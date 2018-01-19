Моисеев: Области Новороссии ещё в плену у украиствующих (ФОТО)
18 января 2018 года в Москве в режиме телемоста со столицей Донецкой народной республикой, городом Донецком, прошла научно-практическая конференция Переяславский договор в истории и исторической памяти русского народа (1654 — 2018 гг.)». Как сообщает корреспондент портала «Евразия», в дискуссии приняли участие деятели науки, образования, общественные деятели и представители средств массовой информации РФ и ДНР.
В ходе мероприятия перед собравшимися выступил председатель Харьковской общественной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев, представивший доклад на тему «Восстание Богдана Хмельницкого как завершающий этап национально-освободительной борьбы южно-русского народа», в котором он подробно рассказал собравшимся об историческом контексте рассматриваемых событий, проведя, при этом, аналогии с днём сегодняшним.
«После татаро-монгольского нашествия Русь оказалась поделена между двумя политическими центрами Русью Московской и Русь Литовской, - напомнил Моисеев. - В 14 веке Русь Литовская объединяла 9 русских княжеств. Дважды литовский князь штурмовал Московский Кремль, и при Дмитрии Донском все могло кончится, общим союзом. Но Литва, заключив союз с Польшей, в итоге пошла по пути сближения с католическим Западом и русские князья в Литве почувствовав притеснения обратились за поддержкой к московскому князю. При великом князе Иване III было несколько русско-литовских войн, в результате которых значительная часть нынешней территории Украины вошла в состав Русского царства. Харьковская Черниговская и Сумская области в эпоху казацких восстаний уже были в составе России».
Докладчик также рассказал и о том, что «…целое столетие притесняемый польско-литовским панством южно-русский народ боролся за свою свободу притесняемый по сословному, социальному и религиозному признакам. Была целая череда восстаний одно из них поднятое Яковом Остряницей закончилось поражением казаков в 1638 году. Казаки попросили подданства у русского царя, он дал им поселиться на Чугуевом городище».
«Так на территории Харьковской области был основан город Чугуев, в котором через несколько столетий довелось родиться и мне», - отметил Моисеев.
Общественник уточнил, что «…Богдан Хмельницкий принадлежал к русской шляхте в Речи Посполитой, и так случилось, что его личные сословные интересы сошлись с интересами южно-русского народа».
«Удачно начатое восстание не было открыто поддержано из Москвы. Россия, заключив мирный договор с Польшей в 1647 году, не решалась вступать в борьбу. После нескольких поражений Богдану Хмельницкому пришлось заключить невыгодное перемирие с Польшей. Многие казаки видели в этом предательство и даже подняли бунт, который Хмельницкому удалось подавить с большим трудом», - продолжил Моисеев.
По его словам, «шесть долгих лет ждал Богдан Хмельницкий, когда Москва решится взять Малороссию в свое подданство. Однажды при русском после даже заплакал от обиды, и от того, что ему пришлось по причине нерешительности Москвы заключить с поляками “Минские соглашения”».
«Труден был путь к Переяславской Раде, но единственное, что не удалось гетьману, это оставить после себя достойного преемника. Теперь нашему поколению предстоит продолжать его дело», - констатировал он.
Перейдя к актуальной повестке дня, Моисеев напомнил собравшимся, что «…Донецк и Луганск с боем вырвались из лап украинской хунты, но другие области Новороссии еще в плену у украиствующих. Если провести историческую параллель, то думается, через два года мы подойдем к событию, которое назовем новой Переяславской Радой!»
«Я сам вырос в Малиновке под Чугуевом на улице Богдана Хмельницкого и для меня лично его дело и его образ много значат. Как и для многих харьковчан. Его дело и его образ залог того, что ещё протянет руку брат брату, и не будет той силы, чтоб нас сломила!», - подытожил он.
По итогам конференции «Переяславский договор в истории и исторической памяти русского народа (1654 — 2018 гг.)» будет выпущен сборник, в который войдут доклады участников, а также исторические материалы.
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