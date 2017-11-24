«В начале девяностых годов XX века Россия в Нагорном Карабахе воевала сама собой, поддерживая обе стороны», - заявил 22 ноября 2017 года, выступая на круглом столе Изборского клуба, член данной экспертной структуры, военный корреспондент Владислав Шурыгин. По его словам, «…общее состоя азербайджанской армии – это наследие советской армии, они смогли только подкупить системы связи и управления».

Шурыгин уверен, что провести своими силами операцию по возвращению Карабаха Баку не способен. «При этом максимально число военнослужащих, которое они могут поставить под ружьё – 200 тысяч. У Азербаджана нет существенного технологического преимущества. Но и Карабах также находиться на уровне фактически начала XX века. Все бои являются локальными пограничными перестрелками. Как в армии говорят – “помолотились”» - объяснил он.

По мнению военкора, в сложившейся обстакновке «…без России ничего решить невозможно». Что же касается позиции США, то «для американцев важно удерживать эту ситуацию для взрыва при необходимости бочки у нас под боком. Загасить конфликт будет сложно. В случае большой резни Иран, Турция и России будут вынуждены занимать ту или иную сторону. Но серьёзной угрозы эта ситуация не представляет. Поэтому Россия продаёт оружие обеим сторонам и контролирует ситуацию».

«Россия окружена горячими точками – Карабах, Приднестровье, Донбасс», - заявил, открывая встречу, председатель Изборского клуба, писатель Александр Проханов.

Перед собравшимися выступили члены Изборского клуба, а также специально приглашённые эксперты, уточнил собкор «Евразии».

Фоторепортаж корреспондента портала «Евразия»