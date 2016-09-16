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В условиях продолжающихся на Донбассе военных действий, одним из первостепенных и жизненно важных для многих жителей региона является вопрос гуманитарной помощи, которая поставляется как из Российской Федерации, так и от некоторых международных и обществе 19 августа 2016, 09:00
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Что же происходит с гуманитартной помощью, поступающей в ДНР?

В условиях продолжающихся на Донбассе военных действий, одним из первостепенных и жизненно важных для многих жителей региона является вопрос гуманитарной помощи, которая поставляется как из Российской Федерации, так и от некоторых международных и общественных организаций.

Координированием поставок гуманитарной помощи в Донецкую Народную Республику с октября 2014 года занимается Центр управления восстановлением (ЦУВ) ДНР. В течение ближайшего времени полномочия ЦУВ будут переданы Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Республики.

О том, что сейчас происходит с гуманитарной помощью в Донецкой Народной Республике, корреспонденты информационно-аналитического портала «Евразия» побеседовали с заместителем начальника ЦУВ ДНР, председателем ликвидационной комиссии ЦУВ ДНР Геннадием Величко.

«Главная цель – исключить беспорядочность завоза или провоза ещё чего-нибудь под видом гуманитарной помощи»

- Что произошло в Центре управления восстановлением?

- Ничего не произошло, вышло постановление Совета Министров Республики от 25 июня 2016 года о ликвидации Центра управления восстановлением. Как написано в постановлении, это не реорганизация, а именно ликвидация с последующим переходом функционала, обязанностей, жизненно важных для республики вопросов восстановления, вопросов гуманитарной помощи под юрисдикцию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Поэтому работа по гуманитарным вопросам не будет свернута, она будет осуществляться. На сегодняшний день сотрудниками МЧС готовятся документы и юридическая база, позволяющие передать полномочия Центра управления восстановлением под юрисдикцию МЧС. То есть, МЧС ДНР будет заниматься как белыми конвоями, так и адресной гуманитарной помощью – целёвкой. Так как белые конвои у нас идут от МЧС Российской Федерации, а целёвка проходит также при согласовании с МЧС РФ, было бы, наверное, правильным, чтобы у нас этим вопросом занималось Министерство по чрезвычайным ситуациям ДНР, а не отдельная структура, которой является ЦУВ.

- Я правильно понимаю, что основным профилем ЦУВ всё-таки была именно гуманитарная помощь, а не какие-то процессы, связанные с восстановлением разрушенного хозяйства.

- Не основным, но одним из наиболее важных профилей ЦУВ являлась работа с гуманитарными грузами - как по белым конвоям из Российской Федерации, так и по линии целевых и адресных поставок, ну и, конечно, по работе с международными миссиями. В этом ключе мы чётко взаимодействуем с Межведомственным комитетом, возглавляемым Денисом Владимировичем Пушилиным. Мы чётко отслеживаем ту работу, которую на сегодняшний день могут проводить международные миссии – это Международный Красный Крест, это «Человек в беде», благотворительный фонд «Успех». Так, БФ «Успех» произвел обеспечение жителей Донецкой Народной Республики порядка 19 тысячами тонн угольной продукции по определённым категориям, которые нам предоставило Министерство труда и социальной политики.

- Это местный уголь?

- Да, конечно, это местный уголь, который добывался здесь у нас, а фирма БФ «Успех» его развозила. Она зарегистрирована в Межведомственном комитете и получила аккредитацию. Вся эта работа велась при содействии ЦУВ ДНР.

- Не так давно по соцсетям прошёл очень странный слух, что последний гумконвой из России не пошёл в ДНР, а был по какой-то причине остановлен. Хотелось, чтобы Вы разъяснили, так ли это? Или речь идёт об очередном вбросе, фейке?

- Это очередной фейк, больше его никак не назовёшь. Конвой пришёл в Республику 21 июля. Там имели место технические неувязки по линии МЧС, но никакой политической подоплёки, вопросов по распределению гуманитарки не было. У нас есть абсолютно все акты проверок. Мы чётко контролируем ситуацию, к нам замечаний и нареканий нет. Единственная проблема на сегодняшний день – это отсутствие технического оснащения.

- Что это значит?

