, положение какое-то более размытое.

- А в России сейчас осталась еврейская элита?

Я думаю, что, безусловно, осталась.

- А кто это? Явно, что это не Путин и не Медведев.

Ну, Медведев - не знаю, а вот если посмотреть список самых богатых людей России, то там превалируют еврейские фамилии. И превалируют их капиталы в экономике.

- Но их же равноудалили. Путин пришел и олигархов отстранил от власти. Гусинского выгнали, Березовский удрал, Ходорковского посадили. То есть это были столпы, которые при Ельцине, по сути, управляли государством напрямую. Сейчас же их разогнали...

Ну, какие-то интересы здесь столкнулись, но не всех же разогнали? Абрамович остался. Я не думаю, что они разогнаны или недоразогнаны, я думаю, что они на коне до сих пор.

- То есть они себя уверенно чувствуют, оставшиеся.

Они чувствуют себя хозяевами. Ведь было же когда-то письмо еврейских банкиров. Может, конечно, немножко сейчас изменилось всё, и такого письма в открытую не будет опубликовано, но по всему можно судить, по советникам и так далее, что власть, конечно, в руках мировых финансов.

- Таким образом, через советников группа самых богатых людей, связанная с мировой финансовой системой, продолжает влиять на политическую власть и на принятие решений в стране.

Да.

- А как на этом сказываются испортившиеся было после событий в Южной Осетии отношения между Россией и Америкой?

Это вопрос сложный. Может быть, отношения далеко не так и испорчены. Может быть, мировая элита и решила, что можно разрешить им ругаться, ничего страшного...

- Возможно ли возвращение такого периода, когда закончится либеральный разгул, и в связи с общей мобилизацией государства произойдёт возвращение политических репрессий, когда будут русофобов, откровенных противников нынешней власти, нынешнего патриотического курса просто сажать?

Сначала нужно сделать предположение, что нынешний курс действительно патриотический.

- Например, в свое время Медведев стоял перед выбором: он мог не вступиться за Южную Осетию и проявить лояльность, но он вступился, ввел 58-ю армию. Это ультрапатриотический шаг.

Да, конечно, я ожидал каких-то разговоров, что, мол, главное, чтобы кровь не проливалась и так далее, что раз они заняли половину Цхинвали, то давайте поделим пополам...

- Да, многие этого ожидали. «Пятая колонна» считала Медведева своим, считала, что он сейчас придет, отпустит Ходорковского, вернет Касьянова в правительство и так далее. Но этого не произошло, наоборот, он ввел 58-ю армию, освободил Южную Осетию, разгромил базу на территории Грузии и признал Южную Осетию и Абхазию. Но большей катастрофы русофобская либеральная элита не могла себе представить. Медведев - ультрапатриот!

Большей катастрофой было бы признание того, что Россия - есть государство русское. Вот когда во главе России будет стоять человек, который такую фразу скажет, что Россия создана русскими, их невероятными жертвами - во время войны и в экономическом смысле, тогда можно сказать, что произошел такой поворот.

- Но даже тогда это должно быть не государство русских, а империя русских, потому что если мы сузим масштабы России до государства-нации, до региональной державы русских, мы тогда оттолкнем от себя страны СНГ, которые отошли от нас в момент падения Советского Союза.

Тут, конечно, выбор есть - держаться ли за империю или за то, что Россия - мононациональное государство. В России ведь сейчас русского населения всё ещё пропорционально больше, чем титульного населения в любой европейской стране, считающейся моноэтнической. И в империи русских всегда было около 50% населения.

- А какие сейчас стоят перед Россией реальные опасности и угрозы, на которые нужно в первую очередь обратить внимание и предпринять срочные меры для их устранения?

Мне кажется, главным фактором является падения численности населения. Это признают и Путин, и Медведев и кто угодно, включая их противников. Мне кажется, что это общее свойство европеоидов - либо европейцев, либо выходцев из европейских стран. Это и в Америке видно, и в Австралии. Этот фактор влечет за собой второе явление - это въезд громадного числа людей других национальностей, на Западе это видно. Это такое же положение, как было в Римской империи: численность итальянцев сокращается, а их земли занимают те, кого они считали варварами. Сейчас положение похоже на какой-нибудь V или VI век. И мне кажется, есть определенная генетическая тенденция у русских. Произойдёт, по-видимому, сильное смешение наций. Вопрос заключается в том, сохранятся ли в результате эти русские тенденции.

- А что касается конкретно руководства: Путина, Медведева - что, по вашему, им сегодня необходимо предпринять для сохранения страны?

