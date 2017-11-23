«В Нагорно-Карабахском конфликте историческая правда на стороне Азербаджана. И Россия должна в данной ситуации вести себя более активно и поддержать Баку», - заявил 22 ноября 2017 года член Изборского клуба Максим Шевченко, выступая на круглом столе, посвящённом данной проблеме.

По мнению эксперта, диалог должен идти между тремя империями, Ираном, Турцией и России, в которые ранее входила эта территория. Шевченко также обратил внимание на то, что не стоит забывать о людях, которые с обеих сторон были изгнаны со своих земель. «Нужно жёстко ставить вопрос возвращении их или их потомков. И без этого никакого решения быть не может», - уверен он.

Вместе с тем, США и Евросоюз не могут и не хотят решить этот вопрос. «Это можно сделать только в диалоге Тегеран-Москва-Анкара», - констатировал Шевченко.

Что же касается возможной эскалации конфликта, то, она, полагает эксперт, не нужна ни Еревану, ни Баку, поскольку в случае начала полномасштабной войны ущерб будет такой, что дальнейшее противостояние потеряет всякий смысл. Так, для Армении опасность представляет повреждение АЭС. «Российские С-400 защищают именно АЭС» - рассказал Шевченко.

Что же касается Баку, то в случае войны «…одна ракета, но долетит до азербайджанской нефтеперерабатывающей станции, и тогда для Баку война потеряет всякий смысл. Кроме того, в случае войны в Азербайджане усилятся внутренние сепаратистские факторы – лезгинский, талышский и тд. Поэтому Баку, несмотря на всю милитаристскую риторику, больше всего заинтересован в сохранении статус кво либо в мирном решении».

Максим Шевченко поддержал проведение выездного заседания Изборского клуба в Генже, находящейся около линии фронта. Затем, пол его мнению, стоит попытаться провести симметричное заседание с армянской стороны, «если нас, конечно туда после этого пустят».

Шевченко убеждён, что на данный момент ситуацию вокруг Нагорного Карабаха полностью контролирует Россия. «Россия положила руки на загривки и полностью контролирует ситуацию в этой зоне. В будущем Россия взять на себя гуманитарную функцию. Карабахский сегодня может дополнительно помочь сближению Ирана, Турции и России, и Изборский клуб должен максимальному этому способствовать».

Что же касается позиции США, то она, по словам Шевченко, состоит в том, чтобы «поддерживать конфликт любой ценой, поддерживать его с ситуации вялотекущей эскалации, вмешиваясь под этим предлогом, и в итоге выкинуть Россию из региона за исключение территорий посольств, и ослабить в целом влияние Ирана, Турции и России на Южной Кавказе».

«Отдавать Кавказ им под контроль мы не имеем права. Сохранить контроль нужно любой ценой, но не силами армии, которую, конечно, местное население, особенно в Грузии, приветствовало бы цветами. Американцей необходимо оттуда вытеснять», - сказал эксперт.

Перед собравшимися выступили члены Изборского клуба, а также специально приглашённые эксперты, уточнил собкор «Евразии».

Фоторепортаж корреспондента портала «Евразия»