Конфликт в Нагорном Карабахе в Нагорном Карабахе обсудили 22 ноября 2017 года в ходе очередного совещания члены и эксперты Изборского клуба. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», мероприятие прошло в офисе данной организации в Москве. «Россия окружена горячими точками – Карабах, Приднестровье, Донбасс», - заявил, открывая встречу, председатель Изборского клуба, писатель Александр Проханов.

По мнению писателя, конфликт в Нагорном Карабахе «очень хрупкий», и «Евросоюз играет деструктивную роль. Они приходит, чтобы ослабить Россию, дестабилизируя обстановку. Хрупкий баланс сейчас подвергается атаке».

«Обе стороны должны учитывать присутствие России», - уверен Проханов.

Он также выразил убеждённость в том, что «Изборское сознание должно взять на себя сверхздачу, связанную объединением всего, что рассечено, что находится в состоянии вражды, войны».

«Россия пришла на Кавказ как вестник вселенского мира» - подытожил лидер изборцев.

По окончании круглого стола было решение одно из ближайших заседаний провести в Азербайджане, в непосредственной близости от линии соприкосновения, уточнил собкор «Евразии».

Фоторепортаж корреспондента портала «Евразия»