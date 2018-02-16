Жители ДНР и ЛНР возможно будут в марте выбирать Президента РФ
На территории Донецкой и Луганской народных республик могут открыться избирательные участки для голосования на выборах Президента Российской Федерации, сообщает газета «Известия».
Российский Центризбирком получил из Луганска обращение с просьбой организовать на территории республики участки для голосования. Содействовать обеспечению избирательного права граждан России готовы и в ДНР. «Этот вопрос обсуждается, однако решение пока не принято. Безусловно, мы настроены на разрешение данного вопроса», — сообщает источник.
Как отметили в ЦИК РФ, сейчас вопрос организации избирательных участков на территории ДНР и ЛНР находится в процессе «тщательного рассмотрения».
«Конкретной позиции по данному вопросу пока нет. Это большая группа избирателей, и мы думаем, как им помочь. Там не предусмотрено создание избирательных участков, потому что формально Киев должен дать на это согласие. Он его не даст. В таком случае люди смогут проголосовать на любом избирательном участке дипломатических представительств РФ на Украине», — заявил член ЦИК РФ Василий Лихачев.
Напомним, 18 марта 2018 года в России пройдут выборы Президента.
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