Мне кажется, что люди, которые получили такую большую власть, знают, с какими реалиями они сталкиваются и как себя нужно вести. Будущее зависит от того, как эти реалии будут меняться. Я надеюсь, что они будут меняться в ту сторону, что давление западного проекта будет ослабевать. Просто потому, что сил уже не будет хватать.

- То есть, соответственно, если западный проект будет ослабевать, то позиции России в мире будут усиливаться?

Я думаю, что да. И роль русского элемента в правлении Россией должна усиливаться. Та ли власть в России останется, или она будет как-то индивидуально меняться, это, мне кажется, совершенно второстепенный вопрос, я-то это уже не увижу, и меня это не так уж волнует. Важно, что при ослаблении западного давления власть, какая бы она ни была, должна искать какую-то опору внутри...

- Опереться на русских?.. А что для этого нужно сейчас сделать?

Первый шаг заключается в том, чтобы признать существование русских как национальности, например, публиковать статистику...

- То есть вернуть в паспорте графу «национальность»?

Да.

- Но в советский период русскими себя записывали и якуты, и татары, и башкиры. Если человек живёт в России и называет себя русским, этого достаточно?

Большинство таких категорий органического характера не поддаются идентификации. Я помню, как я еще в давнишние времена разговаривал с одним очень либерально настроенным молодым человеком. Он мне говорил: «Да нет никакого русского народа, если он есть, то дайте ему определение». Я ему ответил: «Я могу сказать, что и вас нет, потому что если вы есть, то "русский" это - ваше определение». А самому «русскому» определение дать нельзя. Мне кажется, что положительным фактором в жизни является уже то, что есть хотя бы интерес к тому, что существует в истории такое странное явление, называемое национальностью.


Беседовал Валерий Строев  
Комментарии:
Оставить комментарий (8)
Представьтесь

Ваш email (не для печати)

Введите число:
Что Вы хотели сказать? (Осталось символов: )
система комментирования CACKLE
8 марта 2017, 01:17
Глава МВД киевской хунты Арсен Аваков

Киев намерен ликвидировать Сбербанк России

Глава МВД киевской хунты Арсен Аваков отреагировал на признание Сбербанком России документов ДНР и ЛНР.
8 марта 2017, 00:59

Сбербанк России признал ДНР и ЛНР

Сбербанк России начал с 7 марта 2017 года обслуживание граждан по документам Донецкой и Луганской народных республик.
5 марта 2017, 15:52
Сбербанк РФ проигнорировал Указ Президента России Владимира Путина о признании документов, в том числе - паспортов Донецкой и Луганской народных республик, сообщает портал «Евразия» и ряд других СМИ. «Сбербанк России у нас оказывается – государство в госу

Макеева: Сбербанк РФ – государство в государстве?

Сбербанк РФ проигнорировал Указ Президента России Владимира Путина о признании документов, в том числе - паспортов Донецкой и Луганской народных республик, сообщает портал «Евразия» и ряд других СМИ.
5 марта 2017, 09:06

Сбербанк РФ игнорирует Указ Президента РФ о признании паспортов ЛДНР (ФОТО)

Сбербанк РФ проигнорировал Указ Президента России Владимира Путина о признании документов, в том числе - паспортов Донецкой и Луганской народных республик.
1 марта 2017, 22:21

Стало известно имя посла США в России

Джон Хантсман, бывший губернатор американского штата Юта может занять должность посла США в России, сообщает телекомпания CNN.
28 февраля 2017, 03:03
Виталий Кличко

Кличко рассказал, почему рухнул мост в Киеве

В Киеве 27 февраля 2017 года произошло обрушение части путепровода, пролегающего над проспектом Победы и соединяющего улицы Вадима Гетьмана и Александра Довженко. Железобетонная балка и ограждение рухнули на пролегающую под мостом автомобильную стоянку.
27 февраля 2017, 14:15
директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин

В Саратове представят «Имперский разговор»

В Саратовской областной универсальной библиотеке состоится презентация книги члена Общественной палаты РФ, директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина «Имперский разговор».
25 февраля 2017, 23:12
Александр Матюшин ("Варяг")

Ополченец «Варяг»: ДФС была лакомым куском для карателей

Захват украинскими боевиками Донецкой фильтровальной станции (ДФС) утром 25 февраля 2017 года был ожидаем и прогнозируем, считает старший лейтенант Вооружённых сил ДНР Александр «Варяг» Матюшин.
22 февраля 2017, 22:12
эксперт Центра геополитических экспертиз, член Союза писателей РФ Наталья Макеева

