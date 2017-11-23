Конфликт в Нагорном Карабахе в Нагорном Карабахе обсудили 22 ноября 2017 года в ходе очередного совещания члены и эксперты Изборского клуба. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», мероприятие прошло в офисе данной организации в Москве.

Перед собравшимися выступили члены Изборского клуба, а также специально приглашённые эксперты. «Для того, чтобы решить проблему любого конфликта, должен быть минимальный уровень консолидации элит. В решении Нагорно-Карабахского конфликта не заинтересован Тегеран. Турция также заявляет о своих особых отношениях с Азербайджаном из-за курдского фактора, она также не заинтересована в урегулировании. А у России нет в данном регионе стратегических интересов. В связи с этим, на ближайшие 5-7 лет конфликт останется в состоянии замороженного», - заявил член Изборского клуба Шамиль Султанов.

«Задача запада – окружить Россию тлеющими и полузамороженными конфликтами, чтобы в случае чего плеснуть бензина», - уверен он.

При этом, затронув тему возможных сторон в переговорном процессе, Султанов отметил, что «…Россия не ведёт переговоры с движениями, Россия ведёт переговоры со странами». Что же касается Европы, то по мнению докладчика, ЕС «…не выгодно делать резкие движения».

«Россия окружена горячими точками – Карабах, Приднестровье, Донбасс», - заявил, открывая встречу, председатель Изборского клуба, писатель Александр Проханов.

Фоторепортаж корреспондента портала «Евразия»