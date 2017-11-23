Лекция-дискуссия Валерия Коровина «Традиционализм сегодня и народы России» состоялась 19 ноября 2017 года в Москве в рамках выставки художника Дмитрия Гусева «Северный ковчег». Как сообщает корреспондент портала «Евразия», на лекции был изложен традиционалистский взгляд на взаимоотношения различных народов и этносов России на основе фундамента традиционного мировоззрения.

«Модерн и Традиция – два противоположных друг другу парадигмальных взгляда не только на прошлое, но и на будущее России. Стирание коллективной идентичности и растворение в плавильном котле человеческой биомассы против сохранения народов и этносов, их культуры и Традиции», - отметил Коровин.

В ходе лекции были затронуты такие тема, как «расчеловечивание против коллективной идентичности», «ползучая глобализация против России», «народы на страже русского государства, русский народ против трансгуманизма» и «старообрядцы – как эталон русского народа».

Сможем ли мы устоять против натиска Модерна, переходящего в постмодерн? Не только для того, чтобы выжить, но и для того, чтобы спастись. Ответы на эти и другие вопросы прозвучали на лекции Валерия Коровина.

По окончании встречи докладчик пообщался с гостями мероприятия.

ФОТОРЕПОРТАЖ корреспондента портала «Евразия»