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Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
«Мы показали, что в мире больше нет одного хозяина, который вправе распоряжаться судьбами народов только по собственному произволу» Признание, окончательно и бесповоротно
Россия спасла от геноцида осетин и абхазов"
Неоевразийство — политическая философия, наследующая классическому евразийству и русской консервативной мысли. Классическое евразийство возникло в среде русской эмиграции, размышлявшей о причинах краха русской культуры и гибели государства. Неоевразийство Неоевразийство как ценностная система
И снова об идеях..."
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
«К сожалению, Сербия находилась многие годы в режиме либеральной глобалистской оккупации и внешнего управления и там, несмотря на присутствие братского, самого близкого нам народа – сербов, - православного народа, который выходит с нами из единых культурн Коровин: Сербы заявляют свою волю
Сербы и постчеловечество"
Нетривиальный взгляд на происходящие в Новороссии события всегда радует. Тем более, если это мнение неравнодушного и буквально вжившегося в ситуацию человека, который по своему духу русского, живя за тридевять земель от русского Донбасса принимает близко Коробов-Латынцев : Новороссия сейчас — самое важное место на Земле
Новороссия - самое важно место на Земле"
Интервьюировал Геннадий Дубовой Абдула: Если мы не поможем русским на Донбассе, то кто потом поможет нам?
Абдула: Афганистан и Донбасс"
Перед грядущими президентскими выборами сторонники Владимира Путина вспоминают самые разные его заслуги. Политическая стабильность, экономический рост, международный авторитет и суверенная внешняя политика, возвращение Крыма и строительство Керченского мо Вертикаль власти – главная стройка Владимира Путина
Главная стройка Путина"
«Но нельзя одной черной краской мазать все, что было в прошлом, или в радужных тонах смотреть на то, что происходит сегодня» Мина замедленного действия под здание российской государственности
Советский Союз был обречен с самого начала"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Операция ВС Турции в сирийском Африне против курдских вооруженных формирований направлена на ослабление позиций США в Сирии, что в интересах как Москвы, так и Дамаска, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек. Он расц Перинчек: Операция в Африне ослабляет позиции США в Сирии
Турция vs США или... ?"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Победа над спарринг-партнёром вскружила голову мечтателям о господстве над миром и серьёзно притупила бдительность. Они всерьёз решили, что «враг» повержен, и можно более не напрягаться. Была даже популярна мысль о «Конце истории». Как результат – ряд рок Глобальные косяки глобального Запада
Запад и Беларусь"
На прошлой неделе в Министерстве Обороны прошла коллегия, на которой были подведены итоги выполнения майских указов Президента России. Признаться, изменения в армии и на флоте за пять лет произошли впечатляющие. Об этом можно судить даже не по тем цифрам, К вопросу о компетентности
Неразборчивая критика"
Скандал вокруг возможной установки памятника Примирения сотряс не так давно Севастополь. Хотя идея-то благая – примирение «красных» и «белых» в год столетия катастрофы двух русских революций – Февральской и Октябрьской. Несмотря на то, что поколение, зас Сто лет русской катастрофы: преодоление или новый виток раскола?
Сто лет русской катастрофы"
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», известный также как «закон о реинтеграц Шизофрения и жажда наживы украинских элит
Падающего подтолкни: Добить Украину!"
Международная научно-практическая конференция на тему «Переяславский договор в истории и исторической памяти русского народа (1654 — 2018 гг.)» состоялась 18 января 2018 года Международном независимо эколого-политологическом университете (МНЭПУ). Как сооб Переяславская Рада: новая актуальность
Где ты, новый Хмельницкий?"
Вряд ли в современных международных отношениях найдется много таких политиков, за чьими двусторонними встречами следят столь же пристально, как за встречами спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника российского президента Владислава Кнуты и пряники от Волкера
Станет ли встреча последней?"
«Пулемёт Максим» - это словосочетание для человека неискушенного давно стало устойчивым. Ну не РПК же, ПКМ, Печенег и тд или хотя бы ППШ вспоминает обыватель, когда слышит слово «пулемёт»! Только «Максим» - эта ассоциация железобетонная и обжалованию не п «Максим» - человек и пулемет: 130 лет в России
8 марта и пулемёт Максим"
Итак, свершилось очередноё «чёрное дело», совершённое либерально-капиталистическим глобалистским Западом во главе с США, которым уверенная, де-факто имперская, политика России, направленная на формирование многополярного мира – как «кость в горле»! Ведь Международная Евразийская Спартакиада?
Без нейтральных флагов"
В редакцию портала «Евразия» поступило обращение народного движения «Олга Каракалпакстан» к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Обращение движения «Алга Каракалпакстан» к Президенту России
Что происходит в Узбекистане?!"
Цифровая платформа, позволяющая мелкому и среднему бизнесу Евразийского Экономического Союза быстро и с минимальными издержками продать свою продукцию за рубеж разрабатывается сегодня специалистами Пермского государственного университета (ПГНИУ). Группа р Цифровая платформа на базе Блокчейн
Многополярная альтернатива VeXA"
Америка на пути к распаду Америка на пути к распаду
СШа трещат по швам"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Обрубить хвосты НПО"
Как так вышло, что находящимся у власти олигархистам, которые ещё недавно, в ельцинский период, открыто называли себя либералами, удалось предстать перед электоратом патриотами-традиционалистами? Почему не глупые вроде русские люди массово им поверили, хо Почему мы не можем возродить сверхдержаву
Суть пропаганды"
Россия и Белоруссия состоят формально в союзных отношениях. Ими подписаны договоры о Союзном государстве и ЕАЭС. Эти договоры являются международными и стоят по юридической силе выше национальных законодательств стран-участников. Решения национальных орга Газ и смыслы
Что с Союзным государством?"
Массовое отравление сотрудников авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева тяжелым металлом таллием произошло в Таганроге. Хотя отравились около 25 человек еще в ноябре 2017 года, известно об инциденте стало только сейчас, поскольку Таганрог: Легкое отравление тяжелым металлом
Таллий и жизнь"

