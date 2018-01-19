ДНР и ЛНР примут законы «О борьбе с украинской оккупацией»
Принятие парламентами Донецкой и Луганской народных республик законов «О борьбе с украинской оккупацией» могло бы стать достойным ответом на принятие Украиной на днях так называемого «закона о реинтеграции Донбасса». Об этом в интервью агентству «Новороссия» заявил экс-спикер Нарсовета ДНР, руководитель общественной инициативы «Юг России» Андрей Пургин. По его словам, «…референдумы, прошедшие в 2014 году, поддержали независимость народных республик в административных границах Донецкой и Луганской областей. Соответственно, посягательство на эти границы, занятие территории республик — это оккупация».
Кроме того, Пургин отметил, что «…без официального объявления войны все бойцы ВСУ и нацистских батальонов являются не военными (по международному праву), а просто бандитами, незаконно находящимися на территории народных республик».
«Учитывая все это, Закон “О борьбе с украинской оккупацией” должен содержать следующие положения», - сказал политик, предваряя предполагаемые пункты Закона.
Согласно первому пункту, «Все люди в форме ВСУ, нацистских батальонов и прочие — это бандиты, а, значит, все они должны быть либо устранены, либо пойманы и осуждены в соответствии с Уголовным кодексом».
Следующее положение касается возможных сообщников Киева среди чиновников, бизнесменов, медиаперсон и политиков. «Администрация и все чиновники, подчиняющиеся Украине, все спонсирующие ее бизнесмены, агитирующие за нее политики и медийные персоны, — пособники бандитов. Всех их требуется арестовать и судить», - предлагает Пургин.
Третий пункт Закона касается гражданских прав лиц, упомянутых в предыдущих двух. «Украинских бандитов и пособников украинских банд, в соответствии с Уголовным кодексом, надо на время судимости лишить избирательных прав: бандиты и пособники не должны влиять на политику страны», - полагает экс-глава Нарсовета ДНР.
По его мнению, «Исключение сделать только для тех лиц, кто не совершил тяжких преступлений и перешел на сторону ДНР и ЛНР». Об это говорится в четвёртом пункте.
Пятые пункт предполагаемой законодательной инициативы затрагивает ситуацию на временной оккупированных Украиной территориях. «Местное самоуправление на временно оккупированных территориях, как единственных представителей народа, надо поддерживать, обеспечивать медицинскую и всякую иную помощь, как помощь при освобождении от оккупантов», - считает Андрей Пургин.
И последним, шестым, пунктом стоит предложение «Официально объявить о начале борьбы с украинским бандитизмом и приступить к активным мерам». «Какая война? Никакой войны. Только лишь освобождение республик от украинских банд», - подытожил глава «Юга России».
Пургин также выразил уверенность в том, что Законы «О борьбе с украинской оккупацией» должны быть приняты в ДНР и ЛНР как можно скорее, «ведь иначе создастся впечатление, что Киев уже действует, а народные республики молчат и ничего не делают для защиты народа от бандитов и оккупантов».
Напомним, что сегодня, 19 января 2018 года, Владимир Путин вместе с членами Совбеза РФ обсудил принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса. Как сообщает «Газета.Ру», пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по итогам совещания заявил о том, что Москва не согласна с формулировкой Киева, который возложил ответственность за донбасский конфликт на Россию.
Встреча прошла в резиденции президента в Ново-Огареве. В ней приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
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