- Это значит, что у нас нет ни своих погрузчиков, ни своих рокл. Мы всё это берём на условиях, будем так говорить, «дайте, пожалуйста». Вот это единственный минус, который у нас есть по сравнению с Луганском.

- Вы ведь распределяете не только то, что с белых КАМАЗов, но как-то координируете и иные поставки, например, от Красного Креста?

- Мы не распределяем. Центр управления восстановлением координирует действия, исключает задвоенность, исключает, чтобы списки тех, кому положена гуманитарная помощь, не повторялись. Чтобы человек, который уже получил гуманитарную помощь от какой-либо одной международной организации, не мог больше получить гуманитарку в другой, потому что кто-то подсуетится и получит 2-3 продуктовых набора, а кто-то не сможет реально прийти или прибежать – и не получит ничего. Поэтому для исключения задвоенности налажено чёткое взаимодействие с международными миссиями. Не беру сюда в учёт помощь от Ахметова. У них свои постоянные категории и списки, которые чётко определены. Мы эти категории исключили, в соответствии с распоряжением Главы ДНР №87 от 6 июня 2016 года.

- То есть, кто получает помощь от Ахметова, не получает гуманитарку из РФ и от международных организаций?

- В распоряжении №87 чётко указано, что если человек получает помощь в какой-либо одной гуманитарной миссии, то он исключается из получения продуктового набора в другой миссии. Но опять же – формированием списков и выделением продуктовых наборов занимается администрация, которая несет за это ответственность. И у административной комиссии никто не отбирал право помочь, например, какой-либо бабушке, у которой из пенсии в 2000 рублей полторы тысячи уходит на лекарства – оформить её в связи со сложной жизненной ситуацией на получение дополнительного продуктового набора. Она пишет отдельно заявку в ЦУВ, а мы выносим это на заседание государственной комиссии в порядке исключения.

- А вообще, кто получает гуманитарную помощь, как формируются категории и списки?

- На официальном сайте указаны абсолютно все категории. На сегодняшний день, согласно 87-му распоряжению, первая категория – это те, кто у нас не получает денежную компенсацию вообще. Вторая категория – многодетные семьи. Третья категория у нас на сегодняшний день получает продуктовые наборы, включая детское питание - мамочки с детьми от нуля до годика, и четвёртая категория – родители с детьми от 1 годика до 3-х лет. У нас есть продукты питания, предназначенные детям от нуля до годика и детям от годика до трёх: кабачковая икра, фруктовое пюре, овощное пюре, каша молочная. В зависимости непосредственно от возраста ребенка у нас идёт формирование и выдача продуктового набора. Его состав выложен на официальном сайте. Кроме того, мы сделали рассылку по городам, чтобы это было вывешено на информационном носителе в администрации, то есть, мамочки могут прийти, посмотреть. Мы выезжали с проверками и в Кировское, и в Ждановку, и в Зугрэс, и в другие населенные пункты Республики – везде на пунктах выдачи висит информация о категориях граждан, имеющих право на получение гуманитарной помощи. То есть, человек приходит и видит, что он относится к какой-либо категории, пишет заявление и получает гуманитарку.

- Скажите, пожалуйста, нет ли дефицита? Насколько население Республики обеспечено?

- Учитывая менталитет человека, многим сколько не давай – всё равно будет мало. А значит, дефицит будет всегда. Люди же не против, что называется, «на халяву» получить гуманитарную помощь. Поэтому, сегодня очень остро стоит вопрос определения категорий населения, чтобы гуманитарная помощь доходила в первую очередь для тех, кто действительно в ней остро нуждается. Всеми этими критериями занимается Министерство труда и социальной политики ДНР.

- В категорию лиц, которым положена гуманитарная помощь, входят ли участники боевых действий, то есть, люди, которые демобилизованы из армии ДНР вследствие полученных ранений и являются нетрудоспособными?

- Нет. Смотрите 87-е распоряжение Главы Республики. Там определено, что если человек получает пенсию 2100 рублей и выше или среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи превышает 2800 рублей, то эти люди уже не имеют право на получение гумпомощи. Однако многое остается на усмотрение администрации того города и района, в котором проживает конкретный человек. Если инвалид приходит и говорит, что не получает пособие, участвовал в боевых действиях и просит помощи, то он может написать заявление, подкрепив его соответствующими документами, и его ситуация будет рассмотрена.