14 марта 2018, 21:07
ДНР и ЛНР перейдут в российский телефонный код +7

Мобильные операторы Донецкой и Луганской народных республик «Феникс» и «Лугаком» планируют перейти из украинской зоны +380 в российскую +7. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

О планах по переходу «Феникса» под +7 на днях заявил Министр связи ДНР Виктор Яценко. По его словам, глава ДНР Александр Захарченко «…на 99% решил вопрос с присвоением нам кода «+7». Это большой важный процесс для ДНР в плане интеграции с РФ. И мы сейчас стоим перед вопросом — нам нужно формировать коммутацию не на +38, а переписать все необходимое оборудование, чтобы у абонентов “Феникс” было +7».

Что же касается ЛНР, то заместитель министра связи и массовых коммуникаций Юрий Першиков заверил корреспондента ФАН, что, поскольку оба оператора являются единой сетью, то если Донецк примет решение о переходе, то «Лугаком» скорее всего последует его примеру.

«Мы изучаем опыт наших южных коллег и соседей. И если он, этот опыт, будет результативен, возьмём на вооружение, – рассказывает Першиков. – Чтобы вы понимали ситуацию, «Феникс» и «Лугаком» – это внутренняя связь, которая была создана для обеспечения военных потребностей. Потом ею стали пользоваться чиновники и народная милиция. Часть пакетов поступает в продажу для покрытия расходов на содержание систем связи. Излишки пакетов мы продаём населению, поскольку связь – дорогостоящее предприятие и за счёт абонентов мы покрываем некоторые технические издержки».

Редакция портала «Евразия» напоминает, что «Феникс» и «Лугаком» были запущены на брошенном оборудовании украинских операторов. По словам местных жителей, в последнее время качество связи в ситуации ухода из ДНР всех укрооператоров, а в ЛНР - всех, кроме МТС-Украина, стало реальной проблемой для населения.


27 февраля 2018, 14:05

Второй человек в ДНР оказался агентом СБУ (ВИДЕО&ФОТО)

Политолог Константин Долгов предал 27 февраля 2018 года огласке информацию, из которой следует, что глава Министерства налогов и сборов Донецкой народной республики Александр Тимофеев, известный под позывным "Ташкент", является завербованным ещё в 2014 году агентом Службы безопасности Украины.
20 февраля 2018, 17:40

МИД РФ: В Сирии ранены десятки россиян

В недавнем боестолкновении в Сирии есть погибшие граждане РФ и стран СНГ и несколько десятков раненых, которым было оказано содействие в возвращении в РФ для лечения, сообщает МИД РФ.
16 февраля 2018, 14:12

Жители ДНР и ЛНР возможно будут в марте выбирать Президента РФ

На территории Донецкой и Луганской народных республик могут открыться избирательные участки для голосования на выборах Президента Российской Федерации, сообщает газета «Известия».
13 февраля 2018, 21:23

«Работайте, братья!» Вышла антология патриотической и военной песни (ФОТО&ВИДЕО)

Увидела свет издана антология современной патриотической и военной песни «Работайте, братья!». Как сообщает корреспондент портала «Евразия», автором-составителем новинки выступил Сергей Соколкин.
10 февраля 2018, 15:40

США нанесли удар по российской "ЧВК Вагнера" в Сирии

Ряд СМИ и источники в социальных сетях сообщил о гибели более 100 бойцов ЧВК Вагнера. Также озвучивается другая цифра – 200 человек.
23 января 2018, 09:03

К Президенту РФ обратятся в связи с депортацией ополченцев на Украину

Проблема депортации с территории России на Украину ополченцев и политических эмигрантов будет обсуждаться в ходе круглого стола, который пройдёт 23 января 2018 года в Фонде Славянской письменности и культуры в Москве.
19 января 2018, 21:17
Принятие парламентами Донецкой и Луганской народных республик законов «О борьбе с украинской оккупацией» могло бы стать достойным ответом на принятие Украиной на днях так называемого «закона о реинтеграции Донбасса». Об этом в интервью агентству «Новоросс

ДНР и ЛНР примут законы «О борьбе с украинской оккупацией»

