«Работайте, братья!» Вышла антология патриотической и военной песни (ФОТО&ВИДЕО)
Увидела свет издана антология современной патриотической и военной песни «Работайте, братья!». Как сообщает корреспондент портала «Евразия», автором-составителем новинки выступил Сергей Соколкин.
Выход издания приурочен к 100-летию Красной Армии, Советской милиции, органов госбезопасности и ДОСААФ. По словам Соколкина, книга посвящена «посвященная героям, отдавшим свои жизни за честь и независимость нашей Родины». Это – «антология лучших песен, написанных после распада СССР – песен о России, Крыме, о войнах в Чечне, Донбассе, Сирии, песни о родах войск, написанные как профессиональными поэтами, так и участниками вооруженных конфликтов».
«Советского Союза давно нет, но настало время показать, что мы реально представляем из себя, модернизировав свои Вооруженные Силы, достойно отстаивая свои интересы на внутренних и внешних рубежах нашей Родины. Но без песни – нет солдата. Пора и на песенном Олимпе занять соответствующие высоты», - уверен составитель.
По мнению Соколкина, «…крайне важным бесплатно распространять эту книгу в воинских частях, кадетских корпусах, Суворовских, Нахимовских училищах и во всех школах Российской Федерации! Это будет реальный вклад в дело патриотического воспитания молодежи России!»
Как рассказал он, в антологию после серьезного отсева вошли более тысячи песен, около ста восьмидесяти одних только поэтов разных национальностей, указаны также композиторы и исполнители данных песен. «Представлена вся палитра достойной российской песенной поэзии: от коммунистов до монархистов, от патриархов песенного жанра до молодых авторов, от работающих в популярном песенном жанре до рок-поэтов и исполнителей, от стихов, исполняемых певцами и певицами до текстов, исполняемых Ансамблем песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова», - рассказал Соколкин.
В книге представлены песенные стихи из репертуара: М. Ножкина, И. Кобзона, А. Маршала, А. Розенбаума, О. Газманова, Л. Лещенко, А. Буйнова, Н. Расторгуева (гр. «ЛЮБЭ»), В. Цыгановой, Трофима, С. Мазаева, Ст. Михайлова, Д. Майданова, А. Малинина, В. Толкуновой, А. Михайлова, Дм. Дунаева, Ж. Бичевской, Н. Носкова, А. Пугачевой, Л. Агутина, А. Цой, И. Саруханова, Н. Власовой, Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, Уральского государственного академического русского народного хора, Государственного академического Кубанского казачьего хора, Государственного академического Сибирского русского народного хора, Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ, Академического ансамбля песни и пляски МВО, Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, Ансамбля «Пограничник Балтики» и других ансамблей родов войск Минобороны и МВД, а также групп: «Голубые береты», «Синева», «Надежда», «Лесоповал», рок-певцов: Д. Ревякина, А.Ф. Скляра, Ю. Чичериной, С. Галанина, гр. «Кипелов», гр. «Смысловые галлюцинации» и многих других.
Представлены также песенные стихи Спецпредставителя Президента РФ Р.Г. Абдулатипова, официального представителя МИД РФ М.В. Захаровой, Героя России, депутата ГД ФС РФ, генерал-полковника Н.Т. Антошкина, генерал-полковника Л.Г. Ивашова, лётчика-испытателя 1-го класса, заслуженного мастера спорта СССР, 102-кратной рекордсменки мира М.Л. Попович, героя обороны Славянска, журналиста из Франции Юрия Юрченко, а также актеров – Валентина Гафта, Натальи Варлей, писателей – Александжра Проханова, Юрия Полякова, Захара Прилепина и других. И, конечно же, стихи крупнейших поэтов России: Расула Гамзатова, Евгения Евтушенко, Юрия Кузнецова, Бориса Примерова, Риммы Казаковой, Кирилла Ковальджи, Владимира Кострова, Валентина Сорокина, Тимура Зульфикарова, Юнны Мориц, замечательных поэтов-песенников: Михаила Танича, Леонида Дербенева, Николая Добронравова, Ильи Резника, Ларисы Рубальской, Александра Вулых, Александра Шаганова, Михаила Андреева, Симона Осиашвили, Евгения Муравьева, Инессы Каминской и других.
Книга оформлена картинами академиков Российской Академии художеств (Зураба Церетели, Александра Шилова, Василия Нестеренко, Владимира Переяславца, Никаса Сафронова, путешественника Федора Конюхова), дважды Героя Советского Союза, космонавта Алексея Леонова, художников Студии имени Грекова Министерства обороны РФ, Студии имени Верещагина МВД РФ и других.
Первая часть тиражи книги, 1000 экземпляров, издана просветительским проектом народного единства «Белые журавли России» при финансовой поддержке Национального Фонда культурных инноваций «Пётр Великий» при юридическом и организационном сопровождении Национального благотворительного фонда поддержки правообладателей. На осуществление дальнейшего издания антологии «Работайте, братья!» тиражом 5 тысяч экземпляров просветительскому проекту «Белые журавли России» выделен грант Президента Российской Федерации на 2018 год.
Общий планируемый тираж книги в будущем – 100 000 экземпляров, уточнил собкор «Евразии».
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