- Следующий вопрос довольно болезненный. Постоянно ходят слухи о том, что на местах происходят различные мошеннические схемы с гуманитарной помощью. Как Вы можете это прокомментировать?

- Специалисты ЦУВ постоянно выезжают на проверки в территориальные центры, поэтому, я с уверенностью могу сказать, что какие-либо махинации с гумпомощью произвести довольно трудно. Однако полностью исключить человеческий фактор невозможно, но сейчас всё делается открыто, все списки вывешиваются.

Центр управления восстановлением держит ситуацию с гуманитарной помощью под постоянным контролем. Приходят белые конвои из РФ, международные миссии осуществляют гуманитарную деятельность только при согласовании с ЦУВ и при наличии аккредитационной карточки, либо пункта в аккредитационной карточке по той или иной помощи. Любая помощь от гуманитарных миссий обязательно проходит согласование с Межведомственным комитетом. Каждый пункт гуманитарной помощи должен быть подвергнут обоснованию, и за него идет строгая отчетность. Вот, например, приходит обращение из Шахтёрска с просьбой предоставить 40 литров дизельного топлива для перевозки гуманитарной помощи. Они предоставляют в ЦУВ подробное обоснование с пояснениями: куда и сколько тонн продуктов будет перевезено, какое транспортное средство при этом будет использовано, какой у него расход топлива. Комиссия ЦУВ все данные проверяет и выносит на голосование, после чего заявителю предоставляется необходимое количество топлива. А слухов, фейков и информационных вбросов о различных махинациях с гуманитарной помощью очень много. И, как правило, они не обоснованы. Более того, эти вбросы идут с украинской стороны.

- В течении какого времени предусмотрена работа ликвидационной комиссии ЦУВ? И какой комитет или департамент придёт ему на смену уже в составе МЧС ДНР?

- В Постановлении Совета Министров ДНР от 25 июня 2016 года сказано, что срок ликвидационной процедуры составит три месяца. В составе МЧС ДНР будет создан департамент, осуществляющий деятельность по работе с гуманитарными грузами.

- А функция восстановления перейдёт к кому?

- Тоже будет контролироваться, будет создан отдел в составе МЧС.

- Что Вы можете сказать по поводу адресной помощи?

- Допустим, Министерство транспорта делает по определенной процедуре заявку на столбы для железной дороги, предоставляет пакет необходимых документов. ЦУВ дает гарантийное письмо, что груз будет носить гуманитарный характер. После этого он завозится непосредственно на министерство, которое потом на государственной комиссии отчитывается, сколько столбов было завезено, где они были установлены. Все отчеты сохраняются в базе ЦУВ и при запросе, допустим, со стороны прокуратуры, они предоставляются. Этот строгий контроль существует как раз для того, чтобы не было никаких махинаций с гуманитаркой.

«Конвой пришёл в Республику 21 июля. Имели место технические неувязки по линии МЧС»

Ещё раз обращаю внимание, что любая гуманитарная помощь, идущая в ДНР, контролируется Центром управления восстановлением. Представители ЦУВ обязательно присутствуют при переходе границы машинами с гуманитарным грузом и при вскрытии гуманитарной помощи. Все документы сверяются, и подписывается трехсторонний акт.

- Даже если люди просто решили машинку-бусик загрузить, они всё равно должны это согласовывать?

- Если люди решили машинку-бусик загрузить, они всё равно согласовывают это с Центром управления восстановления ДНР и с МЧС Российской Федерации. Это в том случае, если гуманитарка завозится с российской стороны. Если со стороны Украины, то обязательно должна быть аккредитационная карточка и разрешение Межведомственного комитета. Просто так загрузить и привезти бусик не получится. На сегодняшний день вся гуманитарная помощь, которая заходит, обязательно контролируется и координируется. Бесконтрольно ничего не доходит. Это я могу сказать точно.

- Какова была главная цель этой централизации по работе с гуманитарной помощью?

- Естественно, главная цель – это упорядочить, исключить беспорядочность завоза, а возможно даже провоза ещё чего-нибудь под видом гуманитарной помощи.


Беседовали Наталья Макеева, Дмитрий Павленко  
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