Макеева: Украина войдет в состав России или евразийского блока

ВЦИОМ опубликовал 20 февраля 2017 года результаты проведенного среди граждан России соцопроса об отношении к событиям в Донбассе. Так, 24% наших соотечественников высказались за признание независимости Донецкой и Луганской республик.
21 февраля 2017, 01:57
Донецкая журналистка и блогер Надя Инди

Инди: “Эксов” бывших не бывает

Имиджмейкер главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков взял в оборот новый термин "эксы", пишет на своей странице в соцсети “Вконтакте” донецкая журналистка, активистка общественной организации “Патриотические силы Донбасса” Надя Инди.
21 февраля 2017, 01:24
Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин

Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке в результате сердечного приступа. 21 февраля ему бы исполнилось 65 лет.
19 февраля 2017, 04:00

Под Светлодарском грохочет сильный бой

В секторе Дебальцево вечером 18 февраля 2017 года вспыхнул сильный бой. Украинские боевики в соцсетях жалуются на мощный обстрел по позициям дислоцирующейся в том районе 54-й бригады ВСУ. «У нас очень жёстко. Очень. Разносят артой б/п 54ой рядом с нами.
19 февраля 2017, 03:49
Россия де-факто признала Донецкую и Луганскую народную республики. В этом уверен челн Общественной палаты РФ, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. «Признание паспортов по сути является признанием государственности Донецкой и Луганско

Коровин: Только суверенные государства выпускают паспорта

Россия де-факто признала Донецкую и Луганскую народную республики. В этом уверен челн Общественной палаты РФ, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
19 февраля 2017, 03:18
заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики Виталий Зарубин

Моспино: тревога оказалась учебной (ВИДЕО)

Портал «Евразия» сообщил 16 февраля 2017 года со ссылкой на сообщение председателя Союза писателей ДНР Владислава Русанова о запуске трех красных ракет со стороны Моспино, что было воспринято, как сигнал тревоги.
19 февраля 2017, 02:39
«Друзья мои, я горд обстоятельством, и благодарен Путину за его решение считать действительными госакты ДНР. Это почти признание!», - заявил командир батальона «Восток», глава общественного движения «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский, та

Ходаковский: Благодарен Путину за решение признать госакты ДНР!

«Друзья мои, я горд обстоятельством, и благодарен Путину за его решение считать действительными госакты ДНР. Это почти признание!
19 февраля 2017, 01:24

Россия почти признала республики Новороссии (ФОТО)

Документы, выданные в Донецкой и Луганской народных республиках, теперь официально признаны в России.
16 февраля 2017, 23:30

Моспино подало сигнал тревоги?

Председатель Союза Писателей ДНР, проживающий в Донецке, Владислав Русанов, сообщил в своём аккаунте в социальной сети о том, что видел три красных ракеты со стороны Моспино. Это, по его словам, означает призыв о помощи.
16 февраля 2017, 22:05

ВСУ обстреляли многоэтажные дома в Авдеевке

Формирования, подконтрольные Киеву в течении суток обстреливали позиции НМ ДНР и жилые массивы в районах Ясиноватой, Спартака, бывшего Донецкого аэропорта и Киевского района сттолицы республики, города Донецка, из танков, а также используя артиллерию и минометы.
14 февраля 2017, 22:16

В Алчевске введен план «Перехват»

В городе Алчевске Луганской Народной Республики произошло вооруженное нападение на человека, сообщает собкор портала «Евразия». Инцидент произошёл вечером 13 февраля 2017 года. Житель Алчевска К.
14 февраля 2017, 01:53
В иркутском храме имени Михаила Архангела прошла панихида по легендарному командиру батальона «Сомали» Михаилу Толстых («Гиви»). Протоиерей Андрей Коробов перед службой напомнил прихожанам слова Спасителя из Евангелия: «Нет больше той любви, как если кто

Память командира Михаила Толстых «Гиви» почтили в Сибири (ФОТО)

В иркутском храме имени Михаила Архангела прошла панихида по легендарному командиру батальона «Сомали» Михаилу Толстых («Гиви»).
Сетевые войны     Все проекты     Редакция
Валерий

Александр

Валерий

Валерий

Валерий

Александр

Валерий Коровин. Конец проекта "Украина"

Александр Дугин. Украина. Моя война

Валерий Коровин третья мировая сетевая война

информационное агентство Новороссия

МИА Новороссия


Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org"
Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".
  


Rambler's Top100