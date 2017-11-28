Благотворительный концерт «Русский рок в поддержку Донбасса» состоялся 26 ноября 2017 года в московском клубе «Glastonberry». Вечер открылся премьерой фильма режиссёра Валерия Тимощенко «Луганская повесть. Комбриг», посвящённого трагически погибшему в мае 2016 года командиру бригады «Призрак» Алексею Мозговому.

Как сообщает корреспондент портала «Евразия», в ходе мероприятия выступили известные группы и исполнители – автор, певец и композитор Юрий Лоза, акустический проект Вадима Степанцова «Мастодонт», группы «Ботаника», «Демарш», «Ещё», а также певица Софья Бугера. Свою актуально-политическую поэму прочитал поэт Александр Вулых.

В зале присутствовали представители ополчения Донецкой и Луганской народных республик, в частности – бойцы бригады «Призрак», заметные общественные деятели России, ДНР и ЛНР, а также политические эмигранты с территории бывшей Украины.

Мероприятие было организовано благотворительным фондом «Руспомощь» и объединением «Русский рок в поддержку Донбасса» при спонсорской поддержке московского ресторана «Бамбубар», уточнил собкор «Евразии».

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