Принятие парламентами Донецкой и Луганской народных республик законов «О борьбе с украинской оккупацией» могло бы стать достойным ответом на принятие Украиной на днях так называемого «закона о реинтеграции Донбасса».
19 января 2018, 17:39
В ходе мероприятия перед собравшимися выступил председатель Харьковской общественной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев, представивший доклад на тему «Восстание Богдана Хмельницкого как завершающий этап национально-освободительной борьбы южно-рус

Моисеев: Области Новороссии ещё в плену у украиствующих (ФОТО)

18 января 2018 года в Москве в режиме телемоста со столицей Донецкой народной республикой, городом Донецком, прошла научно-практическая конференция Переяславский договор в истории и исторической памяти русского народа (1654 — 2018 гг.)».
22 декабря 2017, 21:22

Гринкевич: Выход офицеров РФ из СЦКК вызовет эскалацию напряжения

Эксперт Изборского клуба и депутат Брянской областной Думы Виктор Гринкевич в разговоре с корреспондентом портала «Евразия» предположил, какие последствия могут возникнуть для украинской стороны после выхода российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон в Донбассе.
19 декабря 2017, 21:44

МИД РФ обвинил США в нежелании разоружаться

Замглавы министра иностранных дел России Сергей Рябков предположил, что Соединённые Штаты взяли курс на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается на сайте ведомства.
29 ноября 2017, 01:40

Госдеп раскритиковал новшества в российском законодательстве

Закон о СМИ-иноагентах стал ответным шагом России после того, как США потребовали от телеканала RT America пройти регистрацию в качестве иностранного агента.
28 ноября 2017, 04:20

Россия поставила США на место в небе над Чёрным морем (ФОТО)

Российский истребитель Су-30 "небезопасно", по мнению американской стороны, перехватил противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в небе над Черным морем 25 ноября 2017 года, в субботу, сообщил 28 числа, во вторник, CNN со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Мишель Балданзу.
28 ноября 2017, 01:56

В Москве состоялся концерт «Русский рок в поддержку Донбасса» (ФОТО&ВИДЕО)

Благотворительный концерт «Русский рок в поддержку Донбасса» состоялся 26 ноября 2017 года в московском клубе «Glastonberry». Вечер открылся премьерой фильма режиссёра Валерия Тимощенко «Луганская повесть.
25 ноября 2017, 08:13
Юрий Ковальчук

Военный корреспондент осуждён на пять лет украинским судом

К пяти годам лишения свободы приговорил украинский суд 34-летнего военного корреспондента, гражданина Луганской народной республики Юрия Ковальчука. Как сообщает издание ЛНР.
24 ноября 2017, 20:30
Игорь Плотницкий

В руководстве ЛНР произошли резкие перестановки (ВИДЕО)

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий подал в отставку в связи с состоянием здоровья. Временно исполняющим обязанности стал глава МГБ ЛНР Леонид Пасечник.
24 ноября 2017, 19:20
Валерий Коровин В основе Нагорно-Карабахского конфликта содержится системная ошибка, заключённая в попытках строить национальные государства на постсоветском пространстве. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», об этом заявил, выступая 22 ноября 20

Коровин: В основе Карабахского конфликта содержится системная ошибка (ФОТО)

В основе Нагорно-Карабахского конфликта содержится системная ошибка, заключённая в попытках строить национальные государства на постсоветском пространстве.
24 ноября 2017, 18:29
военный корреспондент Владислав Шурыгин «В начале девяностых годов XX века Россия в Нагорном Карабахе воевала сама собой, поддерживая обе стороны», - заявил 22 ноября 2017 года, выступая на круглом столе Изборского клуба, член данной экспертной структуры,

Шурыгин: В 90х Россия в Нагорном Карабахе воевала сама собой (ФОТО)

«В начале девяностых годов XX века Россия в Нагорном Карабахе воевала сама собой, поддерживая обе стороны», - заявил 22 ноября 2017 года, выступая на круглом столе Изборского клуба, член данной экспертной структуры, военный корреспондент Владислав Шурыгин.
23 ноября 2017, 23:34
Максим Шевченко

Шевченко: В Карабахском конфликте историческая правда на стороне Баку (ФОТО)

«В Нагорно-Карабахском конфликте историческая правда на стороне Азербаджана.
23 ноября 2017, 22:15
Шамиль Султанов

Султанов: Задача запада – окружить Россию тлеющими конфликтами (ФОТО)

Конфликт в Нагорном Карабахе в Нагорном Карабахе обсудили 22 ноября 2017 года в ходе очередного совещания члены и эксперты Изборского клуба. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», мероприятие прошло в офисе данной организации в Москве.
23 ноября 2017, 21:04
Александр Проханов, Изборский клуб, Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан

Проханов: Россия окружена горячими точками – Карабах, Приднестровье, Донбасс (ФОТО)

Конфликт в Нагорном Карабахе в Нагорном Карабахе обсудили 22 ноября 2017 года в ходе очередного совещания члены и эксперты Изборского клуба. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», мероприятие прошло в офисе данной организации в Москве.
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