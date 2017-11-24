В основе Нагорно-Карабахского конфликта содержится системная ошибка, заключённая в попытках строить национальные государства на постсоветском пространстве. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», об этом заявил, выступая 22 ноября 2017 года, выступая на круглом столе Изборского клуба, член данной экспертной структуры, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«По сути, получились не национальные государства, а пародии на них. Дело в том, что государство-нация – это атомизированное население, а не многообразие народов и этносов, это жёсткие административные границы и существование общественного договора», - пояснил докладчик.

По мнению Коровина, одной из ключевых проблем является отсутствие всяких гарантий в случае смены власти в одной из стран-переговорщиков. «Даже если некий договор Иран-Турция-России и будет принят, после смены власти в одной из этих стран все обязательства будут отменены, и никто этот договор соблюдать не будет», - уверен директор ЦГЭ.

«Выходом станет возврат к традиционному государству–империи, в котором нормативным станет существование народа и этноса, что немыслимо в рамках государства-нации, где всё населением унифицируется под определённый стандарт. Для подгонки населения под этот стандарт осуществляет этноцид, то есть об уничтожении народов и этносов, которые должны быть легализованы. Народ и этносы, они должны стать данностью», - рассказал Коровин.

Он также отметил, что для решения Нагорно-Карабахского и многих других конфликтов, а также их предупреждения необходимо изъятие политического элемента у этносов. «Государство-империя имеет естественную саморегуляцию в виде полиэтничным элит, которые регулируют возможные конфликты между традиционными этносами. В случае изъятия политического компонента эти конфликты не переходят в острую фазу» - полагает член Изборского клуба.

«Любой конфликт может быть решён в рамках государства-империи на традиционной основе», - подытожил Валерий Коровин.

Фоторепортаж корреспондента портала «Евразия»