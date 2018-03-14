Мобильные операторы Донецкой и Луганской народных республик «Феникс» и «Лугаком» планируют перейти из украинской зоны +380 в российскую +7. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
О планах по переходу «Феникса» под +7 на днях заявил Министр связи ДНР Виктор Яценко. По его словам, глава ДНР Александр Захарченко «…на 99% решил вопрос с присвоением нам кода «+7». Это большой важный процесс для ДНР в плане интеграции с РФ. И мы сейчас стоим перед вопросом — нам нужно формировать коммутацию не на +38, а переписать все необходимое оборудование, чтобы у абонентов “Феникс” было +7».
Что же касается ЛНР, то заместитель министра связи и массовых коммуникаций Юрий Першиков заверил корреспондента ФАН, что, поскольку оба оператора являются единой сетью, то если Донецк примет решение о переходе, то «Лугаком» скорее всего последует его примеру.
«Мы изучаем опыт наших южных коллег и соседей. И если он, этот опыт, будет результативен, возьмём на вооружение, – рассказывает Першиков. – Чтобы вы понимали ситуацию, «Феникс» и «Лугаком» – это внутренняя связь, которая была создана для обеспечения военных потребностей. Потом ею стали пользоваться чиновники и народная милиция. Часть пакетов поступает в продажу для покрытия расходов на содержание систем связи. Излишки пакетов мы продаём населению, поскольку связь – дорогостоящее предприятие и за счёт абонентов мы покрываем некоторые технические издержки».
Редакция портала «Евразия» напоминает, что «Феникс» и «Лугаком» были запущены на брошенном оборудовании украинских операторов. По словам местных жителей, в последнее время качество связи в ситуации ухода из ДНР всех укрооператоров, а в ЛНР - всех, кроме МТС-Украина, стало реальной проблемой для населения.
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